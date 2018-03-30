Интернет — невероятная вещь, которая готова прийти на помощь вечером пятницы. Сегодня нам довелось наткнуться на старую, но очень забавную форумную игру. Участники публиковали названия фильмов и сериалов без одной буквы и придумывали сюжет к получившимся картинами.

Например:

Не то

Группа учёных приезжает на арктическую станцию, проверяет собранные данные и понимает, что собиралась на станцию антарктическую.

Или:

Люди

В этот раз мир спасают простые обыватели.

Или:

А зад в будущее

В процессе эксперимента по перемещению во времени случилась ошибка и верхнюю часть туловища профессора отправило в прошлое. В то же время, нижняя его часть оказалась в 2015 году и продолжила собирать новую машину времени для встречи со своей половинкой. Благо, что руки росли из неё, хотя если бы изначально были бы на своём месте, то эксперимент мог бы закончиться удачно.

Предлагаем и вам присоединиться к этой игре в комментариях! Мы попросили наших авторов и редакторов придумать ещё несколько вариантов на тему фантастических фильмов (и сериалов), которые могут послужить отправными точками.

«Я, снова я и Рен»

Фанфик по «Звёздным войнам».

«Дед Пу»

Отечественный сатирический фильм, действие которого разворачивается накануне 2024 года.

«Но»

Одноимённая экранизация бестселлера Стивена Кинга. Действие разворачивается в небольшом городке, где живут добрые и отзывчивые люди, но.

«Бегущий по лезвию 209»

Триллер о человеке, рискующем быть осужденным по статье УК РФ «Бандитизм».

«Рыжая Соя»

Мрачный фильм про будущее, в котором не осталось натурального мяса. Сиквел — «Рожь земли».

«Король Ев»

Приключения мужчины на планете, населенной женщинами.

«Верополис»

Антиутопия про государство, где атеизм объявлен вне закона.

«Неновый демон»

Фильм о возвращении древнего зла.

«Комическая одиссея 2001»

Греческий фильм про кругосветное путешествие.

«Автар»

Трогательная драма про мальчика, который не мог освоить грамматику, но мечтал стать писателем.

«Кинг-Кон»

Фильм про сходку монархов, увлеченных фантастикой и фэнтези.

«И Гой один»

Драма про христианина в Израиле, у которого умерла жена-еврейка.

«Пар Юрского периода»

Фильм о вейперах, путешествующих во времени.

«Скотт Пилигримм: Против Все»

Драма про парня-гея, которого не принимают родные.

«Земля санников»

Спортивная драма, снятая на волне успеха «Льда» и «Движения вверх».

«Оловоломка»

Девочка-сирота вынуждена питаться едой с большим содержанием тяжёлых и вредных металлов, но вскоре входит во вкус.

P.S. Наш редактор обратил внимание на опечатку в названии «Анпанчмен».

История повествует о юноше по имени Сайтама, который живет в мире, иронично похожем на наш. Ему 25, он лыс и прекрасен, к тому же силен настолько, что аннигилирует все опасности для человечества, даже не прибегая к физическому воздействию.