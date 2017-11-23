Комикс: День мёртвых Александр Ремизов 23.11.2017 Юмор 147 (ноябрь 2015) 1 минута на чтение Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Александр РемизовХудожник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала. http://remizov.blogspot.com/зомбиМексикаНаши комиксыпраздникчёрный юморюмор А ещё у нас есть Комикс: Хитрый план Скайнета «Бэтмен против Супермена» в 1949 году Как сойти за своего среди инопланетян Комикс: Прямое попадание Новогодней атмосферы пост Фееричные фантастические опечатки Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.
Правила участия в обсуждении
Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.