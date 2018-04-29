Комикс: Властелин ретро

Юмор
 173 (Январь 2018)
Комикс: 1

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Александр Ремизов
Александр Ремизов
Художник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.
http://remizov.blogspot.com/


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