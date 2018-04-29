Комикс: Властелин ретро Александр Ремизов 29.04.2018 Юмор 173 (Январь 2018) Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Александр РемизовХудожник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.http://remizov.blogspot.com/Властелин колец и ХоббитвосьмидесятыеНаши комиксыюмор Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. А ещё у нас есть Комикс: Хитрый план Скайнета 9ОТЛИЧНО «Хоббит: Пустошь Смауга» Сергей Ковалёв «Кабераська» Уморительные ляпы в книгах Комикс: «Игра Эндера» — так победим! 10 вымышленных президентов, которые хуже Трампа
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