Удивительно, как могут два предсказателя воздержаться от смеха, глядя друг другу в глаза.

Марк Тулий Цицерон «О природе богов»

Всё началось с того, что у меня пропал мопед. Однажды утром я не нашёл его там, где оставил накануне. Это событие меня глубоко потрясло. Я принял все разумные меры для поиска пропажи, ничего не добился и пришёл в отчаяние. Настолько глубокое, что даже решил обратиться к предсказателям. Не то чтобы я верил в эту ерунду — но подумал, что ничего не потеряю, если попробую.

Таромант

В первую очередь я обратился к гадалке. Карты, говорят, не врут.

Карты не то чтобы врали, но выражались недостаточно ясно. Каждая из картинок в колоде Таро отражала особый архетип — то есть философскую идею. Она могла передавать задачу, метод и даже мировосприятие. Но адрес, по которому находился мой мопед, не содержала ни одна из карт.

Толстая тётка-ворожея с пудовыми золотыми серьгами применила могучий расклад «Алхимик». Она быстро разбросала шесть козырей по кругу и обозначила моё прошлое, настоящее, ближайшее будущее, будущее отдалённое и, наконец, общую жизненную перспективу. Мне выпали «Влюблённые», «Повозка», «Мир», «Повешенный», «Император» и «Сила». «Влюблённые» символизировали выбор и решимость достичь поставленной цели, сопряжённую с риском переоценить свои силы (так сказала гадалка). Я согласился, что это в целом описывает состояние моего духа перед покупкой мопеда.

Карта моего настоящего — «Повозка» — обозначала прорыв, поиск нового, свершения и опасность сломать себе шею. Всё это тоже было верно, хотя скорее относилось к периоду, когда мопед у меня ещё был. Но гадалка ответила, что для карт несколько дней ничего не меняют.

Зато моим близким будущим оказался «Мир» — обретение, достижение цели, удовлетворение. Это было приятно. Карты ясно пророчили, что свой мопед я получу. Вслед за «Миром», правда, шёл «Повешенный» — суровое испытание. Но оно лишь должно было сделать меня сильнее! Ведь за «Повешенным» выпал «Император». Упорство и труд позволят мне воплотить свои великие замыслы! Речь о моём будущем романе, не иначе. А кончалось всё «Силой», то есть страстью и торжеством. Тоже неплохо. Я всегда знал, что многого добьюсь. Когда-нибудь. Пока же я не добился ничего. На вопрос, где мой мопед, карты не отвечали.

Ничего не дала и хиромантия. Гадалка, поминутно сверяясь с «Языком руки» Льюиса Хаммона и «Тайнами руки» Адольфа де Баролля, разгребла мою шерсть и стала отыскивать на ладони признаки пропавшего мопеда, — но всё зря. Свойства личности (по основным линиям) и способности (по названным в честь планет буграм — кто бы мог подумать, что у меня на руке вся Вселенная!) она определила точно. Но мопед безнадёжно затерялся среди каких-то решёток, кружочков, островов, крестиков и точек. Хоть бы одно колесо!

Искренне надеюсь, что решётка на моей линии жизни означает не то, о чём я подумал!

Таро Колода Таро состоит из 78 карт — 22 «козырей» и 4 мастей, именуемых «жезлы», «мечи», «кубки» и «денарии». Помимо привычных туза, короля, дамы, валета и младших карт от двойки до десятки, в каждую масть входит и ещё одна «картинка» — рыцарь. Лишь в XVIII веке было замечено, что число козырей в колоде соответствует количеству букв еврейского алфавита, каждая из которых в Средние века приобрела оккультное значение. Это открытие сразу связало Таро с каббалой — эзотерическим течением в иудаизме. Вспомнили и о египетском происхождении колоды — страна на берегах Нила с античных времён ассоциировалась с мистикой и древней мудростью. Так козыри превратились в «старшие арканы» — «таинства»: «Шута» (или «Дурака»), «Мага», «Жрицу», «Императрицу», «Императора», «Первосвященника», «Влюблённых», «Колесницу», «Справедливость», «Отшельника», «Колесо Фортуны», «Силу», «Повешенного», «Смерть», «Время» (или «Умеренность»), «Дьявола», «Башню», «Звезду», «Луну», «Солнце», «Суд» и «Мир». Да, второе название аркана «Справедливость» — «Правосудие». Идеалисты…

Астролог

Разочаровавшись в картах и хиромантии, я позвонил астрологу. И спустя час вошёл в его кабинет. На стенах я увидел огромное количество непонятных схем и графиков. Обоев за ними почти не было видно, а полтора десятка дипломов в золотых рамках пришлось разместить вторым слоем.

Мой интерес к дипломам не остался незамеченным. Прорицатель с гордостью сообщил, что он принадлежит к Гамбургской школе и что он адепт современной, Уранической астрологии. Старая Птолемеевская школа со своим устаревшим календарём давно уже стала всеобщим посмешищем. За две тысячи лет погрешность в расчётах превысила целый месяц! А вот новая астрология — это точная наука. Теперь в расчёты включают небесные тела, древним вообще неизвестные: Уран, Нептун, Плутон и некоторые астероиды.

Суть, пояснил астролог, не в положении планет относительно созвездий Зодиака. Созвездия — чистая условность. Включённые в них звёзды страшно далеки от Земли и друг от друга. Важно лишь взаимное расположение небесных тел — «аспект». Соединения, оппозиции, трины, квадратуры, секстили, соответствующие углам 180, 120, 90, 60 и 0 градусов, как он сказал, приводят к резонансам тонких вибраций планет. Но это сложно и интересно только специалистам (я, например, ничего не понял). Главное же — новая астрология нужна не для составления гороскопов, а для конкретных ответов на вопросы. Как раз то, что мне надо. Достаточно знать точную дату и место события…

Но я не знал, когда и где с точностью до секунды угловой дуги был изготовлен мой мопед. Когда он был похищен, я тоже мог сказать лишь примерно. В таких условиях астрология оказалась бессильной. Прорицатель лишь заверил меня, что день кражи попадает на «второй дом», отвечающий за обладание. И к тому же хорошо аспектирован Плутоном — высшей волей, предназначением. Планеты в этот период настолько не благоприятствуют воровству, что в полиции даже не хотят принимать заявления. А уж там-то все всё знают без всяких гаданий!

Это, во всяком случае, было правдой. Я припомнил, что в полиции на меня и впрямь смотрели так, словно я даром трачу их и своё время. Значит, всё дело в Плутоне. Могли бы и предупредить.

Тем не менее это меня не удовлетворило. Плутон — Нептуном, предназначение — обладанием, но астрология помогла мне не больше карт! Впрочем, есть же и другие типы прорицателей, решил я. Может быть, их методы сработают?

Арифмомант

Арифмомант оказался невысоким, сутулым, похожим на пожилого бухгалтера человечком в тяжёлых очках. В противовес тому, что творилось в кабинете астролога, на его столе царил строгий и деловой порядок. Я увидел лишь ручку, старый, заслуженный калькулятор, отрывную книжку квитанций на оплату и пару каких-то таблиц под стеклом.

Миром правят числа, объяснил предсказатель. Астрология основана на наблюдении небесных тел. Но планеты движутся согласно законам, описать которые мы можем лишь на языке математики. Наблюдения за звёздным небом нужны только затем, чтобы эти законы выявить. После того, как это сделано, планеты уже не интересны. Числа, а не объекты отражают истинную суть вещей.

Его рассуждения показались мне здравыми. В этом определённо был смысл. Действительно, когда я приезжаю в редакцию за получкой, меня интересует конкретная сумма, а не рассуждения главреда на тему «вот если бы ты, Густав, приходил сюда не раз в месяц и не в час ночи»…»

Арифмомантия, продолжал гадатель, обращается непосредственно к глубинной природе явлений. Природа эта выражается через имена и цифры. Существуют разные способы увязать одно с другим. Есть, например, метод Агриппы, основанный на латинском алфавите. Буквы от A до I соответствуют цифрам от 1 до 9. От J до R — снова от 1 до 9. Но от S до Z — только от 1 до 8. Потому что букв не хватает. Тут римляне малость не додумали. Оцифровав моё имя по Агриппе и сложив результаты, мы получим 18. А поступив точно так же с мопедом, мы получим 26. И это очень плохо.

— Почему? — удивился я.

Миром правят числа, ещё раз напомнил арифмомант. Суть вещей выражается через изофлексию. Если суммы букв в названиях двух объектов совпадут, это хорошо. Значит, между предметами или явлениями существует глубинная связь. Но, выходит, между мной и мопедом связи нет. Что и подтверждается пропажей мопеда. Против изофлексии не попрёшь.

Поспорить с этим было трудно.

Это дело можно поправить, утешил арифмомант. Вот если бы вы сменили имя на Густаз или Густавз… Нет? Тогда попробуем греческую систему — гематрию. Тут уж информация будет детальной, только держись! Нужно лишь записать имя с помощью греческого алфавита, подставив численные значения букв. А по этой системе у каждой из литер оно своё, некоторые соответствуют десяткам и сотням. Так, для «Густава» сумма будет 906. «Скутер» даст 1025. А «мопед» — всего 199.

Теперь совершим простейшие арифметические действия, возгласил гадатель. До скутера вам не хватает 116. В переводе на язык букв это «рит»… э… три! Как известно, от перестановки слагаемых сумма не меняется. А по сравнению с мопедом у вас избыток в размере 707. В переводе на язык букв это «псдз» или «дзпс»… Джип!

Видите. Всё ясно как день. Избавьтесь от джипа, и к вам вернутся три мопеда.

Я сухо поблагодарил арифмоманта и пошёл к авгуру.

Авгур

Авгур, который принимал посетителей у себя на квартире, оказался молодым бородатым мужчиной. Одет он был довольно странно: в подпоясанную красным кушаком русскую косоворотку, тренировочные штаны и кеды. Особенности костюма авгур объяснил тем, что римляне заимствовали методы прорицания у этрусков. А этруски — «это русские», как ясно из названия. Да и сам так называемый «Рим» — это русское слово «мир», кем-то когда-то прочитанное задом наперёд. Так что он — волхв, исконно русский. Носит косоворотку и кеды и верно служит древнему богу Перуну. Которого древние римляне по ошибке называли Юпитером.

Узнав о моей беде, волхв предложил для начала прибегнуть к средству простому, но надёжному. К гаданию на рунах — буквах древнего русского алфавита. (А я-то думал, что шведского…) Жрец начал доставать из расшитого бисером матерчатого мешочка овальные деревянные костяшки. Выпавшие мне закорючки оказались рунами Феу, Гиба, Эо и Ир. «Феу означает добычу и собственность, — победно отметил волхв. — Вы же говорили именно о пропавшей собственности, о мопеде?»

Я не мог не согласиться. Гадание на рунах действительно оказалось поразительно точным.

Руна Гиба означала дар, дружбу, соединение. Здесь авгур несколько затруднился с интерпретацией. Может быть, скутер на время взяли мои друзья, забыв сообщить об этом, неуверенно предположил он. Я решительно заявил, что это не так.

Ладно, решил жрец, пропустим Гибу, возможно, следующие руны пояснят её истинное значение. Подлинный смысл отдельных знаков бывает неочевиден. Он раскрывается только в контексте всего сообщения. Вот, например, Эо — руна перемен. Пропажа мопеда изменила вашу жизнь, не так ли?

Я снова не смог не согласиться. Костяшки викингов (то есть древних русичей) определённо предсказывали лучше, чем Таро.

Руна Ир, закончил жрец, означает преодоление и помощь. Таким образом, все четыре фишки вместе гласят: я верну свою собственность при помощи друга.

Звучало это обнадёживающе. По сравнению с размытой формулировкой, которую мне дали карты, информация казалась куда более полезной.

Испытали мы и старинную дендромантию русских друидов. Для этого надо, не глядя, тянуть из мешка сухие веточки. Дуб, например, означал, что действовать надо решительно. Берёза призывала к осторожности. Рябина рекомендовала не слушать советов. Ольха — стоять на своём, ива — не париться, ясень — полагаться на себя, пихта — не завидовать, а тополь — терпеть. Бузина советовала бросить пить, но боярышник — наливать, а орешник — наливать полней. Русские корни друидизма, таким образом, не вызывали сомнений.

Я вытащил яблоню, которая означала, что я следую верным путём. Это вселяло уверенность. Однако я напомнил гадателю, что об этом мне уже рассказали руны. Осталось только узнать, где мой мопед.

Авгур величественным жестом накинул поверх косоворотки короткий плащ-трабею — одеяние этрусских царей. Взял в одну руку деревянный жезл, почему-то напоминающий кухонную скалку, а в другую — глиняный горшок. После чего торжественно объявил, что проблемы мои будут решены средствами древними, верными, исконно русскими.

По его словам, римские жрецы узнавали будущее, наблюдая поведение и полёт птиц — ворон, сов, орлов, но особенно часто кур, так как кур проще достать. Если куры жадно клевали насыпанное им зерно, это считалось благоприятным предсказанием. А отказ от пищи пророчил неудачу. Либо означал, что цыплята ещё не проголодались с прошлого прорицания. Нельзя беспокоить богов слишком часто!

Наблюдение за полётом тоже давало только самую общую информацию. Если птица появлялась слева — это к худу, если справа — к добру. Остальное зависело от искусства предсказателя. Своим намётанным глазом авгур мог в деталях разглядеть замысел богов.

Курица у авгура была. Мы открыли журнал для записей, но как-либо вести себя под нашими взглядами птица не хотела. Помыслы Юпитера-Перуна о моём мопеде остались для нас тайной. Значит, будем наблюдать полёт, решил прорицатель.

— Но куры же не летают, — усомнился я.

— Это смотря как бросить, — возразил авгур. — У римлян летали.

Вообще, если бросить как следует, заметил он, то потом можно предсказывать будущее ещё и по внутренностям. Жрецы-гаруспики — гарусские то есть (чёрт знает, откуда взялось «га» у этих самых русских этрусков) — многое могли сказать, глядя на печёнку животных. Главным образом — кур.

С лёгкой руки авгура курица действительно полетела. Причём так, что загудела стена. Но определить что-либо по внутренностям оказалось невозможно. Когда целлофановая упаковка лопнула, стало видно, что курица потрошёная. Сначала авгур поругался на проклятых американцев и евреев (хотя бройлер и был выращен на отечественной птицефабрике), а потом отметил, что, судя по углу отскока, мой мопед сейчас находится где-то на северо-востоке. В Ярославле, а может быть, в Мытищах.

Теперь оставалось только провести ауспицию — ритуал на открытом воздухе. За городом проще общаться с древними богами. Но я должен был привезти мангал. Потому что свой мангал авгур потерял на прошлой ауспиции вместе со спиннингом.

Я подумал и отказался.

На прощание жрец предложил по-быстрому провести со мной сеанс астрагаломантии. Этот способ гадания тоже изобрели русские волхвы, но заимствовали его на этот раз не римляне, а древние греки. Прорицатели метали кости — кубики с буквами на гранях. Если на то была воля богов, из выпавших букв складывалось слово. Информацию, таким образом, можно было получить дельную и подробную.

Я уж было воспрянул духом, но оказалось, что астрагалов с буквами у авгура нет. Есть только с цифрами. Он выбрал из кучи разноцветных костей, среди которых попадались восьми-, десяти-, двенадцати- и даже двадцатигранные, четыре обычных шестигранника и принялся бросать их на стол. А через минуту сообщил, что характеристики у меня в норме, хотя мудрость подкачала. Я немного огорчился, но прорицатель признался, что характеристики и у него самого так себе — только благодаря расовым арийским бонусам все по двадцать пять.

Оракул Оракулом в античном мире именовался квалифицированный жрец-прорицатель, не прибегавший к каким-либо способам гадания. Он считался живыми «вратами», через которые боги объявляют свою волю, и фактически выполнял функцию медиума на спиритическом сеансе — отвечал на конкретный вопрос клиента равно многозначительным и бессмысленным нагромождением поэтичных метафор. Импровизация требовала таланта, так что услуги оракула стоили недёшево. Иным образом действовали жрицы-сивиллы, впадавшие в истерическое состояние и простым, ясным языком пророчившие ужасные несчастья всем подряд до тех пор, пока не находили, что плата достаточна. Так что у богатых дела шли лучше — впрочем, это случается и без предсказаний сивилл.

Некромант

Наконец я понял, чего хочу. Не туманных намёков, не пророчеств о моей судьбе, а простого ответа на простой вопрос: где мой мопед. И добрые люди посоветовали мне обратиться к некроманту-спиритуалисту. Он ведь в состоянии транса способен устроить онлайн-конференцию с духами умерших, а это не хухры-мухры.

Некромант оказался разбитной румяной девицей лет двадцати пяти. Я не удивился.

Мы сняли со стола кастрюлю, утюг и кошку. Уселись. Погасили свет, и через некоторое время в девицу вселился дух Че Гевары. Команданте долго и страстно вещал на хорошем русском языке о неизбежном крахе общества потребления. Даром я пытался сбить пламенного революционера с мысли вопросами о мопеде! Но в конце концов я припёр его к стенке, и Че признался, что о скутере не знает ничего. Так как все люди, владеющие нужной информацией, ещё живы.

После неудачи с вызовом духов хозяйка предложила попробовать библиомантию. Нужно было всего лишь открыть книгу на случайной странице, и, не глядя, ткнуть пальцем в слово. Мы стали гадать по «Generation “П”» Виктора Пелевина. Но снова наткнулись на всё те же идеи Че Гевары. Возможно, мироздание упорно пыталось мне на что-то намекнуть. Но отказываться от мопеда как от символа потребительского отношения к миру я не собирался.

После этого мы занялись фуцзи. Для этого нужен ящик с песком. Ящик мы нашли, хотя кошка и не хотела его отдавать. Девица, завязав себе глаза, чертила острой палочкой на песке иероглифы, а я их перерисовывал в блокнот. Китайский иероглиф — такая хитрая штука, что, если нарисовать его неправильно, обязательно выйдет другой иероглиф. А правильно его с завязанными глазами нарисовать нельзя. Таким образом, медиум не знает, что пишет. Его рукой водят предки.

Но предки некромантки были из-под Рязани и китайским не владели вообще. Знаки, которые я срисовал, опровергли утверждение «любая закорючка — это иероглиф». Оказалось, не любая.

Тогда мы стали гадать на зеркалах. Нужно поставить два зеркала одно против другого, зажечь по бокам две свечи, погасить свет и заглядывать в коридор бесконечных мистических отражений. Осторожно заглядывать, потому что зазеркалье — обитель духов. Я был недостаточно осторожен и опрокинул зеркало. В результате чего не увидел ни духов, ни мопеда.

Но у нас остались свечи, и мы стали гадать на свечах. Нужно было капать воском в воду и смотреть, что получится. Если подкова — то к счастью. Если венок — то к замужеству. Свечи были стеариновые, так что капали стеарином. Зато воду использовали правильную — талую: мы разморозили холодильник. Я старался как мог, пытаясь накапать мопед, но вышли какие-то штаны, означающие распутье и сложный выбор.

Далее я выбрал гадание на палочках. Восемь палочек, какими японцы едят рис. Их надо бросать. Если упадут справа — хорошо, откатятся влево — плохо, а если уж лягут крестом, то кранты. Палочки улетели под диван, и мы нашли только шесть.

Тогда мы применили алектриомантию. Вообще-то для этого нужен петух, но петуха мы заменили кошкой, не менее мистическим животным. Мы мелом написали на полу буквы и рассыпали по ним кошачий корм. Но кошка обиделась за песок и залезла под шкаф. Мы не смогли её достать.

Гидромантией мы занимались в ванной. Бросали в воду жребии и наблюдали, какие образы получаются. Мыло тонуло. Кошачий корм плавал, но потом забил сток. В кольцах водоворота я узнал колесо своего мопеда. Надеюсь, он не утонул…

Потом мы перешли к тассеомантии. Правильно размазанная кофейная гуща должна оставлять на стенках чашки ясные, интуитивно понятные картины. Но шведский растворимый кофе Gevalia не давал осадка. Увы.

Гадали и на цепочке. Надо было согреть в руках золотую нитку, бросить на пол и смотреть, как она ляжет. Змейка означает опасность; круг — проблемы; линия, треугольник, узел — ещё что-то там. Я не помню. Мне выпала змейка. Я так и думал!

Дальше гадали на чётках. Это как на ромашке, только чётки многоразовые, и, перебирая шарики, нужно бубнить не «любит — не любит», а «да, нет, неизвестно, возможно». Не знаю, что мы нагадали, так как в первый раз я всё время сбивался, а во второй, получив «да», обнаружил, что забыл вопрос.

…Пластромантией мы не занимались! Я знаю, в это трудно поверить. Я сам в это верю с трудом, но — факт! Мы вообще не занимались пластромантией! Это старый китайский способ: нужно раскалить на огне нижнюю пластину черепашьего панциря и, когда он лопнет, разглядеть в паутине трещин иероглиф. Но у нас не было черепахи, а была только кошка. Так что мы стали гадать на телевизоре. Это почти как на книге — достаточно просто нажать кнопку. Я нажал, и какой-то тип заявил, что к вечеру будет ливень. Всё сбылось.

Оказалось, что ещё можно гадать на лифте. Это новый, идущий в ногу со временем метод. Надо подняться на средний этаж здания, сформулировать вопрос и ждать. Если кабина пойдёт вверх — это «да». Если вниз — «нет»…

* * *

Терять после змейки мне было нечего. Поэтому я вышел из квартиры девицы-некромантки, сел в лифт и поехал на восьмой этаж. Ведь дом был шестнадцатиэтажный.

Между пятым и шестым этажами лифт застрял.

Монтёры пришли не скоро. Так что у меня было время подумать.

В частности, я вспомнил, где оставил мопед.