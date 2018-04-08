Комикс: Звёздное корыто Александр Ремизов 08.04.2018 Юмор 55 (март 2008) Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Александр РемизовХудожник-комиксист и иллюстратор, работает в МИРФ с самого начала.http://remizov.blogspot.com/ЕгипетНаши комиксыюмор Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. А ещё у нас есть Фото: вот почему не стоит прятать меч в платье как Чудо-женщина Комикс: Похищение Комикс: Тор: в семье не без героя Комикс: X-Files: Заговор Комикс: Летайте орлами Средиземья! Комикс: Захват движений
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