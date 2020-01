Наша серия материалов, подводящих итоги фантастического 2019-го, не могла обойтись без топа лучших настольных ролевых игр, изданных на русском языке, — особенно после настоящего бума локализаций в последний год! Мы наконец-то увидели на полках официальное издание пятой редакции D&D (в почти полном базовом комплекте). А кроме самой известной в мире НРИ издатели порадовали игроков городским фэнтези о преступных похождениях команды авантюристов, населённым мутантами мрачным постапокалипсисом и классическим героическим фэнтези с современными правилами. Помимо основных победителей мы выделили три стартовых набора — каждый из них может стать неплохой отправной точкой ваших приключений.

Четыре главные игры

Dungeons & Dragons. Книга игрока

Безусловно, главный релиз года. D&D пришла к нам ещё в 2006 году, когда издали «Руководство игрока» по редакции 3,5, которую вскоре сменила «четвёрка». Из-за этого и из-за других проблем — вроде массы ошибок перевода и отсутствия поддержки — первый официальный визит D&D в Россию вышел неудачным.

В 2019 году главная настольная ролевая игра мира стартовала в России на должном уровне: в продаже появилась как «Книга игрока», так и «Стартовый набор», аксессуары (вроде ширмы и карточек) и «Энциклопедия чудовищ», вот-вот должно выйти и «Руководство мастера», которое ознаменует выпуск всех материалов из основного «троекнижия» на русском языке. Совсем без проблем тоже не обошлось: сроки выхода сдвинулись, некоторые унаследованные от Pathfinder термины не понравились тем игрокам, кто привык к фанатским переводам. А в «Книге игрока» нашли ошибку в вёрстке таблицы — её исправили, разослав покупателям наклейку.

Разумеется, опытные поклонники настольных ролевых игр ознакомились с «пятёркой» если не при релизе, то по фанатским переводам. Но официальное издание — это важный шаг как для популяризации хобби, так и для расширения рынка. Издательство бодро поддерживает игру: для неё уже запланирован выход большого приключения, а по всей стране регулярно проходят ролевые игротеки для новичков. Надеемся, в будущем активность только вырастет!

А ещё издание запомнилось меметичным «Пчелохранищем» — шуточным переводом монстра beholder как bee-holder. Из шутки для соцсетей этот «монстр» превратился в стикер-бонус для тех, кто купил «Энциклопедию чудовищ» в сети Hobby Games.

Кому обратить внимание: новичкам в хобби, поклонникам героического фэнтези и любителям классических ролевых видеоигр.

Клинки во тьме

Приключенческая игра о команде авантюристов и преступников, которые пытаются найти своё место под солнцем в огромном индустриальном городе Даскволе (смесь Венеции, Лондона и Праги). Отважные левиафанобои охотятся на демонических исполинов в Чернильном море, коррумпированные чиновники и стражники обдирают жителей до нитки, а среди благородных аристократов таятся могущественные вампиры. Тысячи лет назад произошла катастрофа — солнце разлетелось на осколки, континенты погрузились во тьму, а в мир вырвались демоны. Врата Смерти оказались разрушены, и с тех пор после смерти любого человека его дух не уходит в иной мир, а просто покидает тело и скитается по миру. Все имперские города огорожены электрическими стенами, защищающими поселения от блуждающих по пустошам призраков.

Вот в такой обстановке и приходится жить авантюристам.

Главная особенность «Клинков во тьме» — жёсткая и продуманная структура, наследуемая ещё от движка Powered by the Apocalypse (Dungeon World, «Постапокалипсис») и напоминающая «Мышиную стражу», но значительно переработанная. Правила не только регламентируют создание персонажа и разрешение конфликтов, но и подробно останавливаются на развитии команды (у каждого типа команды свой бланк и подходящие способности), взаимодействии с разными фракциями и активности героев вне дел.

А ещё игра кардинально меняет подход к авантюрам а-ля «Одиннадцать друзей Оушена». Команде не нужно продумывать наперёд множество деталей плана, поскольку за «подстраховку» отвечает механика флэшбеков, позволяющая «задним числом» описать предпринятые действия.

Выход на русском столкнулся с трудностями — релиз задержался из-за долгой работы над книгой и проблемами с типографией. «Студия 101» назвала работу над книгой одним из самых сложных проектов, за который она бралась. Вместе с базовой книгой правил свет увидели ширма ведущего, огромная карта города и дополнение «Мстители».

Кому обратить внимание: любителям криминальных драм, тёмного городского фэнтези, командных игр, а также поклонникам Dishonored, Thief, «Одиннадцати друзей Оушена», «Острых козырьков» и «Благородных Каналий» Линча.

Мутанты. Точка отсчёта

Ролевая игра в постапокалиптическом сеттинге, рассказывающая о выживании Ковчега мутантов после глобальной катастрофы. Катаклизм, унёсший жизни миллионов людей, навсегда изменил Землю, породив новых монструозных обитателей и отравив почву и воздух. Игроки берут на себя роли мутантов — гуманоидов с ярко выраженными мутациями вроде способности к пирокинезу, дополнительной пары конечностей или фасеточных глаз. Их родной Ковчег с парой сотен жителей медленно погибает. Герои исследуют опасную Зону за пределами поселения в надежде добыть какие-нибудь ценности и припасы, может, даже расширить Ковчег за счёт найденного, а если уж всерьёз повезёт — то и наткнуться на Эдем, о котором здесь ходят легенды. Говорят, в этом древнем убежище хватит припасов на всех, а ещё — что в нём можно узнать, что же случилось с Землёй.

В основе правил — базовая механика «Точка отсчёта», основанная на дайспуле. Если кратко, игроки набирают кубики по своим значениям характеристик, навыков и снаряжения и считают выпавшие шестёрки — чем больше, тем лучше. Единички на определённых кубиках могут привести к неприятностям — износу предмета или проявлению нестабильной мутации. Блок правил по мутациям — одна из отличительных черт игры (оно и логично, при таком-то названии), герои могут накапливать много разных сил, эффектно их проявлять, но рано или поздно изменения в организме убивают мутантов. Эту обречённость подчёркивают и другие правила вроде постоянного убывания числа жителей Ковчега и механики Гнили — опасности из Зоны. Для любителей «стратегического уровня» в книге приведены правила по развитию Ковчега — игроки вольны выбирать, что будут строить жители и сколько ресурсов на это понадобится. Хотите военное поселение? Вот укрепления и дозорная башня. Немного культуры? Постройте музей!

«Мутанты. Точка отсчёта» — один из немногих проектов, который добрался до прилавков практически в заявленное время. Кроме основной книги правил «Студия 101» выпустила демоверсию со встроенным приключением, несколько карт местности, колоды снаряжений и мутаций, два особых сектора (мини-дополнения) и два путеводителя — со своими картами, завязками сюжета и даже дополнительными правилами.

Кому обратить внимание: поклонникам постапокалиптических сеттингов, а также любителям жанров «исследование мира» и «выживание». А ещё — тем, кто ценит в игре «стратегический уровень». Что-то среднее между The Last of Us, Horizon Zero Dawn, «Книгой Илая», Borderlands и «Безумным Максом». А ещё по мотивам НРИ вышла одноимённая видеоигра — Mutant Year Zero: Road to Eden.

Мир подземелий (дополненное переиздание)

Dungeon World уже выходила на русском языке в 2015-м, но достаточно незаметно. Тогда книгу выпустили скромным тиражом, в мягкой обложке, и издатель решил, что игра достойна большего. В 2019-м прошёл новый краудфандинг — уже на расширенное издание в твёрдом переплёте, которое включает новые классы, гид — пояснение правил и новые иллюстрации. Кроме того, в рамках краудфандинга участники разблокировали несколько дополнительных материалов.

«Мир подземелий» — игра, позволяющая поклонникам классического фэнтези (эльфы, драконы, волшебство, зачистка подземелий, исследование мира, приключения и всё остальное из первого пункта этой статьи) сыграть по современным лёгким правилам. Здесь во главе угла стоит повествование и описательный подход, а не детализированная механика. Более того, книга правил призывает ведущего создавать и наполнять мир вместе с игроками, задавая вопросы в духе «Почему эти горы называют Зловещими?», «Откуда ты знаешь этого стражника?» или «Что изменилось с тех пор, когда ты здесь был последний раз?».

Как и другие игры семейства Powered by the Apocalypse, «Мир подземелий» выстроен вокруг элемента, связывающего механику и повествование, — хода. Ходы делятся на общие (доступные всем) и классовые (доступны определённым ролям). Каждый ход — это одно распространённое в жанре действие, связанное, например, с атакой или попыткой кого-то убедить. И когда в повествовании ролевой игры наступает это действие, правила говорят: «Пора браться за кубики, чтобы увидеть исход». Помимо описаний классов, ходов и множества разъяснений для ведущего и игроков, книга включает в себя десятки артефактов, свыше 130 монстров и подробные советы по построению игровых сюжетов (местный формат называют «фронтами») и созданию мира.

Помимо основной книги правил вышли: дополнение «Опасные дебри» (правила создания и исследования мира с таблицами-генераторами), хоррор-приключение для героев нулевого уровня «Мир-воронка» и сборник из 20 зарисовок. К выходу также готовится дополнение для изменения базовых ролей под названием «Классовая борьба».

Кому обратить внимание: любителям лёгких систем правил, поддерживающих совместное творчество, и поклонникам классических фэнтезийных приключений.

Три стартовых набора

Мы планировали рассказать о пяти главных настольных ролевых играх 2019-го, но громких релизов было всего четыре. Поэтому вместо пятого пункта представляем вам обзор трёх стартовых наборов, вышедших на русском языке. Разные игры, разные жанры — каждый найдёт что-то по вкусу.

Dungeons & Dragons: Затерянные копи Фандельвера

Программа-минимум для начинающих ролевиков. Самый скудный стартовый набор из тройки: 64-страничная книга приключения, 32-страничная книга правил, 5 готовых персонажей, правила развития с 1 по 5 уровни и 6 игральных костей. Отчасти компенсируется неплохим стартовым приключением «Затерянные копи Фандельвера», изложенным не через линейный сюжет, а как подробное описание начальной ситуации с возможными угрозами и вариантами решения.

Звёздный путь: Что скрывают звёзды?

Точка входа в ролевое хобби для «трекки» — сразу со всем необходимым. В «Приключениях в космосе» игроки становятся членами экипажа Звёздного флота, которые участвуют в очередной исследовательской миссии. Состав коробки чуть солиднее D&D-шного: два двусторонних игровых поля, книга сокращённых правил (около 25 страниц), книга со стартовым приключением «Что скрывают звёзды?» в трёх частях (около 75 страниц), набор игральных костей (4d6 и 2d20), токены персонажей, врагов, импульсов и угроз, 5 цветных глянцевых бланков персонажей, 1 цветной глянцевый бланк космического корабля. Участникам краудфандинговой кампании также доступны три дополнительных приключения. В 2020-м «Пандора Бокс» собирается издать основную книгу правил.

Starfinder

Как и в случае со стартовым набором Pathfinder, эта коробка будет полезной не только новичкам, которые сели знакомиться с игрой, но и опытным Искателям звёзд. Starfinder рассказывает о вселенной Голариона спустя многие столетия после событий Pathfinder — местные расы уже освоили технологии, выбрались в космос и столкнулись с другими разумными видами. Содержимое коробки самое внушительное среди всей троицы: 96-страничная книга игрока (с развитием персонажей с 1-го по 4-й уровни), 96-страничное руководство ведущего (с готовым приключением, описанием противников, других планет и прочих подробностей), 7 игральных костей, свыше 80 картонных фишек и 24 подставки, 6 бланков с готовыми персонажами, 6 пустых бланков персонажей, 6 памяток с краткими правилами, двустороннее поле.