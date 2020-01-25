Главные ролевые игры 2019: проекты российских авторов

Вдобавок к нашим итогам по локализациям настольных ролевых игр держите список наиболее заметных проектов российских авторов. В этой небольшой статье мы рассказываем о самых интересных российских проектах 2019-го года. Мы брали как самостоятельные настольные ролевые игры, так и дополнения с приключениями. Список получился очень разнообразным: тут и мифологическое фэнтези с постапокалипсисом, и космоопера, и даже игра, где используются костяшки домино!

«1000 рентген в час» — огромный, почти на 500 страниц материал Егора Мельникова, в котором он адаптировал вселенную Fallout со всеми её опасностями, расами, организациями и снаряжением к правилам Cortex Plus. Вдобавок автор представил объёмное приключение в трёх актах. Можно бесплатно скачать с «Яндекс.Диска».

«Грань Вселенной: Фракции» — небольшое дополнение Ильи «Крайка» Сергеева для отечественной игры в жанре космической оперы «Грань Вселенной», посвящённое различным сторонам конфликта. Для каждой фракции указаны её возможные цели, союзники и противники. Распространяется бесплатно, скачать можно на сайте проекта.

«Железные сказки» — сборник из семи «запалов» (мини-приключений с подробным описанием стартовой ситуации) для Dungeon World почти на 40 страниц от ведущего Ильи Томилина. Распространяется бесплатно, скачать можно в сообществе автора.

«Нити Судьбы» — комплексная игра (система + несколько сеттингов) Ивана Мельникова, вышла в конце 2018-го, но в книге правил стоит 2019-й. В основе лежит система правил с броском d20. Основная книга правил рассчитана на фэнтезийный мир, но ещё авторы выпустили дополнение для постапокалипсиса, а в планах и расширение для киберпанка. Ознакомиться можно на странице на Patreon (открыта для всех).

«Кибермагия» — комплексная игра (система + сеттинг) Александра Гаршина в духе Shadowrun о мире мрачного будущего, где в людях пробудились магические силы. В основе лежит бросок нескольких d6, а персонаж характеризуется преимуществами и изъянами. Приобрести в электронном или печатном виде можно на сайте «Ридеро». О вселенной «Кибермагии» можно почитать на нашем сайте в разделе «Блоги».

«Как воскресить Лича?» — мини-игра от «Студии 101» с простыми правилами на основе «Лазеров и чувств» Джона Харпера. Сюжет рассказывает о приспешниках Тёмного властелина, которым нужно оживить своего хозяина. Сперва была опубликовала в «Мире фантастики» №189 (июль 2019), теперь её можно скачать на сайте издательства.

«Новая Эра» — комплексная игра (система + сеттинг) Сергея Миневича, в 2019-м вышла крохотным тиражом с некоторыми обновлениями. В основе бросок нескольких кубиков с подсчётом суммы против сложности или встречного броска. Игроки берут на себя роли межвременных агентов, отправленных в фэнтезийный мир, который здесь представлен Землёй 25 тысяч лет назад. Почитать свежую редакцию правил можно в сообществе «ВКонтакте». Ранее авторы немного рассказывали об игре в «Блогах» МирФ.

«Мёртвый Урал» — игра Андрея Макарова в жанре постапокалиптического survival-хоррора. Человечество мертво, и игроки берут на себя роли выживших в небольшом Бункере посреди советских развалин. Основной фокус — на исследовании руин и поисках ресурсов для убежища. Ознакомиться с базовой версией можно в формате игры «Иная тайга».

«О людях и джиннах» — небольшая ролевая игра Александра Семыкина для ведущего и строго двух игроков, в основе которой лежит использование костяшек домино. Игроки берут на себя роли джинна и искателя, которые в постапокалиптическом мире пытаются спастись сами — или даже спасти мир. Доступна бесплатно в сообществе «Запертая комната».

«Ойкумена» (Oikoumene) — объёмный игровой мир для «Дневника авантюриста» (Savage Worlds) в жанре мифологической фантастики. В 2019-м вышла только демоверсия, но объёмом больше сотни страниц. Действие разворачивается в мрачном мире будущего забытых технологий и ожившей магии. Ознакомиться можно в сообществе «ВКонтакте».

«Цельнометаллический легион» — мини-игра от «Студии 101» с духом фильма Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», но в сеттинге Древнего Рима. Правила строятся на изречениях и манипуляции с жетонами дискордии и конкордии. Ознакомиться можно на сайте издательства.

Fairyforest — настольная ролевая фэнтезийная игра Антона Пехова, ориентированная прежде всего на детей. В ней участники берут на себя роли ведьмаков и ведьм, которые отправляются в волшебный лес, чтобы пройти ведьмачий практикум. Игра ориентирована не только на повествование, но и на развитие практических навыков счёта и узнавание сторон света. Скачать можно на странице проекта.

Fate Shot + дополнение «Ведьмачьи сказки». Fate Shot — небольшая самостоятельная система правил за авторством Олега Ершова, рассчитанная для коротких насыщенных игр на одну встречу. Можно приобрести на сайте Indigo Games.

«Сказки» — сборник из пяти приключений по вселенной «Ведьмака» для Fate Shot. Каждое рассчитано на 3–4 часа игры. Авторы — Владислав Каминский и Андрей Шумов. Доступен бесплатно на том же сайте.

Игры Silver Hoof Games — команда выпустила в печатном виде две игры в очень разных жанрах. «Встретимся в ADU» предлагает сыграть в брутальный экшен, где надо спасать мир от инфернального нашествия. Всё в лучших традициях DOOM и Wolfenstein. «Пока мы здесь» — мелодраматическое роуд-муви в духе фильма «Достучаться до небес», где герои пытаются разобраться в отношениях и достичь поставленных целей.

«Deadlands: Мёртвые Земли»:

В 2019-м авторы выпустили на русском сразу четыре приключения для этого необычного игрового мира в жанре мистического вестерна. Приобрести их можно на сайте «Студии 101» в разделе Deadlands.

«Тузы и восьмёрки» — 87-страничный сценарий за авторством Анастасии Гастевой, посвящённый карточному турниру и интригам влиятельных организаций.

«Ласт-Хоуп» — кампания на 104 страницы, снова за авторством Анастасии Гастевой. На этот раз — для техасского рейнджера и его команды, которые отправились в небольшой городок на поиски чудовища.

— кампания на 104 страницы, снова за авторством Анастасии Гастевой. На этот раз — для техасского рейнджера и его команды, которые отправились в небольшой городок на поиски чудовища. «Медвежий угол» — кампания на 106 страниц, действие которой разворачивается на заснеженных просторах северо-востока США. Её писала целая команда: Иван «Харви», Леонид Кузьмин, Никита «Нил» Савчук, Стас «Овощ» Кадынцев, Андрей «Гриб» Моргунов.

— кампания на 106 страниц, действие которой разворачивается на заснеженных просторах северо-востока США. Её писала целая команда: Иван «Харви», Леонид Кузьмин, Никита «Нил» Савчук, Стас «Овощ» Кадынцев, Андрей «Гриб» Моргунов. «Тропы предков» — сценарий в жанре «гекс-краул» (упор на исследование местности, где неприятности создаются на основе таблицы случайных встреч) на 24 страницы за авторством Марии «Dreamer» Смолиной. Играть предстоит за группу молодых индейцев, которые отправляются в Земли Охоты — страну их духов-предков, — чтобы помочь духам справиться с бедой.

— сценарий в жанре «гекс-краул» (упор на исследование местности, где неприятности создаются на основе таблицы случайных встреч) на 24 страницы за авторством Марии «Dreamer» Смолиной. Играть предстоит за группу молодых индейцев, которые отправляются в Земли Охоты — страну их духов-предков, — чтобы помочь духам справиться с бедой. Horror Movie World — игра почти на 80 страниц от Фёдора Кукина и Ксении Таргулян с правилами на основе Powered by the Apocalypse. Игра позволяет разыграть за столом сюжет фильма ужасов, для чего используется механика архетипов и счётчик внимания зрителей. Приобрести можно у издательства Indigo Games.

OSR-сообщество

Поклонники игр в духе «старой школы» объединили усилия для создания нового контента:

Два выпуска фэнзина «Пустоши» — сборников различных тематических материалов от нескольких авторов. В первом номере было 26 страниц, во втором — уже 37. В фэнзины вошли новые мерзкие и опасные монстры, таблички странностей, жуткие магические предметы и завязки приключений.

— сборников различных тематических материалов от нескольких авторов. В первом номере было 26 страниц, во втором — уже 37. В фэнзины вошли новые мерзкие и опасные монстры, таблички странностей, жуткие магические предметы и завязки приключений. «Что у мантии в карманах?» — 18-страничное приключение за авторством Ransvind предлагает сыграть за неудачников, которые провалились в проклятую магическую мантию и теперь изучают её, словно подземелье.

И три приключения за авторством Егора «Redrick» Рюмшина: