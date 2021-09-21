Настольная стратегия «Дюна. Империя»

Настольная игра «Дюна. Империя» оформлена как дополнение к новому фильму Дени Вильнёва: вы не увидите на картах и иллюстрациях кадров из него, но без труда узнаете в работе художников лица актёров и общий стиль картины. Зачастую компьютерные игры, книги и комиксы, сопровождающие выход громких блокбастеров и сериалов, оказываются низкого качества, но о настольных играх такого сказать нельзя. Настолки по «Звездным войнам», «Властелину колец» и «Боевому крейсеру “Галактика”» занимают почётные места в сотне лучших игр сайта Board Game Geek. В прошлому году в этот список ворвалась и «Дюна. Империя». Сейчас она уже на 30-м месте в общем зачёте и 20-я в топе стратегий, а ещё успела собрать букет премий как лучшая игра года. Её точно нельзя воспринимать только как рекламу фильма. Наоборот, с такими рекомендациями стоит попробовать в неё поиграть, даже если вы вообще не в курсе, что за планета такая Арракис и почему тот, кто контролирует поток пряности, контролирует вселенную. Впрочем, разработчики посвятили первую страницу правил описанию мира «Дюны», чтобы немного ввести неофитов в курс дела.

Тип игры: стратегия Автор: Пол Деннен Художники: Клэй Брукс, Нэйт Сторм и др. Издатель: Dire Wolf Digital Издатель в России: Lavka Games, 2021 Количество игроков: 1–4 (оптимальное: 4) Возраст игроков: от 13 лет Время игры: 60–120 минут Похоже на: «Руины острова Арнак» • «Анахронность» • «Серп»

«Дюна. Империя» представляет собой стратегию для 1–4 игроков с механиками колодостроения и размещения рабочих. Кстати, другая нашумевшая настольная новинка — «Руины города Арнак», вышедшая почти одновременно с «Империей» и ставшая её главным конкурентом в прошлом году, — использует те же механики, даже розыгрыш карт у них очень схож. Идеи витают в воздухе, иначе не скажешь.

Выбрав одного из лидеров Великих домов (Атрейдесов, Харконненов, Ричезов или Торвальдов), игроки получат 10 карт стартовой колоды и две фигурки «агентов» для выполнения заданий на поверхности планеты. Разыгрывая в свой ход одну из карт с руки, вы будете посылать своих агентов в локации, чьи символы есть на разыгранной карте. Эти локации могут принадлежать одной из четырёх фракций: Императору, Гильдии Космогации, Бене Гессерит или фрименам — или быть нейтральной областью. Любая из них принесёт вам какие-то ресурсы: пряность, солярии (местная валюта), воду или отряды войск. Но ячейки, принадлежащие фракциям, позволят вам ещё и продвинуться на их счётчиках влияния. Крепкий союз с фракцией принесёт победные очки, а заканчивается партия, когда кто-то из игроков получает 10 ПО. Так что с могущественными силами лучше дружить.

Когда вы отправите всех своих агентов поработать, останется только раскрыть оставшиеся на руках карты и разыграть эффекты, указанные в их нижней части. В основном там так называемые очки влияния, на которые можно купить новые, более сильные и полезные карты для своей колоды. Стопка карт рынка очень внушительная, и к концу партии колоды игроков окажутся абсолютно не похожи друг на друга.

Но, конечно, мирное посещение локаций и союзы с фракциями — далеко не единственные способы получить победные очки в «Дюне». Чего точно не было в милом семейном «Арнаке» и что обязательно должно быть в «Дюне» — это сражения. Здесь они ведутся между Великими домами за влияние на Арракисе. Именно ими заканчивается каждый раунд.

Бои между игроками реализованы через найм отрядов: в свой ход игрок получает шанс отправить агента в локацию, дающую кубики, которые символизируют нанятые войска. Их можно разместить в своём гарнизоне или послать в зону сражения. Как легко догадаться, победителя определят только участвующие в сражении отряды, но все они, выполнив свою боевую задачу, покинут поле. А вот оставшиеся в гарнизоне поддержат вас в следующем раунде.

Однако война не бывает полностью предсказуемой. Переломить ход битвы можно совершенно неожиданно — с помощью особых карт интриг, которые набираются в отдельных локациях. Карты интриг очень разнообразные — одни используются только в битвах, другие дают разовый бонус, третьи вообще добавляют победных очков в конце игры — так что в партии необязательно победит тот, кто первым наберёт заветные 10 ПО. Игрок, одолевший соперников в сражении, получает награду, указанную на карте конфликта (эта колода собирается в начале партии случайным образом, так что каждая игра будет развиваться по собственному сценарию).

Из-за постоянных конфликтов и перетягивания друг у друга победных очков «Дюну», конечно, нельзя назвать семейной игрой. Это довольно жёсткое противостояние со множеством вариантов стратегии. Можно играть абсолютно мирно: копить ресурсы, усиливать влияние у фракций и покупать экземпляры карт «пряность должна поступать», дающие очки победы, — и вообще не участвовать в сражениях. Можно, наоборот, в каждый ход отправлять агентов собирать войска и ломать всех противников в сражениях, накапливая награды за первое место. Игра оставляет широкий простор и для колодостроения: есть много возможностей добора карт в течение раунда и выкидывания слабых из колоды. Наконец, сбор карт интриг преподнесёт соперникам большой сюрприз, если в конце партии внезапно окажется, что у вас давно припрятано в рукаве 3–4 победных очка.

К настольной «Дюне» есть всего несколько претензий. Одна из главных — блеклое оформление. Невзрачное поле с мелкими картинками, преобладание серо-коричневых тонов, кубики-отряды — и это в игре по фильму Дени Вильнёва, главного фантастического визионера современности? Дизайнеры явно могли бы поработать получше.

Кроме того, многие игроки жалуются на неравноценность карт интриг, которые тянутся из колоды случайным образом. Некоторые дают небольшой бонус, а другие позволяют переломить ход решающего сражения или приносят победу в партии, подкинув победных очков. На форумах обсуждается множество вариантов хоумрулов; большинство из них сводятся к вопросу, какие карты интриг выкинуть из колоды, чтобы не допустить победы из чистого везения. Другие пытаются убедить недовольных, что это не баг, а фича, — во вселенной Дюны должна присутствовать толика случайности и влияние удачи, ведь даже сам Муад’Диб не мог предвидеть абсолютно всего.

Последний минус присущ, наверное, большей части настольных стратегий — лучше играть максимальным составом. Только тогда вы в полной мере прочувствуете конкуренцию за локации и начнёте тщательно просчитывать дальнейшие ходы соперников. При игре на троих на поле становится довольно свободно, а если играть вдвоём, то вообще добавляется виртуальный соперник, который мало того что занимает ячейки без всякой логики, так ещё и в битвах демонстрирует такую мощь, что игрокам остаётся сражаться лишь за второе место.

Зато «Дюна» позволяет поиграть против этого болванчика даже в одиночку. Удобства процессу добавит бесплатное приложение Dire Wolf Game Room. Он облегчит проведение одиночной и дуэльной игры, а кроме того, с ним можно сыграть в режим «Разведчики Арракина», где генерируются случайные бонусные задания и события, или в «Блиц» — режим для опытных игроков с более быстрыми партиями и тайными выборами. Всё это приятно разнообразит игровой процесс и добавляет реиграбельности.