Несмотря на холод, весна уже в разгаре. Апрель принесёт нам чуть меньше больших проектов, чем предыдущий месяц, но недостатка в играх быть не должно.

Главное за месяц

God of War

Когда и где? 20 апреля, PS4

Что? Боевик, перезапуск серии слэшеров, популярных на PS2 и PS3

Чего ждём? Одну из самых ожидаемых игр года. После апокалипсиса в Элладе Кратос перебрался на Север, где даже завёл новую семью. Но спартанцу нет покоя. Теперь местные небожители на своей шкуре испытают, почему связываться с богом войны — плохая идея.

BattleTech

Когда и где? 24 апреля, PС

Что? Пошаговая стратегия об огромных боевых роботах

Чего ждём? Первая за много лет стратегия в мире некогда популярной межавторской вселенной, выросшей из настольной игры. Берите под своё управление гигантских роботов и оставляйте от противников груды металла. Авторы игры успешно перезапустили игровую серию Shadowrun, так что надеемся, что и здесь у них всё получится.

Frostpunk

Когда и где? 24 апреля, PС

Что? Экстремальная градостроительная стратегия

Чего ждём? Нового хита от создателей This War of Mine. Землю накрыл ледниковый период. Остатки человечества укрываются в отапливаемых поселениях. Но ресурсы жёстко ограничены. Чтобы обеспечить выживание всей колонии, вам придётся часто принимать непростые решения и кем-то жертвовать.

А также

The Adventure Pals

Когда и где? 3 апреля, PС, PS4, Xbox One, Switch

Что? Мультяшный платформер

Чего ждём? Игру, создатели которой явно черпали вдохновение из мультсериала «Время приключений». В роли мальчика с деревянным мечом вам предстоит исследовать психоделический мир в компании собственного ручного жирафа.

Masters of Anima

Когда и где? 10 апреля, PС, PS4, Xbox One, Switch

Что? Гибрид экшена и стратегии

Чего ждём? Незатейливое, но красочное приключение об ученике волшебника, спасающем свою невесту. Интересная механика игры — возможность прямо посреди боя создать себе армию миньонов. С их помощью вы будете не только побеждать врагов, но и решать различные головоломки.

Extinction

Когда и где? 10 апреля, PС, PS4, Xbox One

Что? Боевик

Чего ждём? Амбициозный слэшер, который многие сравнивают с популярным аниме «Атака титанов». Здесь вам тоже предстоит в роли защитника человечества рубить шеи гигантским чудищам.

Tower of Time

Когда и где? 12 апреля, PС

Что? Тактическая ролевая игра

Чего ждём? Классическое компьютерное приключение в фэнтезийном мире в духе Baldur’s Gate. Отличительная черта игры — возможность управлять временем, например замедлять его в разгар боя.

Sinner: Sacrifice for Redemption

Когда и где? 25 апреля, PС, PS4, Xbox One

Что? Ролевой экшен

Чего ждём? Очередную попытку очередной небольшой студии создать свой собственный Dark Souls , пусть и в меньших масштабах.

Monster Prom

Когда и где? 27 апреля, PС

Что? Симулятор свиданий

Чего ждём? Первый мультиплеерный симулятор свиданий, в котором вам предстоит обустраивать личную жизнь всевозможных чудовищ.

Crisis on the Planet of the Apes VR

Когда и где? 3 апреля, PS VR, Vive, Oculus Rift

Что? Приключение

Чего ждём? Очередное интерактивное дополнение к отличным фильмам про войну людей и обезьян. В этот раз для шлемов виртуальной реальности.

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Вот и все проекты апреля, которые попали в поле нашего зрения. А какие игры вы больше всего ждете в этом месяце? Пишите свои варианты в комментариях. И играйте только в лучшее!