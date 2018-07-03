Первый месяц лета остался позади, а значит, ежегодная игровая засуха уже в самом разгаре. Никаких крупных проектов ждать не стоит. Максимум, что нам принесёт июль, — десяток потенциально неплохих новинок и три переиздания.

Для тех, кто ещё в июне не всё прошёл Во что поиграть? Фантастические игры июня 2018 В этом месяце нас ожидают всего несколько крупных проектов и множество любопытных середнячков.

Главное за месяц

Octopath Traveler

Когда и где? 13 июля, Switch

Что? Японская ролевая игра

Чего ждём? Главный эксклюзив месяца для Nintendo Switch. Octopath Traveler — японская ролевая игра с довольно оригинальным визуальным рядом и огромной вариативностью. Последнее ещё предстоит проверить, но картинка радует уже сейчас — фотореалистичные декорации в сочетании с героями, словно бы пришедшими из ролёвок 16-битной эры, смотрятся очень симпатично.

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion

Когда и где? 20 июля, PC, PS4, Xbox One

Что? Приключенческий экшен по мотивам культового мультсериала

Чего ждём? Безумия. Финн и Джейк наконец-то добрались до консолей актуального поколения. «Время приключений» вот-вот закончится, так что это может быть славный прощальный подарок для фанатов. Или же нас ждёт очередное разочарование, так как все предыдущие игры по мультсериалу были довольно посредственными.

The Banner Saga 3

Когда и где? 24 июля, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что? Тактическая ролевая игра, финал культовой серии

Чего ждём? В общем-то, всего того же, что было в предыдущих двух играх, — страданий, потерь и великолепной анимации.

Переиздания

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Когда и где? 4 июля, PC, PS4, Xbox One

Что? Обновлённая версия боевика почти десятилетней давности

Чего ждём? Ничего особенного. Когда-то этот экшен про восстание шахтёров на Марсе мог похвастать передовой разрушаемостью окружения, но есть ли смысл покупать его сегодня?

Shining Resonance Refrain

Когда и где? 10 июля, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что? Переиздание японского ролевого экшена 2014 года

Чего ждём? Японский ролевой экшен от студии Media.Vision, известной по сериям Wild Arms, Chaos Rings и Valkyria. Если эти названия для вас не пустой звук, играть определённо стоит — тем более что оригинал выходил только в Японии.

Captain Toad: Treasure Tracker

Когда и где? 13 июля, Switch, 3DS

Что? Переиздание головоломки, ранее выходившей на Wii U

Чего ждём? Простой, но затягивающий игровой процесс про то, как очаровательный грибочек спасает свою подругу из лап коварной вороны, а заодно пытается добыть звезду силы.

Приятные мелочи

Dehumanized

Когда и где? 6 июля, PC

Что? Метроидвания

Чего ждём? Типичного представителя жанра, но с парой фишек: разработчики обещают геймплей, завязанный на достоверной физике, и несколько концовок. По сюжету после метеоритного дождя земные животные мутировали и восстали против человечества. Вы играете за девушку, которая пытается выжить в этом новом и недружелюбном мире.

Insane Robots

Когда и где? 10 июля, PC, PS4, Xbox One

Что? Карточная игра

Чего ждём? Карточная игра про безумных роботов (ваш Капитан Очевидность). Ожидается больше сорока различных жестянок, порядка сотни модификаций для них и сюжетная кампания на пятнадцать часов.

Rifter

Когда и где? 12 июля, PC

Что? Хардкорный платформер

Чего ждём? Неон, ретровейв, сложность, выкрученная на максимум, — в общем, всё, что сегодня в моде.

Warhammer 40,000: Gladius — Relics of War

Когда и где? 12 июля, PC

Что? А то ты не знаешь, еретик!

Чего ждём? Новая пошаговая стратегия по миру Warhammer 40,000. Примечательно, что одной из четырёх доступных фракций будут всенародно любимые некроны, которые уже давненько не появлялись в играх.

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Вот и все проекты июля, которые попали в поле нашего зрения. А какие игры вы больше всего ждете в этом месяце? Пишите свои варианты в комментариях. И играйте только в лучшее!