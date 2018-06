Во что поиграть? Фантастические игры июня 2018

Вот и наступило лето, сезон выставки E3 и последующей игровой засухи. Уже в июне нас ожидают всего несколько крупных проектов и множество любопытных середнячков.

Главное за месяц

Vampyr

Когда и где? 5 июня, PC, PS4, Xbox One

Что? Ролевая игра от создателей Remember Me и Life is Strange

Чего ждём? Мрачной готической истории, интересного сюжета и неровного игрового процесса. В роли новообращённого кровососа вы будете скитаться по улицам Лондона начала XX века, искать себе жертв и сражаться с другими немёртвыми. Разработчики обещают передать весь драматизм ситуации, при которой человек превращается в убийцу не по своей воле.

Warhammer 40,000: Inquisitor Martyr

Когда и где? 5 июня, PC, PS4, Xbox One

Что? Ролевой экшен в знаменитом мире

Чего ждём? Смерти еретиков, конечно же. Вам достанется роль верного слуги бога-императора, который отправляется нести свет истины в сектор Калигари — самый отдалённый и необузданный уголок Империума.

Jurassic World Evolution

Когда и где? 12 июня, PC, PS4, Xbox One

Что? Бизнес-симулятор по мотивам фильма «Мир юрского периода 2»

Чего ждём? Игры по фильму в не самом популярном, но столь подходящем жанре: паркостроительном симуляторе. Здесь вам предстоит строить свой собственный парк с динозаврами и самому разгребать последствия, когда что-то пойдёт не так.

BlazBlue: Cross Tag Battle

Когда и где? 22 июня, PC, PS4, Switch

Что? Аниме-файтинг

Чего ждём? Зрелищный, но не слишком глубокий файтинг. На одной арене сойдутся герои BlazBlue, а также персонажи вселенных Persona, RWBY и Under Night In-Birth.

Shaq Fu: A Legend Reborn

Когда и где? 5 июня, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что? Битемап с баскетболистом и шоуменом Шакилом О’Нилом в главной роли

Чего ждём? Возрождение легенды, конечно же. Оригинальная Shaq Fu удостоилась от многих критиков звания худшего файтинга в истории. Посмотрим, удастся ли новой игре не уронить честь предшественника.

Дополнение и переиздания

The Elder Scrolls Online: Summerset

Когда и где? 5 июня, PC, PS4, Xbox One

Что? Второе большое дополнение к MMORPG The Elder Scrolls Online, которое отправит игроков в цветущий край высоких эльфов и предложит раскрыть заговор, угрожающий всему миропорядку.

Darkest Dungeon: The Color of Madness

Когда и где? 19 июня, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что? Дополнение для хардкорной ролевой игры Darkest Dungeon. Судя по всему, оно будет ещё сильнее, чем основная кампания, отсылать к творчеству Говарда Лавкрафта.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Когда и где? 29 июня PC, Switch, Xbox One

Что? Три классических платформера с полностью переработанной графикой и почти не изменившимся геймплеем от будущих создателей Uncharted и The Last of Us. Год назад сборник вышел на PS4, теперь настала очередь других систем.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Когда и где? 29 июня, Switch

Что? Чумовой шутер, в котором можно убивать нацистов, добрался до гибридной консоли от Nintendo. Как и в случае с Doom, графику пришлось там и тут подрезать, но по трейлерам игра всё ещё выглядит отлично.

