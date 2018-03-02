Во что поиграть? Фантастические игры марта 2018

Наступила весна, и это сказалось на игровой индустрии. Если в январе и феврале мы по пальцам могли сосчитать достойные внимания релизы, то март просто ломится от проектов разной степени значимости.
Главное за месяц
Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom
Когда и где? 23 марта, PC, PS4
Что? Японская ролевая игра
Чего ждём? Сиквел шедевра 2013 года. Оригинал был невероятно красивой, увлекательной и глубокой ролевой игрой. Сиквел сюжетно никак не связан с первой частью, да и легендарная студия Ghibli на этот раз в создании проекта не участвовала. Однако фирменный визуальный стиль остался. Надеемся, что и геймплей не подведёт.
Far Cry 5
Когда и где? 27 марта, PC, PS4, Xbox One
Что? Приключенческий боевик в открытом мире
Чего ждём? Того же, что и раньше, только в новых декорациях. На этот раз игроков забросит в самое сердце Америки — в штат Монтана. Здесь им предстоит вступить в войну не с какими-то пиратами или наёмниками, а с настоящими религиозными фанатиками. К тому же неплохо вооружёнными. Надеемся, игра найдёт чем нас удивить.
Sea of Thieves
Когда и где? 20 марта, PC, Xbox One
Что? Многопользовательский приключенческий боевик
Чего ждём? Одну из самых амбициозных игр сезона и едва ли не главный проект Microsoft за последние годы. Это многопользовательский симулятор пиратской жизни со всеми полагающимися атрибутами — морскими сражениями, поиском сокровищ и, конечно же, ходячими скелетами. Куда без них?
Fear Effect Sedna
Когда и где? 6 марта, PC, PS4, Xbox One, Switch
Что? Боевик с элементами ролевой игры
Чего ждём? Долгожданное продолжение стильных тактических экшенов, выходивших на первой PlayStation. События разворачиваются спустя четыре года после финала первой части. В этот раз команде героев предстоит опасное путешествие из Гонконга в Гренландию.
Warhammer: Vermintide 2
Когда и где? 8 марта, PC
Что? Боевик
Чего ждём? Продолжение кооперативного боевика в мире тёмного фэнтези. На этот раз игрокам предстоит истреблять не только полчища мерзких скавенов, но и порождений Хаоса.
The Long Reach
Когда и где? 14 марта, PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Switch
Что? Приключенческий хоррор
Чего ждём? Научно-фантастический хоррор, вдохновлённый популярным проектом The Lone Survivor. Разработчики обещают закрученный сюжет и оригинальные головоломки.
Agony
Когда и где? 30 марта, PC, PS4, Xbox One
Что? Хоррор
Чего ждём? Экстремальный хоррор о заблудших душах в аду: кровь, кишки, мёртвые младенцы и никакой надежды.
Ghost of a Tale
Когда и где? 13 марта, PC
Что? Приключение
Чего ждём? Приключенческую игру, навеянную «Аббатством Рэдволл». Как и популярный книжный цикл, она рассказывает о приключениях отважного мышонка в мире мрачного средневековья. Игра находилась в раннем доступе с лета 2016 года и получила немало положительных отзывов.
Surviving Mars
Когда и где? 15 марта, PC, PS4, Xbox One
Что? Стратегия
Чего ждём? Стратегию о колонизации Красной планеты от авторов серии Tropico. Лучший способ почувствовать себя Илоном Маском, не имея многомиллиардного состояния.
ARK Park
Когда и где? 22 марта, PC (Oculus Rift, Vive), PS4 (PS VR)
Что? VR-бродилка
Чего ждём? Виртуальную экскурсию в самый настоящий парк юрского периода. Атака агрессивных динозавров, конечно же, включена в программу.
Chuchel
Когда и где? 7 марта, PC
Что? Комедийный квест от создателей культового «Машинариума»
Чего ждём? Своеобразное, но чертовски стильное приключение и много головоломок. В отличие от прошлых игр, тут нет никакой романтики и меланхолии — только чистое безумие и абсурд.
Дополнения и переиздания
Final Fantasy XV: Windows Edition
Когда и где? 6 марта, PC
Что? Японский ролевой боевик, вышедший на консолях в 2016 году
Чего ждём? Создатели утверждают, что это не просто порт с консоли на персональные компьютеры, а совершенно новая версия игры. Доработке подверглись графика и геймплей, а в российской версии будет полноценная озвучка. Все ранее вышедшие DLC, коих немало, разумеется, включены в это издание.
Assassin’s Creed: Истоки. Проклятье фараонов
Когда и где? 13 марта, PC, PS4, Xbox One
Что? Cюжетное дополнение, которое добавит в игру про Древний Египет то, чего там больше всего не хватало, — злобных мумий.
Devil May Cry HD Collection
Когда и где? 13 марта, PC, PS4, Xbox One
Что? Слэшер
Чего ждём? Классику слэшеров — три игры про белобрысого охотника на демонов Данте.
Assassin’s Creed: Изгой
Когда и где? 20 марта, PS4, Xbox One
Что? Приключенческий боевик
Чего ждём? Довольно проходную часть культовой серии, которая выделяется только тем, что вы играете за тамплиера, а не за члена братства. Рекомендуется только ярым фанатам франшизы.comments powered by HyperComments
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