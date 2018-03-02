Во что поиграть? Фантастические игры марта 2018

Наступила весна, и это сказалось на игровой индустрии. Если в январе и феврале мы по пальцам могли сосчитать достойные внимания релизы, то март просто ломится от проектов разной степени значимости.

Главное за месяц

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

Когда и где? 23 марта, PC, PS4

Что? Японская ролевая игра

Чего ждём? Сиквел шедевра 2013 года. Оригинал был невероятно красивой, увлекательной и глубокой ролевой игрой. Сиквел сюжетно никак не связан с первой частью, да и легендарная студия Ghibli на этот раз в создании проекта не участвовала. Однако фирменный визуальный стиль остался. Надеемся, что и геймплей не подведёт.

Far Cry 5

Когда и где? 27 марта, PC, PS4, Xbox One

Что? Приключенческий боевик в открытом мире

Чего ждём? Того же, что и раньше, только в новых декорациях. На этот раз игроков забросит в самое сердце Америки — в штат Монтана. Здесь им предстоит вступить в войну не с какими-то пиратами или наёмниками, а с настоящими религиозными фанатиками. К тому же неплохо вооружёнными. Надеемся, игра найдёт чем нас удивить.

Sea of Thieves

Когда и где? 20 марта, PC, Xbox One

Что? Многопользовательский приключенческий боевик

Чего ждём? Одну из самых амбициозных игр сезона и едва ли не главный проект Microsoft за последние годы. Это многопользовательский симулятор пиратской жизни со всеми полагающимися атрибутами — морскими сражениями, поиском сокровищ и, конечно же, ходячими скелетами. Куда без них?

Fear Effect Sedna

Когда и где? 6 марта, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что? Боевик с элементами ролевой игры

Чего ждём? Долгожданное продолжение стильных тактических экшенов, выходивших на первой PlayStation. События разворачиваются спустя четыре года после финала первой части. В этот раз команде героев предстоит опасное путешествие из Гонконга в Гренландию.

Warhammer: Vermintide 2

Когда и где? 8 марта, PC

Что? Боевик

Чего ждём? Продолжение кооперативного боевика в мире тёмного фэнтези. На этот раз игрокам предстоит истреблять не только полчища мерзких скавенов, но и порождений Хаоса.

The Long Reach

Когда и где? 14 марта, PC, PS4, PS Vita, Xbox One, Switch

Что? Приключенческий хоррор

Чего ждём? Научно-фантастический хоррор, вдохновлённый популярным проектом The Lone Survivor. Разработчики обещают закрученный сюжет и оригинальные головоломки.

Agony

Когда и где? 30 марта, PC, PS4, Xbox One

Что? Хоррор

Чего ждём? Экстремальный хоррор о заблудших душах в аду: кровь, кишки, мёртвые младенцы и никакой надежды.

Ghost of a Tale

Когда и где? 13 марта, PC

Что? Приключение

Чего ждём? Приключенческую игру, навеянную «Аббатством Рэдволл». Как и популярный книжный цикл, она рассказывает о приключениях отважного мышонка в мире мрачного средневековья. Игра находилась в раннем доступе с лета 2016 года и получила немало положительных отзывов.

Surviving Mars

Когда и где? 15 марта, PC, PS4, Xbox One

Что? Стратегия

Чего ждём? Стратегию о колонизации Красной планеты от авторов серии Tropico. Лучший способ почувствовать себя Илоном Маском, не имея многомиллиардного состояния.

ARK Park

Когда и где? 22 марта, PC (Oculus Rift, Vive), PS4 (PS VR)

Что? VR-бродилка

Чего ждём? Виртуальную экскурсию в самый настоящий парк юрского периода. Атака агрессивных динозавров, конечно же, включена в программу.

Chuchel

Когда и где? 7 марта, PC

Что? Комедийный квест от создателей культового «Машинариума»

Чего ждём? Своеобразное, но чертовски стильное приключение и много головоломок. В отличие от прошлых игр, тут нет никакой романтики и меланхолии — только чистое безумие и абсурд.

Дополнения и переиздания

Final Fantasy XV: Windows Edition

Когда и где? 6 марта, PC

Что? Японский ролевой боевик, вышедший на консолях в 2016 году

Чего ждём? Создатели утверждают, что это не просто порт с консоли на персональные компьютеры, а совершенно новая версия игры. Доработке подверглись графика и геймплей, а в российской версии будет полноценная озвучка. Все ранее вышедшие DLC, коих немало, разумеется, включены в это издание.

Assassin’s Creed: Истоки. Проклятье фараонов

Когда и где? 13 марта, PC, PS4, Xbox One

Что? Cюжетное дополнение, которое добавит в игру про Древний Египет то, чего там больше всего не хватало, — злобных мумий.

Devil May Cry HD Collection

Когда и где? 13 марта, PC, PS4, Xbox One

Что? Слэшер

Чего ждём? Классику слэшеров — три игры про белобрысого охотника на демонов Данте.

Assassin’s Creed: Изгой

Когда и где? 20 марта, PS4, Xbox One

Что? Приключенческий боевик

Чего ждём? Довольно проходную часть культовой серии, которая выделяется только тем, что вы играете за тамплиера, а не за члена братства. Рекомендуется только ярым фанатам франшизы.