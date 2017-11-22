Королевство Эйтолис переживает нелёгкие времена: из иного измерения вторгаются орды монстров, а коварный чародей собирается воскресить злого дракона. Принц и принцесса решают спасти родную землю. Но, чтобы расстроить злодейские планы, им нужно собрать волшебные кристаллы воителей, пришедших из других миров, и активировать магический щит. А здесь не обойтись без опытных воинов и магов.

Платформы: Nintendo Switch, New Nintendo 3DS

Жанр: экшен, ролевая игра

Разработчик: Omega Force, Team Ninja

Издатель: Nintendo

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: нет

Играли на: Nintendo Switch

Похоже на:

Hyrule Warriors (2016)

Warriors All-Stars (2017)

Название Dynasty Warriors давно уже перестало обозначать одну игровую серию и стало нарицательным для целого поджанра слэшеров. В них герой не просто убивает врагов: толпы недругов разлетаются от одного удара, словно кегли, счёт трупов идёт на сотни и тысячи за уровень, а экран полон пафосных ракурсов и спецэффектов. Механика Dynasty Warriors на удивление удачно сочетается с сюжетами и антуражем других популярных игр и аниме, от саги о роботах-гандамах до «Берсерка» и «Атаки на титанов».

На этот раз бесшабашный слэшер решили скрестить с серьёзной и драматичной ролевой серией Fire Emblem. Сочетание необычное, однако Omega Force и Team Ninja сумели сделать не просто Dynasty Warriors с другими героями, а действительно любопытный кроссовер. Благо опыта им не занимать, и с Nintendo они уже сотрудничали при создании Hyrule Warriors — весьма успешного экшена по мотивам «Легенды о Зельде».

По сути Fire Emblem Warriors — слэшер с лёгкой ролевой составляющей. Взяв под контроль одного из героев, нужно выкашивать толпы врагов, побеждать боссов, захватывать контрольные точки и выполнять побочные задания вроде защиты мирных жителей. К уже зачищенным по сюжету локациям можно вернуться, как и попробовать силы на дополнительных картах, основанных на сражениях из серии Fire Emblem. Герои получают новые уровни и становятся сильнее, их можно экипировать более мощным оружием, улучшать их комбо-удары. В общем, всё по канонам жанра.

По сути Fire Emblem Warriors — слэшер с лёгкой ролевой составляющей

Однако и толику тактики от серии Fire Emblem игра унаследовала. Здесь зачисткой карты занимается не один герой, а команда, за действиями которой нужно следить, чтобы вовремя отдавать приказы или брать попавшего в передрягу персонажа под свой контроль. Ведь оружие может оказаться неэффективным против противника, а броня — слабой к его атаке. Поэтому нужно решать, кого отправить в какое сражение. Героев можно разбивать на пары, чтобы их способности дополняли друг друга, и тогда их отношения станут ближе, а сами они — сильнее. Возиться с управлением и обмундированием отряда приходится немногим меньше, чем махать мечом, но это вносит в игру приятное разнообразие. Вот только в пылу сражения бывает сложно уследить одновременно за действиями врагов, здоровьем соратников и сообщениями о появлении побочных заданий.

Наказывает за промахи игра нестрого. И хотя для тех, кто просто хочет отдохнуть за шинковкой врагов, это скорее хорошо, фанатам Fire Emblem отсутствие риска может прийтись не по душе. Там павшие в бою герои умирали навсегда, заставляя игрока серьёзно относиться к геймплею и действительно переживать за их судьбу. А здесь даже выбор сложного режима с необратимой смертью героев означает лишь то, что они не смогут принимать участие в бою, и то их можно вылечить между миссиями. На истории и диалогах это никак не сказывается. А жаль: примитивному сюжету о сборе волшебных артефактов остро не хватает драматизма и оригинальности. Впрочем, с ролью бодрого фанфика по мотивам серии игра справляется. Хотя за героев переживаешь не так сильно, увидеть Хрома, Марса, Рёму и остальных старых знакомых, а заодно и полюбоваться на их боевые подвиги всё равно приятно. Тем более что смотрится игра ярко и симпатично, а эпический саундтрек с композициями из серии Fire Emblem удачно подчёркивает атмосферу. На радость эстетам и японофилам в игре есть и оригинальная озвучка, пусть и в виде бесплатного скачиваемого дополнения.

Итог: скрестить игры двух совершенно разных жанров не получилось. Fire Emblem Warriors оказалась ближе к типичному слэшеру, хоть и c интересными тактическими решениями. Поклонникам жанра её можно рекомендовать смело. Фанаты Fire Emblem тоже наверняка будут рады увидеть любимых героев в деле. Главное — не ждать многого от сюжета.

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