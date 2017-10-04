Начало месяца — время рассказывать о главных новинках фантастики. Мы уже опубликовали материалы о главных сериалах, фильмах и книгах октября. Пришло время игр! Совместно с «Игроманией» представляем главные фантастические игры октября — от симулятора шинковки орков в Мордоре до новой игры от авторов легендарной «Готики». Есть советы по улучшению рубрики? Пишите в комментариях!

Главное за месяц

Middle-Earth: Shadow of War

Средиземье: Тени войны

Когда и где: 10 октября, PS4, Xbox One, Windows

Что: экшен в открытом Мордоре

Локализация: текст на русском языке

Чего ждать: продолжение истории рейнджера Талиона и эльфийского кузнеца Келебримбора в мире Средиземья. Новая глава должна связать злоключения Талиона с каноничным сюжетом саги о Кольце. В плане механик разработчики обещают много нового. Нас ждут осады крепостей, более запоминающиеся личности орков-командиров, улучшенная система врагов и нелинейность прохождения. Словом, всё то, что хорошо работало в предыдущей игре, станет ещё лучше.

The Evil Within 2

Когда и где? 13 октября, PS4, Xbox One, Windows

Что? Survival horror от автора Resident Evil

Локализация? Неизвестно

Чего ждать? Новые приключения Себастьяна Кастелланоса, ещё запутаннее и жутче предыдущих: другие опасности, тайны, пушки и враги, которым не терпится отправить любопытного детектива на тот свет. Одним создателям известно, что ждёт детектива в конце пути, но, судя по всему, это не хэппи-энд.

ELEX

Когда и где? 17 октября, PS4, Xbox One, Windows

Что? Ролевая игра от авторов «Готики»

Локализация? Текст на русском языке

Чего ждать? Амбициозный проект от создателей легендарной «Готики». Игра обещает немало: гигантский мир, сочетание технологий и волшебства, хороший сюжет, небывалая свобода действий и та самобытность, за которую мы когда-то полюбили «Готику». Совсем скоро мы узнаем, удастся ли ELEX стать современной классикой.

South Park: The Fractured but Whole

Когда и где? 17 октября, PS4, Xbox One

Что? Ролевая игра по мотивам мультсериала «Южный парк»

Локализация? Текст на русском языке

Чего ждать? Продолжение успешной ролевой игры The Stick of Truth по мотивам культового сатирического мультсериала, очень смешного и очень неполиткорректного. Фэнтезийную тематику сменит комиксовая, а борьбу эльфов и людей за Палку Судьбы — попытки Картмана и компании создать собственную франшизу на зависть Marvel и DC. Фирменный юмор, графика и озвучка на месте. Фанатам сериала не стоит проходить мимо.

Destiny 2

Когда и где? 24 октября, PC (на PS4 и Xbox One игра уже вышла)

Что? Онлайновый научно-фантастический шутер

Локализация? Полная

Чего ждать? Вторая часть Destiny наконец-то позволила обладателям персональных компьютеров присоединиться к борьбе Стражей света против Красного легиона Кабал. Консольный релиз игры уже успел собрать хорошие отзывы (почитайте наш обзор) — осталось только, чтобы Bungie не подкачали с оптимизацией компьютерного порта.

Обзор консольной версии Destiny 2: минимум нововведений, максимум достоинств Скорее перезапуск в новых декорациях, чем сиквел. Но этого достаточно, чтобы оставаться первоклассным онлайновым шутером.

Assassin’s Creed: Origins

(Assassin’s Creed: Истоки)

Когда и где? 27 октября, PS4, Xbox One, Windows

Что? Учебник истории под видом стелс-экшена

Локализация? Полная

Чего ждать? Очередная часть одной из самых популярных игровых серий современности. На этот раз нелёгкая занесёт нас в Египет. Герою — слуге фараона Байека — предстоит разобраться в царских интригах, помешать планам тамплиеров и открыть множество секретов. Обещается более динамичная боевая система, бóльшая свобода действий, ослепительные египетские пески и атмосфера завораживающего Востока.

Super Mario Odyssey

Когда и где? 27 октября, Nintendo Switch

Что? Платформер про легендарного усатого водопроводчика и грибы

Локализация? Текст на русском языке

Чего ждать? Один из самых ожидаемых проектов для новой консоли Nintendo. Хотя базовая схема приключений Марио не меняется много лет, новая игра найдёт чем удивить. На этот раз героя-водопроводчика в компании с разумной кепкой занесёт в наш мир.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Когда и где? 27 октября, PS4, Xbox One, Windows

Что? Шутер с видом от первого лица, где нужно убивать фашистов

Локализация? Полная

Чего ждать? Долгожданный сиквел хита 2014 года, представитель легендарной серии, с которой начались шутеры от первого лица. Борьба с фашизмом в Америке ждёт своих героев, и Би Джей Блажкович не может подвести родину. Поэтому придётся поработать. Кулаками, холодным оружием, роботами, пушками — словом, всем, что может причинить вред фашистской гадине.

Другие интересные релизы

The Norwood Suite

Когда и где? 2 октября, Windows (Steam)

Что? Приключенческая игра от первого лица, сиквел Off-Peak

Локализация? Только английский

О чём? Таинственная и слегка сюрреалистичная игра о путешествии в отель, до отказа набитый тайнами. Всё, от музыкального сопровождения до графики, работает на создание странной, невообразимой атмосферы, порой напоминающей великолепную Jazzpunk. Продукт любопытный, но точно не для всех.

Battle Chasers: Nightwar

Когда и где? 3 октября, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Windows, Mac OS

Что? Ролевая игра по мотивам комиксов

Локализация? Полная

Чего ждать? Наследница классических JRPG в симпатичной комиксной стилистике: случайные подземелья, необычный крафт и пошаговые бои. Сюжет и вселенная проекта основаны на одноимённом комиксе Battle Chasers, который начал выходить в 1998 году. В комиксе история так и не была завершена — вдруг игра ответит на вопросы, которые долго терзали читателей?

Empyre: Lords of the Sea Gates

Когда и где? 4 октября, Windows (Steam)

Что? Ролевая игра в альтернативном XX веке

Локализация? Только английский

Чего ждать? Интригующая RPG в сеттинге Нью-Йорка начала XX века, который стал одним из немногих городов, уцелевших в глобальном потопе. Разработчики обещают множество выборов, хорошую тактическую боёвку, историческую аутентичность и уникальный стимпанковый шарм старой Америки.

Deadbeat Heroes

Когда и где? 10 октября, Windows, Xbox One

Что? Beat’em up

Локализация? Только английский

Чего ждать? Комедийный beat’em up (некогда популярный на консолях жанр, где нужно просто идти и избивать толпы врагов) о трудовых буднях супергероев-неудачников в Лондоне семидесятых годов. За основные источники вдохновения разработчики взяли старомодные комиксы и классические приставочные экшены. Уворачиваться от пуль и откалывать шуточки, начищая морды преступникам, — обычное дело!

Chaos;Child

Когда и где? 13 октября, PS4, PS Vita

Что? Визуальная новелла по мотивам одноимённого аниме

Локализация? Только английский

Чего ждать? Мрачная и жестокая визуальная новелла с лихо закрученным детективным сюжетом. В Японии игра вышла ещё в 2015 году и не добилась большого успеха, хотя запомнилась интересной историей и глубокими персонажами. Впрочем, некоторые сочли игру затянутой. Если вы смотрели одноимённое аниме, почему бы не прикоснуться к первоисточнику?

Dungeons 3

Когда и где? 14 октября, Windows (Steam)

Что? Стратегия, менеджмент подземелья

Локализация? Полная

Чего ждать? Духовная наследница культовой серии Dungeon Keeper — той самой, благодаря которой мы узнали, что хорошо быть плохим. И не обращайте внимания на слово «подземелья» в названии — игра весьма красочная. Главным новшеством третьей части станет возможность экспансии вне подземелий. Если мощь тёмного властелина позволяет, почему бы не расширить свои владения до остального мира?

Fire Emblem Warriors

Когда и где? 20 октября, Nintendo Switch, New Nintendo 3DS

Что? Тактическая RPG с пошаговыми боями

Локализация: Только английский

Чего ждать? Кроссовер популярной серии боевиков Dynasty Warriors с не менее заслуженной серией тактических пошаговых ролевых игр Fire Emblem. От первой FEW получит базовые механики, от второй — героев и локации.

Hidden Agenda

Когда и где? 25 октября, PS4

Что? Приключенческая игра с видом от третьего лица

Локализация? Неизвестно

Чего ждать? Интригующий триллер от создателей подросткового слэшер-хоррора Until Dawn. Ключевая особенность игры: в определённые моменты сюжета игроки могут делать выбор через специальное приложение для смартфона. Более того, с его помощью можно посмотреть свою собственную, скрытую цель игры — отсюда и название.