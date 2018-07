Пока Марио играет с друзьями в теннис, пробуждается древнее зло. Одолеть его может только опытный теннисист — такой, как Марио. И вот усатый герой отправляется в путешествие по островам, чтобы найти способ победить это самое зло и доказать всему миру, что он самый крутой теннисист.

Жанр: аркадный теннис

Разработчик: Camelot Software Planning

Издатель: Nintendo

Издатель в России: Nintendo

Возрастной рейтинг: 3+

Перевод: полный

Похоже на:

остальные игры серии Mario Tennis

После по-настоящему ударного для Nintendo 2017 года стало ясно, что два основных достоинства новой консоли Switch — это возможность получить хардкорный игровой опыт в любом месте и потрясающие по качеству эксклюзивы типа The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey. Однако уже спустя год поток эксклюзивов иссяк, а главной надеждой летнего сезона неожиданно стала Mario Tennis Aces. Разработчик этой игры, японская студия со странным европейским названием Camelot Software Planning, известна исключительно тем, что выпускает игры серии Mario Tennis. Соответственно Mario Tennis Aces — очередная часть сериала, примечательная только выходом на новой консоли и необоснованно высокой розничной ценой в 3500 рублей (в цифровом виде ещё дороже). Стоит ли она того?

Сюжетная кампания представляет собой пятичасовое обучение, во время которого игрок осваивает базовые механики. Подаётся всё это дело в развлекательном ключе. Однако сказать что-то хорошее про саму историю сложно — она дурацкая, абсурдная и, прямо скажем, глупая. Марио при помощи теннисной ракетки борется с очередным шаблонным злом, постоянно влипает в неприятные ситуации и всегда решает дело… на корте! Конечно, бывают интересные события вроде традиционных для серии битв с боссами, но основу составляют однотипные теннисные матчи с ботами и нудными испытаниями. Разнообразие в игровой процесс вносят разве что арены с уникальными особенностями — палуба корабля, например, где мячи постоянно рикошетят от расположившейся в центре корта мачты.

Надо ясно понимать, что главный компонент игры — это не одиночная кампания, а мультиплеер. Не случайно именно онлайновый режим лёг в основу бесплатной бета-версии — он азартный, динамичный и очень качественно сделанный. В Mario Tennis Aces два варианта игры: чистый теннис и марио-теннис. Первый отлично подойдет для поклонников настоящего спорта. Здесь нет магических элементов, а только разные по способностям теннисисты и несколько классических ударов: кручёный, резаный, «свеча» за спину и другие. Здесь решают навыки и реакция — так что этот режим можно назвать хардкорным. Марио-теннис более хаотичный и чем-то похож на файтинг. Здесь можно замедлять время, разбивать чужие ракетки суперударами, копить энергию для мощных отбиваний и так далее. В результате здесь больше разнообразия, азарта и влияния случая. Играть в обычный теннис или в марио-теннис — решать вам. Оба варианта поддерживаются абсолютно равноценно. Настораживает другое: уже сейчас поиск соперников становится небыстрым, а после введения платного онлайна на Switch сетевой мультиплеер вообще может умереть.

Техническая сторона Mario Tennis Aces не вызывает никаких нареканий. Всё-таки это большой эксклюзив Nintendo (в рекламном ролике игры снялся сам Рафаэль Надаль!) — и поэтому игра выглядит очень хорошо. Графика превосходна и детализирована, онлайн не тормозит, а встроенный в джойстик гироскоп позволяет играть им как настоящей ракеткой. Другое дело, что вместо этого всё-таки лучше сходить поиграть на настоящем корте. Как-никак, теннис — это не смешанные единоборства, футбол или «Формула-1», заняться этим видом спорта в реальности куда проще.

Итог: отличное развлечение, интересное как лояльной аудитории игр про Марио, так и поклонникам большого тенниса. Но для остальных — необоснованно дорогая аркада с дурацкой кампанией и хорошим онлайном.