Роланд, президент одной из стран нашего мира, неожиданно становится свидетелем ракетного удара по своему городу, после чего попадает в сказочное королевство. Он оказывается во дворце рядом с юным наследником престола Эваном, как раз когда в покои принца врываются таинственные убийцы. Роланд и Эван сбегают от преследователей, после чего решают построить новое королевство.

Жанр: ролевая игра

Разработчик: Level-5

Издатель в России: «СофтКлаб«

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: субтитры

Похоже на:

битвы за героев — Dragon Quest Heroes 2

битвы за отряды — Bladestorm: Nightmare

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch — один из лучших эксклюзивов PlayStation 3 и одна из лучших RPG для предыдущего поколения консолей вообще. Это был уникальный проект на стыке мультипликации и игрового дизайна. Аниматоры великой студии Ghibli создали многочасовые ролики и массу умилительных персонажей, их постоянный композитор Дзё Хисаиси написал запоминающуюся оркестровую музыку, а разработчики из Level-5 придумали необычную покемонособирательную ролевую систему. Всё это очень органично сочеталось друг с другом. Во многом успеху способствовала и выпущенная ранее для Nintendo DS игра Ni no Kuni: Dominion of the Dark Djinn, из которой в итоге и выросла Wrath of the White Witch. Версия для PlayStation 3 предстала обворожительной сказкой, которая благодаря первоклассной графике выглядела точно как новый мультфильм Миядзаки и в которую интересно было играть как семейной, так и хардкорной аудитории. После расформирования студии на продолжение уже никто не надеялся, и анонс второй части стал большой неожиданностью. Смогут ли разработчики повторить свой успех, потеряв главный источник очарования — анимацию Ghibli? Это волновало едва ли не всех поклонников.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom — это абсолютно новая игра, с новым миром, новыми героями и новым игровым процессом. Она уже не напоминает мультфильм от Ghibli, хотя выполнена в приятном мультипликационном ключе. Отголоски первой части видны лишь во второстепенных игровых аспектах, редких «пасхалках» и знакомой музыке Дзё Хисаиси. В результате Ni no Kuni II: Revenant Kingdom воспринимается вполне самостоятельной игрой, примерно как новые номерные части Final Fantasy, и отлично подойдёт и тем, кто не знаком с Wrath of the White Witch.

Сюжет строится вокруг юного принца Эвана, который вместе с друзьями путешествует по миру и объединяет независимые земли. Тот факт, что вместо установления демократии мы строим империю и собираем подданных под единой короной, довольно-таки удивителен: это несколько расходится с современным пониманием свободы. Впрочем, японских разработчиков можно понять — им не хватает своего императора после того, как Акихито решил отречься от престола.

Каждый из регионов населён уникальными человекоподобными существами и обладает яркими культурными особенностями. Так, первый город выглядит как средневековая версия Макао для людей-собак, второй — как старомодная европейская Атлантида для синелицых людей-рыб, и так далее. Мультипликационный мир игры, полный разнообразных деталей, по-настоящему увлекательно изучать — и это отлично вписывается в концепцию большого путешествия. Утомить может разве что чрезмерное множество второстепенных квестов. Некоторые из них удались на славу благодаря забавным сюжетам и играм-викторинам, но большая часть сводится к рутине «сходи-убей» и «найди-принеси».

Игровой процесс Ni no Kuni II: Revenant Kingdom проще и примитивнее, чем в первой части. Это смесь из нескольких популярных японских механик, которые неожиданно органично сочетаются друг с другом. Первый режим — пассивный режим путешествия: группа героев странствует по миру. Если они входят в локацию или сталкиваются с монстрами, срабатывает боевой режим. Этот режим — основа Ni no Kuni II: Revenant Kingdom. Он напоминает musou-боевики, где группа героев парой ударов и заклинаниями закликивает набегающих монстров. Однако битвы здесь непродолжительны, поэтому не так утомляют, как в Dragon Quest Heroes и других жанровых хитах. Кстати, ассоциации с популярной в Японии серией Dragon Quest Heroes возникают постоянно — графикой, атмосферой и игровым процессом Ni no Kuni II: Revenant Kingdom очень сильно похожа именно на эту дилогию. Третий режим — режим битв армий, который срабатывает, если герои подходят к специальному флажку на карте. Он представляет собой вариацию сражений из Bladestorm: Nightmare, когда по локации бегают уже не герои, а небольшие войска. Суть, впрочем, не сильно меняется. В последнем режиме — режиме строительства города — игра напоминает мобильные стратегии, где все процессы завязаны друг на друга в реальном времени. Чем больше построил, тем больше ресурсов и возможностей получил. Но всегда приходится ждать.

По отдельности игровые режимы однообразны и примитивны, но благодаря тому, что они постоянно чередуются и удачно объединены в рамках экономической и ролевой модели, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom долго не надоедает. А вот что утомляет — так это то, что в игре всего один и не самый высокий уровень сложности, в результате чего ключ к победе практически неизменен: быстро бить по кнопке удара и уворачиваться от ответных выпадов. Это особенно обидно с учётом того, что в игре предусмотрена тактическая глубина: много видов одежды с разными бонусами, много настроек урона, много заклинаний и эффектов помощников — но всё это используется разве что в боях с боссами. Складывается впечатление, будто игру намеренно сделали простой — чтобы любой член семьи мог в непринуждённой атмосфере исследовать яркий сказочный мир, а потом с ним навсегда попрощаться.

Итог: если Ni no Kuni: Wrath of the White Witch — это шедевр японского геймдизайна, то Ni no Kuni II: Revenant Kingdom — просто хорошая ролевая игра с приятной сказочной атмосферой. Она способна увлечь на несколько десятков часов, но такого эстетического восторга уже не вызывает.