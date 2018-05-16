Фантазия у Nintendo всегда была смелая. Благодаря этим изобретательным японцам мы получили складную консоль, консоль-трансформер и Wii с её считывающими движение контроллерами, которая в своё время перевернула мир. Были у компании, конечно, и всякие проходные вещицы вроде световых пистолетов и музыкальных инструментов для ритм-игр, и совершенно провальные LaserScope и Virtual Boy. Однако Nintendo и не думает прекращать свои смелые эксперименты! Nintendo Switch едва исполнился год, как консоль вдруг обзавелась периферией в виде… интерактивного картонного конструктора. И хотя рассчитан он на детей, столь смелая идея привлекла и взрослых. Благо Nintendo провела на фестивале японской культуры Hinode Power Japan в Москве презентацию Nintendo Labo, где чудо-конструктор можно было пощупать своими руками.

Картонное железо

Nintendo Labo — конструктор, с помощью которого можно превратить Nintendo Switch в различные игрушки. Состоит он из листов картона, откуда нужно выдавливать детали механизма, а также из шнуров, резинок и светоотражающих наклеек. Благодаря последним спрятанные в контроллерах Joy-Con инфракрасные датчики считывают наличие или отсутствие света, а идущая в комплекте с конструктором программа интерпретирует их в зависимости от выбранного режима игры. Эта же программа в мельчайших подробностях, шаг за шагом, руководит процессом сборки и объясняет все тонкости игры, не давая даже самым юным игрокам запнуться и запутаться.

Основа Labo состоит из простенького картона средней жесткости — согнуть его в нужную форму сможет и маленький ребёнок, однако материал требует аккуратности. Насовсем испортить детали не так просто, а вот некрасиво погнуть по краям легко. Картонную конструкцию можно украсить с помощью наклеек и трафаретов с персонажами игр Nintendo и другими милыми рисунками (они продаются отдельно). Впрочем, подойдут и фломастеры, и акриловая краска — всё, что не размочит картонную основу.

Собрав и раскрасив конструктор при включённой игре-программе, в него нужно положить контроллеры и саму консоль Nintendo Switch, и можно начинать развлекаться с новеньким игровым автоматом! На данный момент их доступно всего шесть: пять игрушек входят в набор-ассорти Variety Kit, и отдельно продаётся конструктор-робот Robot Kit.

Очумелые ручки

Что ж, по основам прошлись, пора немного рассказать о каждой из игрушек.

Самая простая в сборке и освоении — радиоуправляемая машинка, которая, вообще-то, больше похожа на жука (возможно, потому что среди японских детей они одно время были модными питомцами). Соорудив нехитрое насекомое из картона и вставив в пазы по бокам контроллеры, можно заставить его двигаться за счёт их вибрации. Тачскрин здесь превращается в пульт управления. Машинку-жука можно поворачивать, активируя то один, то другой контроллер — таким образом она будет лавировать среди препятствий. Принцип работы игрушки не нов, но яркий пульт и возможности видеть в темноте через инфракрасный датчик или направить жука на автопилоте к светоотражающему маяку придают ей свежести.

Удочку сложить чуть труднее: тут, помимо картона, в ход идут шнур и пластиковые кольца. Зато игра довольно медитативна. Экран консоли превращается в водоём, где плавают рыбы. Когда одна из них клюёт, находящийся внутри удочки контроллер вибрирует, и рыбу надо вытаскивать, аккуратно вытягивая леску-шнур. Занятие забавное, но займёт оно ненадолго, ведь ловятся рыбы одинаково.

В доме живёт похожее на обезьянку круглое существо, этакий тамагочи, которого можно кормить и с которым можно играть. Его комнатка поворачивается вместе с консолью, а вставка разных блоков в картонный домик, выстроенный вокруг приставки, позволяет добавить разные предметы в виртуальный мир. Блоки можно комбинировать, получая разные эффекты… Выглядит эта игрушка за счёт пестроты и милоты наиболее детской, но в то же время она получилась самой разнообразной. Ну и с законами физики знакомит неплохо.

Неожиданный простор для творчества открывает мотоцикл. Его основной компонент — картонный руль, в центр которого помещается сама консоль, а по бокам вставляются контроллеры. Гироскопы тут работают очень удачно. Мотоцикл охотно откликается на повороты руля и корпуса, а выполненные в виде картонных переключателей газ и тормоз делают его на редкость правдоподобным — разумеется, в рамках аркадной игры. Игровой процесс классический: ездишь себе по трассам разной степени сложности, соревнуешься с управляемыми системой гонщиками… Но вдобавок трассы можно составлять и самому, рисуя их отдельным маленьким картонным мотоциклом с контроллером внутри. Не Gran Tourismo, конечно, но удовольствие от картонного мотосимулятора может получить даже взрослый.

С картонным пианино юные музыканты провозятся дольше всего. Его и собрать не так просто, и способов взаимодействия с ним много. Помимо собственно игры на клавишах, музыке можно задать разную тональность и темп, добавить эффекты, наложить несколько дорожек друг на друга и записать полученный трек. В общем, игрушка тянет на целый миниатюрный синтезатор. Те же, кто лишён творческой жилки (или слишком мал, чтобы разобраться в функционале), могут поиграть в подобие ритм-игр, заучивая встроенные в программу готовые мелодии. Ну или просто умилиться раздающемуся при нажатии клавиши мяуканью — есть у пианино и такой эффект.

Робот производит самое противоречивое впечатление. Правда, из картона надо собирать не самого робота, а систему управления, состоящую из шлема, рюкзака и двух ручек. В итоге получается неплохой механизм считывания движений. Робот на экране ходит, летает, складывается в машинку и ездит, стреляет, бьёт руками и ногами. Лёгкий наклон головы заставляет его повернуть, шаг или взмах руки мгновенно переносится на экран. Пожалуй, работает он как минимум не хуже того же Kinect. Вот только его сложно назвать полноценной игрушкой. Программа в его комплекте позволяет почувствовать себя пилотом гигантского робота, который крушит здания и сбивает летающие тарелки… и всё. Возникает ощущение, что перед тобой не игра, а демо-версия. При этом он продаётся не набором, как все остальные игры, а отдельной коробкой за пять с лишним тысяч.

Собирать, играть, узнавать

Слоган Nintendo Labo — «собирать, играть, узнавать». Собирать конструктор действительно занятно, нетрудно и безопасно, благо ни ножницы, ни клей для этого не нужны. Игры с самобытными контроллерами и оригинальным сочетанием реальных и виртуальных компонентов детей тоже наверняка заинтересуют. Вопрос в том, надолго ли. Пианино и мотоцикл способны некоторое время продержаться за счёт контента, созданного самим игроком, но всё остальное после освоения рискует отправиться на дальнюю полку. Та же картонная машинка при всей своей необычности — слабый конкурент для классической радиоуправляемой.

С «узнавать» тоже не всё гладко. Здорово, конечно, что картонку, в отличие от пластиковой коробочки, можно разобрать и рассмотреть, как именно она работает и за счёт чего. Но объяснений тут минут на десять, и на образовательную нагрузку они тянут с трудом. Взаимодействуют игрушки друг с другом мало, собрать из разношёрстных картонных деталей нечто новое и заставить его работать тоже не получится. В перспективе Nintendo Labo должна стать целой платформой, для которой можно будет конструировать и программировать что в голову взбредёт. Потенциал у конструктора действительно огромный. Но пока всё, что у нас есть, — это шесть детских игрушек.

Брать или нет?

Напоследок ответим на вопрос, вечно возникающий при появлении нового железа или периферии: стоит ли это покупать? Если вы серьёзный взрослый геймер, то Nintendo Labo не для вас. Это не семейное развлечение, а именно детское, и вам оно, несмотря на все инновации, моментально наскучит. Если же в вашей семье есть Nintendo Switch и ребёнок дошкольного возраста, то Nintendo Labo станет пусть и недолгим, но оригинальным развлечением. Особенно если из-за кукол, машинок, конструкторов и прочих пазлов уже ступить некуда.

Некоторых отталкивает немаленький ценник, однако не стоит забывать, что за пять тысяч в данном случае продаётся не только кусок картона, но и консольная игра, которая примерно столько и должна стоить. Ассорти свою цену оправдывает — всё-таки это целый набор игр, и на одну только сборку уйдёт не один вечер. А вот роботу, кроме гениальной механики, нечего предложить. Возможно, его ситуацию поправят обновления и дополнения, но на это пока надеяться рано. Labo и для самой Nintendo стал экспериментом, и канет ли этот конструктор в Лету или же начнёт бурно развиваться, покажет лишь время.