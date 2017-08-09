Портативные консоли Nintendo славятся разнообразием вариаций. В рамках одного поколения они не раз меняются, становясь более мощными, удобными и симпатичными. Поэтому выход New Nintendo 2DS XL не стал особой неожиданностью. Зато сама консоль приятно удивила.

Сравнить New Nintendo 2DS XL с оригинальными 2DS и 3DS проще всего, разобрав по частям её название. С XL всё понятно — у новых консолей экраны больше, чем у предыдущих. New значит, что приставка оснащена более мощным «железом». А значит, игры на ней идут шустрее, грузятся быстрее и выдают большую частоту кадров, чем раньше. Управление тоже стало удобнее благодаря появлению правого стика и нижних шифтов, которых не было в ранних версиях консолей. Также новые системы оснащены считывателем NFC-отметок, что позволяет им взаимодействовать с интерактивными фигурками amiibo без использования дополнительных устройств. Ну и не стоит забывать, что только на «новых» консолях можно поиграть в эксклюзивные для них игры.

А вот с расшифровкой 2DS всё оказывается не так просто. Изначально Nintendo 2DS предназначалась для детей, поэтому её постарались сделать максимально прочной и дешёвой и отказались от трёхмерной технологии и возможности «сложить» консоль. И, хотя ретроградный дизайн многие раскритиковали, свою нишу в лице экономных и совсем юных геймеров она нашла. Однако New Nintendo 2DS XL гораздо больше похожа на классическую консоль, чем на её бюджетный вариант. Она тонкая и, главное, складная. От 3DS её отличает только невозможность показать стереоскопическую картинку. Ну и, конечно, более низкая цена.

Впечатление New Nintendo 2DS XL производит превосходное. Тонкую и лёгкую приставку приятно держать в руках и легко носить с собой. Экраны, конечно, трёхмерным эффектом не балуют, но зато выдают весьма яркую и чёткую картинку. Прежде всего стоит задать себе вопрос: а нужно ли вам 3D? Если вы не поборник новейших технологий, а простой игрок, без него можно обойтись. На игровой процесс оно не влияет, а вау-эффект и любопытство со временем проходят. Зато New Nintendo 2DS XL радует неплохим стартовым комплектом. Стилус, зарядное устройство (да, его раньше приходилось докупать отдельно) и карточка памяти на четыре гигабайта продаются прямо с консолью, остаётся только прикупить пару игр и погрузиться в них с головой.

Рассуждать о том, стоит ли бросать старую консоль и бежать за новой, — дело неблагодарное. Мощная начинка и большой экран, безусловно, улучшают впечатление от игры. Но библиотека у консолей отличается мало: из именитых эксклюзивов для новой версии в голову приходят разве что Xenoblade Chronicles 3D и Fire Emblem Warriors. Так что специально брать новую New 2DS ради игр не стоит. Зато есть куча отличных игр с прошлых версий консоли. Свежих «Покемонов», «Марио» и «Зельду» нигде, кроме консолей Nintendo, не увидишь, как и последние части таких ролевых серий, как Shin Megami Tensei, Fire Emblem и Etrian Odyssey. А если вспомнить, что Nintendo 2DS и 3DS совместимы с Nintendo DS, то от обилия отличных игр глаза разбегутся. Стоит ещё учесть, что, похоже, эволюция текущего поколения портативок Nintendo достигла своего предела. Вряд ли эти консоли можно сделать ещё лучше, не потеряв совместимости со старыми играми. А значит, обзавестись новой приставкой или «переехать» со старой теперь можно, особо не опасаясь скорого выхода ещё более крутой версии.

Недавний выход Nintendo Switch заставил поволноваться за дальнейшую судьбу 2DS и 3DS. Но не похоже, чтобы портативные консоли в ближайшее время собирались уйти на покой и отдать свою нишу новоиспечённому гибриду. Всё же лёгкую «книжку» гораздо удобнее носить с собой, чем увесистый «планшет» Switch, и два экрана в тех же ролевых играх зачастую удобнее использовать, чем один большой. Игры на 2DS и 3DS продолжают выходить с завидной регулярностью. Уже на подходе Monster Hunter Stories и Metroid: Samus Returns, римейк Radiant Historia и новое приключение профессора Лэйтона. Недавно анонсированная Persona Q2 тоже выглядит весьма перспективно. Пылиться без дела консолям явно не придётся!

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