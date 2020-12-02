Опробовали новое поколение консолей. Это нечто!

Среди мрачной безысходности 2020 года островком радости стал выход нового поколения консолей. Благодаря PR-службе Sony, которая предоставила нам PlayStation 5 (спасибо!), мы к нему уже прикоснулись и можем рассказать, какое оно. Вернее, чего от него ждать, — ведь большая часть разработчиков пока ориентируется на старые консоли.

Зачем нам новые консоли?

Начать стоит с ответа на вопрос: какие задачи стоят перед новым поколением устройств? Ради чего вкладывать многие миллионы долларов в их разработку?

Наступившее поколение (девятое по счёту) должно обеспечить игроков полноценным 4К-геймингом при частоте 60 кадров в секунду. Консоли восьмого поколения уже пытались решить эту задачу c помощью разных ухищрений вроде растягивания картинки, но выглядело это так себе, да и о 60 fps на больших телевизорах оставалось только мечтать.

Далеко не всем геймерам нужны эти самые 4К. Для одних большой телевизор — слишком серьёзная трата, другим просто не нравятся огромные экраны. Многие покупатели новых консолей всё ещё остаются в формате Full HD. По идее, новое поколение должно им обеспечить минимум 60 кадров в секунду (а лучше — все 120) на максимальных графических настройках в любых проектах. На практике же пока на этом внимания никто не заостряет, а в играх девятого поколения обладателям мониторов 1920×1080 все так же предлагают выбирать между максимальным качеством картинки или высокой частотой кадров. Понятно, что всем интересно смотреть в будущее, где у каждого огромный экран, но объективную реальность, наверное, всё-таки тоже стоит принимать в расчёт.

Вторая важная задача — уменьшить время загрузок и консолей, и игр. Вот чтобы нажал кнопку — и сразу начал играть. Долгие загрузки, особенно в наиболее продвинутых играх восьмого поколения, — настоящий бич. Сидеть и минуту-полторы пялиться в экран, дожидаясь, пока можно будет продолжить игру после смерти персонажа или перезагрузки, — сомнительное удовольствие.

Кроме того, на этот раз и Sony, и Microsoft озаботились обратной совместимостью, поэтому обе консоли вышли с солидной библиотекой игр. Правда, надо понимать, что это именно игры прошлого поколения. Если разработчики над ними специально не колдовали, такие проекты не будут запускаться в полноценном 4К и даже не смогут быстрее загружаться.

Наконец, третья задача — подготовить почву для полномасштабного перехода к рейтрейсингу, технологии, обсчитывающей свет именно как поток лучей, отражающихся от поверхностей. Пока это очень ресурсоёмкая технология, которая не слишком-то улучшает картинку, зато в перспективе она позволит упростить разработку. И пускай полностью на рейтресинг перейдут хорошо если лет через десять, важно, чтобы устаревшие к тому моменту системы могли его хоть как-то поддерживать. Иначе игры с «лучиками» на них попросту не будут запускаться, что сократит жизненный цикл устройств.

Зачем брать новый Xbox?

На бумаге предложения от Microsoft выглядят весьма привлекательно. Старшая консоль в линейке (Series X) немножко мощнее PS5 в том, что касается компонентов, да и места на её SSD больше. Младшая же версия, Series S, пускай технически и уступает остальным консолям, выгодно выделяется ценой. Кроме того, в активе Microsoft огромная библиотека игр, и доступ к ней можно получить за умеренную ежемесячную плату. Всё это отлично укладывается в стратегию, которой компания следует уже много лет, — «дадим массам доступ к широчайшему спектру старых игр». Воплощением этой политики стала покупка Bethesda, которая стараниями Тодда Говарда вот уже третье консольное поколение продаёт нам Skyrim.

Проблема в том, что на конкурентом рынке эта стратегия не очень успешна: пускай люди и падки на ностальгию, но, покупая новую консоль, они хотят играть в новые игры. И при выборе консоли смотрят не на абстрактные цифры характеристик, а на конкретные проекты. У PS5 на старте есть эксклюзивы, у консолей же от Microsoft они появятся хорошо если в следующем году. Получается, американская компания борется не за аудиторию PS4 (которая в разы больше аудитории X1), а за тех, у кого консолей восьмого поколения не было в принципе, — вот таким игрокам подборка из хитов прошлого действительно интересна. Кстати, это согласуется с заявлениями Microsoft о том, что консольные войны — зло и лидерам рынка надо дружить.

У Xbox Series X шикарный дизайн, но в остальном нет никаких реальных преимуществ над конкурентом — ни уникальных фишек, ни эксклюзивов. Те, кто перейдёт на новую консоль с Xbox One, оставаясь при этом с дисплеем Full HD, скорее всего, не почувствуют заметной разницы. Более того, Microsoft пока даже не удаётся реализовать преимущество в железе: на тестах новинки работают одинаково на обеих консолях, а некоторые даже выдают на PS5 немного больше fps. Судя по всему, дело в том, что Microsoft позже конкурента разослала разработчикам образцы консолей, и у них было меньше времени на то, чтоб оптимизировать свои игры под новые «коробки».

Что такого революционного в PS5?

А Sony всё сделала куда интереснее. Во-первых, на релизе игроки получили сразу три эксклюзива — шикарный платформер Astro’s Playroom, детскую аркаду Sackboy: A Big Adventure и новую небольшую игру про Человека-паука. Чуть позже в эту кампанию ворвался отличный ремейк Demon’s Souls. Не сказать, что очень богатый выбор, но каждая из игр демонстрирует возможности консоли: ты реально видишь в этих проектах графику нового поколения, а ещё они используют новые функции контроллера DualSense.

DualSense — самый весомый аргумент в пользу PS5. При работе над контроллером Sony поставила себе цель подарить геймерам принципиально новый игровой опыт. Внутри геймпада спрятано несколько электромоторов, которые могут воспроизводить вибрации совершенно разного толка — тактильно изображать стук колёс поезда, скрип коньков по льду, сжатие пружины. Ты словно держишь руках мощнейший сабвуфер, который добавляет звукам осязаемую составляющую. На усиление эффекта работает и встроенный в контроллер динамик. Конечно, звучать и вибрировать умел и DualShock 4, но такого эффекта погружения (более точно будет называть его эффектом соприкосновения) он и близко не давал.

Вторая шикарная фишка DualSense — адаптивные курки, которые могут менять силу сопротивления благодаря хитрому натяжителю. Это позволяет разработчикам программировать курки так, чтобы они тактильно ощущались по-разному в зависимости от того, что вы с их помощью делаете в игре: натягиваете тетиву, дёргаете за ручку игровой автомат, жмёте на газ или стреляете из шестизарядного револьвера. Отдельный вопрос, будут ли это всё настраивать создатели игр. Хочется, чтоб Sony в обязательном порядке заставляла их это делать при работе над PS5-версиями проектов, уж слишком здорово это ощущается. DualSense не просто позволяет управлять игрой — он словно превращается в те предметы, с которыми персонаж взаимодействует. Это куда более прогрессивное 4D, чем раскачивание кресла в кинотеатре или добавление запаха.

Возможности контроллера демонстрирует Astro’s Playroom, небольшой платформер про роботов. Игра производит сильное впечатление — даже мои родители, которые до этого и геймпада-то в руках не держали, оценили и графику, и эффект соприкосновения, который даёт DualSense. Playroom совсем несложная и проходится часов за пять, но в неё регулярно возвращаешься за новой порцией тактильных удовольствий. Ну и пропущенные секретики поискать, конечно.

DualSense в принципе сделан добротнее и приятнее предыдущего контроллера Sony. У DualShock 4, например, сзади была наклейка с информацией, которая довольно быстро стиралась. На новом геймпаде этой наклейки нет, а технические спецификации просто напечатаны на пластике. Его, кстати, местами сделали шершавым, так что DualSense лежит в руках куда надёжнее предшественника. Но главный сюрприз в том, что эта шероховатость обеспечена микроскопическими символами — крестиками, треугольниками, кругами и квадратами. Китайские подделки обречены!

Кнопки, как всегда, очень мягкие, пальцы не болят, даже если играть весь день. Курки в режиме сопротивления тоже проблем не вызывали — да, нагрузку ощущаешь, периодически хочется сделать перерыв, но никаких последствий вроде боли в пальцах это не имеет. Обтяжка стиков выглядит надёжной и за пару недель использования никак не пострадала — если помните, у ранних версий DualShock 4 она могла облезать. Единственное спорное решение — кнопка PS в виде логотипа: под ней расположена кнопка выключения микрофона, и тактильно они мало различаются, поначалу путаешься.

Впечатления и замечания после двух недель использования

Самое удивительное для меня, что при своих внушительных габаритах консоль заняла очень мало места. Рабочее пространство у меня довольно ограниченное: на столе стоит пара мониторов, слева — системный блок на возвышении, а сверху над столом висит полка для колонок. PS4 Pro у меня пряталась за мониторами в вертикальном положении, что съедало сантиметров десять от ширины стола, — ставить её на полку мне не хотелось из-за неустойчивости, а горизонтальную установку я даже не рассматривал. Пихать новинку за мониторы я не стал: это съело бы ещё пять сантиметров стола, а сама PS5 наверняка не смогла бы нормально охлаждаться, если бы расположилась между стеной и монитором. С тяжёлым сердцем я отправил её на полку — и обнаружил, что она занимает там почти втрое меньше места, чем X1! При этом из-за большей ширины и продуманной подставки консоль стоит надёжно, как приклеенная. Перейдя на столь габаритную вещь, я только выиграл в пространстве!

А ещё новая «плойка» шикарно звучит. Не вентиляторами, а в колонках. Уж не знаю, что там наколдовали инженеры из Sony, но звук в играх на новом поколении куда плотнее и насыщеннее.

Обновлённое меню консоли мне тоже понравилось — оно лаконичное и интуитивно понятное. Правда, ушли в прошлое визуальные темы для меню: теперь наведение рамки выбора на какой-то игровой проект из вашего списка фактически кастомизирует экран под него. Идея крутая, и с учетом того, что теперь всё грузится куда шустрее, наверное, в темах действительно не так уж много смысла.

А вот обратная совместимость с PS4 радует далеко не так сильно, как ожидалось. Во-первых, новые фишки контроллера в старых играх не работают. Во-вторых, далеко не все проекты освоили перенос сохранений — насколько я понимаю, кроме аккаунта в PS Plus (ну или шнура/жёсткого диска) нужно ещё, чтобы разработчики выпустили для игры соответствующий патч. Наконец, некоторые обновляемые до PS5-версии проекты чудят — так, например, Mortal Kombat 11 у меня обновился, потеряв по дороге все дополнения. Нужен ли он мне такой куцый? Правильно, не нужен, поэтому пришлось ставить на приставку PS4-версию.

С местом на диске проблем не возникло. Вопреки ожиданиям, PS5-версии игры весят зачастую меньше, чем PS4-варианты по обратной совместимости. Держать на диске пять-шесть крупных игр можно без проблем. Возможно, кстати, это как раз бонус рейтресинга и сэкономленные гигабайты — это всевозможные устаревшие алгоритмы освещения. Но более вероятно, что это какие-то хитрые способы сжатия данных, ведь благодаря большой оперативной памяти и шустрому SSD многие вещи можно доставать из архивов мгновенно.

PS5-версии игр грузятся куда шустрее своих PS4-версий. Например, в «Майлзе Моралесе» мне не удалось посмотреть ролик с поездкой на метро — при быстром перемещении новая локация грузилась мгновенно. Но это касается проектов, сделанных под надзором самой Sony. Assassin’s Creed: Valhalla на PS5 хоть и выглядит чуть-чуть лучше, чем на PS4, но именно чуть-чуть. Хотя загрузки в ней быстрые, их всё-таки замечаешь. От неэксклюзивных новинок пока не веет некстгеном — они не производят вау-эффекта. И это расстраивает.

В играх, использующих вибрацию и адаптивные курки, DualSense разряжается довольно быстро — если сидите в игре больше трех часов подряд, стоит иметь наготове провод. А вот в ту же Assassin’s Creed можно рубиться без подзарядки хоть весь день. Если вы заряжаете контроллер от консоли, обязательно настройте энергосбережение так, чтобы на USB подавалось питание в режиме покоя. А в настройках самого контроллера отключите опцию автоматического выключения, иначе геймпад не будет заряжаться.

Есть ещё и такое замечание. Sony раньше активно использовала в своих играх цветовое разделение, ориентированное на кнопки: зелёное для треугольника, фиолетовое для квадрата и так далее. PS5 же в силу нового дизайна контроллера от этого решила избавиться — цветовая дифференциация пропала ещё во второй части «Одних из нас», которая почему-то пока не получила улучшенной версии на новую консоль. И как же я удивился, увидев старые цветовые подсказки в PS5-версии «Майлза Моралеса», — всё-таки эксклюзив, а от такого рудимента избавиться забыли! Может, Sony ещё не окончательно решила отказаться от цветов и классические кнопочки вернутся в новых версиях DualSense?

Не жалейте, что вам не досталась приставка

Старт продаж стал настолько успешным, что обернулся проблемами: PS5 не хватило на всех желающих. Тут бы посочувствовать тем, кто остался без консоли, но по факту они теряют не так много. Настоящие проекты нового поколения есть пока только на PS5, и их там настолько мало, что можно пройти их за пару недель интенсивной игры. А дальше — мучительная ломка в ожидании чего-нибудь новенького, которое всё не выходит и не выходит. Придётся довольствоваться библиотекой старых игр, большую часть которых вы уже наверняка прошли.

Со всеми остальными релизами прекрасно справится и любой более-менее современный ПК. А если на борту у него хорошая карта с рейтрейсингом да мощный процессор, то и картинка не будет уступать консольной.

Ещё одна причина для боли — цены на игры, которые на PS5 заметно подросли. Тут бесполезно трясти кулаками и проклинать чертовых капиталистов: консоли продаются в убыток, и платформодержатели зарабатывают именно на заточенных под них проектах. Ценник в 5000 рублей за игру выглядит действительно устрашающим для российского геймера, а потому остаётся или надеяться на укрепление рубля, или брать нужные игры на распродажах с солидной скидкой. Так что отложить покупку на год — значит действительно сэкономить.

Кроме того, консоли из более поздних ревизий обычно избавлены от детских болячек — процент брака в них ниже, чем у стартовых партий. Да и сами игры за год смогут лучше оптимизировать под новое поколение — как говорится, спасибо пользователям первой волны за бета-тест.

Наконец, к следующему рождественскому сезону 2021–2022 наверняка в продажу поступят первые бандлы — коробочки с приставками, укомплектованные играми. По опыту могу сказать, что такая покупка радует намного сильнее, чем просто консоль. К тому же за год, вероятно, появятся всякие аксессуары, декоративные накладки и украшения на геймпады, так что у покупателей сразу будет возможность персонализировать свою покупку.

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Новое поколение началось, но лишь формально — сейчас индустрия ещё в самом начале пути. Попробовать новые эмоции нам дают, а вот закрепить этот успех негде: революционных игр ещё слишком мало, а разработчикам только предстоит научиться правильно использовать возможности новых устройств. Sony показала нам возможное игровое будущее, и оно внушает безудержный оптимизм. Тем сильнее хочется окунуться в него с головой, а не просто к нему прикоснуться. Будем ждать новых игр!