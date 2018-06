Девятилетнему Крису живётся нелегко. Его воспитывает отец-одиночка, который до сих пор не может смириться со смертью жены и ищет утешение в выпивке. Но мальчуган не унывает. Спасаться от жестокой реальности ему помогает альтер-эго — супергерой Капитан Призрак!

The Awesome Adventures of Captain Spirit Жанр: квест, приключения

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Разработчик: Dontnod Entertainment

Издатель: Square Enix

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: текст

Похоже на:

эпизод Farewell в Life is Strange: Before the Storm

A Bird Story

детские воспоминания

В начале месяца на конференции Е3 разработчики из Dontnod анонсировали выход второго сезона интерактивного приключения Life is Strange — одной из лучших игр 2015 года. Но перед тем как показать публике новую игру, авторы решили поделиться необычной демо-версией. Короткий эпизод «Невероятные приключения Капитана Призрака» посвящён маленькому мальчику Крису и его потрясающему воображению. По словам разработчиков, демо-эпизод не только помог авторам освоить новый движок и новые механики, но и стал своеобразным сюжетным мостиком к Life is Strange 2.

Основной геймплей остался прежним — Крис изучает окружающий мир через письма, игрушки и прочие штуки и рассказывает игрокам историю того или иного предмета. Вот комиксы, которые когда-то рисовала его мама. А вот здесь лежат старые папины брюки — неплохо было бы их постирать! Что для простых людей обычная рутина, то для Криса возможность проявить фантазию. И вот уже простой поход к водонагревательной машине оборачивается пугающей сценой из фильмов ужасов. В демо-эпизоде таких сцен совсем мало, но похоже, что воображение главного героя сыграет большую роль во второй части.

Действие демки разворачивается в городке Бивер Крик, который находится неподалёку от знакомой нам Аркадии Бэй. В «Капитане Призраке» можно найти отсылки к двум другим играм по этой вселенной. Так, в одном из писем упоминается, как подростки на ходу запрыгивали в поезд. А в другом можно прочесть благодарность из академии Блэквелл.

«Капитан Призрак» по настроению очень напоминает бонусный эпизод Farewell для Life is Strange: Before the Storm. Похожа и основная механика активностей — у героев на карте есть список необязательных «квестов», которые может выполнить игрок. В Farewell мы играли в пиратов, а в «Капитане Призраке» — в супергероев. Список дел у Криса очень занятный: надо сделать себе костюм, победить злодея и его приспешников, найти союзников и — что особенно важно! — поиграть на папином телефоне. Необязательно выполнять все «квесты» на карте, однако самых пытливых игра наградит трогательными сценами и новыми деталями сюжета. Будьте внимательны и терпеливы — по сравнению с прошлыми играми серии в «Капитане Призраке» головоломки и пазлы стали сложнее. Оказывается, не так-то просто подобрать код к папиному телефону или разобраться в лабиринте из мусора во дворе.

Одна из новых игровых механик — применение «суперспособностей». Некоторые элементы окружения можно активировать или привычным образом (например, «осмотреть Снегоманта»), или при помощи силы Капитана Призрака. Обычно для этого требуется специальный предмет — скажем, в случае со Снегомантом нам пригодится набор фейерверков. Крис призывает силу воображения и одним махом расправляется с той или иной проблемой. По всей видимости, во второй части игры главный герой получит возможность применять настоящие сверхъестественные силы — по аналогии с Макс, которая в первой части могла перематывать время.

Очевидно, что за пару часов нельзя было раскрыть всю историю Криса и его семьи. Но разработчикам из Dontnod хватает этого времени, чтобы обрисовать противоречивый характер главы семейства и поднять тему домашнего насилия. Некоторые сцены вызывают сильнейший эмоциональный отклик — в том числе и за счёт очень правдоподобной постановки. Неудивительно, что Крис нашёл прибежище в воображаемом мире, где ему всегда поможет Капитан Призрак. Убежать из реального мира в воображаемый очень просто — а вот решить проблемы взрослых куда сложнее. Особенно если тебе девять лет. Надеемся, у авторов из Dontnod хватит мастерства раскрыть тему семейного насилия в сиквеле — ей, в отличие от той же подростковой романтики, не так часто уделяют внимание в современной массовой культуре.

ИТОГ: Демо-эпизод — отличный способ провести пару часов и настроиться на вторую часть Life is Strange. Dontnod успешно вернулись в свой удивительный мир, балансирующий между жестокой реальностью и детским вымыслом. Разработчикам определённо ещё есть что сказать.