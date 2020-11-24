    Видеоигры | Игры
    #ролевая игра #фэнтези

    King’s Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо

    24 ноября 2020
    Евгений Пекло
    24.11.2020
    3507
    4 минуты на чтение
    #ролевая игра #фэнтези
    King's Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо 6

    Пошаговые стратегии как жанр умирают. Мир меняется, время становится всё более дефицитным ресурсом, и неспешные игры с многочасовыми партиями не вписываются в новый ритм жизни. Но поскольку просто хоронить всеми любимого дедулю никому не хочется, остаётся путь эволюции. Так третья Disciples стала RPG, Civilization VI обзавелась режимом королевской битвы, а старым добрым хитам вроде HoMM III модостроители пришивают всякие режимы одновременных ходов. 

    В этот ряд встанет и King’s Bounty 2 — игра, которая распрощалась со своим стратегическим прошлым. От стратегии остаётся только боевая система, а ядром проекта становится ролевое приключение. King’s Bounty 2 куда ближе к Fable, чем к «Героям Меча и Магии».  

    Именно так. Главное отличие — в точке зрения на происходящее: отныне мы не взираем на схематическую приключенческую карту, где наш герой на коне перемещается от одной точки интереса к другой. Нет, теперь мы наблюдаем за происходящим из самой гущи событий. Игрок больше не генерал, выбирающий оптимальный маршрут передвижения — он приключенец, который исследует карту и решает головоломки. Вот это в концепции игры принять сложнее всего, уж слишком тесно словосочетание King’s Bounty ассоциируется именно с пошаговой стратегией. Но именно сплав ролевого приключения с пошаговыми боями, наверное, и стал главным плюсом проекта.

    King's Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо

    Боёвка в King’s Bounty 2 интересная, с полным набором инструментов — уходом в оборону, отображением порядка ходов и возможностью расставить войска перед сражением. Главное отличие от боёв, что были у игр от Katauri — сетка из гексов теперь натягивается прямо на ту местность, по которой идёт ваш герой, как, например, в недавней Wasteland 3. Во всех же прошлых частях режим битвы отправлял армию героя на специально нарисованную арену, которая пусть и походила визуально на то место, где герой вступил в схватку, но заметно отличалась по топологии и наполнению. Теперь же пространство для схваток и перемещений героя вне их — единое.

    И поскольку поле боя неразрывно связано с глобальной картой, то и влияние местности повысилось: например, лучники теперь не смогут перестреливать препятствия, им нужно видеть свои цели. Зато если загнать их на какое-нибудь возвышение, то они смогут стрелять дальше и сильнее. Аналогично, теперь можно прятать своих пехотинцев от вражеских стрелков за укрытиями и за счёт грамотного позиционирования избегать ненужных потерь.

    King's Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо 2

    Ещё одно радикальное изменение — юнитов в отряде будет помещаться ограниченное количество. Скажем, всего десяток мечников. Или три голема (логично, они ведь крупнее). Или и вовсе один дракон. Схватки тысяч лучников-скелетов уходят в прошлое вместе со способностями ярости. Зато у каждого типа войск теперь есть по несколько умений, которые они могут применять на поле боя. Всё это радикально меняет боевую систему, заметно углубляя тактику. Кстати, список доступных войскам приёмов будет зависеть от их боевого духа. Так что система морали будет играть куда более заметную роль, чем раньше, где за плохое настроение войск лишь снижали их боевые характеристики. Вы, конечно, можете взять несколько скелетов в свою человеческую армию, но какой в этом смысл, если ваши любимые арбалетчики от такого соседства разучатся делать свой фирменный прицельный выстрел?

    Ещё одно очевидное следствие новой системы — появление предела лидерства, что наводит на мысль, что класс воина заметно ослабнет. Магам тоже придётся нелегко — ведь мана отныне не восстанавливается, её, заключённую в особые кристаллы, надо искать и добывать! Теперь перед применением каждого огненного шара надо будет 10 раз подумать: а не получится ли обойтись без него? А то потратишь ману сейчас, а потом в решающем сражении тебе не хватит сущей капли до победы…

    King's Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо 4

    Впрочем, классы, о которых мы рассуждаем, довольно условны. На старте игры выбирается именно персонаж с определённой предысторией. Да, одному из героев будет проще освоить заклинания, чем остальным, но в целом развитие персонажа зависит именно от наших действий — какие решения мы будет принимать в квестах и как станем распределять полученные очки прокачки. 

    Всего в игре будет четыре ветки умений — Порядка, Анархии, Мощи и Мастерства. И эти параметры, кроме развития персонажа, одновременно определяют и его мировоззрение. Все группировки (и даже юниты) так или иначе относятся к одной из идеологий. Иногда это может помочь договориться — скажем, бандиты не станут нападать на собрата-анархиста. Подозреваю, что войска порядка будут получать штраф к морали под руководством такого героя — но разработчики ещё не закончили с настройками механик и не подтверждают подобных тонкостей. Посмотрим, как оно будет к релизу.

    King's Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо 3

    Юнитов, к слову, ожидается около семи десятков, нанимать игрокам разрешат порядка 55 вариантов бойцов семи рас. Апгрейдов войск вроде как не предусмотрено, зато войска смогут зарабатывать в боях опыт вместе с героем и расти в рангах — улучшая характеристики и открывая дополнительные способности. Так что терять армию вы точно не захотите. А ещё, если присмотреться внимательно к отряду на поле боя, можно заметить, что все бойцы в нём немного разные. Скажем, у этого копейщика рыжие волосы, а вон тот — усатый. Мелочь, а приятно.

    Меня лично очень впечатлил дизайн големов — они словно реально вылеплены из глины! Впрочем, визуально игру пока оценивать рано — модельки и текстуры к релизу могут сильно измениться. Он, к слову, запланирован на 9 марта 2021 года на ПК, PS4 и X1. Понятно, что из-за пандемии сроки могут сдвинуться, но, по крайней мере, понятно, что основная работа уже завершена, и сейчас проект больше полируют и украшают.

    King's Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо 7

    Проект 1C весьма далёк от того, что мы привыкли называть King’s Bounty, но от того только ещё более интересен. Схватки стали напоминать настольные варгеймы, поскольку мы теперь видим каждого бойца на поле, а путешествия по миру вызывают устойчивые ассоциации с Fable и Skyrim. Базовые идеи, заложенные в игру, хороши, так что успех будет зависеть от их реализации и грамотной настройки баланса.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Евгений Пекло
    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Во что поиграть в августе? Wasteland 3, Fall Guys и Mortal Shell! 28
    Во что поиграть в августе? Wasteland 3, Fall Guys и Mortal Shell!
    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения 11
    Wasteland 3 — идеальная ролевая игра для совместного прохождения
    Мы поиграли в Baldur’s Gate III в раннем доступе. Все плюсы, минусы и проблемы 6
    Мы поиграли в Baldur’s Gate III в раннем доступе. Плюсы, минусы и проблемы

    Статьи

    Пётр Бормор «Практика»
    0
    16177
    Пётр Бормор «Практика»

    «Мы прибыли для того, чтобы выжечь половину территорий, уничтожить все крупные населённые пункты, перебить всех мужчин, изнасиловать всех женщин и угнать в рабство детей».

    «Моё сердце навсегда принадлежит Warсraft»: беседа с Кристи Голден
    0
    57759
    «Моё сердце навсегда принадлежит Warсraft»: беседа с Кристи Голден

    Писательница и сценарист Blizzard, создавшая множество историй по Warcraft, StarСraft, Star Wars, Ravenloft, рассказывает, каково работать над чужими вселенными и культовыми персонажами.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2020-го
    0
    74622
    Вадим Панов «Аркада. Эпизод третий. maNika»

    Неужели у человечества более не осталось надежды?

    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года 1
    0
    120733
    Ghostrunner — другая польская киберпанк-игра 2020 года

    Молекулярная катана делает «вжух»!

    Пётр Бормор «Салочки»
    0
    347321
    Пётр Бормор «Салочки»

    «Подумать только, ну кто бы догадался использовать лазер как оружие?»

    Дизайн будущего. Как будет выглядеть 19
    0
    195401
    Дизайн будущего: природные формы и фракталы. Как будет выглядеть мир уже скоро

    Все знают, что необычный и приятный глазу дизайн продаётся лучше, чем функциональность. Но красота — расплывчатое и изменчивое понятие. Какой она будет через десять, двадцать и более лет?

    Сериал «Потерянная комната»: забытый предтеча SCP Foundation 1
    0
    193308
    Сериал «Потерянная комната»: забытый предтеча SCP Foundation

    Сериал о паранормальных предметах и охотниках за ними, который вы вряд ли смотрели.

    Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»
    0
    197814
    Фрэнсис Хардинг «Свет в глубине»: приключенческая лавкрафтиана для подростков

    История о том, как выйти из токсичной дружбы, на фоне лавкрафтианского сеттинга.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить