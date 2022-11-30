Обзор Evil West: дикая, дикая категория Б

Evil West — уже третья игра от Flying Wild Hog в этом году. После никакущей Shadow Warrior 3 и стильной, но скучной Trek to Yomi польская студия решила отправить игроков на Дикий Запад, кишащий однообразными монстрами и спорными гейм-дизайнерскими решениями.

Жанр: экшен, приключение, ролевая игра

Разработчик: Flying Wild Hog

Издатель: Focus Entertainment

Платформы: PC, PS5, PS4, X1, XSXS

Играли на: Xbox Series S

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Джесси Рантье — потомственный охотник на вампиров и сын основателя Института Рантье, где занимаются изучением кровососов и изобретением новых способов их истребления. Однако вампиры не хотят покорно сидеть и ждать, пока их истребят, и однажды нападают на Институт. Разумеется, при атаке под клыки попадает отец Джесси, с которым у него ну очень непростые отношения, и теперь герой готов на всё, чтобы его спасти. Естественно, Джесси в его приключении будут помогать эксцентричная учёная и застенчивый подмастерье, совсем не умеющий постоять за себя.

Evil West из тех игр, сюжет которых предугадываешь ещё по первой кат-сцене, и вряд ли он хоть кого-то сможет удивить. А персонажи здесь проработаны ровно настолько, чтобы вы не засыпали во время диалогов и кат-сцен. Впрочем, разработчики явно не пытались захватить внимание игрока нарративом и сделали ставку на живописное истребление кровососов.

Геймплей же в Evil West лучше всего описывается популярными укорами в сторону перезапуска God of War, как будто разработчики использовали их в качестве инструкции. Здесь даже есть прыжки через небольшие пропасти, подъёмы по лестницам исключительно в обозначенных местах и пробежки по строго очерченным маршрутам!

У игры тот же жанр и перспектива камеры, вот только её действительно можно пройти, используя всего пару атак да одну их комбинацию на протяжении восьми часов. При этом у Джесси весьма впечатляющий арсенал: с собой он носит и пулемёт, и огнемёт, и арбалет, и револьвер, и винтовку, и обрез, и святой крест. Всё с уникальными спецэффектами и ощутимым импактом. Каждое орудие можно вплетать в комбинации с рукопашными атаками — например, подкинуть врага апперкотом, расстрелять из револьвера и впечатать в землю электрической перчаткой.

Вдобавок к концу игры каждая пушка получает уникальный апгрейд — ружье превращается в рельсотрон, а пулемёт стреляет энергетическим лучом, как в «Охотниках за привидениями». А ещё у Джесси есть постоянно перезаряжающаяся аптечка, которая при правильной прокачке делает героя временно неуязвимым после использования!

Но в любой ситуации эффективнее всего оглушить противника, притянув его к себе электрическим «крюком» из перчатки, и добить в ближнем бою. Лишь изредка приходится делать точные выстрелы по помеченным уязвимым местам врагов, но и без выстрелов чаще всего можно обойтись. И это при наличии целой системы навыков, большая часть из которых бесполезна. Как и в Shadow Warrior 3, о прокачке тут можно просто забыть — разве что ближе к финалу открыть два-три навыка, которые увеличивают длительность оглушения врагов или включают временную неуязвимость.

При этом в Evil West всего пять-шесть видов врагов, и сложность в каждом сражении зависит лишь от их количества. Из-за гигантского размера полоски здоровья каждого приходится до-о-о-о-олго избивать перчаткой после оглушения. Помогает только местная «спартанская ярость», в которой Рантье моментально телепортируется к ближайшим врагам и расправляется с ними за пару наэлектризованных атак. И хотя каждый удар и выстрел ощущаются очень смачно, а потасовки выглядят впечатляюще и стильно из-за обилия эффектов, драться в Evil West всё равно быстро наскучивает.

Ситуацию могли бы разбавить боссы, каждый — со своим паттерном атак и несколькими фазами. Вот только даже против них действует одна и та же тактика: после серии уворотов приходится притягиваться к боссам, оглушать и избивать, пока они не придут в себя.

Ближе к концу игры начинают проступать проблемы и с таймингами у боссов и усиленных врагов. Иногда совсем неочевидно, какая атака будет следующей, сколько она займёт времени и как от неё увернуться.

Зато Flying Wild Hog постаралась над визуальным стилем и левел-дизайном Evil West. Каждая локация запоминается внешне, а ещё их интересно исследовать в поисках валюты для апгрейдов, озвученных записок, дополнительных улучшений и скинов. Здесь они раскиданы по сундукам на манер Star Wars: Jedi Fallen Order — никаких микротранзакций.

Лишь некоторые уровни вызывают зевоту из-за кишкообразной структуры, как в играх с PlayStation 3, а ещё впечатление могут подпортить арены, совсем никак не вписанные в локации. Обычно ещё издалека видно, что вот за тем препятствием простирается гигантское открытое пространство — и почти всегда оно оказывается полем боя с очередной толпой врагов.

Именно из-за дизайна даже не самая технологически продвинутая картинка Evil West смотрится современно и красиво. Приспособления Рантье и декорации выглядят оригинально и не сливаются в однообразную кашу при прохождении. Жалко только, что местные противники совсем не запоминаются: это или бесформенные груды мяса с ногами, или заезженные монстры вроде гигантских летучих мышей и громил с кувалдами.