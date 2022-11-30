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    #вампиры #вестерн #обзор игры #стимпанк

    Обзор Evil West. Дикая, дикая категория Б

    30 ноября 2022
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    30.11.2022
    834
    4 минуты на чтение
    #вампиры #вестерн #обзор игры #стимпанк
    Обзор Evil West: дикая, дикая категория Б 5

    Evil West — уже третья игра от Flying Wild Hog в этом году. После никакущей Shadow Warrior 3 и стильной, но скучной Trek to Yomi польская студия решила отправить игроков на Дикий Запад, кишащий однообразными монстрами и спорными гейм-дизайнерскими решениями.

    Жанр: экшен, приключение, ролевая игра
    Разработчик: Flying Wild Hog
    Издатель: Focus Entertainment
    Платформы: PC, PS5, PS4, X1, XSXS
    Играли на: Xbox Series S
    Похоже на: дилогия God of War * Damnation * The Incredible Adventures of Van Helsing

    Джесси Рантье — потомственный охотник на вампиров и сын основателя Института Рантье, где занимаются изучением кровососов и изобретением новых способов их истребления. Однако вампиры не хотят покорно сидеть и ждать, пока их истребят, и однажды нападают на Институт. Разумеется, при атаке под клыки попадает отец Джесси, с которым у него ну очень непростые отношения, и теперь герой готов на всё, чтобы его спасти. Естественно, Джесси в его приключении будут помогать эксцентричная учёная и застенчивый подмастерье, совсем не умеющий постоять за себя. 

    Evil West из тех игр, сюжет которых предугадываешь ещё по первой кат-сцене, и вряд ли он хоть кого-то сможет удивить. А персонажи здесь проработаны ровно настолько, чтобы вы не засыпали во время диалогов и кат-сцен. Впрочем, разработчики явно не пытались захватить внимание игрока нарративом и сделали ставку на живописное истребление кровососов.

    Обзор Evil West: дикая, дикая категория Б

    Разработчики с любовью подошли к дизайну Evil West — «стимпанк» на Диком Западе выглядит стильно и не слишком вторично

    Геймплей же в Evil West лучше всего описывается популярными укорами в сторону перезапуска God of War, как будто разработчики использовали их в качестве инструкции. Здесь даже есть прыжки через небольшие пропасти, подъёмы по лестницам исключительно в обозначенных местах и пробежки по строго очерченным маршрутам! 

    У игры тот же жанр и перспектива камеры, вот только её действительно можно пройти, используя всего пару атак да одну их комбинацию на протяжении восьми часов. При этом у Джесси весьма впечатляющий арсенал: с собой он носит и пулемёт, и огнемёт, и арбалет, и револьвер, и винтовку, и обрез, и святой крест. Всё с уникальными спецэффектами и ощутимым импактом. Каждое орудие можно вплетать в комбинации с рукопашными атаками — например, подкинуть врага апперкотом, расстрелять из револьвера и впечатать в землю электрической перчаткой. 

    Обзор Evil West: дикая, дикая категория Б 1

    Периодически герои пытаются в юмор, но удачные шутки редки

    Вдобавок к концу игры каждая пушка получает уникальный апгрейд — ружье превращается в рельсотрон, а пулемёт стреляет энергетическим лучом, как в «Охотниках за привидениями». А ещё у Джесси есть постоянно перезаряжающаяся аптечка, которая при правильной прокачке делает героя временно неуязвимым после использования!

    Но в любой ситуации эффективнее всего оглушить противника, притянув его к себе электрическим «крюком» из перчатки, и добить в ближнем бою. Лишь изредка приходится делать точные выстрелы по помеченным уязвимым местам врагов, но и без выстрелов чаще всего можно обойтись. И это при наличии целой системы навыков, большая часть из которых бесполезна. Как и в Shadow Warrior 3, о прокачке тут можно просто забыть — разве что ближе к финалу открыть два-три навыка, которые увеличивают длительность оглушения врагов или включают временную неуязвимость.

    Обзор Evil West: дикая, дикая категория Б 2

    Некоторых врагов и особо сильных противников можно красочно добить в духе DOOM или той же Shadow Warrior 3 — после этого из них выпадет здоровье и энергия для перчатки

    При этом в Evil West всего пять-шесть видов врагов, и сложность в каждом сражении зависит лишь от их количества. Из-за гигантского размера полоски здоровья каждого приходится до-о-о-о-олго избивать перчаткой после оглушения. Помогает только местная «спартанская ярость», в которой Рантье моментально телепортируется к ближайшим врагам и расправляется с ними за пару наэлектризованных атак. И хотя каждый удар и выстрел ощущаются очень смачно, а потасовки выглядят впечатляюще и стильно из-за обилия эффектов, драться в Evil West всё равно быстро наскучивает.

    Ситуацию могли бы разбавить боссы, каждый — со своим паттерном атак и несколькими фазами. Вот только даже против них действует одна и та же тактика: после серии уворотов приходится притягиваться к боссам, оглушать и избивать, пока они не придут в себя.

    Ближе к концу игры начинают проступать проблемы и с таймингами у боссов и усиленных врагов. Иногда совсем неочевидно, какая атака будет следующей, сколько она займёт времени и как от неё увернуться. 

    Обзор Evil West: дикая, дикая категория Б 3

    Несколько раз, впрочем, однообразные драки прерываются безумно весёлыми покатушками на скоростных вагонетках

    Зато Flying Wild Hog постаралась над визуальным стилем и левел-дизайном Evil West. Каждая локация запоминается внешне, а ещё их интересно исследовать в поисках валюты для апгрейдов, озвученных записок, дополнительных улучшений и скинов. Здесь они раскиданы по сундукам на манер Star Wars: Jedi Fallen Order — никаких микротранзакций.

    Лишь некоторые уровни вызывают зевоту из-за кишкообразной структуры, как в играх с PlayStation 3, а ещё впечатление могут подпортить арены, совсем никак не вписанные в локации. Обычно ещё издалека видно, что вот за тем препятствием простирается гигантское открытое пространство — и почти всегда оно оказывается полем боя с очередной толпой врагов.

    Обзор Evil West: дикая, дикая категория Б 4

    Почти на каждом уровне есть точки, из которых перед игроком открывается особенно красивый вид

    Именно из-за дизайна даже не самая технологически продвинутая картинка Evil West смотрится современно и красиво. Приспособления Рантье и декорации выглядят оригинально и не сливаются в однообразную кашу при прохождении. Жалко только, что местные противники совсем не запоминаются: это или бесформенные груды мяса с ногами, или заезженные монстры вроде гигантских летучих мышей и громил с кувалдами. 

    Evil West могла бы быть вполне неплохим способом провести пару-тройку вечеров. Исследовать страдающий от набегов вампиров Дикий Запад интересно, а разрывать в клочья толпы кровососов приятно, пусть и скучновато уже к середине игры из-за однообразия. 

    Учитывая, что проекты в этом сеттинге выходят довольно редко, Evil West — настоящий подарок для любителей историй о вампирах. И всё же игра продаётся по цене, за которую ещё недавно отдавали ААА-блокбастеры. И платить столько за небольшой, пусть и драйвовый экшен с массой недостатков разного толка — сомнительная затея.

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