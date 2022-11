Обзор Evil West: дикая, дикая категория Б

Evil West — уже третья игра от Flying Wild Hog в этом году. После никакущей Shadow Warrior 3 и стильной, но скучной Trek to Yomi польская студия решила отправить игроков на Дикий Запад, кишащий однообразными монстрами и спорными гейм-дизайнерскими решениями.

Жанр: экшен, приключение, ролевая игра

Разработчик: Flying Wild Hog

Издатель: Focus Entertainment

Платформы: PC, PS5, PS4, X1, XSXS

Играли на: Xbox Series S

Похоже на: дилогия God of War * Damnation * The Incredible Adventures of Van Helsing