Обзор Shadow Warrior 3. DLC под видом сиквела

Среди геймерских заповедей вроде «не покупай лутбоксы» или «не ракуй на миде» есть ещё и «не предзаказывай польские игры». Cyberpunk 2077 долгие месяцы была играбельна только на PC, Dying Light 2 оказалась не такой классной, как первая часть, а новая Shadow Warrior просто недотягивает до гордого звания сиквела. После недурственной второй игры третья ощущается киким-то жалким огрызком, демо-версией. Это типичный «отвратительный триквел», которыми обычно славится кинематограф.

Жанр: шутер с видом от первого лица

Разработчик: Flying Wild Hog

Издатель: Devolver Digital

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст

Платформы: РС, PS4, X1

Играли на: PC

Похоже на: DOOM Eternal: Ancient Gods ~ Serious Sam 3 ~ фильм «Мумия: Гробница императора драконов»

Flying Wild Hog — небольшая польская студия со своим стилем, которая пускай и не хватала с неба звёзд, но стабильно повышала планку качества от проекта к проекту. И Shadow Warrior 2 стала вполне приличной игрой уровня А — с массой оружия, кучей красивых локаций, приятной прокачкой, занятной боевой системой и изобретательным киберпанковском сеттингом, замешанном на магии, японской культуре и демонах. Ло Ванг был достаточно крут, забавно шутил и бодро перемещался по сюжету, набитому якудза, корпорациями и ёкаями. Затем студия на шесть лет завязала с релизами, но в 2022-м должна разродиться сразу тремя: Evil West — боевиком с видом от третьего лица про истребление нечисти на Диком Западе, Trek to Yomi — стильным чёрно-белым приключением про самураев с видом сбоку, и, собственно, Shadow Warrior 3. И похоже, что все силы Flying Wild Hog бросила на два других проекта.

Shadow Warrior 3 поражает скудостью во всём — всего 7 видов оружия (включая катану), у которого даже нет альтернативных режимов стрельбы, 10 разновидностей врагов, 2 исключительно раздражающих босса и 12 уровней-этапов, что пролетаются за 8 часов. Все уровни состоят из паркурных отрезков (со всякими стенами для бега, платформами для прыга и кольцами для зацепа крюка-кошки), которые соединяют арены, где надо сражаться с ордами врагов. Враги, безусловно, весьма креативные, требующие разного подхода — скажем, лазерный сёгун уязвим только сзади или тогда, когда он приоткрывает свою броню для атаки, а четырёхрукий шляпник может блокировать входящий урон и отражать пули. Но всё равно видов врагов слишком мало, чтобы нормально наполнить даже 8 часов геймплея.

Видно, что разработчики пытались скопировать формулу DOOM Eternal с постоянными перемещениями по карте, жонглированием оружием и регулярными добиваниями врагов — но ни черта у них не получилось. Да, здесь есть неплохая динамика благодаря быстрым сражениям и скоростным акробатическим этапам, вот только состояние потока регулярно захлёбывается из-за обилия кат-сцен. Ты только-только поймал волну, начал кайфовать от происходящего, как тебя — ШМЯК! — впечатывают в очередную беспонтовую кат-сцену. Первые часа три это раздражает так сильно, что хочется сломать клавиатуру, а потом происходящее начинает уж слишком повторяться, чтобы всерьёз затянуть.

Добивания — ещё одна хорошая идея, страдающая от скудости. Их суть в том, что, расходуя особую шкалу, мы уничтожаем противника одним ударом и получаем из его тушки полезный бонус — обычно в виде уникального оружия, которое действует ограниченное время. Например, из самой жирной твари можно вытащить сдвоенные пулемёты, у шляпника отобрать его меч, а из сёгуна достать лазерную гранату. Проблема этой механики в том, что на каждого врага всего один вид анимации добиваний, а шкала заполняется слишком медленно, чтобы пользоваться таким приёмом регулярно. Это скорее чисто тактическое решение — оторвать голову сёгуну, чтобы получить дополнительное здоровье, избавиться от особо надоедливого ёкая, которого муторно расстреливать, или использовать добивание на том противнике, который после смерти оставляет самое полезное оружие? Так или иначе, круг врагов, которых вы будете добивать, совсем небольшой, а оттого анимации этого добивания наскучат почти сразу.

Ещё заметно, что геймплей явно заточен под консоли. Первые несколько уровней с клавиатуры и мышки проходятся без напрягов — иногда можно позволить Ло Вангу просто постоять-покурить посреди боя, пока враги неспешно делают вид, что собираются его атаковать. Это сильно контрастирует с тем, как ведут себя боссы: от их атак на поздних фазах сражения вообще непонятно как уворачиваться. А из-за очевидной нехватки лечилок на аренах умирать в босс-файтах приходится регулярно. Такие перепады сложности бесят не меньше, чем надоедливые ролики на движке.

На сюжете тоже экономили как могли. Вторая часть заканчивалась эдаким клиффхэнгером — мы вроде как победили, но открыли врата и выпустили какого-то дракона, который вроде как слопал Ло Ванга. Оказалось, что таки не слопал, но зато разрушил практически весь мир — так что ни тебе крутых городских локаций, ни обилия героев. Персонажей истории можно пересчитать по пальцам одной руки, а всё взаимодействие с ними сводится к последовательным попыткам предать друг друга. А Ло Ванг должен одолеть того самого дракона, и он пытается, но постоянно лажает. А в конце уже не лажает. Стоило ли это шесть лет ожидания и гордой цифры «3» в названии? Нет, конечно. Это в лучшем случае тянет на DLC, а больше всего походит на попытку похоронить серию из-за потери интереса к ней. С тем же успехом можно было просто выпустить патч к Shadow Warrior 2 с титром «Дракон сожрал Ло Ванга и уничтожил мир, вот это неожиданный конец». Вполне в постмодернистском духе серии.

Постмодернизм, кстати, сменился идиотизмом. Юмор категорически перестал развлекать, за сюжетными флуктуациями следить тяжело — события происходят без видимых причин и правил и в общий ряд выстраиваться не хотят. На сценаристе сэкономили даже больше, чем на левел-дизайнерах. Да, в игре есть парочка красивых мест, но прыжковые этапы в джунглях заставляют вспомнить об аркадах рубежа тысячелетия. Графика порой ощущается даже хуже, чем в первой части, — это уровень не прошлого, а позапрошлого консольного поколения. Диалоги вгоняют в уныние, а русский перевод весьма неточный и настолько перегружен неуместным матом, что на его фоне Cyberpunk 2077 можно показывать школьникам на уроках.

Багов, естественно, тоже хватает. То вроде бы правильно исполненный прыжок не достигает цели, то Ло Ванг проваливается в текстуры, то дробовик продолжает стрелять, хотя в нём закончились патроны, — только при этом не наносит никакого урона. Отдельной ругани достойна механика стихийных ударов катаной (когда надо сначала открыть специальный навык, а потом зажимать клавишу движения одновременно с правой кнопкой мыши) — то ли она просто люто забагована, то ли в ней какие-то нечеловеческие тайминги, но по факту она у меня сработала лишь один раз за всё прохождение, и воспроизвести результат мне так и не удалось. Остальное оружие хоть и убивает более-менее неплохо, но выглядит, ощущается и звучит крайне паршиво. Очков игровому драйву, который более-менее обеспечивается динамикой и парочкой годных композиций в саундтреке, оно не добавляет.