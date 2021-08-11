Превью Tales of Arise: уже виден масштаб трагедии

300 лет назад высокоразвитая цивилизация Рены захватила планету Дана. Её порабощённых жителей отправили добывать ресурсы для новых хозяев. На самом деле всё ещё хуже, а происходящее — часть своеобразной предвыборной кампании: наместники высасывают из рабов энергию, аккумулируют её, а потом меряются друг с другом — у кого больше, тот и станет следующим правителем Рены!

Это всё предыстория, а завязка самой игры куда банальнее. Одному из рабов, которого называют Железной Маской, потому что он — сюрприз-сюрприз! — вынужден носить неснимаемую железную маску, по законам жанра отшибло память. Он не помнит, кто он, как здесь оказался и почему на нём проклятущая маска. А ещё у него есть суперспособность — парень не чувствует боли, что, впрочем, не мешает ему получать опасные для жизни увечья.

Условия в местных концлагерях, мягко говоря, суровые — каждый день кто-нибудь умирает от истощения, болезни или жестокого обращения надзирателей. Бунтовать тут не спешат, поскольку раньше ничем хорошим это не кончалось. Но Железной Маске подвернулся шанс сбежать, когда с неба (в буквальном смысле) на него свалилась загадочная девушка по имени Шион, прикосновение к которой сулит адскую боль. Вы уже поняли связь, не так ли?

В Tales of Arise интересный сеттинг, однако обыгрывается он заурядно. Персонажи на протяжении первых трёх-четырёх часов не особо раскрываются и ведут себя нелогично. События выстраиваются как по методичке: вот вам злобный генерал, которого надо победить, вот типичный герой, ведомый чувством несправедливости и желанием всех спасти, а вот удачное стечение обстоятельств и очень крутая сила — по ходу дела он учится доставать мощный огненный клинок из груди Шион. Меч в сиськах — как тебе такое, король Артур?!

Естественно, что с каркасом, созданным по методичке, интересных сюжетных поворотов можно не ждать. Диалоги тоже получились стерильными и настолько неоригинальными, что спустя несколько дней трудно вспомнить даже их примерное содержание. Разговоры между персонажами приторны и отдают искусственностью. Эти порой бессвязные реплики нужны только для того, чтобы насильно толкать сюжет вперед, так что читать их скучно. Сравнения ради, в диалогах недавней Scarlet Nexus, сценарий которой почему-то многие критиковали, чётко прослеживается характер героев — а в Tales of Arise персонажи кажутся обезличенными.

Но все эти огрехи можно было бы принять, если бы их компенсировал увлекательный геймплей. Он здесь базируется на трёх аспектах: изучении локаций, выполнении заданий и бесконечных сражениях. И со всем этим у Tales of Arise наблюдаются проблемы.

Так, в превью-версии показали всего несколько скромных по размерам локаций, и ни одна не выделяется — ни визуально, ни контентом. Все они выглядят одинаково посредственно, а заниматься на них решительно нечем. Ходи себе, собирай всевозможные ресурсы да сражайся с монстрами и воинами Рены. Не сказать, что локации совсем линейные, но ответвлений там минимум. Шаг вправо, шаг влево — и идти дальше некуда.

Задания тоже по большей части шаблонные, обычно всё сводится к стандартному «сходи к черту на кулички, убей парочку монстров и принеси трофей». Особенно это актуально для побочных квестов — их можно сразу пропускать. Единственная миссия, которая мне запомнилась, — поход за одеждой для Шион. С геймплейной точки зрения в ней нет ничего особенного, зато нарративно она неплохо раскрывает героиню: видите ли, повстанческие шмотки ей не по вкусу, ей подавай царские наряды, вот ради них она готова рискнуть жизнью.

Больше всего надежд я возлагал на боевую систему, потому что в трейлерах она выглядела довольно зрелищно. И на практике она весьма бодрая. Во-первых, движения персонажей точные, а потому контролировать их (в частности, уклоняться от вражеских атак) в пылу сражения комфортно. Во-вторых, у героев относительно богатый арсенал возможностей: обычная атака, ряд способностей на выбор, которые открываются по мере прокачки, и несколько ультимативных приёмов.

Работает это так: наносишь серию обычных ударов, и у тебя накапливаются очки для использования способностей. Их лучше комбинировать — если прибегать к одному и тому же скиллу несколько раз подряд, то его урон снижается. Параллельно с этим перезаряжаются мощные ультимейты героя и его компаньонов — между ними тоже лучше переключаться для максимального эффекта. Стили боя персонажей различаются: Железная Маска прекрасно орудует мечом в ближнем бою, а Шион предпочитает лечить союзников и сражаться издалека, прицельно стреляя по врагам из винтовки и прибегая к магии.

У использования способностей, правда, есть серьезный нюанс. Некоторые заклинания вроде лечения или воскрешения требуют особого ресурса, который восстанавливается, только когда герои отдыхают в таверне или съедают специальные блюда. Их можно приготовить во время привала, если есть ингредиенты. С одной стороны, это не позволяет злоупотреблять мощными заклинаниями. С другой, нередки ситуации, когда такие ресурсы вместе с расходниками кончаются, а тебе позарез нужно похилить соратника. Хорошо, что в пылу сражения он внезапно кончиться не может, его вычитают только после боя. Так что всегда есть вариант отступить и восстановиться в лагере, но тогда придётся сражаться со всеми врагами на локации с самого начала.

Что касается компаньонов, игрока почти всегда сопровождают один или несколько персонажей. Прелесть в том, что в меню можно настроить для них стратегию — к примеру, отдать приоритет поддержке игрока или заставить их агрессивно сражаться с противниками. А если вам надоело играть за протагониста, всегда можно переключиться на союзника. Мне больше всего понравилось проходить Tales of Arise за Шион.

Весь основной замес разворачивается на однотипных аренах — навскидку, по одной на каждую локацию. То есть по карте довольно плотно раскиданы враги, а при контакте с ними вас телепортирует на небольшое поле боя. Приём довольно дешёвый, но укладывается в условности жанра jRPG, так что всерьёз ругаться на ленивый геймдизайн нет смысла. Впрочем, если вы будете обходить противников стороной, то сражений избежите. Только имейте в виду, что враги, завидев вас поблизости, могут пуститься за вами в погоню!

И здесь мы подошли к главной проблеме Tales of Arise — к битвам с боссами. В первом акте он всего один (мини-боссы не в счёт), но по нему уже виден масштаб трагедии. Во-первых, интересных механик к нему не подвезли: у босса пара-тройка мощных атак, за чем следует вторая фаза, во время которой нужно уворачиваться от огня и ударов гигантских лапищ помощника, подоспевшего ему на выручку (и подозрительно напоминающего Рагнароса из World of Warcraft). Во-вторых, босс на любом уровне сложности впитывает урон словно губка. Чтобы вы понимали: у босса в запасе 12 тысяч единиц здоровья, а персонажи наносят ему по 50−70 единиц урона. Притом сам он может положить партию буквально с нескольких ударов. Так что сражение получается чересчур затянутым и чертовски несбалансированным.

Никакого хардкора в этом нет, потому что смерть чаще всего настигает героя по вине плохого гейм-дизайна, а не из-за фатальной ошибки. Игра не бросает вызов, она просто раздражает. За целый час я так и не сумел одолеть финального босса, и мне нисколько за это не стыдно. Человек, который проходил первый акт до меня, не добрался даже до второй фазы — и его можно понять!

С рядовыми противниками ситуация аналогичная. Особым разнообразием они не блещут, разве что одни укладываются за пару ударов, а другие обладают живучестью Бориса Хрен Попадёшь. Даже ульта не всегда гарантирует мгновенное убийство!