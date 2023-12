Самые ожидаемые видеоигры года

На контрасте с невероятно урожайным 2023 годом год наступающий в видеоигровом плане выглядит довольно скудно. Но интересных проектов всё равно хватает: например, есть сразу два дорогих ролевых экшена из Китая! Но главный тренд надвигающегося года — сиквелы, которые выходят спустя много-много лет после прошлых частей. Рекордсмен задержался аж на 15 с лишним лет!

Prince of Persia: The Lost Crown

Что? Платформер с видом сбоку

Когда и где? 18 января на PC и всех актуальных консолях

О чём? Саргон из клана воинов «Бессмертные» отправляется спасать принца Гасана, по пути осваивая всевозможные трюки со временем.

Что это будет? Метроидвания, которую мы заслужили, — сочетание классического геймплея «Персидских принцев» прошлого века и способностей управления временем на манер того, что мы видели в «песочной трилогии». Как принято, способности не только помогают герою в бою, но и постепенно открывают доступ в новые комнаты. Немного смущает разве что графика — игра выглядит как мобильный проект. Но тут можно смириться — в конце-концов, это не ААА-блокбастер, а скромная игра из линейки Ubisoft Original. Разработкой заняты создатели серии Rayman, так что за качество платформинга волноваться не стоит.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Что? Новая игра во вселенной Batman: Arkham, но не про Бэтмена

Когда и где? 2 февраля на PC, PS5 и XSXS

О чём? Брейниак захватил Метрополис и подчинил себе разумы членов Лиги справедливости. Аманда Уоллер срочно собирает отряд отпетых злодеев для самоубийственной миссии — нужно остановить обезумевших героев Земли любой ценой. Проще говоря, она пользуется случаем, чтобы на законных основаниях прикончить Супермена и его соратников и вернуть американскому правительству монополию на насилие.

Что это будет? Новая игра от Rocksteady Studios, только теперь аж с четырьмя персонажами в главных ролях. Можно проходить как в соло, переключаясь между злодеями, так и в кооперативе. Помимо всего прочего, в игре должен засветиться Бэтмен, так что у нас есть шанс наконец-то полностью разобраться в концовке Batman: Arkham Knight (и это спустя почти девять лет!).

Final Fantasy VII Rebirth

Что? Экшен-RPG, сиквел ремейка седьмой части знаменитой серии jRPG

Когда и где? 29 февраля на PS5

О чём? Клауд и его друзья наконец-то выбрались за пределы грязного мегаполиса Мидгара. Теперь перед ними целый мир — вот только планете грозит страшная опасность в лице старого знакомого Сефирота, да и корпорация «Шинра» под руководством нового президента не оставляет свои опасные эксперименты.

Что это будет? Final Fantasy VII Remake оказалась образцовой: культовую игру не только осовременили, но вдобавок исправили многие сценарные недостатки — тем более что лор был изрядно дополнен после релиза многочисленными спин-оффами и фильмом Advent Children. При этом события Remake охватывали только первые пять-семь часов оригинала. Надо сказать, после Мидгара сюжет оригинальной игры становился гораздо интереснее и преподносил множество неожиданных поворотов и новых ярких локаций. Трейлеры Rebirth показывают массу знаковых эпизодов, в том числе инцидент в Нибельхейме, свидание в Золотом блюдце и парад в Джуноне. Впрочем, учитывая начальные кадры трейлера, а также сюрприз в финале Remake, игра может нас ещё ни единожды удивить.

Alone in the Dark

Что? Survival horror, переосмысление игры 1992 года

Когда и где? 2 марта на PC, PS5 и XSXS

О чём? Эмили Хартвуд в компании частного детектива Эдварда Корнби отправляется в расположенную в поместье Дерсето лечебницу для душевнобольных, чтобы отыскать пропавшего дядю. Там героев ждут безумие, лавкрафтианские монстры и зловещая тайна, которая давно известна всем, кто проходил оригинальную Alone in the Dark 1992 года.

Что это будет? Классический survival horror в лавкрафтианском антураже — 1920-е годы, склизкое безумие изо всех щелей и множество головоломок. Игра ни в коем случае не ремастер и даже не совсем ремейк, а скорее полностью новый продукт по мотивам, где есть изменения во всех аспектах, включая сюжет. К слову, он придуман сценаристом игры SOMA и серии Amnesia Микаэлем Хедбергом. На главных ролях Джоди Комер и Дэвид Харбор, которые подарили протагонистам не только голоса, но и внешность.

Dragon’s Dogma 2

Что? Ролевая игра

Когда и где? 22 марта на PC, PS5 и XSXS

О чём? О прокачке своего персонажа в большом фэнтезийном мире. Как и в первой части, можно создавать себе настраиваемых помощников и даже брать союзников, созданных другими игроками.

Что это будет? Выглядит по трейлерам как Final Fantasy 16, только с каджитами. Про сюжет пока не говорят вообще ничего, делая упор исключительно на системах развития да противниках. Точно будут драконы, магия и интриги — видимо, от этого всего нашему герою и придётся спасать мир.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Что? Брутальный экшен

Когда и где? 9 сентября на PC, PS5 и XSXS

О чём? Космодесантник ордена Ультрамаринов по имени Тит сражается против Тиранидов.

Что это будет? Пиломеч делает «ВЖУХ!», болтер делает «Тра-та-та», стальной ботинок 78-го размера делает «ХРЯСЬ!!!». Враги — в кашу, мир — в труху, игроки — в восторге. С учётом большого количества переносов проект должен выйти вполне отполированным и не разочаровать. В теории. Ну пожалуйста!

Metaphor: ReFantazio

Что? jRPG

Где? На PC, PS5, PS4 и XSXS

О чём? После смерти короля в Эухронии надлежит избрать нового правителя с помощью магического турнира. Однако, возможно, есть и другой способ заполнить опустевший престол: принц, которого считали погибшим, жив, но заколдован. Спасать наследника отправляются главный герой и фея по имени Галика.

Что это будет? Новая ролевая игра культовой студии Atlus, создавшей Persona! Однако не спешите радоваться раньше времени — тут есть подвох: Atlus состоит из трёх подразделений, и «Персонами» занимались другие два, а вот Studio Zero до этого успело отличиться только работой над переизданием Catherine: Full Body. Да, в этом подразделении работают такие важные для серии Persona лица, как Кацура Хасино и Сегинори Сёдзима, но они перешли туда именно из-за нежелания делать что-то в духе Persona 5. Так что мы можем получить как очередной японский шедевр в необычном дизайне, так и странную jRPG с упоротым дизайном исключительно «для своих».

Senua’s Saga: Hellblade II

Что? Экшен

Где? На PC и XSXS

О чём? Сенуа возвращается в Исландию, находящуюся под гнётом викингов. На стыке реальности, горячечного бреда и мифов ей предстоит немало битв с тьмой — как внешней, так и внутренней.

Что это будет? Видимо, примерно то же самое, что в первой части, только теперь на движке UE5. Информация о проекте весьма скупая, но за качество мы совершенно не переживаем — в Ninja Theory знают своё дело, и нас наверняка ждёт ещё один шедевр про борьбу с ментальным расстройством.

Black Myth: Wukong

Что? Соулс в китайском антураже

Где? На PC, PS5 и XSXS

О чём? Игровое воплощение классического китайского романа «Путешествие на Запад», который рассказывает о приключениях Царя обезьян и его спутников, следующих в Индию по Великому шёлковому пути. Как и в книге, Сунь Укун будет разваливать кабинеты всевозможной нечисти. Прямо-таки даже удивительно, насколько оригинальный роман хорош в качестве основы для соулс-игры!

Что это будет? Один из самых интригующих проектов года, настоящая тёмная лошадка. С одной стороны — очень впечатляющие ролики, классные враги, крутой главный герой. С другой — ну много вы ААА-проектов знаете из Китая, кроме ММО? Может получиться как главная игра года, так и самое большое разочарование.

Where the Winds Meet

Что? Экшен, ролевая игра

Где? На PC

О чём? На закате эпохи десяти царств молодой воин отправляется искать своего пропавшего приёмного отца. Sekiro для широких масс в антураже древнего Китая.

Что это будет? Ролевая игра. Пускай многие механики и подсмотрены у соулс-игр (особенно боевая система), Where the Winds Meet делают с упором на широкую аудиторию: здесь есть настраиваемая сложность, открытый мир со всякими развлечениями вроде охоты и рыбалки, дополнительные мирные профессии персонажа, не только позволяющие зарабатывать на жизнь, но и открывающие новые способы решения квестов. По трейлерам выглядит хорошо, на уровне идей звучит занимательно — теперь осталось только дождаться выхода и оценить общее качество исполнения.

Dragon Age: Dreadwolf

Что? ролевая игра ААА-класса

Где? На PC, PS5 и XSXS

О чём? Собираем партию героев и отправляемся спасать мир. Прямое продолжение Dragon Age: Inquisition, выходящее аж через 10 лет.

Что это будет? Большая и проработанная ролевая игра от BioWare, всё как мы любим. В свете провалов онлайн-проектов и игр-сервисов EA отказалась от многопользовательских элементов, так что мы должны получить роскошное партийное приключение на стыке старой доброй школы и передовых достижений индустрии. Отдельный вопрос, а точно ли игра успеет выйти в 2024 году? Согласно утечкам и инсайдам, подобные планы у студии есть, но это вовсе не значит, что срок выхода не сдвинется на 2025 год. Надеемся и ждём!

The Casting of Frank Stone

Что? Интерактивное кино, хоррор

Где? На PC, PS5 и XSXS

О чём? Группа подростков лезет на старый сталелитейный завод, где некогда устраивал свои садистские развлечения Пила местного разлива — Фрэнк Стоун.

Что это будет? Интерактивная выживалка, где от наших действий зависит, разгадают ли герои тайну и покинут место действия в полном составе — или сгинут один за другим в жутких ловушках. Действие развернётся во вселенной многопользовательской игры Dead by Daylight, разработкой занимается Supermassive Games, известная серией Dark Pictures и одиночным проектом The Quarry.

Little Nightmares III

Что? Приключения, хоррор

Где? На PC и актуальных консолях

О чём? Двое детей с именами Low и Alone пытаются выбраться из Ниоткуда.

Что это будет? Примерно то же самое, что в первых двух частях, только теперь играть придётся сразу за двух персонажей — либо в кооперативе с другом, либо переключаясь между героями и отдавая напарника на откуп ИИ. Разработкой занимается Supermassive Games, а не создатели оригинальной дилогии, так что поводы для беспокойства у ценителей Little Nightmares есть. Всё-таки специализация Supermassive — интерактивное кино, а не мрачные фантасмагоричные платформеры.

Avowed

Что? Ролевая игра с видом от первого лица

Где? На PC и XSXS

О чём? Главный герой прибывает на остров Живые Земли, чтобы расследовать слухи об эпидемии чумы, но постепенно начинает понимать, что как-то связан с этим местом. Действие разворачивается во вселенной игр серии Pillars of Eternity.

Что это будет? Фэнтезийная ролевая игра, созданная Obsidian Entertainment. Любопытен проект прежде всего тем, что студия перейдёт от изометрии к полноценному 3D, как некогда произошло с Fallout (но без её участия). Однако Obsidian была сильна именно что своими нефэнтезийными мирами… Но в любом случае интересно посмотреть, какой выйдет её Morrowind!

Star Wars Outlaws

Что? Игра Ubisoft в открытом мире по лицензии

Где? На PC, PS5, PS4, XSXS и X1

О чём? Кей Весс вместе с ручной зверушкой по кличке Никс готовится совершить одно из крупнейших ограблений в истории Внешнего кольца. Действие разворачивается между событиями пятого и шестого эпизодов «Звёздных войн».

Что это будет? Приключенческий экшен в открытом мире от создателей Avatar: Frontiers of Pandora, Tom Clancy’s The Division и Far Cry 3. Кроме стандартной возни с аванпостами, перестрелками и стелсом, нас ждут сражения с участием техники и даже космические бои. В целом по роликам игра ощущается как более компактная, сюжетно-ориентированная и интересная Starfield. Формула игр с открытым миром Ubisoft может раскрыться совершенно по-новому в антураже далёкой-далёкой галактики с разными планетами, расами и сюжетом о преступном мире. Картинка выглядит отлично, но тут нужно оставаться настороже до последнего — у The Division тоже графика была, что называется, «отвал башки» — но к релизу она скукожилась до уровня «ну норм».

GreedFall II: The Dying World

Что? Ролевая игра

Где? На PC, PS5 и XSXS

О чём? Уроженец острова Тир-Фради прибывает на континент Гакан, где начинает распространяться смертельная болезнь малихор. Приквел неплохой ролевой игры 2019 года.

Что это будет? Самая многообещающая игра студии Spiders. На сей раз действие развернётся в Старом Свете (за три года до событий оригинальной GreedFall), который вот-вот должен пасть в агонии войн и болезней. Игроков ждут густонаселённые города, многослойные интриги и углублённая боевая система, которая даёт больший тактический простор.

Witchfire

Что? Сессионный шутер

Где? Выход из раннего доступа на PC

О чём? Тёмное фэнтези с пушками, повествующее об охоте на ведьм. DarkSouls встречает Painkiller и Destiny.

Что это будет? Выбегаем на задание, отстреливаем врагов, собираем их эссенцию, приносим на базу и там прокачиваемся. В случае смерти на задании нужно отправиться к своему телу, чтобы эссенция не пропала. С собой можно брать три вида оружия и два заклинания. Враги злобные, чуть зазеваешься — смерть. Короче говоря, брутальный шутер с магией — суровый и беспощадный.

Harold Halibut

Что? Квест

Где? На PC, PS5, PS4, XSXS и X1

О чём? После поломки космический корабль-ковчег плавает в толще инопланетного океана. Уборщик по имени Гарольд хочет починить корабль, вернуть надежду его обитателям и отправиться на поиски нового дома для колонистов.

Что это будет? Сюжетно-ориентированный квест с приключениями и головоломками. Главная изюминка игры, которую разрабатывает небольшая команда уже 11 с лишним лет, — то, что своим уникальным визуальным стилем она напоминает кукольную анимацию. Все декорации и персонажи созданы вручную и отсняты для игры. Вряд ли проект, который делают с такой любовью и терпением, в итоге окажется неудачным.

Metroid Prime 4

Что? Шутер от первого лица

Где? На Switch и, вероятно, следующей консоли Nintendo

О чём? Самус Аран опять с кем-то сражается.

Что это будет? Последняя крупная игра для Switch. У нас нет ни даты релиза, ни данных о сюжете, ни даже скриншотов — только данные о том, что проект был полностью перезапущен в 2019 году, и инсайды о том, что он выглядит изумительно и практически готов — осталось только переделать некоторые кат-сцены.

World of Goo 2

Что? Физическая головоломка

Где? Неизвестно

О чём? Вторая игра про мир липких шариков, выходящая аж спустя 16 лет после оригинала.

Что это будет? Видимо, хит. Первая часть наделала много шума и вышла практически на всех возможных платформах, включая iOS и Android, была обласкана прессой и подарила игрокам множество часов расслабляющего геймплея. World of Goo 2, похоже, твёрдо намерена повторить её успехи — по трейлеру видно, что сиквел унаследовал и креативные уровни, и фирменный визуальный стиль. Однозначно ждём!

Всё ещё ждём

Homeworld 3 — красивая RTS про космические сражения;

Hollow Knight: Silksong — самостоятельное дополнение к одной из главных метроидваний десятилетия;

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 — многострадальный сиквел самой культовой ролевой игры про вампиров;

The Wolf Among Us 2: A Telltale Series — многострадальный сиквел одной из лучших игр Telltale;

Frostpunk 2 — стратегия про многострадальное выживание в условиях нового ледникового периода;

«Фабрика» для HotA — новый город для лучшего фанатского дополнения к Heroes of Might and Magic III.

Самые ожидаемые ремейки

Mario vs. Donkey Kong — ремейк хита 2004 года с улучшенной графикой и локальным кооперативом. Вероятно, один из последних крупных релизов на Switch.

Silent Hill 2 — ремейк самого главного и самого страшного «Тихого холма». Очень надеемся, что Джеймс получит письмо от умершей супруги не позднее 2024 года.

Gothic — дорогой-богатый ремейк культовой европейской ролевой игры на Unreal Engine 5.

STAR WARS: Dark Forces Remaster — версия культового шутера по «Звёздным войнам» с улучшенной графикой. Можно рассматривать как полноценный бумер-шутер.