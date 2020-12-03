Во что поиграть в декабре? Десять релизов конца 2020 года помимо Cyberpunk 2077

Декабрь не слишком богат на интересные релизы — похоже, все понимают, во что будут играть геймеры этой планеты до конца года. И всё же до выхода Великой и Прекрасной Игры нас ждёт целый десяток проектов, заслуживающих внимания. Ну, и кто тут у нас?

Twin Mirror

Когда и где: 1 декабря на PC, PS4 и X1

Что: детектив

Перевод: субтитры

Чего дождались: вероятно, самой слабой игры от DONTNOD. Сэм Хиггс, бывший журналист-расследователь, вынужден вернуться в родной Басвуд, из которого некогда с большим трудом вырвался, и теперь ему предстоит искать чертей в тихом омуте маленького американского городка. Новая игра от авторов Life is Strange изначально должна была выйти в формате сериала, но потом от идеи отказались, просто сократив некоторые эпизоды. Увы, это сказалось на итоговом результате — западные обзорщики ругают сюжет, что для ориентированной на историю игры если и не приговор, то как минимум дурной знак. В игре есть хорошие моменты (в основном связанные с местными чертогами разума), но в целом от DONTNOD Entertainment явно ожидали чего-то большего.

Для кого: для самых преданных фанатов DONTNOD.

Worms Rumble

Когда и где: 1 декабря на PC, PS4 и PS5

Что: многопользовательский экшен

Перевод: субтитры

Чего дождались: яркой, шумной и бестолковой потасовки любимых народом червячков в реальном времени. Концептуально игра ближе к Fortnite с видом сбоку, чем к классической пошаговой тактике: уровни не разрушаются, а игрок управляет всего одним червяком, а не целым взводом. Видимо, ставка сделана на новую аудиторию. Кстати, если у вас активна подписка PS Plus, игру в декабре можно забрать бесплатно.

Для кого: для тех, кому нравятся трёхмерные выпуски серии Worms.

Chronos: Before the Ashes

Когда и где: 1 декабря на PC, PS4, X1, Switch и Stadia

Что: приключение, ролевая игра

Перевод: текст

Чего ждём: ролевого приключения. Путешествуем по миру, сражаемся с врагами, уклоняемся от их атак и стараемся не погибнуть, ведь каждая смерть старит героя. Впрочем, у этого тоже есть плюсы: постаревший герой уже не сможет ловко уворачиваться от врагов, зато сможет поливать их грозными боевыми заклинаниями. Ах да, ещё это приквел к Remnant: From the Ashes, вышедшей в прошлом году.

Для кого: для тех, кто считает, что у каждого возраста есть своя прелесть.

Sam & Max Save the World

Когда и где: 2 декабря на PC и Switch

Что: квест

Перевод: субтитры

Чего ждём: ремастер первого сезона игры о приключениях Сэма и Макса, полицейских по найму, — дебютного проекта Telltale Games. Героям предстоит сорвать планы злодеев по гипнотизированию всего мира. От эпизода к эпизоду они продвигаются всё дальше по цепочке кукловодов, чтобы в конце концов выйти на истинного организатора зловещего заговора.

Для кого: для поклонников весёлых квестов.

Haven

Когда и где: 3 декабря на PC, X1, XSXS и PS5

Что: приключение, ролевая игра

Перевод: текст

Чего ждём: историю влюблённых, которые бросили всё и сбежали на далёкую планету. Проект вызывает некоторый интерес, ведь романтические игры для западного рынка выходят нечасто. Правда, львиную долю геймплея составляют разговоры в духе визуальных новелл, так что знатоков жанра вряд ли ждут какие-то откровения.

Для кого: для тех, кто ищет что-нибудь романтичное для вечеров в компании второй половинки.

Immortals Fenyx Rising

Когда и где: 3 декабря на PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch и Stadia

Что: экшен, приключения

Перевод: полный

Чего дождались: «Зельды» для широких масс. Игра напоминает последний выпуск хита Nintendo во всём — есть сходства в графике, игровых механиках и даже в устройстве мира. Впрочем, отличий тоже хватает: например, оружие героя не ломается, а все действия игрока комментируют Зевс и Прометей. За другими подробностями приглашаем почитать нашу рецензию.

Для кого: для тех, кто давно ждал от Ubisoft чего-то новенького.

Per Aspera

Когда и где: 3 декабря на PC

Что: планетостроительный симулятор

Перевод: субтитры

Чего ждём: действительно продуманной игры про колонизацию Марса, нетривиального градостроительного симулятора. Игрок берет на себя роль ИИ, задача которого — терраформировать планету и возвести инфраструктуру для будущих колонистов. Обещают неплохой сюжет, в ходе которого нам предстоит не только изменить Марс, но и выяснить, кто мешает человечеству закрепиться на Красной планете.

Для кого: для поклонников твёрдой НФ «ближнего прицела».

Morbid: The Seven Acolytes

Когда и где: 3 декабря на PC, PS4, X1 и Switch

Что: мрачный пиксельный ролевой экшен

Перевод: текст

Чего ждём: изометрическую Blasphemous. Возможно, не такую стильную и брутальную, но явно вдохновлённую прошлогодним хитом. Мрачная атмосфера, эпичные боссы и необходимость думать над своим билдом прилагаются.

Для кого: для тех, кто хочет мрачного сеттинга и достойного вызова.

Call of the Sea

Когда и где: 8 декабря на PC, X1 и XSXS

Что: головоломка, квест

Перевод: субтитры

Чего ждём: приключений на тропическом острове, интригующих, но лишённых насилия. 1934 год, на один из полинезийских островов прибывает девушка Нора, чтобы найти своего пропавшего мужа. Проект примечателен прежде всего актрисой озвучания — за главную героиню говорит Сисси Джонс, которую вы могли слышать в Firewatch. Разработчики обещают глубокий, полный тайн сюжет, а скриншоты — достаточно сочную картинку.

Для кого: для поклонников Firewatch и других сюжетно-ориентированных «бродилок».

Unto the End

Когда и где: 10 декабря на PC, PS4, X1 и Stadia, 17 декабря на Switch

Что: платформер

Перевод: текст

Чего ждём: стильной игры с упором на схватки. Главный герой должен вернуться домой к семье, прорубив себе дорогу через искусных врагов и преодолев смертоносные ловушки. Судя по описанию, в Unto the End не будет прокачки героя, а основная ставка будет делаться на скилл игрока, что роднит проект с соулс-играми.

Для кого: с учетом даты релиза — сложно сказать.

Cyberpunk 2077

Когда и где: 10 декабря на PC, PS4 и X1

Что: мечта

Перевод: полный

Чего ждём: главной игры если не десятилетия, то хотя бы года. Понятно, что за сюжет, скорее всего, беспокоиться не придётся, — но неясно, можно ли будет им сразу наслаждаться или придётся продираться через легионы ошибок.

Слухи ходят самые разные, и даже в официальных роликах игроки нашли что покритиковать: вот тут люди одинаковые, а здесь текстуры у персонажа пропали. Впрочем, похоже, релизная версия будет заметно отличаться от той, что отправили в печать на диски, — патч первого дня будет весить более 55 Гб! Кроме того, печалит, что на старте игра не будет поддерживать все функции новых консолей: некстген-версия подоспеет в 2021 году, а пока счастливым обладателям приставок нового поколения придётся обходиться обратной совместимостью. Но не переносить же проект ещё на полгода вперёд ради единовременного запуска на всём и сразу?

Для кого: для тех, кто верит и ждёт.