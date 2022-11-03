Во что поиграть в ноябре 2022 года

Осень продолжается — а вместе с ней всё идёт поток интересных релизов. Но уже заметно, что в этом списке больше игр, рассчитанных на аудитории поуже. Да ещё инди-разработчики массово поторопились выпустить свои проекты до Хэллоуина. Потому появится несколько больше времени наверстать упущенное в этом году, чтобы потом на разных итогах года возмущаться тому, что их авторы пропустили какую-то отличную игру.

The Entropy Centre

Когда и где: 3 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: пространственная головоломка

Перевод: текст

О чём: человечество сгинуло, вся надежда только на вас. Правда, научный комплекс, где вы должны разобраться с этой проблемой, изрядно разрушен, а по коридорам курсируют взбесившиеся роботы-пылесосы. Но зато у вас в руках говорящая гравипушка.

Почему ждём: какие-то масштабные пространственные головоломки в духе Portal выходят не так уж часто. А тут ещё помимо уже стандартной для жанра гравипушки есть способности для управления временем.

Чего опасаемся: говорящая пушка — это интересно, но её легко сделать раздражающей. К тому же сравнений с великой и ужасной Portal избежать не получится, отчего на её фоне может показаться, что авторам чудовищно не хватает креативности в головоломках, диалогах и подаче сеттинга.

Sonic Frontiers

Когда и где: 8 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: платформер в открытом мире

Перевод: текст

О чём: главный герой — Соник, синий ёжик в красных ботинках, который умеет бегать. И он оказался на неком таинственном острове, чтобы найти там изумруды хаоса и спасти мир. Надеемся, что история удержится в рамках этой завязки и обойдётся без чего-то вроде попыток создать мрачную атмосферу или поцелуев с человеческой принцессой.

Почему ждём: Sonic Team решила переосмыслить серию и перенести стремительный платформинг в открытый мир. Возможно, это большущий шаг в правильную сторону для Соника.

Чего опасаемся: что Sonic Team снова облажается. Вы помните, когда в последний раз хвалили новые игры про Соника?

God of War Ragnarök

Когда и где: 9 ноября на PS4 и PS5

Что: экшен-адвенчура с перекатам

Перевод: полный (но не для игры, купленной через турецкие аккаунты)

О чём: Кратос, который некогда перебил весь греческий пантеон, вместе с его сыном Атреем ввязались в конфликт уже со скандинавскими богами и перебили пару слуг Одина. Наступил Фимбулвинтер, зима — предвестник Рагнарёка. А это значит, что пора разобраться с самим всеотцом.

Почему ждём: предыдущая часть — одна из главных сюжетных игр прошлого поколения консолей. Новой God of War достаточно просто сохранить настолько же сочную боёвку и достойно закончить историю, чтобы претендовать на звание лучшей видеоигры 2022 года.

Чего опасаемся: что в боёвке будет слишком мало нового, головоломки останутся столь же примитивными, что опять придётся убивать какую-нибудь Королеву Валькирий с сотни попыток… Но больше всего опасаемся спойлеров!

Somerville

Когда и где: 15 ноября на PC, XSXS

Что: кинематографичная адвенчура

Перевод: нет

О чём: случилось инопланетное вторжение, всё рушится, всюду хаос. Мужчина с женой и дочкой бежит от этого всего в безопасное место. Но в какой-то момент он потерял семью из виду. Теперь ему нужно их найти.

Почему ждём: первая самостоятельная игра от соавтора INSIDE и LIMBO, что заметно. Схожий минималистичный стиль и зрелищность — и это хорошо. Ещё со времён Another World подобные приключения способны подарить море эмоций за короткое время.

Чего опасаемся: что происходящее будет претенциозным, но не сможет предложить практически ничего, кроме красивой картинки. Что геймплей окажется слишком простым. Да вообще многое может пойти не так — непонятно, как разработка пойдёт без другого автора INSIDE.

Goat Simulator 3

Когда и где: 17 ноября на PC, XSXS

Что: безумный симулятор козла

Перевод: текст

О чём: играй за козла, приглашай в игру ещё двоих знакомых козлов, устраивай хаос, цепляйся языком за людей, трансформируйся в золотую рыбку, ломай физику, заматывайся в туалетную бумагу, проходи Wolfenstein 3D.

Почему ждём: а где вторая часть?

Чего опасаемся: серьёзно, где вторая часть?

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Когда и где: 18 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: интерактивное кино в жанре хоррор

Перевод: полный

О чём: группа журналистов приехала в копию отеля, построенного легендарным серийным убийцей Генри Холмсом, и собирается снять документалку. Но, естественно, всё идёт не по плану, и съёмочная группа понимает, что во тьме дома кто-то скрывается.

Почему ждём: Supermassive Games прочно заняла нишу игровых ужастиков, подражающих кино. Возможно, в этот раз у них снова получится что-то хорошее. Тем более что в этой игре сыграла очаровательная Джесси Бакли.

Чего опасаемся: качество игр антологии The Dark Pictures дико скачет между «хорошо» и «стыдно». Поэтому велика вероятность, что с игрой многое будет не в порядке.

Pokemon Scarlet & Pokemon Violet

Когда и где: 18 ноября на Switch

Что: jRPG про «собери их всех»

Перевод: нет

О чём: есть чемпионат тренеров покемонов — нужно победить лучших из них, чтобы выиграть. В этот раз место действия — Палдея, вдохновлённая Пиренейским полуостровом. По традиции серии у игры две версии с двумя разными наборами покемонов и ворохом мелких отличий.

Почему ждём: здесь впервые в истории Pokemon должен появиться настоящий открытый мир, в котором можно пойти куда угодно. Ещё встреченные тренеры покемонов не атакуют игрока автоматически — а раньше любая прогулка сопровождалась кучей случайных назойливых сражений.

Чего опасаемся: не совсем понятно, как организуют открытый мир. Стиль первого поколения покемонов всё ещё не переплюнули. И, вероятно, новая Pokemon будет не самой лучшей входной точкой в серию.

Evil West

Когда и где: 22 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: ковбойский шутер от третьего лица

Перевод: текст

О чём: на Диком Западе завелись вампиры всех форм и размеров. Главный герой — последний оставшийся на Земле охотник на кровосовов, который заполучил самое убойное стимпанковское оружие. И решил поступить в балетную школу в Питтсбурге… Ладно, всё не настолько неожиданно: он просто должен истребить нечисть.

Почему ждём: сеттинг Дикого Запада всё ещё остаётся незаезженным в видеоиграх, а тут к тому же намечается хороший боевик с неплохой графикой. Уже по трейлерам видно, что ближний бой выглядит смачно, а удачные выстрелы заставляют головы врагов зрелищно взрываться. Ну и здесь может быть по-хорошему трешовый сюжет.

Чего опасаемся: что на практике экшен окажется не особо хорош. Также разработчики могут сделать невыносимо унылый сюжет, который будет ещё и слишком навязчивым.

World of Warcraft: Dragonflight

Когда и где: 28 ноября на PC

Что: MMORPG

Перевод: полный

О чём: власть в Орде сменилась, и вместо Сильваны, учинившей геноцид, теперь всем руководит гораздо более адекватный совет, который заключил мир с Альянсом. Но воевать с кем-то всё-таки надо, ведь это Warcraft — а потому приключенцы отправляются на Драконьи острова. Там они помогут местному коренному населению, драконам, одолеть своих древних врагов и пробудить некогда растерянные силы.

Почему ждём: новая огромная локация для исследования, ездовые драконы, возможность играть за расу драконов-оборотней, которая может взять уникальный класс пробудителя, что накапливает силу заклинаний, когда зажаты определённые клавиши. Также обещают переделать систему развития персонажа, которая ближе к тому, что было на заре игры.

Чего опасаемся: что это дополнение тоже окажется ерундой и World of Warcraft продолжит свою стагнацию.

Warhammer 40,000: Darktide

Когда и где: 30 ноября на PC, XSXS

Что: кооперативный шутер от первого лица

Перевод: текст

О чём: в мрачной тьме далёкого будущего, где есть лишь война, в монструозном городе-улье Терциуме завёлся культ Хаоса. Инквизиция Империума послала туда отряд из четырёх своих агентов, чтобы они вычистили всю ересь.

Почему ждём: Vermintide 2 как-то незаметно для всех превратилась в главный заменитель Left 4 Dead — а Darktide от тех же разработчиков собирается провернуть то же самое, только в футуристическом сеттинге.

Чего опасаемся: однообразия геймплея за все классы, скучной кастомизации персонажей и просто недостатка контента. Уже по скриншотам и выпущенным роликам видно, что враги часто теряются на фоне декораций. И может быть плохая оптимизация — сейчас это модно.

Во что ещё поиграть:

The Chant (3 ноября на PC, XSXS, PS5): хоррор-адвенчура про девушку, которая приехала на тренинг личностного роста на тихом островке в глуши, а в итоге столкнулась с космическим ужасом.

Harvestella (4 ноября на PC, Switch): представьте, что Animal Crossing сделали авторы Final Fantasy со свойственным серии стилем и пафосом — вот примерно так и выглядит эта Harvestella.

Nadir: A Grimdark Deckbuilder (8 ноября на PC): мрачный карточный роуглайт в адском сеттинге, где каждая разыгранная карта приводит к определённой реакции противника, отчего всегда можно предугадать каждое его действие.

Spider-Man: Miles Morales (12 ноября на PC): Sony продолжает выпускать свои эксклюзивы на лучшей из платформ; снова игра о Человеке-пауке — только в этот раз он не Питер Паркер, а Майлз Моралес, обожающий хип-хоп.

Bravery and Greed (15 ноября на PC, X1, PS4): кооперативный роуглайт-битемап про четвёрку приключенцев в фэнтезийном мире.

Floodland (15 ноября на PC): стратегия, где нужно строить городок в мире, в котором случилась экологическая катастрофа, отчего всё вокруг затопило и разрушило.

Creature Lab (17 ноября на PC): симулятор безумного учёного, где придётся проводить жуткие эксперименты, творить чудовищ, пугать людей и не привлекать к себе слишком много внимания.

Ship of Fools (22 ноября PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): кооперативное приключение в мультяшном стиле про команду корабля, которая борется с морскими чудовищами и пытается предотвратить апокалипсис.

Gungrave G.O.R.E (22 ноября PC, X1, XSXS, PS4, PS5): продолжение культового японского боевика от третьего лица с PS2, в котором всё такой же мрачный антигерой и не менее стильные перестрелки.

The Knight Witch (29 ноября PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): милая рисованная метроидвания, в которой маленькая ведьмочка воюет с армией индустриальных големов.

Главная нефантастическая игра октября:

Pentiment (15 ноября на PC, X1, XSXS): RPG-адвенчура от Obsidian Entertainment, стилизованная под средневековые иллюстрации и рассказывающая о детективном расследовании, которое растянулось на целых 25 лет в XVI веке.