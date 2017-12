Наступила зима, а значит, игровая индустрия погружается в ежегодную спячку: больших проектов мы не увидим ещё долго. Вынужденный перерыв можно использовать, чтобы допройти все хиты осени, почитать книжки или просто подумать наедине с собой. В декабре же нас ждут в основном дополнения к уже вышедшим хитам и небольшие игрушки.

Главное за месяц

DOOM VFR

Когда и где? 1 декабря, Vive, PS VR.

Что? Стрельба по демонам в виртуальной реальности.

Чего ждать? Адаптация прошлогодней Doom для шлемов виртуальной реальности. Причём перед нами не просто порт, как это было со Skyrim, а именно новая игра: даже главный герой здесь другой. Игравшие описывают Doom VFR как как один самых красивых и увлекательных шутеров в виртуальной реальности. Жаль только, что игра коротковата.

Xenoblade Chronicles 2

Когда и где? 1 декабря, Switch.

Что? Японская ролевая игра.

Чего ждать? Каноничная японская ролевая игра про мир, где люди живут на спинах огромных летающих существ. Сиквел проекта, вышедшего в 2011 году на консоли Wii — один из главных эксклюзивов Nintendo Switch. В Xenoblade Chronicles 2 есть всё, за что любят jRPG: огромный живой мир, затягивающая история, интересные ролевая и боевая системы.

Seven: The Days Long Gone

Когда и где? 1 декабря, PC.

Что? Изометрический ролевой экшен, новый проект выходцев из студии CD Projekt RED (трилогия о Ведьмаке).

Чего ждать? Приключения в ярком технофэнтезийном мире. Герой игры, мастер-вор Териэль, попадает на остров-тюрьму Пе — и для побега ему, разумеется, придётся использовать все свои таланты. Как и многие инди-игры, по технической части Seven: The Days Long Gone не дотягивает до блокбастеров, но всё равно способна подарить немало приятных часов. Особенно тем игрокам, кто скучает по старым изометрическим ролёвкам.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Когда и где? 5 декабря, PS4.

Что? Ролевой экшен о приключениях рыжей охотницы в необычном постапокалиптическом мире.

Чего ждать? Переиздания одного из лучших PS4-эксклюзивов этого года со всеми дополнениями. Правда, не считая мелкого контента, сюжетное дополнение тут всего одно — зато довольно большое. Если ещё не играли, есть отличный повод это исправить.

SpellForce 3

Когда и где? 7 декабря, PC.

Что? Гибрид стратегии и ролевой игры в антураже высокого фэнтези.

Чего ждать? Предыстории событий SpellForce: The Order of Dawn, вышедшей 14 лет назад. Серия не самая популярная, но поклонники у неё есть. А случайных игроков могут заинтересовать яркий фэнтезийный мир и игровой процесс, похожий одновременно на Diablo, Sacred и третий Warcraft.

Finding Paradise

Когда и где? 14 декабря, PC.

Что? Интерактивная новелла с пиксельной графикой и ДУШОЙ.

Чего ждать? Одна из главных инди-игр года — продолжение культовой To the Moon, растрогавшей не одного чёрствого сухаря. Дуэт учёных снова отправляется в память своего умирающего пациента, чтобы исполнить мечту всей его жизни хотя бы во сне. Готовьте носовые платки.

Fallout 4 VR

Когда и где? 12 декабря, HTC Vive.

Что? Адаптация постъядерного хита под VR-шлем.

Чего ждать? Всё тот же Fallout 4, но только с HTC Vive. К сожалению, владельцы шлемов от Sony в этот раз остались не у дел. Зато качество картинки должно остаться на высоком уровне.

Дополнения

Destiny 2: Проклятие Осириса

Когда и где? 5 декабря, PC, PS4, Xbox One.

Что? Очередная порция контента для главного сетевого шутера года — новые задания, оружие и экипировка.

The Surge: A Walk in the Park

Когда и где? 5 декабря, PC, PS4, Xbox One.

Что? Дополнение к научно-фантастическому Souls-клону. На этот раз нелёгкая забросит главного героя в разрушенный лунапарк, населённый спятившими спасателями и не менее безумными роботами в пёстрых костюмах. Игроков ждут шестнадцать новых видов оружия, имплантов и брони.

Resident Evil 7: Biohazard. End of Zoe

Когда и где? 12 декабря, PC, PS4, Xbox One.

Что? Сюжетное дополнение к одному из главных хорроров года. Судя по названию, нам расскажут, что же случилось с дочерью семейства Бэйкеров. И, учитывая общий тон игры, осмелимся предположить: хэппи-энда не будет.

Final Fantasy XV: Episode Ignis

Когда и где? 13 декабря, PS4, Xbox One.

Что? Новый эпизод расскажет историю самого вдумчивого из четвёрки главных героев FFXV — талантливого стратега и непревзойдённого кулинара Игниса. Игроков ждут динамичные бои, паркур и ещё больше драмы.