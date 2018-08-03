Июль позади, и игровая индустрия готовится к выходу из спячки. Но для любителей фантастики крупнобюджетных игр в этом месяце не предвидится. Впрочем, в августе выйдет немало ремастеров, дополнений и сиквелов к отличным фантастическим играм.
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Во что поиграть? Фантастические игры июля 2018
Главные фантастические игры месяца — несколько приятных инди-игр, пара переизданий, финал The Banner Saga и ролевая игра для Switch.
World of Warcraft: Battle for Azeroth
Когда и где? 14 августа, PC
Что? Многопользовательская ролевая игра
Перевод? Полный
Чего ждём? Уже седьмое по счёту дополнение к культовой игре, впервые вышедшей в 2005 году. Как и всегда, игроков ждут новые локации, расы и неутихающие сражения между Ордой и Альянсом.
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Battle for Azeroth навсегда изменит систему PvP в World of Warcraft
The Walking Dead: The Final Season
Когда и где? 4 августа, PS4, Xbox One, PC
Что? Интерактивное кино по мотивам сериала «Ходячие мертвецы»
Перевод? Текст
Чего ждём? Всего, что сделало популярным игры от Telltale — драмы и судьбоносных выборов. В первом эпизоде финального сезона завершится история Клементины. Доберётся ли она до убежища, пожертвует ли друзьями, зависит от решений игрока. Всего запланировано четыре эпизода.
Shenmue I & II
Когда и где? 21 августа, PS4, Xbox One, PC
Что? Приключенческая ролевая игра с открытым миром
Перевод? Нет
Чего ждём? Ремастер двух легендарных игр, вышедших почти двадцать лет назад эксклюзивно для консоли Sega Dreamcast и перевернувших игровую индустрию. В частности, Shenmue популяризовала такие привычные сейчас механики, как открытый мир и QTE. В переиздании Sega добавила два режима управления, но почти не тронула всё остальное, так что интересно, пройдёт ли классика испытание временем.
State of Mind
Когда и где? 15 августа, PS4, Xbox One, PC, Switch
Что? Футуристический триллер
Перевод? Текст
Чего ждём? Новый проект немцев Daedalic Entertainment, известных прежде всего своими юмористическими квестами Deponia. State of Mind — мрачная киберпанковская приключенческая игра о журналисте, расследующем исчезновение своей семьи. Разумеется, по пути ему предстоит распутать пару заговоров и разрешить несколько философских вопросов. Оригинально выглядит визуальный стиль игры: здесь низкополигональные, «угловатые» персонажи живут в реалистичных декорациях.
Guacamelee! 2
Когда и где? 21 августа, PS4, PC
Что? Экшен-платформер с мексиканским колоритом
Перевод? Нет
Чего ждём? Сиквел стильного и непростого платформера про лучадора Хуана, спасателя Мексивселенной. DrinkBox Studios готовит новые борцовские приёмы, совместный режим на четверых, а также «кур-иллюминатов».
Death’s Gambit
Когда и где? 14 августа, PS4, PC
Что? Хардкорный платформер
Перевод? Нет
Чего ждём? Хардкора от независимых разработчиков. Играть будем за посланника смерти, который путешествует по миру Сирадон, наполненном демонами и чудовищами. На выбор — с десяток видов оружия и около тридцати различных навыков.
Monster Hunter: World
Когда и где? 9 августа, PC
Что? Ролевой экшен
Перевод? Текст
Чего ждём? Наконец-то до PC добралась последняя и невероятно успешная часть боевика про охоту на монстров. Путешествовать по огромному миру и убивать чудовищ можно в компании до трёх друзей. На консолях игра разлетелась вмиг и вырвала серию из «японского гетто».
Divinity: Original Sin 2
Когда и где? 31 августа, PS4, Xbox One
Что? Эталонная ролевая игра
Перевод? Текст
Чего ждём? Лучшая игра 2017 года добралась и до консолей. Причём в серьёзно переработанном виде — значительно изменён сценарий третьего акта, переписаны диалоги и записи в журналах, кроме того, добавлен новый уровень сложности, появилась возможность ставить метки на карте, упрощён обмен предметами в партии. Владельцы PC-версий, разумеется, тоже смогут скачать новую версию, причём абсолютно бесплатно. Правда, кампанию придётся начинать сначала — сохранения оригинальной игры несовместимы с расширенным изданием.
Far Cry 5: Dead Living Zombies
Когда и где? август, PS4, Xbox One, PC
Что? Экшен в открытом мире
Перевод? Полный
Чего ждём? Сюжетное дополнение к пятому Far Cry, в котором мы будем расправляться с живыми мертвецами.
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Вот и все проекты августа, которые попали в поле нашего зрения. А какие игры вы больше всего ждете в этом месяце? Пишите свои варианты в комментариях. И играйте только в лучшее!
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