Наступил октябрь — традиционно один из самых насыщенных месяцев. И есть все основания полагать, что именно он принесёт нам главного кандидата на звание игры года.

Предыдущий выпуск Во что поиграть? Фантастические игры сентября 2018 Возвращение Life is Strange, «Валькирии», Лары Крофт и The Bard’s Tale, а также загадочный проект от Элайджи Вуда.

Mega Man 11

Когда и где: 2 октября, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что: очередная часть легендарной серии платформеров, которая недавно отпраздновала тридцатилетний юбилей

Перевод: нет

Чего ждём: игра обновится визуально, а у самого синего робота появится дополнительная способность — замедление времени.

Fist of the North Star: Lost Paradise

Когда и где: 2 октября, PS4

Что: экшен по мотивам аниме «Кулак Полярной Звезды»

Локализация: нет

Чего ждём: продукт для фанатов, способный ненадолго заинтересовать стороннего игрока

Achtung! Cthulhu Tactics

Когда и где: 4 октября, PC

Что: тактическая ролёвка под названием Achtung! Cthulhu Tactics (Ахтунг! Ктулху Тактикс) по мотивам одноимённой настолки

Локализация: нет

Чего ждём: возможность убивать нацистов, которые контролируют Древних, придуманных Лавкрафтом и его последователями.

Смотрите также Во что поиграть? Настолки по мотивам Лавкрафта Вселенная Лавкрафта подарила нам множество отличных игр, в особенности кооперативных. Есть из чего выбрать.

Assassin’s Creed Одиссея

Когда и где: 5 октября, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что: новый Assassin’s Creed, теперь в античности и с элементами RPG

Локализация: полная

Чего ждём: в игре появятся диалоги и куча выборов, начиная от пола персонажа, заканчивая его или её любовными предпочтениями. А в особенности это коснулось сюжета. Теперь вы можете сами выбирать, на чьей стороне сражаться — за Афины или за Спарту.

Super Mario Party

Когда и где: 5 октября, Switch

Что: сборник из восьмидесяти мини-игр.

Локализация: полная

Чего ждём: незатейливые, но чертовские увлекательные мини-игры участием усатого водопроводчика и его друзей.

My Memory of Us

Когда и где: 9 октября, PC, PS4, Xbox One

Что: рисованное приключение об ужасах Холокоста.

Локализация: субтитры

Чего ждём: в метафорической форме игра повествует об ужасе Холокоста. Здесь вымышленный мир захватил тиран с армией боевых роботов, что сгоняют людей в гетто. Задача игроков — помочь двум друзьям пережить ужасы войны. В роли рассказчика здесь, кстати, выступает актёр Патрик Стюарт.

Space Hulk: Tactics

Когда и где: 9 октября, PC, PS4, Xbox One

Что: пошаговая тактика по вселенной Warhammer 40,000

Локализация: субтитры

Чего ждём: игра о противостоянии космодесантников и генокрадов с двумя нелинейными сюжетными кампаниями, богатой кастомизацией и продвинутым редактором миссий.

Kursk

Когда и где: 11 октября, PC

Что: псевдодокументальное приключение о трагедии в Баренцевом море. Не путать с одноимённым фильмом, который также выходит в этом году.

Локализация: полная

Чего ждём: фантазия по мотивам одной из величайших национальных трагедий новейшей российской истории. Правда игроку достанется роль не обычного моряка, а шпиона, который проникает на подлодку, чтобы выкрасть документы, но в результате оказывается в центре катастрофы.

Call of Duty: Black Ops 4

Когда и где: 12 октября, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что: очередная Call of Duty

Локализация: полная

Чего ждём: в игре не будет сюжетной кампании. Зато вместо него появится модный режим «королевской битвы», которая будет поддерживать не менее восьмидесяти игроков на один матч. Ну и куда же без зомби и обычного мультиплеера?

LEGO Суперзлодеи DC

Когда и где: 16 октября, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что: самоироничная игра по мотивам комиксов DC

Локализация: субтитры

Чего ждём: игрокам дадут создать своего собственного Джокера и погрузить целый город в хаос.

Starlink: Battle for Atlas

Когда и где: 16 октября, PS4, Xbox One, Switch

Что: Приключенческий боевик

Локализация: нет

Чего ждём: космическое путешествие по семи планетам с самыми разными формами жизни. На этот раз Вселенную придётся спасать от армии кровожадного злодея Гракса.

SoulСalibur 6

Когда и где: 19 октября, PC, PS4, Xbox One

Что: файтинг с оружием

Локализация: субтитры

Чего ждём: шестую часть легендарной и прославленной серии. В игре появится новый режим Libra of Soul. В нём игрокам дадут создать своего персонажа, выбрав одну из шестнадцати рас.

Гвинт: Ведьмак. Карточная игра. Кровная вражда: Ведьмак. Истории

Когда и где: 23 октября, PC (консольные версии выйдут в декабре)

Что: карточная игра и приключение по мотивам вселенной «Ведьмака»

Локализация: полная

Чего ждём: во-первых, это финальная версия Гвинта, который давно тестировался. А во-вторых — новое приключение под названием «Кровная вражда», что рассказывает о странствиях Мэвы, королевы Лирии и Ривии. Игроков ждёт более тридцати часов геймплея, около семидесяти пяти квестов и, главное, новые карты. Все схватки, разумеется, будут исключительно настольными.

Red Dead Redemption 2

Когда и где: 26 октября, PS4, Xbox One

Что: вестерн с открытым миром

Локализация: субтитры

Чего ждём: одну из лучших игр года. Огромный живой мир и полная свобода — для Rockstar это не просто слова.

My Hero One’s Justice

Когда и где: 26 октября, PC, PS4, Xbox One, Switch

Что: файтинг по аниме-сериалу «Моя геройская академия»

Локализация: нет

Чего ждём: в мире, где почти у каждого есть суперспособности, конечно же, существует заведение, в котором учат ими пользоваться. Ну а ученикам время от времени нужно выпускать пар и выяснять отношения. Этим вы и займётесь.

Call of Cthulhu

Когда и где: 30 октября, PC, PS4, Xbox One

Что: приключение по мотивам одноимённой ролевой системы, в свою очередь основанной на мире, придуманном Лавкрафтом.

Локализация: субтитры

Чего ждём: ещё одно мрачное приключение по вселенной Говарда Лавкрафта. Расследуя гибель семьи Хокинсов, детектив Эдвард Пирс станет свидетелем самых безумных событий, которые можно понять, только увидев некий параллельный мир.

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Вот и все игры октября, которые попали в поле нашего зрения. А что вы больше всего ждёте в этом месяце? Пишите свои варианты в комментариях. И играйте только в лучшее!