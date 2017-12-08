Мир затоплен водой, и люди живут на спинах титанов — огромных летающих существ. Но титаны умирают один за другим, у людей остаётся всё меньше места для жизни — и назревает война за оставшиеся территории. Юный ныряльщик Рекс вместе с друзьями и невероятно мощным живым оружием Пайрой отправляется на поиски легендарного края за облаками, где люди могли бы жить в мире.

Жанр: ролевая игра

Разработчик: Monolith Software

Издатель: Nintendo

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: нет

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Вышедшую семь лет назад на Nintendo Wii ролевую игру Xenoblade Chronicles буквально засыпали похвалами и наградами. Её открытый мир, затягивающая история и инновационный игровой процесс покорили как критиков, так и игроков. Выхода сиквела на Nintendo Switch многие ждали как манны небесной: во-первых, игр подобного масштаба на молодой консоли пока ещё не хватает; во-вторых, серия успела отлично себя зарекомендовать. Но влюбиться в Xenoblade Chronicles 2 оказалось не так просто.

С первых кадров заставки видно, что это классическая японская ролевая игра. Её мир, чьи континенты стоят на спинах парящих чудищ, очаровывает живостью и разнообразием. Здесь можно встретить зоны с разным климатом, народы с разной внешностью и обычаями, причудливых животных множества видов. День сменяет ночь, а приливы и отливы моря скрывают знакомые дорожки и, наоборот, открывают путь к недоступным в другое время территориям. Бродить по местным просторам под приятную музыку — одно удовольствие. Звуковая дорожка у игры отличная: она и атмосферу нужную создаёт, и звучит ненавязчиво, но при этом запоминается.

Сюжет, хоть и не поражает оригинальностью, производит приятное впечатление. Он подаётся небольшими порциями и в крайне удачном темпе, так что потерять нить повествования или заскучать за просмотром роликов не успеваешь. Градус серьёзности постепенно повышается, а герои поданы в развитии. Вот только сопереживать наивному доброхоту Рексу и его приятелям сложно: слишком уж плоскими получились их образы. Да и откровенные наряды кислотных цветов на героинях тоже не сопутствуют серьёзному восприятию драматических сцен. Даже со скидкой на аниме-стилистику они смотрятся слишком карикатурно.

Откровенные наряды кислотных цветов на героинях даже со скидкой на аниме-стилистику смотрятся карикатурно

Зато к боевой системе нет никаких претензий. В мире Xenoblade Chronicles 2 персонажи сражаются парами: боец дерётся с противником, а его живое оружие, блейд, всячески его поддерживает. Бой идёт в реальном времени, и обычные удары герои наносят автоматически. А вот сила для проведения специальных приёмов копится постепенно — поэтому нужно постоянно решать, что выгодней: бить прямо сейчас или выждать. И это касается не только коронного приёма с несколькими уровнями мощи. Сила удара зависит от момента атаки, от того, насколько близко боец и его блейд находятся друг от друга, и ещё от массы нюансов, которые открываются по ходу игры. Для некоторых атак нужно успевать вовремя нажимать нужные кнопки — и параллельно следить за тем, что делают компаньоны… В общем, поединки проходят на одном дыхании. И их можно разнообразить, ставя в пару героям других блейдов, — тогда поменяются вид и стихия оружия и класс персонажа. Плюс оружие можно улучшать, атаки — прокачивать, персонажей экипировать разными полезными вещами… Хотя ролевая составляющая в игре не слишком мощная, повозиться, меняя обмундирование и способности героев по своему вкусу, можно вволю.

К сожалению, подолгу копаться в некоторых аспектах игры приходится и помимо своего желания. Карта без каких-либо отметок и деления на этажи бесполезна, как зачастую и стрелка, указывающая направление и расстояние до цели. Приходится блуждать и наобум искать путь. Бои, захватывающие при столкновении с достойным противником, со слабым монстром превращаются в рутину. Да, герои могут справиться и без помощи игрока, но наблюдать, как они бьют какого-нибудь волка, приходится каждый раз довольно долго. Однотипные ролики, которые нельзя пропустить (например, ныряние Рекса за сокровищами или появление очередного блейда), тоже зря тратят время.

Графика в игре выглядит неплохо, хоть и не идеально. Monolith Software помогали в разработке последней «Зельды», так что не понаслышке знакомы с необходимостью выжать из не самого мощного портативного гибрида приличную картинку. Но с выходом игры их явно поторопили: иначе топорную анимацию героев и массу мелких багов не объяснить.

Итог: Каноничная японская ролевая игра, словно пришедшая из золотой эпохи второй PlayStation. В Xenoblade Chronicles 2 есть всё, за что любят этот жанр: огромный живой мир, затягивающая история, интересная ролевая и боевая системы. Но из-за нарочитой медлительности прохождения, обилия багов и клише так и хочется проверить календарь и удостовериться, что на дворе конец семнадцатого года.

Ксеночто? Хотя Xenoblade Chronicles 2 — прямое продолжение игры с Wii, в серии они не одиноки. На New Nintendo 3DS вышел порт первой части, Xenoblade Chronicles 3D, а на Wii U две года назад появилось не связанное с основным циклом ответвление Xenoblade Chronicles X. Более того, всю серию в целом можно считать ответвлением Xenosaga — франшизы научно-фантастических ролевых игр, весьма популярных в начале двухтысячных годов. Компания-разработчик и сценарист у них одни и те же. Так что неудивительно, что, несмотря на новизну, Xenoblade Chronicles 2 воспринимается как старая добрая классика.

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