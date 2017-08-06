Косплей: Ксения Шелковская

Практически все косплееры — увлечённые люди. Они воссоздают вымышленных персонажей ради удовольствия и самого процесса — потому что очень любят фантастику. Такова и наша сегодняшняя гостья Ксения Шелковская. Едва ли не половина этой беседы посвящена её любимым фильмам и книгам. Впрочем, и без привычных крафта и шитья не обошлось.

Когда началось ваше увлечение косплеем? Кто был первым персонажем?

Тут всё просто. Я уже много лет играю в ролевые игры и давным-давно научилась сама шить костюмы, разрабатывать образы, готовиться к отыгрышу… А конкретно с косплеем — когда-то я поиграла в замечательную игру «Ведьмак 2», разговорилась с другом, и меня слово за слово взяли на слабо. У меня тогда были рыжие волосы, и меня развели на то, чтобы я сшила костюм Трисс. Я его сделала, отфоткалась, выложила фотографии в интернет и уже потом узнала, что это называется косплей. Фотографии неожиданно разошлись по Сети и стали популярны. То есть да, моим первым образом была Трисс из второго «Ведьмака». Изначально персонаж был довольно далёк от меня, но за столько лет мы практически срослись, прилипли друг к другу.

Вы сами делаете костюмы?

Не могу сказать, что абсолютно все костюмы делаю сама, потому что с некоторыми сложными вещами мне помогают знакомые и друзья. С крафтом у меня пока вообще никак. Но мне, конечно же, интереснее всё делать самой, потому что если ты заказываешь у кого-то пошив, то это, по сути, уже не совсем твой костюм. А поскольку я перфекционист, то мне очень важно, чтобы всё идеально сидело, чтобы нигде не торчали нитки, подкладка и всё такое.

Косплей для вас — это только внешнее сходство или отыгрыш роли тоже важен?

Многие знают меня по образу Маргери, но в жизни я не очень на неё похожа. Проблема решается долгими часами перед зеркалом — я тренирую мимику, выражение лица. Открою страшный секрет: для Маргери я даже брови сбривала, потому что у меня они совершенно другой формы, и без этого образ был бы неполным.

Насколько близки косплей и актёрское мастерство? Могли бы профессиональные косплееры стать актёрами?

Для косплея крайне важно умение себя подавать, умение работать на камеру и, конечно, умение правильно показывать нужные эмоции. Поэтому да, я считаю, что эти два направления довольно близки. Но не знаю, могут ли косплееры быть актёрами… Есть такое замечательное видео, где Гэри Олдмен стоит на баскетбольной площадке и говорит примерно следующее: «Дорогие баскетболисты, модели, игроки в поло, я — актёр. Я учился всю жизнь, чтобы быть актёром». Он кричит, плачет, изображает разные эмоции. Потом кидает мяч в корзину, не попадает и говорит: «Вот. Потому я не баскетболист. Прекратите лезть в кино». В Америке сейчас довольно популярная тема, когда известных личностей из разных сфер пытаются пропихнуть на экран. Поэтому мне этот ролик очень импонирует. Есть, конечно, и исключения. У нас-то уже блогеров в кино снимают, настолько всё плохо. Дайте мне роль в каком-нибудь российском сериале, где, как мы знаем, высокий уровень актёрского мастерства не требуется, — и я её, скорее всего, не вытяну. Поскольку это всё-таки профессия, которой нужно учиться, и навык, который нужно развивать.

Увлекаетесь ли вы фантастикой? Кто ваши любимые авторы, режиссёры?

Не могу выбрать между НФ и фэнтези — люблю и то, и другое. Начнём с литературы. С ходу могу назвать отцов-основателей фантастики, авторов Золотого века: Шекли, Гаррисон, Брэдбери, Хайнлайн. Моё знакомство

с фантастикой началось с них, и я считаю, что мне очень повезло. Это прививает хороший вкус. С фэнтези тоже всё понятно. Классический набор любимых авторов у меня такой же, как у всех, — лучше поделюсь тем, что для меня стало открытием за последние несколько лет. Например, Джо Аберкромби. Очень давно такого не было, чтобы я трилогию прочитала за двое суток. «Первый закон» произвёл на меня неизгладимое впечатление, я не спала, не ела, только читала. Восхитительно! Давно такого не было.

А ещё я недавно познакомилась с творчеством Алексея Пехова, и мне так зашло, боже мой! К настоящему моменту я прочла уже всё, что он написал. Некоторые вещи по два раза. При этом я очень люблю, как пишет Пехов, и очень не люблю, как он пишет в соавторстве с другими людьми. Женщины, которые с ним пишут (Елена Бычкова и Наталья Турчанинова. — Прим. МирФ), делают книжки намного хуже. «Киндрэт», например, я считаю очень слабым циклом.

Про кино. Естественно, начнём с козырей. Семейка Marvel и DC. Если выбирать, то, конечно же, Marvel, хотя и DC люблю нежной любовью, но в последнее время они меня несколько разочаровывают. В «Отряде самоубийц», например, меня порадовало всего две вещи: это саундтрек, я его даже себе на плеер закинула, и Кара Делевинь (играла Чародейку), которую я просто очень люблю. А в целом фильм вышел провальным. Брать режиссёра с узнаваемым стилем и не давать ему нормально работать — это странно, я не знаю, зачем они так делают.

Кстати, про режиссёров со своим стилем. Я сейчас очень боюсь за третьего «Тора». Я была в восторге от второй части, её многие ругали, но мне фильм зашёл просто на ура. Я его даже пересматривала. И мне понравились «Реальные упыри» Тайки Вайтити, который ставит «Тор: Рагнарёк». Но Marvel и артхаус…

Ну, Джеймс Ганн, например, снимал отборнейший трэш до того, как его позвали в «Стражей галактики».

Да, но Ганн всё-таки изначально был настроен на этот трэшевый юмористический уровень, который он перенёс в «Стражей». «Тор» всё-таки другой. Я боюсь, что либо Marvel победит режиссёра и выйдет проходняк, либо режиссёр победит Marvel и выйдет что-то выпадающее из общей концепции мира. В общем, стрёмно. Хотя… я не верила в «Дэдпула». И тем слаще был восторг, с которым я выходила из кинотеатра.

Вернёмся к косплею. Как вы выбираете персонажа?

По-разному. У меня не так уж много образов. Первый критерий — насколько мне интересен персонаж. Второй критерий — насколько он ложится на мою внешность. Я перфекционист, не буду делать кого-то, на кого я совершенно не похожа. Особенно если это персонаж из нереалистичной игры или тем более фильма, где внешность очень важна. Та же Маргери — мне много лет все твердили, как я на неё похожа. До этого мне то же самое говорили про актрису, Натали Дормер, когда она ещё играла в «Тюдорах». Когда же она появилась в «Игре престолов», меня просто завалили просьбами её сделать. Я всё откладывала, пока не возникла необходимость сделать образ на одно мероприятие. Я, безусловно, делаю персонажей для души, но зачастую побудительным пинком для меня становятся коммерческие заказы. Вот и в этот раз так вышло.

Я как раз хотел спросить, планируете ли вы зарабатывать на косплее, но вы меня опередили.

Если честно, сколько я на этом деле зарабатываю — столько же на него и трачу. То есть по факту я не получаю прибыли. Очень много денег уходит на покупку материалов, запчастей. Я трачу время на создание костюма, хотя могла бы работать. Я же фрилансер, у меня рабочее время исчисляется в часах. Поэтому пока не могу сказать, что косплей приносит мне прибыль. Вообще ни разу. Но хотелось бы.

Недавно, как многие, я открыла страницу на Patreon. Планирую либо вести некую проектную работу, либо открыть ежемесячную подписку, как многие делают.

Какие у вас планы на будущее? Кого собираетесь воплощать?

Я буду делать Сильвану. Я подумала, что раз я никогда раньше не работала с крафтом, то почему бы сразу не замахнуться на такого сложного персонажа и не сделать его на все сто? Я никогда не искала лёгких путей и не старалась делать что попроще.

Помимо бессонных ночей с освоением крафта, ещё есть несколько готовых образов, которые нужно отснять. У меня уже долгое время в замороженном режиме Джуди Хопс из «Зверополиса» и Тауриэль из «Хоббита». Я их должна скоро доделать. Планов много: Мисс Марвел, Байонетта, Джоана из Heroes of the Storm. И ещё одно платьишко на Маргери!

И напоследок пожелайте что-нибудь начинающим косплеерам.

Кушать суп с хлебушком 😉 Держать хвост пистолетом и не лениться! Себя вот постоянно за это пинаю.

10 фактов обо мне Фирменный прищур моей Маргери — следствие плохого зрения.

Глубоко в душе я интроверт.

Кошатница.

Когда мне грустно, я вышиваю. Крестиком.

Уже много лет играю в живые ролевые игры.

Я занималась танцами 15 лет, а теперь работаю художником.

Как перфекциониста меня бесят значки уведомлений «Вконтакте», поэтому я стараюсь отвечать на все сообщения. Тяжело это…

Единственный фильм, с показа которого я ушла, — «Трудно быть богом». Не вынесла душа поэта.

В школе учила шведский язык, но в памяти остались только ругательства.

Я супергерой. Только тссс!

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