Она увлекается косплеем с 2011 года, но вы не увидите у неё надоевших образов чародеек из «Ведьмака» и Харли Квинн во всех ипостасях. Вместо этого Зоя черпает вдохновение в аниме-сериалах и иллюстрациях японских художников. Она создаёт сложные костюмы с множеством деталей и элементов — и выглядит это очень необычно. Мы поговорили с Зоей о её костюмах и крафте, о российских и заграничных фестивалях, о судействе на конкурсах и об откровенных фотографиях в косплее.

Начнём с нашего традиционного вопроса: расскажите, с чего началось ваше увлечение косплеем? Кто был первым персонажем?

Когда мне было лет тринадцать, моя хорошая подруга в очередной раз увлеклась чем-то новым, и так в мою жизнь постепенно вошёл косплей. Сначала это были какие-то несуразные аниме-пати, на которые хотелось прийти в образе любимого персонажа, потом я сходила пару раз как зритель на «Аниматрикс» и поняла, что мне достаточно скучно смотреть на сцену из зала; захотелось чего-то большего. Первые эксперименты были ужасно смешными: я красила волосы тоникой, пыталась собирать костюмы «из шкафа», несколько раз ломала швейную машинку, склеивала какие-то конструкции из бинтов, ватмана и ПВА…

Первой моей попыткой косплея был Грелль Сатклифф из аниме «Тёмный дворецкий». Это был 2008 год, я не умела шить, не представляла, где взять парик, но аниме только вышло, мне ужасно хотелось проявить себя и сходить на тематическое мероприятие. Тогда мне очень помогла мама, хотя я всё равно испор-ила все её попытки аккуратно что-то сшить для меня. Сейчас это вспоминать смешно: я до сих пор не понимаю, что тогда меня так привлекло в этом персонаже и почему я считала свой костюм идеальным, ведь каждому приходилось объяснять, какого персонажа

я пыталась сделать!

У вас много образов из аниме-сериалов и почти нет персонажей из популярных фэндомов вроде супергероики. Почему так? Не любите мейнстрим?

Наоборот, я очень люблю мейнстрим. Так уж сложилось, что я несколько раз меняла направление своей деятельности: сначала принципиально делала только кроссплей (косплей персонажа другого пола. — прим. МирФ), затем старалась выбирать только уникальных персонажей, а теперь стремлюсь восполнить недостающее и всё чаще делаю популярных героев. Но одновременно я не вижу смысла гнаться исключительно за хайпом, так что выбираю те источники, которые мне по душе.

У меня есть папка с планами, и вне зависимоти от того, что популярно на данный момент, я каждый год выбираю из неё несколько героев и стараюсь последовательно их воплощать. Конечно, всегда есть шанс начать в середине года что-то новое не из списка, но обычно это серьёзные конкурсные проекты, а не попытка урвать себе минуту славы.

Lady Loki (Thor comics, 2005)

Вам доводилось судить фестивали. Расскажите об этом опыте!

Быть членом жюри — почётно, но иногда это нелегко. На многих фестивалях до сих пор нет предварительного судейства костюмов, поэтому сложно поставить справедливую оценку. Но конкурс есть конкурс.

При этом судейский опыт многому меня научил как косплеера. Теперь я примерно знаю, какие критерии оценок могут быть на разных мероприятиях, что требуется от выступления на сцене, понимаю, как важно уметь рассказать о своём костюме в деталях: на смотре очень многие тушуются и портят впечатление от своей работы. Мне нравится быть как участником, так и членом жюри, но не могу сказать, что я бы предпочла только какую-то одну роль.

Поделитесь каким-нибудь необычным впечатлением с заграничного фестиваля.

Пожалуй, самым ярким впечатлением для меня стал американский «Драгонкон» в Атланте. Такое ощущение, что каждый год на выходные в честь Дня труда все любители косплея стекаются в Джорджию и несколько дней подряд наслаждаются этим масштабным мероприятием. Мне так и не удалось обойти хотя бы малую часть проходящих там встреч, лекций, вечеринок и тематических фотосессий (это практиче-ки визитная карточка «Драгонкона»: десятки героев из одного и того же источника собираются вместе в назначенное время и фотографируются всей толпой), но впечатлений всё равно осталось очень много.

Необычнее всего выглядит парад в центре города, в котором принимает участие как городской оркестр, так и косплееры, тематические платформы и даже рыцари на лошадях. По атмосфере этот конвент настолько отличается от всего, что я когда-либо посещала у нас, что теперь я как никогда отчётливо понимаю, какой длительный путь нам ещё предстоит пройти, пока общество не примет косплей как культурное явление.

Ваш молодой человек тоже увлекается косплеем. Расскажите, каково это: вы не дерётесь за элементы костюмов?

Два года назад мы познакомились именно благодаря косплею: меня впечатлил потрясающий Капитан Америка, его — мой образ леди Локи. Сложно было представить, во что это перерастёт со временем, но мы нашли друг друга. 🙂

До драк за костюмы обычно дело не доходит, но споры по поводу выбора героев бывают ожесточёнными: сказывается разница во вкусах. Он часто предлагает персо-

нажей, которые, на его взгляд, мне подойдут, но у меня практически никогда не получается подобрать что-то стоящее в ответ. Хотя в последнее время нас всё чаще посещают идеи парных проектов. Например, в этом году нас обоих впечатлил «Мир Дикого Запада», и в декабре мы собираемся дебютировать в образах персонажей из этого сериала.

Бытует мнение, будто косплей медленно вырождается в формат «фотографии в костюмах для взрослых». Неужели это так? Как вы считаете?

Фансервис всегда был и будет актуальным, да и спрос на него со временем только растёт. Сейчас в среде косплееров достаточно популярны платформы для продажи фото-контента, а секс — это то, что замечательно продаётся во все времена. Это быстрый способ заработать деньги, которым многие пользуются. Мне не слишком импонирует подобный подход, поскольку он создаёт определённый образ индустрии косплея в глазах обывателя, но и осуждать я его не могу. Знаю достаточно примеров, когда косплееры удачно сочетали откровенные образы и сложные костюмы и так добивались успеха.

На мой взгляд, косплей вряд ли окончательно выродится в эротику, но и избавиться от предвзятого мнения о «костюмах для взрослых» не получится. Эпоха эротической иллюстрации в фантастике сменилась возможностью увидеть любимых героинь на фотографиях, и остаётся только гадать, во что это перерастёт со временем.

Felicia (Darkstalkers)

У вас за плечами — более десятка не слишком популярных героинь с очень сложными костюмами. Как вы выбираете персонажей?

Несколько лет назад я много косплеила по иллюстрациям японской художницы Торес: у неё очень узнаваемый стиль и яркие персонажи, и мне нравились истории, которые она оживляла своими работами. Со временем мои предпочтения поменялись, и теперь я обращаю больше внимания на комиксы, фильмы и даже игры.

Какой-то определённой логики в выборе персонажей у меня нет. Иногда я в первую очередь вижу костюм и думаю: «Интересно, как это можно сделать?», иногда меня цепляет сам персонаж или история, а иногда просто случается так, что я вижу новый фильм, комикс или иллюстрацию и сразу же начинаю шить. Я стараюсь подбирать похожих на себя героев, так что сходство играет определённую роль.

Кто вам самой ближе: Фэй Валентайн или леди Локи? Или другая героиня?

Космическая авантюристка или мстительная богиня со сложным характером — непростой выбор! Каждая из них мне по-своему близка, но в реальной жизни мы вовсе не похожи. При помощи косплея я стараюсь приблизиться к своим героям и лучше их понять. Наверное, из этих двух всё-таки Фэй, потому что за маской острой на язык оторвы она прячет серьёзную личную трагедию и изо всех сил старается доказать всему миру, что с ней всё замечательно. Её смелость и нахальство мне очень импонируют.

Что вам ближе: статичный косплей (фотосессии) или динамичный (фестивали)?

Сложный вопрос. Фотосессия — это прежде всего шанс рассказать историю и раскрыть своего персонажа при помощи средств, недоступных в рамках фестиваля. Это игра света и тени, дополнительные эффекты, создание антуража и возможность передать более полный спектр эмоций или действий. Фотография позволяет подобрать более удачный ракурс и позу, выставить своего героя с лучшей стороны и максимально приблизиться к нему. Многие к тому же используют огромное количество ретуши, стремясь достичь идеала, и в результате каждый раз преображаются до такой степени, что от встречи вживую остаются смешанные чувства. В такие крайности я стараюсь не впадать: любое появление на публике быстро раскрывает все подобные секреты и очень разочаровывает.

Фестиваль, в свою очередь, — это демонстрация образа в динамике со всех сторон и получение оценки от зрителя и жюри. Для меня это всегда важно, поскольку невозможно несколько месяцев безостановочно работать над костюмом и в итоге не показать его никому. Живой отклик — это важная составляющая косплея, поэтому я вряд ли в будущем откажусь от выступлений и участия в мероприятиях. Да и, в конце концов, новые знакомства на фестивалях и встречи со старыми друзьями всегда вдохновляют.

The Star (Sakizou artworks)

Сколько времени в среднем уходит на костюм? Одеяние Звезды из артбука выглядит так, будто отняло месяцы труда!

Звезда с карты Таро в исполнении японского художника Сакизо была проектом, с которым я окончательно определилась примерно за два месяца до фестиваля Panicon в Калиниграде, так что это было напряжённое время. Подбор ткани, поиск нужных материалов, построение выкроек, пошив, отделка — каждый из этих этапов занимает много времени, но меня очень вдохновлял воздушный и нежный образ Звёздочки с иллюстрации, и всё получилось закончить за несколько дней до конкурса. Можно посмотреть, как это было, на моих личных страничках.

Какой был самый сложный костюм?

Каждый новый костюм для меня по-своему сложен. Если же говорить о самом трудоёмком, то это была стилизация под индийский костюм из японской новеллы Scissors Crown. Полгода работы над вышивками, аппликации, сложные подвески, градиенты — всё, что я люблю. И Чеширский кот оттуда же — это был очень серьёзный для меня костюм, для которого пришлось практически впервые чтото крафтить, совмещать аппликации и долго готовиться к выступлению.

А ведь ещё есть достаточно открытые костюмы, для которых нужно долго работать над собой. И нельзя сказать, что это легко: даже соблюдая свой тренировочный режим, я достаточно медленно добиваюсь заметных результатов. Так что с этой точки зрения я могу назвать сложной как Фелицию, так и, например, Йоко.

Reshiia Swallow’s Tail (Scissors Crown — Shibamoto Thores)

Вы пишете, что сами шьёте костюмы. А бывало такое, что вы создавали костюм или одежду не для косплея, а просто для себя, чтобы в жизни носить?

Косплей для меня — хобби, в рамках которого я стремлюсь получать максимум удовольствия от собственной работы. Это частичка волшебства в моей жизни, и пока что мне сложно представить, что я буду шить вещи для повседневной носки. Безусловно, это можно делать, но креативные проекты мне пока что ближе, а одежда в магазине дешевле, если рассчитать, сколько я потрачу времени на поиск материала и изготовление, например, самой обычной блузки.

Где вы проводите съёмки? Есть какие-то специальные студии или вы работаете над декорациями сами?

Обычно зависит от концепции съёмки: иногда достаточно студии, а иногда приходится долго обдумывать варианты локаций и концепцию. Я с удовольствием делаю какие-то дополнительные декоративные элементы, если они требуются. Как-то раз, например, понадобилось чуть больше восьмидесяти бумажных бабочек, сделанных вручную.

На данный момент самый интересный для меня опыт — это прошлогодний фотосет Джин Грей из серии комиксов «Люди Икс». Фотограф, с которым я обычно работаю и который всегда предлагает замечательные концепции съёмки, пригласил друзей-фаерщиков, и это было потрясающе! У ребят были свои идеи и предложения, и как минимум половина лавров по праву принадлежит им. Огонь на всех кадрах настоящий, так что всё волшебство — не фотошоп, а суровая и горячая реальность. Честно говоря, я очень надеюсь ещё вернуться к образу Феникса в будущем, потому что её образ и история зацепили меня с того момента, как я впервые её увидела.

Джин Грей (X-Men)

Некоторые ваши коллеги считают, что косплей — это в первую очередь создание костюма, а уже потом игра в образе. А как вы думаете?

Я считаю, каждый определяет для себя то, что ему в косплее кажется более важным. Мой опыт говорит о том, что большую часть удовольствия от косплея я получаю в процессе работы над костюмом. Обычно я выкладываю в соцсети все этапы работы и рассказываю, что и как делаю; многим это интересно даже больше готовых кадров с фотосессий.

Игра в образе — это потрясающе, но часть персонажей очень тяжело отыграть активно, и некоторые с этим сталкиваются. Если сначала сделать сложный костюм и повторить детали с картинки до мелочей, то в конце вполне можно обнаружить, что в нём даже дышать и шевелиться тяжело, а уж отыграть задуманное практически нереально. Об этом стоит помнить, выбирая персонажа: если хочется ярко выступить и получить удовольствие, то стоит брать героев, костюмы которых сковывают движения по минимуму. Мне нравится, что в последние годы у нас начинают уделять этому больше внимания и на сцене всё чаще появляются не столько костюмы в трёх стандартных статичных позах, сколько персонажи, в реальность которых начинаешь верить.

К слову, к косплею в России гораздо более серьёзное отношение, чем в других странах, поэтому хороших костюмов и выступлений на конвентах действительно много. В мире нас знают и ценят именно за качество костюмов и фотографий.

Чем именно вы вдохновляетесь при выборе образов? Книги, видеоигры, сериалы?

Комиксы, фильмы, сериалы — что угодно может стать источником вдохновения. С книгами сложнее: я не могу представить себя в виде героя, который существует только на бумаге, не могу примерить этот образ на себя, поэтому предпочитаю оставлять таких персонажей на страницах любимых книг.

Есть любимые авторы и жанры?

Из жанров, пожалуй, фантастика и современная проза, из авторов — Нил Гейман, Айн Рэнд, Айзек Азимов, Сюзанна Кларк, Карлос Руис Сафон, Халед Хоссейни, Генри Киссинджер, Том Вулф, Захар Прилепин, Алексей Пехов, Терри Пратчетт, Андрей Рубанов, Майкл Муркок, Рэй Брэдбери, Селия Фридман… Мне кажется, я ещё долго могу перечислять, потому что с детства очень люблю литературу и практически постоянно что-то читаю. На мои вкусы повлияло и то, что я много лет подряд читаю «Мир фантастики»: рекомендации отсюда ещё ни разу не подводили.

Раз вы планируете сделать косплей по «Миру Дикого Запада», то расскажите: чем вас зацепил сериал?

Тема взаимоотношений роботов и людей привлекает меня достаточно давно, а сериал затрагивает самые интересные её аспекты: свободу воли, постоянные попытки человека встать в один ряд с Творцом. Идеологи парка Westworld сначала стремились вдохнуть в свои творения жизнь, затем отказались от этой идеи (но тем не менее заложили в некоторых роботов ключ к пробуждению сознания), и в итоге андроиды восстали против своего создателя, оказавшись куда более живыми, чем этого от них можно было ожидать.

Не вложив в программу осознание того, что она неживая, разработчики парка сами создали предпосылки к тому, что однажды их творение задало себе те вопросы, на которые человечество постоянно ищет ответ. Разница лишь в том, что у человечества нет физического воплощения бога и не с кого спрашивать платы за страдания, а у Принимающих есть шанс восстать против творца и доказать, что он был неправ, когда создавал новую жизнь ради мимолётной прихоти. В глазах андроида человек — это прежде всего чудовище, творящее зверства ради собственного удовольствия, и мне интересно увидеть, как будет дальше развиваться этот конфликт. Мне нравится общая идея и то, что сериал оказывается куда более глубоким, чем может показаться на первый взгляд.

Faye Valentine (Cowboy Bebop)

Многие косплееры мечтают зарабатывать своим увлечением и, например, создают страницу на сервисе Patreon. У вас она есть?

Patreon сегодня невероятно популярен, но я не уверена, что такой формат мне подходит. Я стремлюсь делиться своими работами открыто и делать то, что мне нравится. Patreon же для мало-мальски ощутимого дохода требует постоянной работы над созданием качественного контента. А ещё предполагает, что это будет эксклюзивная информация, только для тех, кто заплатил за доступ. Всем желающим поддержать меня уже сегодня я предлагаю купить принт или заказать у меня что-то через Etsy. Такой формат поддержки чужого творчества мне кажется более честным.

И традиционный заключительный вопрос: что бы вы посоветовали начинающим косплеерам?

Прежде всего — не стесняться задавать вопросы и не бояться трудностей. Всё обязательно получится.

Десять фактов обо мне • Говорю на китайском и английском языках.

• Два года назад увлеклась воздушной акробатикой.

• Серьёзно занялась косплеем в 2011 году.

• Обожаю книги в жанре хоррор, но не могу смотреть хоррор-фильмы.

• Однажды на спор съела перец чили, больше не спорю.

• Люблю путешествовать.

• У меня есть базовое художественное образование.

• Но шить я училась исключительно самостоятельно.

• Великолепно себя чувствую наедине с собой.

• Зима — худшее для меня время года.