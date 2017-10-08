Косплей: Feyische и Enishi

В этом выпуске мы побеседуем с косплей-дуэтом двух талантливых крафтеров Feyische и Enishi. Свои невероятно сложные костюмы ребята делают исключительно сами, не боятся трудностей и не пугаются самых сложных проектов.

Магна Эгвинн (World of Warcraft)

Привет! Вы больше всего известны по созданию образов c большим количеством крафта (доспехов, оружия и аксессуаров), но как вы к этому пришли? Каким был ваш первый косплей и как быстро вы решили взяться за сложные костюмы?

Feyische: Моё увлечение косплеем началось с посещения фестивалей в качестве зрителя. В 2012 году я поиграла в Portal 1 и 2, вдохновилась и решила сделать свой первый костюм — разумеется, это был образ главной героини «Портала» Челл. Костюм был достаточно простой, с единственной крафтовой деталью — портальной пушкой. Это был мой первый опыт по созданию оружия и, конечно же, не самый удачный. Но мне понравилось делать что-то своими руками, и это положило начало тому, чем я занимаюсь сейчас.

Сложные образы вдохновляют сильнее, их интереснее продумывать и делать. С каждым новым костюмом я учусь чему-то новому. Первый костюм с полной бронёй я сделала в 2014 году — это была дренейка-воин из игры World of Warcraft. Именно тогда я, что называется, «нашла себя» и поняла, что мне нравится создавать костюмы в подобной стилистике.

Enishi: Я, в свою очередь, загорелся идеей косплея в том же 2012 году, но тогда так и не смог довести до конца ни один образ, поэтому свой первый полноценный косплей, не без помощи Feyische, я сделал только в 2015-м. И после этого стал отмечать разные образы, которые хотел бы реализовать. Сейчас их в моём вишлисте уже несколько десятков. В косплее самое большое удовольствие получаю от крафта: продумывания, проектирования, экспериментов с различными техниками и материалами и, конечно, созерцания того, что получилось.

Сколько образов у вас счету?

Feyische: Всего их было шестнадцать. Шесть образов из вселенной Warcraft, три костюма из Dota 2 и три из мира Star Wars, а также по одному из игр Portal 2, StarCraft, Mass Effect и Life is Strange.

Enishi: На данный момент их четыре. Кель’Талас из Heroes of the Storm, Мордекай из Borderlands 2, Аларак из StarCraft 2 и Лор’темар Терон из WoW.

А какой запомнился больше всего?

Feyische: Наверное, моя первая дренейка. Это был переломный момент в моём косплее, достаточно сложный костюм: первый полный грим, первые настоящие фотосессии, а не просто кадры с фестивалей. Несмотря на то, что с тех пор я выросла как крафтер, я и сейчас нежно люблю этот образ. К тому же мне очень нравятся дренейки — и в игре, и в косплее. Последний костюм — тоже персонаж этой расы.

Enishi: Пришлось знатно потрудиться с образом Аларака из StarCraft 2: Legacy of the Void. Потому что было много ограничивающих факторов и сжатые сроки, и приходилось выкручиваться быстро и с максимальной смекалкой. Этот костюм я не считаю самым лучшим из тех, что я делал, но процесс его создания стал настоящим испытанием, которое многому нас научило.

Больше всего вы известны по образам из игр компании Blizzard. Это ваши любимые игры? Доводилось ли вам делать персонажа из сеттинга, с которым вы не очень знакомы?

Feyische: Моё сердце принадлежит Blizzard. Конечно, я играю и в другие игры, но именно «близзардовские» занимают большую часть времени. К тому же мне очень нравится их дизайн — их персонажи так и вдохновляют на косплей. И нет, я никогда не делала костюмы по незнакомым источникам. Мне нужно проникнуться, собрать сет и походить в нём по игровому миру, получить нужный скин, перед тем как делать его в реальности. Ну и так далее.

Enishi: Я тоже не могу делать косплей на героя из игры, в которую я не играл достаточно долго, чтобы полюбить сеттинг или конкретного персонажа.



Дренейка-воин (World of Warcraft)

Недавно Feyische с косплеем дренейки-охотницы выиграла приз на питерском фестивале Epic Con в номинации «Премьера». Поздравляем с победой! Расскажите подробнее об этом образе — сколько времени и ресурсов ушло на создание костюма?

Feyische: Спасибо! В самой игре моя охотница уже очень давно ходит в этом образе, с этим луком, поэтому я вдохновлялась именно ей. Этот косплей я делала долго: обычно на костюм у нас с Ениши уходит месяца три, этот же делался почти пять. Конечно, повлияли личные факторы, но так или иначе всё это время мы занимались только ей. Это не самый затратный костюм по материалам, но уж точно самый затратный по деньгам. Это моя вторая дренейка, поэтому я хотела не просто сделать новый классный костюм, а превзойти саму себя.

Enishi: С этим костюмом я помогал большей частью морально, ну и с некоторыми однообразными процессами или с очередной примеркой.

А что насчёт побед на других фестивалях?

Feyische: Все победы будет сложно сосчитать. Самые интересные, кроме последней, — это прошлогодняя победа моей Сильваны из Heroes of the Storm в номинации «Лучший костюм: Игра» на питерском Comic Con, а также «Самый технически сложный костюм» за косплей Разора из Dota 2 на том же фестивале годом ранее. Дренейка-воин, которую я уже упоминала, взяла гран-при на «Старконе 2014».

Enishi: Я пока не побеждал на фестивалях, но, возможно, рано или поздно это случится. Но всё-таки я стараюсь делать костюмы лучше и качественней не ради побед.

Мордекай (Borderlands 2)

Расскажете, как сложился ваш дуэт. Как давно вы решили заниматься косплеем в команде?

Feyische: Косплей-дуэт сложился тогда же, когда и жизненный. Когда твоя девушка, а потом и жена, крафтит под боком с утра до ночи, просто невозможно не стать косплеером. Именно я приобщила Ениши к косплею несколько лет назад.

Enishi: Добавлю, что по какой-то неведомой причине у нас ни разу не было парных костюмов (Кель’тас и Сильвана, конечно, были по одной игре, но лично они не связаны). В будущем мы планируем сделать как минимум два парных косплея.

За время вашего увлечения косплеем, наверное, не раз случались всякие курьёзы и забавные ситуации. Вспомните парочку?

Feyische: Самый запомнившийся курьёз, пожалуй, связан с косплеем Разора из Dota 2. Я совсем ничего не видела в шлеме, поэтому весь фестиваль прошёл для меня как в тумане. Со мной здоровались люди, кто-то что-то говорил, спрашивал, а я даже не знала, кто это. Ениши, конечно, помогал и водил меня по залу, но было ужасно неловко и неудобно. Особенно во время выхода на сцену: я заранее его учила, считая шаги, но от нервов все забыла. До сих пор не знаю, как я вообще тогда выжила. А ещё никто не мог понять, что в костюме девушка, и все обращались ко мне исключительно в мужском роде. Однозначно это был самый курьёзный костюм. Больше никаких шлемов без обзора!

Enishi: Наверное, самый проблемный из моих костюмов — винтовка Мордекая из Borderlands, которая была склеена по большей части горячим клеем. Во время фотосета в песочном карьере стояла температура +30°, и оружие в прямом смысле таяло. Приходилось постоянно собирать его по частям, переклеивать и подкрашивать.

Лор’темар Терон (World of Warcraft)

Есть ли в планах костюмы, которые вы очень хотите сделать, но пока не берётесь из-за сложности исполнения?

Feyische: Мы всегда берёмся за то, что нас вдохновило. Сложность не пугает, но иногда приходится повозиться с той или иной деталью, осваивая новый материал.

Enishi: Единственная причина, по которой мы откладываем реализацию какого-либо костюма, — это тот факт, что у нас уже несколько других на очереди.

Сейчас разработчики и издатели стараются взаимодействовать с косплеерами, помогают им в продвижении и предлагают варианты сотрудничества. Они уже отметили ваши старания?

Feyische: С разработчиками мы не сотрудничали, но положительные отзывы о наших костюмах слышали. Приятно, когда твои костюмы высоко оценивают сами создатели игры. Конечно, сотрудничать с любимыми компаниями было бы интереснее всего. Надеюсь, когда-нибудь нам это удастся.

Enishi: Особенно приятны подарки в виде ключей на StarCraft и Heroes of the Storm. Мелочь, конечно, но очень радует!

Кроме косплея и игр, какие у вас ещё есть увлечения и чем вы занимаетесь в жизни?

Feyische: Косплей занимает много времени. А вместе с играми — практически всё. Мне хватает и одного хобби, затратного по времени и финансам. Конечно, мы, как и все, гуляем с друзьями, ходим в кино и на концерты, отдыхаем. Но в качестве хобби — только косплей.

Enishi: Помимо прочего, я ещё работаю веб-программистом. Работа — тоже моё увлечение.

Напоследок поделитесь планами на ближайшие образы, если это не секрет!

Feyische: Сейчас главное — отснять новые костюмы, дренейку-охотника, например. Но у меня уже лежит начатый образ Воразун из StarCraft 2, как только вернусь к крафту — начну с неё.

Enishi: Список длинный, но в данный момент я работаю над новым костюмом Аларака из StarСraft 2, потому что хочется сделать его ещё лучше.