Косплей: наездница Луна из Dota 2

Продолжаем нашу рубрику «Косплей», в которой мы публикуем фотографии интересных и удивительных косплеев. Иногда мы собираем большие подборки, посвящённые какой-то конкретной теме, а иногда показываем одиночные фотосеты.

Luna (Dota 2)

Нидали: Атрия

Фотограф: Николай Жаров

Сегодня в центре внимания — лунная наездница и защитница Серебряных лесов Luna из MOBA-игры Dota 2. Вместе с косплеером Атрией позирует и пума, чья кличка так и осталась неизвестной. Пусть она не слишком похожа на большую грациозную кошку из игры, но всё равно прекрасно дополняет образ Луны. Косплей с животными всегда получается отличным! Вот как эти двое выглядят на иллюстрациях к игре: