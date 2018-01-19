Продолжаем нашу рубрику «Косплей», в которой мы публикуем фотографии интересных и удивительных косплеев. Иногда мы собираем большие подборки, посвящённые какой-то конкретной теме, а иногда показываем одиночные фотосеты.

Luna (Dota 2)
Косплей: наездница Луна из Dota 2

Нидали: Атрия
Фотограф: Николай Жаров

Сегодня в центре внимания — лунная наездница и защитница Серебряных лесов Luna из MOBA-игры Dota 2. Вместе с косплеером Атрией позирует и пума, чья кличка так и осталась неизвестной. Пусть она не слишком похожа на большую грациозную кошку из игры, но всё равно прекрасно дополняет образ Луны. Косплей с животными всегда получается отличным! Вот как эти двое выглядят на иллюстрациях к игре:

Косплей: наездница Луна из Dota 2 1

 

Косплей: наездница Луна из Dota 2 2 Косплей: наездница Луна из Dota 2 3 Косплей: наездница Луна из Dota 2 4 Косплей: наездница Луна из Dota 2 5 Косплей: наездница Луна из Dota 2 6 Косплей: наездница Луна из Dota 2 8 Косплей: наездница Луна из Dota 2 7

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Кот-редактор
Кот-редактор
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