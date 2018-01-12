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Нидали (League of Legends)

Нидали: Леи Радна

Фотограф: GREED

Нидали — героиня многопользовательской игры в жанре MOBA League of Legends. Как и во многих онлайн-проектах, в LoL у каждого героя большой набор уникальных обликов. Посмотрите, как Леи Радна изобразила костюм «снежного кролика» — то, что нужно этой холодной зимой!

В 154 номере мы брали интервью у Леи, в котором говорили о её прошлых образах.

Вот оно Косплей: Леи Радна Известный косплеер Леи Радна делится своими мыслями, а также демонстрирует несколько ярких образов.

А ещё Леи — постоянный стример наших друзей из «Игромании»! Она часто играет и общается со зрителями в прямом эфире на официальном канале на Twitch.

Вот как выглядит героиня:

А вот Леи в образе: