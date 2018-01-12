Возвращаемся к нашей постоянной рубрике «Косплей», в которой мы показываем яркие и любопытные образы персонажей в исполнении косплееров. Иногда это тематические подборки на тему, а иногда одиночные фотосеты. Нидали (League of Legends) Нидали: Леи Радна Фотограф: GREED Нидали — героиня многопользовательской игры в жанре MOBA League of Legends. Как и во многих онлайн-проектах, в LoL у каждого героя большой набор уникальных обликов. Посмотрите, как Леи Радна изобразила костюм «снежного кролика» — то, что нужно этой холодной зимой! В 154 номере мы брали интервью у Леи, в котором говорили о её прошлых образах. Вот оно Косплей: Леи Радна 12.05.2016 Известный косплеер Леи Радна делится своими мыслями, а также демонстрирует несколько ярких образов. А ещё Леи — постоянный стример наших друзей из «Игромании»! Она часто играет и общается со зрителями в прямом эфире на официальном канале на Twitch. Вот как выглядит героиня: А вот Леи в образе: Читайте также Нестандартный косплей Зои Вольф 10.11.2017 Вы не увидите у неё надоевших образов чародеек из «Ведьмака» и Харли Квинн. Косплей: Чудо-женщина, Мера, Затанна и другие участники Лиги справедливости 17.11.2017 Полюбуйтесь этими прекрасными образами в нашей тематической подборке! Косплей: Светлая и Тёмная сторона Силы в «Звёздных войнах» 22.12.2017 Любуемся джедаями, ситхами и прочими персонажами из далёкой-далёкой галактики. Новогодний косплей: Фэй Валентайн из «Ковбоя Бибопа» 29.12.2017 Анастасия Мирамарта разыграла сценку с ограблением. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. игрыкосплей Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. А ещё у нас есть 7достойно The Surge. Футуристический клон Bloodborne Первый день Е3: Electronic Arts и Bethesda Softworks Во что поиграть? Игровые новинки октября 2017 9ОТЛИЧНО Uncharted 3: Drake’s Deception Косплей: Лилим Зана 8Хорошо One Day in London