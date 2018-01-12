Возвращаемся к нашей постоянной рубрике «Косплей», в которой мы показываем яркие и любопытные образы персонажей в исполнении косплееров. Иногда это тематические подборки на тему, а иногда одиночные фотосеты.

Нидали (League of Legends)
Косплей: снежный кролик Нидали из League of Legends 1

Нидали: Леи Радна
Фотограф: GREED

Нидали — героиня многопользовательской игры в жанре MOBA League of Legends. Как и во многих онлайн-проектах, в LoL у каждого героя большой набор уникальных обликов. Посмотрите, как Леи Радна изобразила костюм «снежного кролика» — то, что нужно этой холодной зимой!

В 154 номере мы брали интервью у Леи, в котором говорили о её прошлых образах.

Вот оно

Косплей: Леи Радна 3

Косплей: Леи Радна

12.05.2016

Известный косплеер Леи Радна делится своими мыслями, а также демонстрирует несколько ярких образов.

А ещё Леи — постоянный стример наших друзей из «Игромании»! Она часто играет и общается со зрителями в прямом эфире на официальном канале на Twitch.

Вот как выглядит героиня:

Косплей: снежный кролик Нидали из League of Legends 2

А вот Леи в образе:

Косплей: снежный кролик Нидали из League of Legends 3 Косплей: снежный кролик Нидали из League of Legends 4 Косплей: снежный кролик Нидали из League of Legends 5 Косплей: снежный кролик Нидали из League of Legends 6 Косплей: снежный кролик Нидали из League of Legends 7 Косплей: снежный кролик Нидали из League of Legends 8

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Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


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