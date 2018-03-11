Косплей: Тина Рыбакова

Она любит косплей и путешествия — а иногда и всё вместе. Для неё нет счастья больше, чем встречать рассвет на Камчатке, отгоняя диких зверей… или фотографироваться с ними. Тысячи корейцев уверены, что она живёт в тайге с собственным медведем, но она мечтает о белом тигре. Это наша сегодняшняя гостья — Тина Рыбакова.

Тина в гостях у Мира фантастики

Давай начнём с самого начала. Расскажи про свой образ воительницы с медведем, который стал очень популярным в Сети. Иностранцы и правда считали, что это был твой ручной мишка?

С этого образа началась моя история в косплее. Хотя задумывался он не как косплей, в интернете эти фото получили множество названий и стали считаться косплеем русской Зены, сибирской Рыжей Сони, повзрослевшей Мериды. Я была не против и серьёзно задумалась о создании не оригинальных образов, а конкретных персонажей. Эти фото открыли для меня косплей. Одновременно это была и одна из самых сложных моих съёмок: вся фотосессия длилась меньше десяти минут под постепенно усиливающимся ледяным ливнем. Отдельное спасибо фотографу, ведь все эти трудности совершенно не отразились на снимках!

Мне было совсем не страшно — рядом с огромным зверем я чувствовала щенячий восторг и трепет. Единственное, по поводу чего я переживала, — успеть сделать хорошие кадры и одновременно подружиться с мохнатым великаном. У меня вообще слабость к большим и опасным созданиям, и эта съёмка была воплощением детской мечты.

После того, как фото разлетелись по Сети, мне внезапно стали приходить странные запросы о добавлении в друзья от сотен азиатских пользователей. «Что-то тут явно не так», — подумала я и стала расспрашивать новоприобретённых знакомых. Оказалось, что на крупном ресурсе опубликовали пост о безумной русской девушке Тине, которая живёт в Сибири со своим ручным медведем и ежедневно его тренирует, ведь она «купила лицензию медвежьего тренера за 20 000 долларов». Это была самая удивительная статья, которую мне довелось о себе увидеть, а главное, большинство читающих приняли её за чистую монету. Мне даже писал корейский журнал Elle с просьбой об интервью. Однако восторженную публику пришлось разочаровать, ведь у меня нет своих урановых рудников и я не начинаю каждое утро с водки и чёрной икры.

А какого первого персонажа ты хотела воплотить в жизнь?

Мой первый задуманный персонаж — это идеал детства, девушка, которая подтолкнула меня к образу жизни, который я веду сейчас: Лара Крофт. Подростком я играла в ранние игры серии и мечтала быть похожей на Лару, даже хотела поступать на истфак, чтобы сделать карьеру археолога. Археологом я так и не стала, но любовь к невероятно крутой девушке с косицей осталась навсегда. Несколько лет я не бралась за создание этого косплея: считала, что недостаточно похожа на Лару, недостаточно подкачана для этого образа. Но теперь я уверена в себе, и он в моих ближайших планах.

Многие косплееры делают свои костюмы собственноручно, кто-то обращается за помощью к мастерам. Как к созданию костюмов подходишь ты?

Создание костюмов — моя самая любимая часть косплея. По образованию я художник, гримёр, более семи лет постоянно занимаюсь швейно-пошивным творчеством. Я никогда не возьмусь делать костюм, если не вижу в его создании новой уникальной задачи. Мне постоянно необходимо осваивать новые навыки, иначе становится скучно. При создании костюма эльфийки Тауриэль такой задачей было сделать максимально дотошный, реалистичный, «реконструкторский» костюм, опираясь на подробные артбуки по «Хоббиту». Для создания Тиранды из вселенной «Варкрафта» я использовала исключительно новые для меня материалы — EVA foam и Worbla.

Несколько раз я выступала в костюмах, сделанных не своими руками, и, признаться честно, я не получаю особого удовольствия от такой работы. Мне необходимо провести много времени за подгонкой костюма, чтобы прочувствовать персонажа полностью, поверить в него, сродниться с ним. Хотя, безусловно, бывают случаи, когда конкретную вещь стоит заказать у мастера, если не хватает собственных навыков. Такая история у меня, например, с париками. Совершенно не умею их укладывать и работать с волосами, я со своими-то еле справляюсь, что уж говорить о дополнительных.

Тина, у тебя очень необычная работа. Каково это — быть профессиональным путешественником?

Я обожаю свою работу! Моя внутренняя Лара Крофт торжествует. Когда ты наблюдаешь миграцию тысячи светящихся медуз посреди Северного моря, ведёшь лекции на борту деревянного фрегата, ночуешь под извергающимся вулканом или готовишь завтрак на Камчатке, отгоняя диких медведей, — это ли не счастье? А самое классное, что работа позволяет мне заниматься просветительской деятельностью и знакомиться с уникальными, прекрасными людьми. По натуре я авантюристка, мне нужна бурная активность, я очень люблю заниматься организацией. Поэтому я чувствую себя абсолютно на своём месте, организуя научно-популярные экспедиции по всему миру.

Однако есть и обратная сторона медали — зачастую не хватает времени на творчество. Бывает, что фестивали и конвенты совпадают с моими экспедициями, и я всегда делаю выбор в пользу работы, ведь от меня зависят люди. Поэтому приходится вертеться как белка в колесе и тщательно всё планировать.

Совмещать поездки и косплей — особенно приятно, не так ли? В прошлом году ты посетила два иностранных фестиваля. Поделишься впечатлениями?

Да, это был очень интересный опыт. Первая моя поездка была в Германию, на большое мультифэндомное мероприятие Role Play Convention, вторая — в Италию, на фестиваль Torino Comics. Мероприятия были очень разные, и впечатлений масса. Удивило отношение к косплеерам за рубежом, количество классных стендов, размах. Конечно же, было много интересных знакомств, в том числе и с лучшим Ведьмаком — косплеером Беном Шаммой, с которым мы даже успели провести небольшой спонтанный фотосет (я была в костюме Йеннифэр). Очень приятно уважительное отношение к моей работе, радует уровень организации — теперь есть очень большая мотивация развиваться именно на международном уровне. Вообще приятно, что русских косплееров стали чаще приглашать на мероприятия за границей, ведь русский косплей заслуженно считается одним из лучших в мире.

Насколько, по-твоему, дружелюбно наше косплей-сообщество? И если сравнить его с зарубежным — есть ли разница?

Для меня атмосфера в косплей-сообществе очень дружеская и прекрасная. Краем уха я слышу о том, что бывают моменты соперничества и взаимонепонимания, но это абсолютно нормально для любой субкультуры. Меня же лично никакие ссоры и сплетни никогда не касались. Мои друзья — самые лучшие, они всегда готовы помочь и словом, и делом, за что я их очень ценю. Мне кажется, в нашем сообществе есть очень много «семейной» ламповости. Русские люди в принципе склонны к душевному общению. Например, я точно знаю, что, если у меня внезапно в три часа ночи сломается строительный фен, я могу написать нескольким друзьям и нагрянуть в гости со всем своим недоделанным крафтом, уймой благодарностей и шоколадками. В гримёрках тоже всегда чувствуется атмосфера «один за всех и все за одного» — тебе всегда без лишних слов всё застегнут, наденут, приклеят недостающие запчасти. Это какое-то негласное правило взаимопомощи — помоги и знай, что тебе всегда помогут. За это я обожаю свою тусовку.

Среди твоих образов есть Тиранда из мира «Варкрафта». Почему именно этот персонаж, чем она тебе близка?

Ох, моя жрица Элуны — очень непростой персонаж. Почти два года я то начинала делать костюм, то задвигала его в дальний ящик. И осенью этот косплей наконец-то случился — мы отсняли первый фотосет, и я вывезла костюм на Torino Comics. Мне безумно нравятся игры Blizzard своей уникальной эстетикой, продуманными образами, гипертрофированными персонажами, будто бы созданными для косплея. Я очень долго присматривалась и решала, кого же мне стоит сделать. Первые мысли, как и у многих, были о Сильване, но потом меня привлекла именно Тиранда. Силой, женственностью, принадлежностью к расе любимых ночных эльфов, в конце концов. В Тиранде есть огромная внутренняя сила, решительность, благородство. А ещё в ней живёт дух лесной охотницы, именно поэтому я первым воплотила этот образ. Лук — один из моих любимых видов оружия (правда, скорее в реальной жизни, чем в играх, — там я чаще играю за огромных и страшных громил с секирами), я сама много лет занималась лучной стрельбой из исторического лонгбоу, даже тренировала лучную секцию, поэтому страсть к героиням-охотницам у меня неистребима. Но на этом образе я не хочу останавливаться. Один из последних моих образов — Сара Керриган из вселенной StarCraft, также производства Blizzard, однако этот костюм ещё не завершён, я планирую его дорабатывать.

Фото: Николай Жаров Фото: Николай Жаров

Как ты воспринимаешь критику и приходится ли вообще с ней сталкиваться?

Конечно, невозможно заниматься творчеством и не сталкиваться с критикой. Критикуют всё, начиная с внешности и заканчивая выбором локаций для съёмок. Но меня почти невозможно задеть за живое. Грубости и глупости я откровенно пропускаю мимо ушей — обычно у меня просто нет времени вникать в неадекватные комментарии и участвовать в этих обсуждениях. А вот толковые советы я, наоборот, ценю на вес золота, потому что, каким бы хорошим критиком сама себе я ни была, глаз иногда замыливается и трудно заметить очевидные недочёты либо разглядеть возможности.

Случаются ли какие-то необычные сюрпризы от поклонников? Некоторых девушек преследуют, кого-то заваливают подарками или пишут угрозы…

Самый необычный сюрприз от поклонника — это мои любимые духи с запахом морской соли и дерева, о которых я долго мечтала. Подарил мне их на день рождения замечательный подписчик, который не поленился из другого города организовать доставку и устроить мне праздник. А так дарят всякие приятные подарочки на фестивалях. Это так мило, что обычно нет слов — я стою столбом и просто улыбаюсь. А ещё пишут письма, стихи, называют детей в мою честь и слагают песни. Недоброжелатели и преследователи тоже иногда появляются, но я делаю всё, чтобы не провоцировать людей на негативные эмоции.

Какие у тебя есть хобби вне косплея и путешествий?

Я стараюсь не останавливаться в учёбе и развитии. Очень люблю физическую активность, при первой возможности бегу на тренировку. Люблю всё, что связано с управлением большой техникой, пару раз пилотировала вертолёт и осталась в восторге. Хожу под парусом в море, а также немного пишу и читаю лекции. Активно занимаюсь съёмкой, обработкой фотографий и монтажом видео — это новое увлечение, которое захлестнуло меня в путешествиях. Когда видишь необычные уголки нашей планеты, очень хочется поделиться через линзу фотоаппарата своими эмоциями и впечатлениями. Перечислить все мои увлечения трудно, а самое трудное — успевать всё, постоянно развиваться и не терять полезные навыки.

Последняя впечатлившая тебя книга, фильм и игра?

Постараюсь вспомнить самые яркие. Из книг точно произвёл впечатление «Гарри Поттер и методы рационального мышления» Юдковского. Ещё я почему-то достаточно поздно открыла для себя цикл Алексея Пехова «Страж».

Из фантастического кино последним меня порадовал «Валериан», в первую очередь потрясающим видеорядом. И ещё очень приятное впечатление произвёл очередной шедевр Макото Синкай — «Твоё имя».

Я почти не играю, если честно. К сожалению, на игры, которые мне нравятся, нужно очень много времени, которого вообще нет. Из последнего — мне удалось урывками поиграть в Divinity: Original Sin 2, и это что-то прекрасное. Ещё очень жду продолжение «Стражей галактики», я большой фанат этой серии. Даже своего хаски я назвала в честь космического пирата Йонду.

Фото: Егор Демидов Фото: Алёна Кучерук Фото: Вячеслав Потёмкин

Поделишься планами на 2017 год? Больше образов? Больше поездок? Есть ли какие-то конкретные цели или мечты?

Планы, как всегда, наполеоновские, исполнить бы хоть часть! Постараюсь порадовать поклонников новыми образами и успеть в промежутках между экспедициями закончить давно запланированные работы. Ведь без творчества жизнь становится неполноценной!

10 фактов обо мне Green eyes, red hair, long legs

У меня шесть татуировок, и это не предел.

Знаю пару человек, тело которых украшено моим изображением.

Внучка настоящего рыцаря Мальтийского ордена.

Иногда у меня получается впихнуть в неделю до 10 тренировок.

Однажды нанялась работать матросом на голландский корабль, чтобы быстрее попасть в Швецию.

Меня легко очаровать знанием мира Толкина.

Единственный раз в жизни попала в аварию, угнав мопед.

Несколько раз в жизни засыпала под извергающимися вулканами в Африке, на Камчатке и на Филиппинах.

Преданный фанат игр серии TES, особенно Morrowind.