Лучшие моменты с фестиваля PopCorn 2017

13 и 14 мая в Новосибирске прошёл фестиваль кино, игр и косплея PopCorn 2017. Для города — это первый конвент подобных масштабов. Организаторы хотели сделать «много и круто», и для этого они пригласили на конвент всех, кто неравнодушен к массовой культуре: косплееров, киноманов, геймеров, настольщиков и просто поклонников тех или иных фэндомов. Приглашение пришло и в редакцию «Мира фантастики». Наш автор новостей посетил PopCorn и теперь рассказывает о самых ярких моментах фестиваля, попутно отвечая на вопрос: «Удалось ли сделать много и круто?»

К сожалению, отчёты и репортажи с любых подобных фестивалей почти никогда не работают. Текст, фотографии и даже видеотрансляции не передадут всех впечатлений от увиденного. Поэтому я решил выбрать несколько самых запомнившихся моментов.

Площадка виртуальной реальности

Очки виртуальной реальности — диковинка, которую сейчас можно найти разве что у заядлого любителя хай-тека, но никак не у рядового геймера. Площадка Playstation на «Попкорне» с шестью шлемами виртуальной реальности Playstation VR была открыта для всех, кто хотел погрузиться в виртуальный мир.

Особенно на ней были рады видеть косплееров

Компания показала не какие-нибудь технические демки, а полноценные игры вроде хоррора Resident Evil 7 и космического симулятора EVE: Valkyrie. Я сыграл в эксклюзивную новинку — научно-фантастический шутер с элементами выживания Farpoint, который к тому моменту ещё не поступил в продажу. Farpoint была разработана под Aim Controller — специальный контроллер для виртуальной реальности в виде автомата, с помощью которого намного проще целиться. Увы, самого устройства на фестивале не было, но это ничуть не испортило впечатлений. Виртуальные монстры нападали как настоящие, так и хотелось отпрыгнуть в сторону. Игра только укрепила моё мнение, что VR-очки должен попробовать каждый.

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Косплей орка

Мы любим культуру косплея и людей, которые им занимаются, — и пишем об этом в каждом номере. И всякий раз мы радуемся, когда видим действительно выдающуюся работу. На «Попкорне» я встретил десятки косплееров с образами из фильмов и игр, но один поразил публику в самое сердце.

Знакомьтесь, это Леонид, и он собрал костюм почти трёхметрового орка.

По его словам, костюм был сделан из всего, что попадалось под руку: из термоклея, ткани, поролона, краски, ПВА и многого другого. На всю работу ушло примерно два месяца. Вдохновили Леонида орки из фильма «Варкрафт», хотя к одноимённым играм он всегда был равнодушен.

После премьеры фильма «Варкрафт» в кинотеатре я ощутил всю мощь и эпичность этих созданий! Мощные, зеленые танки, готовые на все ради победы! Леонид Кравцов, косплеер

Сейчас он готовит новый образ, но пока держит его в секрете. Говорит, что снова хочет сделать нечто грандиозное.

«Легендариум Толкина»

Почти вся деятельность на подобных фестивалях сосредоточена вокруг стендов — интерактивных тематических площадок от участников. Энтузиасты с радостью рассказывают о любимом хобби, обсуждают свои проекты и предлагают всем желающим приобрести немного мерча — кружек, значков, рисунков и так далее.

На «Попкорне» самым примечательным стендом стал «Легендариум Толкина». Нельзя просто так взять и пройти мимо роскошного трона Трандуила! Вот он, посмотрите:

«Легендариум Толкина» — проект, который объединяет поклонников Профессора из разных городов России. Ребята задались целью снять видеоклип в духе фильма «Властелин колец» — в костюмах, под музыку скрипачки Линдси Стирлинг. На фестивале они показали зрителям небольшой отрывок-тизер и немного рассказали о планах на будущее.

Это будет видеоряд под композицию Линдси Стирлинг Beyond of the Veil. Для него мы собирали деньги на площадке «Бумстартер», проект получился успешным, люди поддержали. Рассчитываем всё закончить и выложить видео уже этой осенью. С декорациями нам помогают энтузиасты в свободное время. Например, над троном Трандуила трудилось около двадцати человек. Костюмы для образов шьём, как правило, сами. Иногда обращаемся к сторонним людям за пошивом, но все это кто-то из косплейной или театральной среды. Фауст, организатор проекта

Ребятам однозначно удалось привнести на фестиваль ту сказочную атмосферу Средиземья, за которую мы и любим творчество Толкина. В том числе и благодаря удачным образам и костюмам — где ещё вы увидите разгуливающих назгулов, восседающего Трандуила и приветливых эльфов Лихолесья?

Организаторы тоже отметили этот стенд и по итогам объявили «Легендариум» обладателем Гран-при.

Очки смешанной реальности

Если гостям было мало виртуальной реальности, можно было примерить очки смешанной реальности Microsoft HoloLens. Не путайте с дополненной реальностью, в которой на наше окружение накладываются вспомогательные объекты. Устройства смешанной реальности, такие как HoloLens, встраивают виртуальные объекты в наше окружение. Очки от Microsoft совсем не похожи на VR-очки и работают иначе. В них виртуальная картинка накладывается на окружающее пространство. В этом есть несомненное удобство — вы видите окружение, а значит, гарантированно не ударитесь о незаметный стол или диван. HoloLens оборудованы сложной оптической системой с видеокамерами и тремя линзами поверх друг друга. С их помощью устройство анализирует пространство и проецирует изображение на линзы. Управляются HoloLens голосовыми и жестовыми командами.

В самом начале устройство необходимо откалибровать. Просто наденьте очки и осмотрите комнату — они «запомнят» расположение стен и расстояние до них. Теперь с HoloLens можно работать. Мне показали демонстрационную игру RoboRaid, в которой из стен выползали монстры и всячески меня обстреливали. Здесь, в отличие от VR-очков, уклоняться приходилось самостоятельно, без геймпада. Атаковать цели можно с помощью пальца — устройство распознаёт жест «тап» и стреляет по виртуальному врагу.

Самое лучшее в этом зрелище — то, как виртуальные существа взаимодействуют с реальными объектами. Они ползают по стенам и прыгают с одной перегородки на другую. А после выстрелов на стенах надолго остаются «следы взрывов».

Сейчас такие очки продаются только для разработчиков, простые пользователи их купить не могут. У нас [в Новосибирске] всего два таких устройства. Вот эти очки приобрела наша новосибирская студия Deus Craft, а вторые есть у одного магазина техники. По крайней мере, они так говорят. Сейчас на очки установлена операционная система Windows 10, с ней тоже можно взаимодействовать. Меню и приложения откликаются на жесты. Игра, которую сейчас показывали, — дефолтная, стоит на всех таких устройствах. Возможно, очки в нынешнем своём виде не найдут широкого применения. Но я верю в саму концепцию. Скорее всего, они будут применяться в профессиональных областях, например, в медицине и образовании. Это огромный шаг вперёд в сфере смешанной реальности, но простому пользователю пока что это просто «прикольно». За год на HoloLens вышло более 150 приложений, включая и небольшие игры. Но на игры упор почти не делается, скорее на специальные программы — например, HoloHear, которая помогает людям с нарушением слуха взаимодействовать с окружающим миром. Елена Попова, организатор площадки разработчиков

Я видел сериал, который начинался точно так же Как «Чёрное зеркало» сбывается в реальности Дополненная и виртуальная реальность больше не фантастика, а веб-камеру уже пора заклеивать.

Секция настольных ролевых игр

Меня, заядлого игрока в Dungeons & Dragons, очень воодушевила площадка настольных ролевых игр. Ребята из местного клуба «Башня мага» подобрали жанры и форматы на любой вкус: от мрачного фэнтези типа Dark Souls до весёлой марвеловской супергероики, от короткой 15-минутки до 6-часового забега.

Привлекать гостей помогали красивые раздаточные материалы и украшенный стенд. Игральные кости, миниатюры, поля сражений и книги правил — здесь была почти вся атрибутика, за которую так любят это хобби.

Выставка достижений #НРИ и любопытствующие at @popcornfest #wizardstower #башнямага #ikea A post shared by Andrey Makarov (@anmcarrow) on May 14, 2017 at 3:08am PDT

Настольные ролевые игры — весьма нишевое увлечение, и удивительно было видеть, насколько популярным оно оказалось на фестивале. Обычно большие конвенты отводят небольшой уголок под настольные игры и тем ограничиваются. Здесь же площадка НРИ вполне достойно конкурировала с другими стендами.

За два дня у нас поиграло примерно 300 человек. Большинство из них — вообще впервые. Бывало, что с утра игровые столы не заполнялись, но начиная с обеда разбирали все свободные места. Чтобы заинтересовать гостей, для игр мы брали знакомые франшизы и давали им понятное краткое описание. Например, сказать «Fallout» лучше, чем просто «постапокалипсис». Роман Ильенков, куратор игровой секции НРИ

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Оказалось не так «много и круто», как рассчитывали организаторы, но разнообразие контента, дружелюбная атмосфера и множество развлечений с лихвой это компенсировали.

За оба дня на фестиваль пришло около пяти тысяч человек. Мы показали, что и в Новосибирске можно организовать крутой конвент, который надолго запомнится посетителям. Планируем повторить в следующем году, а в дальнейшем делать «Попкорн» ещё чаще. Илья Серебренников, главный организатор