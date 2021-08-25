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    Кино

    «Человек-паук: Нет пути домой»: разбор трейлера и слухов

    25 августа 2021
    25.08.2021
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    4 минуты на чтение

    Студия Sony наконец-то представила дебютный трейлер третьего «Человека-паука». В нём подтвердились предположения фанатов и инсайдеров, что важную роль в сюжете будет играть идея мультивселенной. К тому же фильм вместе с сериалом «ВандаВижен» и сиквелом «Доктора Стрэнджа» является частью одной сюжетной арки.

    Но на каких комиксах основан фильм? Какие злодеи и герои из прежних фильмов там появятся? И правда ли там будет Сорвиголова? Давайте разберёмся!

    Итак, после концовки второго фильма, «Вдали от дома», весь мир узнал тайну личности Человека-паука. Для Питера Паркера и его близких начались трудные времена — общественность убеждена, что Мистерио был героем, а Паук его убил. Теперь все газеты и телеканалы пестрят изображениями лица Питера, на улицах и в школе ему не дают прохода, а полиция считает его главным подозреваемым.

    Граффити позади героев отсылает к Стиву Дитко, одному из создателей Человека-паука

    Питеру, который живёт под непрекращающимся давлением, понадобится адвокат, чтобы очистить своё имя. И судя по заявлениям многих источников, в фильме появится Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса — именно Мэтт Мёрдок будет отстаивать невиновность Паука. Некоторые фанаты предположили, что это его фигуру и руки можно разглядеть в сцене допроса. Догадку подтвердил и авторитетный инсайдер Даниэль Рихтман.

     

    Далее в трейлере Питер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Верховный маг не слушает предостережений своего напарника Вонга и соглашается помочь Питеру стереть у всего мира память о его тайне.

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    Поклонники комиксов сразу заметят здесь параллели с комиксом One More Day. Его события происходят после событий кроссовера «Гражданская война», где Питер раскрыл свою личность всему миру. В результате от рук злодеев погибла тётя Мэй. Человек-паук обратился за помощью к демону Мефисто (ожидание его появления в «ВандаВижен» успело стать мемом). Он в обмен на воспоминания о свадьбе с Мэри Джейн согласился спасти Мэй и заставить весь мир забыть, кто скрывается за маской Паука.

    Мы уже привыкли, что фильмы MCU берут из сюжетов комиксов лишь самую основу. Здесь оно, наверное, к лучшему (хоть фанаты уже предположили, что Стрэндж в фильме — на самом деле замаскированный Мефисто). Дело в том, что в своё время One More Day сильно критиковали — за неприкрытое использование приёма «бог из машины», когда сложная проблема решается по щелчку пальцев, и за отмену брака Питера и Мэри Джейн, призванную вновь сблизить героя с молодыми читателями.

    Но, кажется, сценаристам фильма магия нужна не для того, чтобы отменять события, а для возвращения полюбившихся героев. Судя по всему, события сериалов «ВандаВижен» и «Локи» привели к тому, что заклинание, которое должно было лишь стереть у всего мира память о личности Паука, перенесло в мир киновселенной Marvel злодеев из других экранизаций Sony.

    «Человек-паук: Нет пути домой»: разбор трейлера 9

    Заснеженный Санктум Санкторум; это, видимо, последствия проломанной в «Войне бесконечности» Халком крыши или неумелого использования некоего заклинания

    В пользу этого говорят разбросанные по трейлеру намёки: таинственная фигура в темноте — Ящер; молнии — Электро; стена из песка — Песочный человек; бомбочка и зловещий смех — Зелёный Гоблин. А в самом конце появляется заметно омоложённый Альфред Молина в образе доктора Отто Октавиуса. За день до выхода трейлера произошла утечка фото со съёмок, где можно увидеть Уиллема Дефо, Джейми Фокса и Альфреда Молину в образах. Абсолютной уверенности в их подлинности нет, но выглядит всё достаточно правдоподобно.

    По этому кадру может сложиться впечатление, что Песочный человек защищает Питера от молний Электро

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    «Привет, Питер!», говорит Григорий Лепс на концерте в Питере

    Этот же источник поделился фото, где можно разглядеть Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, вернувшихся к роли Паркера. Упорные слухи об их появлении ходят уже давно. И хоть в трейлере нет ни намёка на появление других версий Человека-паука, после увиденного в ролике трудно представить, что авторы не воспользуются возможностью вернуть на экраны героев, на приключениях которых выросло столько фанатов.

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    Сериал «Локи» уже ввёл в MCU концепцию вариантов — альтернативных версий знакомых героев из других вселенных. Поэтому можно предположить, что и злодеи, и потенциальные Человеки-пауки, которые появятся в фильме, — варианты героев, которые уже существуют в MCU.

    Нельзя не отметить, что всё происходящее в трейлере хорошо стыкуется с просочившимися ранее подробностями сюжета. Если вы не боитесь потенциальных спойлеров, то читайте, что, скорее всего, ждёт нас в фильме, здесь.

    Спойлеры: завязка «Человек-паук: Нет пути домой» 1

    Спойлеры: завязка «Человека-паука: Нет пути домой»

     Дмитрий Кинский |  06.07.2021

    Наконец-то Зловещая шестёрка в сборе!

    «Нет пути домой» обещает закончить лишь первую трилогию о приключениях Человека-паука в киновселенной. Кевин Файги давно говорит, что у Marvel Studios есть планы на три трилогии про Паука Тома Холланда. Во второй он должен будет отправиться в университет. И развитие событий, при котором все забывают про геройское альтер эго Питера Паркера, выглядит как неплохой вариант для мягкого перезапуска, который позволит продолжить историю без постоянного повышения ставок и ввести новых героев.

    А нам, фанатам, можно даже помечтать о потенциальном четвёртом фильме от Сэма Рэйми о герое Тоби Магуайра. К тому же Sony пытается развивать свою вселенную героев Человека-паука… без Человека-паука (фильмы про Венома — часть этого плана). Почему бы им не отправить версию Эндрю Гарфилда в свою киновселенную, взяв пример с DC, у которых сейчас тоже существуют два Бэтмена и два Джокера в разных мирах?

    За первые сутки просмотры трейлера приблизились к рекордам дебютного ролика «Мстителей: Финал», что говорит об огромном интересе зрителей к потенциальному кроссоверу. Остаётся надеяться, что Кевин Файги и Sony воспользуются потенциалом мультивселенной не только для того, чтобы сыграть на фанатских чувствах, но и для того, чтобы рассказать захватывающую историю.

    Премьера фильма намечена на 16 декабря 2021 года.

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