    9
    Кино | Обзоры кино
    #Джо Хилл #обзор фильма #хоррор и ужасы #экранизация

    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца

    22 июля 2022
    22.07.2022
    10224
    6 минут на чтение
    #Джо Хилл #обзор фильма #хоррор и ужасы #экранизация
    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца 4

    Маленький американский городок на пороге 1980-х, отравленные алкоголем и насилием взрослые, расклеенные на столбах объявления о пропаже детей — так мог бы начинаться каждый второй фильм по мотивам книг Стивена Кинга. Но так начинается «Чёрный телефон», экранизация одноимённого рассказа Джо Хилла. Хилл — старший сын Кинга, и история у него вышла хоть и смутно знакомая, но всё же самобытная. Орудующий в городке маньяк похищает главного героя, 13-летнего подростка Финна, и запирает его в подвале. Зрителю остаётся только гадать, откуда придёт спасение: от беспомощной полиции, от сестры Финна Гвен, у которой, кажется, есть дар ясновидения, или от призраков прошлых жертв маньяка, звонящих Финну по нерабочему и, разумеется, чёрному телефону.

    The Black Phone

    Жанр: ужасы, мистический триллер, драма
    Режиссёр: Скотт Дерриксон
    В ролях: Мэйсон Темз, Мадлен Макгроу, Итан Хоук, Джереми Дэвис, Джеймс Рэнсон
    Премьерный показ: 24 июня 2022 года (американский прокат), 14 июля — выход в цифре
    Продолжительность: 103 минуты
    Похоже на: экранизации книг Стивена Кинга про детей, «Комната», «Синистер»

    Скотт Дерриксон — отнюдь не новичок в жанре ужасов. За его плечами неплохие «Шесть демонов Эмили Роуз», «Синистер» и чуть менее удачный фильм «Избави нас от лукавого». Для разнообразия режиссёр успел заскочить и в Marvel — он снял первого «Доктора Стрэнджа». «Чёрный телефон» уже называют лучшим хоррором Дерриксона и даже одним из лучших хорроров года, и тому есть несколько причин. Первая — правильный выбор студии. Из-под крыла Blumhouse вышло немало успешных фильмов ужасов и даже хоррор-франшиз: «Паранормальное явление», «Прочь», «Астрал», «Сплит», «Судная ночь», «Визит» и многие другие. При малом бюджете (и иногда сомнительной художественной ценности) все они были сделаны добротно, неплохо пугали и окупались в прокате — отработанная формула успеха.

    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца

    Ещё одна причина — удачный выбор первоисточника. Хотя Джо Хилл пока не дорос по статусу до своего легендарного отца, он, несомненно, талантлив, плюс его произведения уже несколько раз экранизировали. Его стиль можно описать как смесь типичной кинговщины и Чака Паланика. Хилл фокусируется на темах, которые мы уже видели в книгах его отца, но показывает их куда более откровенно и жестоко. «Чёрный телефон» — короткий рассказ на несколько страниц. Его содержание — это скелет, на который Дерриксон вместе со сценаристом Робертом Каргиллом (их творческий тандем сложился ещё во времена «Синистера») нарастили шкаф — классическую историю маньяка и его жертв. К сожалению, сценарной глубины и сюжетных поворотов это фильму не добавило. «Чёрный телефон» — простой мистический триллер с классической трёхактной структурой, немного предсказуемый, местами буксующий, но вполне способный удержать зрителя у экрана.

    События происходят в 1978 году. В эру повального увлечения «Очень странными делами» 1970-е — не самая привычная киношная эпоха. Время смутно угадывается по отсылкам, декорациям и костюмам, а музыка и некоторые детали вроде пинбольных автоматов очерчивают скорое прибытие обожаемых ностальгирующей публикой 1980-х. Вот только ожидание этого прибытия больше похоже на вневременной аэропорт в «Лангольерах». Цветовая гамма выцветает почти в сепию, а главные герои теперь не смешные и любознательные дети, а настороженные и ожесточённые маленькие взрослые. В этом приглушённом и безжалостном мирке живётся несладко — в школе героя избивают хулиганы, а дома ждёт, сжимая ремень, эмоционально нестабильный отец-алкоголик. Насилие в фильме показано с беспощадной реалистичностью. Например, сцена с участием отца и сестры Финна заставляет зрителя почувствовать себя крайне неуютно. Единственное, чего местным подросткам не хватало для полного отчаяния, — это похититель, которого тут зовут Граббером. Он ездит по округе на архетипичном маньячном фургончике и со зловещей регулярностью безнаказанно заталкивает в него мальчиков пубертатного возраста. На местах похищения находят красные шарики с надписью «Добро пожаловать в Дерри» связки чёрных шариков — и больше никаких зацепок. Местная полиция — уставшие люди средних лет, которые, кажется, с удовольствием сдали бы значки и никогда больше не занимались надоевшей работой. 

    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца 1

    Весь фильм не покидает ощущение, что основная тактика копов — ждать, когда девочка-экстрасенс подкинет очередную мутную подсказку. Да, у нас здесь не стандартный триллер о маньяке, и паранормальные способности героев играют важную роль. Обрывки идей из рассказа в фильме превратились в полноценные сюжетные линии — Финн общается с призраками, а его сестра видит вещие сны. Оба ведущих актёра-подростка, Мэйсон Темз и Мадлен Макгроу, держатся достойно и на экране выглядят органично — добавляем в копилку достоинств фильма удачный каст. Отдельной похвалы заслуживает исполнительница роли Гвен — её героиня самодостаточная, яростная и целеустремлённая. 

    Самое звёздное имя в касте — это, конечно, Итан Хоук. Он переехал в «Чёрный телефон» из «Синистера», и здесь ему поручили ответственную роль маньяка. В рассказе Граббер был клоуном, своеобразной аллюзией на знаменитого клоуна-убийцу Джона Уэйна Гейси. Снимать кино о злодее-клоуне с учётом успеха дилогии «Оно» Андреса Мускетти было бы как-то совсем уж неловко. Джо Хилл осознавал опасность своего положения, поэтому пришёл к режиссёру с идеей примерить на маньяка личину фокусника 1930-х. Вдохновение Хилл черпал в творчестве знаменитых артистов тех времён, таких как Говард Тёрстон и Гарри Август Янсен. Кстати, знаменитая фраза «сим сала бим» принадлежит Янсену — он позаимствовал её из детской датской песенки. Эти артисты во время своих выступлений переключались между сценическими образами дьявола и побеждающего его героя — что-то похожее в фильме делает и Граббер. 

    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца 3

    Почти всё время лицо Хоука скрывает маска, актёр изображает злодея только голосом и глазами. Дизайн маски разрабатывал легендарный гримёр и актёр Том Савини, знакомый зрителям по роли Секс-машины в фильме «От заката до рассвета». Эффектные сменные части маски — всецело его заслуга. Если честно, Хоуку, как действительно опытному артисту, играть здесь почти нечего. За неимением внятной предыстории у него получился стереотипный психопат на грани расщепления личности. Он обещает не обижать своих жертв, честно-пречестно, но, естественно, только если они будут послушными мальчиками. Чувство дежавю посетит зрителя и в момент появления героя Джеймса Рэнсона, исполнявшего роль повзрослевшего ипохондрика Эдди в «Оно 2» (2019). Персонаж Рэнсона — ходячая иллюстрация того, какой вред приносит употребление запрещённых веществ. Настолько глупого и невнимательного героя телеэкраны не видывали со времён классических слэшеров. Это не упущение режиссёра, в книге всё точно так же.

    Всё вышеперечисленное складывается если не в очень хороший, то как минимум в неплохой триллер. Но создатели позиционируют его прежде всего как фильм ужасов, что вызывает резонный вопрос — так насколько же он страшный? Ответ может расстроить любителей пощекотать себе нервы — нет, почти ни капельки не страшный. Сцены насилия вызывают скорее дискомфорт и неприязнь к источникам этого самого насилия, но никак не пробирающий до костей, пронизывающий страх. В особенно удачные моменты «Чёрный телефон» держит в напряжении и заставляет поволноваться за судьбы героев, но в нём почти нет саспенса. Из традиционных хоррор-приёмов завезли только пару скримеров, да и то максимально щадящих. При всей детально показанной беспощадности хулиганов и отца жуткие деяния Граббера практически целиком отданы на откуп воображению зрителя.

    * * *

    Ныне для мирового кинематографа, особенно для ужасов, настали интересные времена. Если фильм не относится к хоррорам новой волны (так называемый «возвышенный хоррор»), он чаще всего растворяется в океане проходных ужастиков, томящихся под клеймом «низкого жанра». С «Чёрным телефоном» история немного другая. Конечно, это не представитель золотого фонда эталонного кино, которое будет цитироваться в массовой культуре спустя годы. Скажем честно, этот фильм сам является сборником таких цитат и очень напоминает очередную экранизацию произведений Стивена Кинга. Тем не менее теперь нас нечасто балуют такими простыми и увлекательными триллерами, за просмотром которых можно как минимум провести приятный вечер в компании друзей.

    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца 2

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Райя и последний дракон». Почему дивная восточная сказка Disney не станет хитом (а жаль!)
    «Райя и последний дракон». Почему дивная восточная сказка Disney не станет хитом (а жаль!)
    «Новые мутанты»: в чём проблемы многострадального фильма 4
    «Новые мутанты»: в чём проблемы многострадального фильма
    Черновик 106
    Все фильмы про короля Артура

    Статьи

    Наталия Осояну «Первая печать». Мир летающих островов и шагающих гор
    0
    63262
    Наталия Осояну «Первая печать». Мир летающих островов и шагающих гор

    Технофэнтези про героя с синдромом спасителя.

    Спецвыпуски «Киберпанк» и «Старые добрые игры» снова в продаже
    0
    166389
    Спецвыпуски «Киберпанк» и «Старые добрые игры» снова в продаже

    Мы их чуть-чуть обновили.

    «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют 1
    0
    117515
    «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют

    Единственное, за что хочется пожурить третий сезон, — это финал, который возвращает статус-кво.

    Фанаты будут довольны: критики тепло приняли четвертый сезон «Очень странных дел»
    0
    312585
    Обсуждаем «Очень странные дела» в 48-м выпуске подкаста

    Поговорить о сериале собрались Евгений Пекло, Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022 6
    0
    167683
    Шимун Врочек «Зов Лавкрафта». Советский Союз и агент 007 против Ктулху

    Литературная игра на грани абсурда.

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы
    0
    212056
    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы

    Маленький пушистый обзор.

    Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix 3
    0
    235368
    Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix

    Такими темпами фильмы Пола У.С. Андерсона будут вспоминать добрым словом.

    Читаем книгу Мэтью Стовер «Герои умирают»
    0
    324446
    Читаем книгу Мэтью Стовер «Герои умирают»

    В книгу включены рассказ «В ТОСКе» (In the Sorrows), который выходит впервые на русском, и интервью с автором.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить