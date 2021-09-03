Что такого в романе Дарьи Бобылевой «Вьюрки»?

Мистический роман Дарьи Бобылёвой «Вьюрки» увидел свет в июльском номере журнала «Октябрь» за 2017 год. Расширенная версия романа вышла в начале 2019 года в серии «Самая страшная книга» издательства АСТ, а в следующем году книгу выпустили уже в именной серии. К тому времени «Вьюрки» получили несколько премий, включая «Новые горизонты» и «Мастера Ужасов», заслужили много положительных отзывов от критиков и сетевых рецензентов. На основе романа готовится телесериал. А недавно стало известно, что «Вьюрки» выйдут и за рубежом — британское издательство Angry Robot Books приобрело права на англоязычное издание романа, причём в двух форматах: печатном и аудио. Так из-за чего такой ажиотаж?

Российская мистика долгое время находилась в тени фэнтези, литRPG и приключений попаданцев. Не то чтобы мистику не писали и не издавали, просто внимания массовый читатель на неё особо не обращал. Конечно, были исключения — например, серия сборников «Самая страшная книга», «Убыр» Шамиля Идиатуллина или «Пищеблок» Алексея Иванова. Немало авторов издавали мистические фантазии, граничащие с магическим реализмом, — например Марьяна Романова или Карина Шаинян. Были и качественные подростковые страшилки вроде «Болотницы» Татьяны Мастрюковой. Но у подобных книг хоть и стойкий, но довольно узкий круг почитателей.

И вот теперь «Вьюрки»… Нельзя сказать, что роман Дарьи Бобылёвой уже пробил плотину равнодушия вокруг российской мистики, но кто знает? Может, мы станем свидетелями нарождающегося мистического бума?

По формату «Вьюрки» — мозаичный роман, или «роман в рассказах», герои которого — обитатели дачного посёлка, каких на российских просторах множество. Однажды прекрасным летним днём садовое товарищество «Вьюрки», где живёт больше сотни человек, оказывается отрезано от внешнего мира. Дороги и тропинки, ведущие вовне, бесследно исчезли. Посёлок окружил глухой лес, через который ни пройти ни проехать. Телевидение и интернет не работают, мобильная и обычная связь отсутствуют. Более того, стоит чуть отойти от посёлка — и кажется, что сами небо и пространство изменились, словно Вьюрки окружены невидимой стеной…

Постойте, нечто подобное мы уже читали, правда? Стивен Кинг, роман 2009 года «Под куполом» — отрезанный от мира маленький городок и непонятный купол, из-под которого ни уйти и ни уехать. «Узнаю брата Колю!»

Однако вторичность «Вьюрков» обманчива. И сюжет, и антураж, и герои, и даже формат сильно отличаются от кинговского триллера. Общая разве что завязка, да и то сходство поверхностное.

Произошедшее с посёлком носит откровенно мистический характер. Это не эксперимент инопланетян, не происки спецслужб и не природный катаклизм. Некая хтоническая сила, завязанная на славянской мифологии, решила пошалить, сделав людское обиталище то ли своей вотчиной, то ли охотничьими угодьями. Даже само время в посёлке остановилось — лето кажется вечным, плоды, ягоды, рыба и дичь легкодоступны и бесконечны…

Почти утопия. Или концлагерь?

Главные приманки «Вьюрков» — атмосфера и персонажи, на которых сконцентрировано внимание автора. Жаркое лето в дачном посёлке. Всё такое зримое, осязаемое. Пожалуй, любой, кто провёл хоть несколько дней в подобном месте, пусть даже в детстве, легко может представить себя на месте обитателей Вьюрков.

Они разные — укоренившиеся здесь пенсионеры, мимолётные дачники, приехавший «на шашлыки» молодняк, рабочие-гастарбайтеры. Некоторые из них и стали героями полутора десятка новелл, из которых состоит мозаичный роман. Причём новеллы — своеобразные «кирпичики в стене»: на первый взгляд они особо не связаны, но в каждой истории есть отсылки к другим новеллам — и вместе они приводят к задуманному автором вполне логичному финалу.

В терпкой атмосфере жаркого лета на сотках дачного посёлка его обитатели сталкиваются с существами славянской мифологии, от привычных леших и русалок до экзотических стукалок и банников. Русский колорит соблюдён в полной мере — во многом из-за такой экзотики книга привлекла внимание зарубежного издателя.

Но, как часто бывает в современном хорроре, главную угрозу для жителей Вьюрков представляет не нечистая сила, а самые обыкновенные люди. В общем-то, клише, но автор сумела взглянуть на избитую, казалось бы, тему свежим взором. Ведь обитатели Вьюрков не просто люди — это классические дачники с ментальностью homo soveticus.

«Вьюрки» — своеобразная энциклопедия дачной жизни с упором на философскую её сторону.

Ведь зачем нужны в наши дни эти «фазенды» с бесконечными рядами грядок и теплиц, где растёт то, чего и в магазинах завались? Бобылева даёт удачный ответ: для многих это вожделенное убежище, собственный мини-рай, скроенный под себя. И ради защиты этого рая истинный дачник готов пойти на всё. Даже на битву с нечистой силой!

А сила эта жуткая — на страницах романа читатель не найдёт уютных сказочных персонажей из популярных мультфильмов. Русская нечисть ничем не лучше самых мерзких западных аналогов — какой-нибудь игоша по страхолюдству и зловредности не уступит чупакабре или вендиго.

Радует язык книги, а в сюжете есть и юмористические моменты, и несколько нетривиальных поворотов. Ну, и, собственно ужасы. Хотя, говоря по чести, полноценного романа ужасов у автора не вышло — но, возможно, Бобылева именно такой задачи перед собой и не ставила. «Вьюрки», особенно ближе к финалу, больше напоминают мистико-мифологическое фэнтези, тяготеющее к страшной сказке.

Не всё в романе идеально. Местами тексту не хватает смысловой целостности — славянская нечисть и параллельная реальность сочетаются слабо. И несмотря на стремление автора соединить все сюжетные линии книги, временами текст получается слишком мозаичным и разрозненным. К тому же не все новеллы одинаково интересны, так что «Вьюрки» смотрятся скорее как сборник рассказов с общим миром, а не полноценный роман.

Тем не менее, книга Дарьи Бобылёвой неспроста завоевала популярность и у критиков, и у издателей, и, самое главное, у читателей. И вполне возможно, что массовый успех этого романа, который с учётом грядущего телесериала может перейти на новый уровень, послужит толчком для развития мистических ужасов в России.

Итак, почему же стоит прочесть «Вьюрков»? Качественно прописанная атмосфера современной русской провинции

Психологически достоверные персонажи

Колоритная славянская нечисть

Живой и яркий язык

Уместный юмор

Реально жуткие эпизоды

Нетривиальные сюжетные повороты