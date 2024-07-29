«Дэдпул и Росомаха». Кинокомикс для взрослых во славу заурядности

Уэйд Уилсон, он же неубиваемый саркастичный наёмник по прозвищу Дэдпул, получает две новости. Одна хорошая: ему предлагают «переехать» в параллельную вселенную, где обитают всеми любимые Мстители. Другая похуже: переезд необходим потому, что вселенная самого Дэдпула вот-вот исчезнет! Сварливый супергерой Росомаха, сам того не зная, удерживал ткань времени и пространства, и после его безвременной кончины (в фильме «Логан») реальность начала распадаться. Чтобы спасти свой мир, Дэдпул берётся разыскать Росомаху-сменщика на просторах мультивселенной…

Deadpool & Wolverine Жанр: комедийный супергеройский боевик Режиссёр: Шон Леви В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Мэттью Макфэдьен Премьера: 26 июля (мировой прокат) Продолжительность: 128 минут Похоже на: «Дэдпул 2», «Главный герой», «Человек-паук: Нет пути домой»

Любой фанат супергероев знает, что спасение Вселенной — задача непростая. Причём бьются над ней не только Дэдпул с Росомахой, но и авторы фильма. Студия Marvel, в 2010-х годах безраздельно повелевавшая умами и кошельками зрителей, в последнее время переживает чёрную полосу. Всё чаще можно услышать, что долгоиграющая франшиза (свежий «Дэдпул» — уже 34-я её киночасть) зашла в тупик и пора, мол, закрывать лавочку.

«Добро пожаловать в Marvel! У нас сейчас небольшой кризис», — острит в начале фильма сам Уэйд Уилсон, известный любитель пошатать четвёртую стену. Но в каждой шутке, как водится, есть доля правды. За внешней простотой и расхлябанной фабулой «Дэдпула и Росомахи» с первых минут проступает дополнительный уровень повествования. Это весёлый и кровавый боевик про супергероев, выброшенных на обочину вселенной, и одновременно метаразмышление о том, что век кинокомиксов недолог, полон разочарований и несбывшихся планов. Но, возможно, они всё равно заслуживают любви.

Спасти нельзя удалить

Официально «Дэдпул и Росомаха» заявлен как часть Киновселенной Marvel (КВМ), и её бессменный продюсер Кевин Файги даже уверяет, будто фильм серьёзно повлияет на развитие франшизы. Однако на деле лишь одна (1!) сцена разворачивается в мире Тора и Железного Человека. Перед нами — не прелюдия к очередным «Мстителям», а эпилог отдельного супергеройского цикла от студии 20th Century Fox. Ей долгое время принадлежали права на Дэдпула, Росомаху и прочих Людей Икс, пока в 2019 году компанию не поглотила медиаимперия Disney, владеющая «основной» Marvel, — на радость фанатам и на горе сотням уволенных сотрудников.

Важно ли всё это знать перед просмотром? Как ни странно, да. После «Дэдпула и Росомахи» даже неловко вспоминать претензии некоторых зрителей к «Капитану Марвел 2»: дескать, сюжет сиквела завязан на несколько предыдущих фильмов и сериалов, и изучать их — неподъёмная «домашняя работа». Чтобы полностью погрузиться в нового «Дэдпула», необходимо хотя бы поверхностное знакомство не только с дюжиной кинокомиксов Fox, от старой «Фантастической четвёрки» до «Логана», но и с историей самой компании и её невышедших проектов!

«Дэдпул и Росомаха» обыгрывает закадровые перипетии в самом устройстве своего мира. Есть магистральная вселенная, «Священная линия времени» — то есть большая и успешная диснеевская франшиза Marvel. К ней примыкают параллельные вселенные поменьше — например, родной «Фоксвёрс» Дэдпула. А следят за ними бюрократы из Управления Временными Изменениями, которые ссылают нежизнеспособные линии-франшизы в Пустошь, метафизическую мусорную корзину, где бедолаг ждёт окончательное забвение.

Конечно, всю эту систему ещё до «Дэдпула и Росомахи» представил сериал «Локи», однако в фильме акценты расставлены иначе. Локи был трикстером, бунтовавшим против предписанного свыше сценария. Эгоцентрик-Дэдпул пытается отстоять свою историю перед угрозой неминуемого перезапуска. А противостоит ему нелепый и самовлюблённый менеджер Управления по имени Парадокс — очевидная пародия на голливудского чиновника среднего звена, который так и норовит «оптимизировать» неэффективную, по его мнению, франшизу.

Кроме того, авторы вводят в мифологию мультивселенной новое понятие — «персонажей-якоря», без которых временные линии начинают угасать. Что это, если не аллюзия к мегазвёздам, держащим на своих плечах кинофраншизы? Даже всесильная КВМ забуксовала, потеряв Роберта Дауни — младшего (поэтому его оперативно вернули). А крах вселенной Fox совпал с выходом из неё Хью Джекмана после фильма «Логан» — с этого, собственно, начинается история «Дэдпула и Росомахи». Для пущей наглядности по прибытии в Пустошь героев и зрителей встречает покосившийся логотип Fox.

Не будет спойлером сказать, что население Пустоши тоже преимущественно состоит из персонажей «Фоксвёрса». К примеру, в трейлерах засветились как злодеи-статисты вроде Жабы и Саблезубого из оригинальных «Людей Икс», так и юная наследница Росомахи из «Логана» Лора Кинни — их сыграли знакомые по прошлым фильмам актёры. Скептики ещё на этапе промокампании разругали безудержный фансервис и ставку на ностальгию, и не без оснований. Но всё же есть разница между камео модного Бенедикта Камбербэтча в третьем «Торе» и одной из главных гостевых звёзд «Дэдпула и Росомахи», чей сольник в своё время провалился в прокате и снискал аж 11% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

Пробуждая в памяти старые кинокомиксы — неудачные, неказистые, полузабытые и даже вовсе не снятые, — «Дэдпул и Росомаха» задаётся вопросом: а стоит ли их вообще помнить? Заслуживают ли они уважения зрителей и места в каноне Marvel? Или, может, лучше отбросить былые ошибки и сосредоточиться на чём-то новом, улучшенном, перезапущенном?

Иные продюсеры наверняка не удержались бы от соблазна возвысить собственную франшизу через втаптывание в грязь (или хотя бы забвение) предшественников. Но стоит отдать Кевину Файги и его коллегам должное: к наследию прошлого они относятся трепетно и от публики ожидают того же. Каждое возвращение списанных в утиль героев сопровождает обязательная пауза для аплодисментов, а завершается фильм короткой, но трогательной нарезкой закадровых материалов со съёмок кинокомиксов «Фоксвёрса».

Создатели не без оснований бравируют рейтингом 18+ — впервые в истории КВМ. Но по-настоящему взрослым фильмом «Дэдпула и Росомаху» делают не зрелищная расчленёнка и шутки про анальный секс, а пресловутая рефлексия о супергероике начала 2000-х. Marvel наконец-то открыто признаёт: возраст большинства её фанатов уже перевалил за тридцать, если не за сорок лет.

Франшиза среднего возраста

Под стать аудитории изменились и герои. Оригинальный «Дэдпул» 2016 года с подростковым нахальством высмеивал более мейнстримных коллег из Людей Икс, а его главным мотивом было желание вернуть себе красивое лицо после травматичной мутации. Восемь лет спустя Уэйда Уилсона волнуют более абстрактные материи: он переживает, что ничего не добился в жизни, и теперь сам напрашивается в команду Мстителей. Но получает отказ — мол, не по Сеньке шапка — и с горя устраивается продавцом в автосалон, попутно расставшись с возлюбленной.

У Росомахи всё ещё печальнее. Бюрократ Парадокс официально нарекает эту версию персонажа «худшим из Росомах» за то, что в решающий момент герой бросил Людей Икс, не сумел предотвратить их гибель и в итоге самоустранился от мира, найдя утешение в бутылке. Одному Диснею известно, сколько самообладания понадобилось авторам, чтобы не пошутить про Люка Скайуокера в сиквелах «Звёздных войн».

И вот два одиноких, вздорных, нереализовавшихся лузера средних лет (один мрачный, другой гиперактивный) вынужденно колесят по задворкам реальности на потрёпанной «Хонде». Всё по заветам остроумных, суматошных, по-хорошему сентиментальных роуд-муви 1980-х вроде «Успеть до полуночи» с Робертом Де Ниро и Чарльзом Гродином или «Самолётом, поездом, машиной» с Джоном Кэнди и Стивом Мартином.

Из тех же фильмов, видимо, пришла и некоторая рыхлость сюжета «Дэдпула и Росомахи». Сам жанр роуд-муви склонен к фрагментарности: диковинные локации и чудаки-попутчики сменяют друг друга, а герои комично реагируют на них и бранятся на потеху публике, то и дело пуская в ход кулаки. Нормы кинокомиксов даже позволяют вложить в эти кулаки мечи, пистолеты или адамантиевые когти — всё равно Дэдпул с Росомахой фактически бессмертны.

Развитие персонажей происходит рывками, а многие события случаются просто так, по едва проговорённым причинам и с неочевидными последствиями. К примеру, в кульминационной битве герои сражаются с целой армией, которая до этого момента никак не фигурировала в сюжете, и побеждают её не то чтобы неожиданным, а скорее взявшимся из ниоткуда способом. Но что толку ругаться, если сама сцена исполнена весело, зрелищно, в меру изобретательно и сопровождается вдохновляющим хитом Мадонны?

Постановщик «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви мало заботится о цельности истории, зато знает цену ярким эпизодам. Неудивительно: в большое кино он пришёл из телевидения и комедий со звёздами скетч-шоу SNL вроде Бена Стиллера («Ночь в музее»), Тины Фей («Безумное свидание») и всё того же Стива Мартина («Розовая пантера»). И хотя Леви несомненно глубоко погружается в процесс — в «Дэдпуле» он выступил не только режиссёром, но также продюсером и соавтором сценария, — его метод всё равно состоит в том, чтобы не привлекать к себе внимания. Оставаться надёжным, покладистым «хамелеоном».

Шон Леви легко подстраивается под разные жанры и форматы, чередует буффонаду с приключенческим кино и умеет найти подход к раздутому эго голливудских звёзд. Критики, как правило, глядят на него свысока и ругают за отсутствие амбиций. Зато от режиссёра в восторге простые зрители, чиновники Netflix (где выходит его хитовый сериал «Очень странные дела») и Райан Рейнольдс — актёр и главный творческий двигатель «Дэдпула», подружившийся с Леви в 2021 году на съёмках экшен-комедии «Главный герой».

В общем, идеальный рулевой для фильма об отбракованных франшизах и невыдающихся героях. Леви и сам такой: крепкий, небесталанный профессионал, в какой-то момент смирившийся с тем, что ему не стать новым Спилбергом (на которого он явно равняется), но не растерявший самоуважения. «Дэдпула и Росомаху» режиссёр снял всего за 69 дней, почти без корректив — чем не повод для гордости в эпоху, когда каждый второй блокбастер оборачивается дорогостоящей производственной катастрофой?

Уже можно говорить о том, что именно такие авторы и такое кино — усердное, знакомое, умеренно-задорное — нужны Marvel, чтобы вернуть доверие зрителей. «Дэдпул и Росомаха» собрал почти полмиллиарда долларов за первый уик-энд и, похоже, станет самым кассовым релизом КВМ за последние три года. И дело не только в ностальгии: ещё свежи в памяти прошлогодние провалы «Флэша» и «Индианы Джонса». Успех всегда складывается из множества разных, часто непредсказуемых факторов — иногда достаточно просто оказаться в нужное время в нужном месте с нужным «персонажем-якорем».