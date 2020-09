Итак, молодая девушка в исполнении Джесси Бакли и ее парень Джейк в исполнении Джесси Племонса едут на ужин к родителям Джейка, живущим за городом, на ферме. Героиня при этом размышляет, как бы ей порвать с Джейком, испытывает легкие угрызения совести от того, что он не в курсе ее планов, меланхолично глядит на заснеженные поля и фермы, что проносятся за окном, и поддерживает беседу с Джейком на самые разные темы. Далее по сюжету будет ферма, встреча с родителями и много-много нарастающего абсурда — он есть и в книге, и в фильме, просто выглядит по-разному.

Примерно до середины кажется, что Кауфман в фундаментальном смысле ничего в сюжете романа не изменил, просто добавил некоторые детали (вроде собаки) или передал те же самые события посредством визуальных образов, а не слов. В целом, нормально для кинематографа. И даже когда родители Джейка оказываются не совсем такими, как в книге, или когда возникают существенные новшества вроде неопределенного прошлого Героини, все равно ловушка Кауфмановского нарратива все еще остается открытой (ну, так кажется).

А потом мы вместе с героями попадаем в школу, и еще один персонаж, который до той поры просто обязан был вызывать сильное недоумение у тех, кто не читал книгу и вообще не имеет понятия, что тут происходит, получает свои три минуты славы. И финал — квинтэссенция сюрреализма и абсурда, как я понимаю, тоже вполне Кауфмановского — вроде бы расставляет все по местам. В результате получается совсем другая история, нежели у Рейда.

Ее инаковость странным образом отражена в ошибке переводчика. В русских субтитрах термин Ipseity (так Джейк предлагал назвать команду для игры в викторину) переведен как «Солипсист». Это на самом деле совсем другое, причем с переводом тут и впрямь имеется некоторая сложность…

(Еще одно предупреждение о спойлерах на тот случай, если вы первое уже забыли.)

«Солипсист», как я понимаю, «приехал» из уже существующего и изданного перевода романа. Сравним:

Ipseity is essentially just another way to say selfhood or individuality. It’s from the Latin ipse, which means self.

– Солипсист – это человек, который признает собственное сознание единственной несомненной реальностью; это от латинского solus, что значит «единственный», и ipse – «сам».