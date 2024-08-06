«Бэтмен против Годзиллы» и другие фильмы про Бэтмена, которые так и не сняли

За почти сто лет образ Бэтмена на большом экране претерпел множество метаморфоз: от китчевой версии с Адамом Уэстом до реалистичной интерпретации Кристофера Нолана. Их могло быть ещё больше — но, как и положено популярному персонажу, на каждый дошедший до зрителя фильм про Бэтмена приходится целая пачка тех, что так и остались на бумаге. Сегодня мы бы хотели вспомнить наиболее известные неснятые картины про тёмного рыцаря Готэма.

Бэтмен против Годзиллы

Midjourney | Hobby World | промтер Александр Гагинский

В 1962 году японская студия «Тохо» выпустила картину «Кинг-Конг против Годзиллы». Она пользовалась огромной популярностью. Только в Японии её посмотрели свыше 11 миллионов зрителей. На волне этого успеха в 1965 году сценаристу Синъити Сэкидзаве пришла в голову идея сделать ещё один кроссовер — только в этот раз дать бой радиоактивной ящерице должен был Брюс Уэйн.

Концепция Сэкидзавы предполагала, что, помимо самого Бэтмена, в фильме появятся Робин и комиссар Гордон. Они должны были сражаться с Королём монстров при помощи бэтмобиля, бэткоптера и бэтцикла. В черновиках Сэкидзавы также упоминается аппарат для управления погодой (эту идею позже реализовали в фильме «Сын Годзиллы») и устройство, позволявшее контролировать самого Годзиллу.

Однако все эти задумки так и остались на бумаге. Буквально через пару месяцев после того, как Сэкидзава предложил эту идею, началась трансляция сериала с Адамом Уэстом. До сих пор точно не известно, успел ли сценарист обратиться со своим предложением в DC Comics или же проект не вышел за рамки его личной инициативы.

«Бэтмен продолжается» Тима Бёртона

По мотивам сценария с Уильямсом в роли Двуликого существует комикс

Изначально «Бэтмен возвращается» не должен был стать последней лентой про Тёмного рыцаря, снятой Тимом Бёртоном. Режиссёр публично говорил, что хочет поставить третий фильм и таким образом оформить трилогию. В качестве рабочего названия взяли «Бэтмен продолжается» (Batman Сontinues).

Если бы фильм состоялся, его актёрский состав был бы совсем не таким, как у снятого вместо него «Бэтмена навсегда». С Бёртоном у руля Майкл Китон наверняка вновь бы исполнил роль крылатого мстителя. Планировалось и возвращение Женщины-кошки в исполнении Мишель Пфайффер. Роль Харви Дента вновь сыграл бы Билли Ди Уильямс, который подписался на первого «Бэтмена» как раз из расчёта на то, что в будущем его роль значительно расширят. Доктора Чейз Меридиан сыграла бы Рене Руссо, а Робином стал бы Марлон Уэйанс. Изначально он должен был появиться ещё в фильме «Бэтмен возвращается» (под него даже заказали игрушку), но затем Робина отложили на триквел. А Загадочника мог сыграть музыкант Микки Доленц — с ним вели переговоры.

Но все эти планы разрушило то, что «Бэтмен возвращается» не обрёл успеха: по сравнению с первой частью его бюджет вырос почти вдвое, а сборы оказались на 150 миллионов долларов меньше. Он отнюдь не провалился, но студия была недовольна столь значительным недобором. Главным же фактором послужили жалобы родителей — они ожидали детское кино, а получили взрослый, мрачный и сексуализированный фильм. Дошло до того, что McDonald's даже убрал игрушки по «Бэтмену возвращается» из наборов «Хэппи-мил».

После этого студия дала понять Бёртону, что больше не нуждается в его услугах. Вслед за режиссёром проект покинул и Майкл Китон, которого заменил Вэл Килмер. Поскольку он был моложе Рене Руссо, ей тоже пришлось попрощаться с ролью. Вдобавок новый режиссёр Джоэл Шумахер не стал придерживаться договорённостей своего предшественника. Так что обещанные Билли Ди Уильямсу и Марлону Уэйнсу роли отдали Томми Ли Джонсу и Крису О`Доннеллу.

Ходили слухи, что студия выплатила Уильямсу солидную компенсацию за отказ от съёмок в «Бэтмене навсегда». Впрочем, он это отрицает. А вот Марлон Уэйанс признал, что ему не просто выплатили неустойку в 100 тысяч долларов, он до сих пор получает роялти за фильм, в котором так и не снялся.

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«Бэтмен без оков» Джоэла Шумахера

Джоэл Шумахер. На самом деле, он любил Бэтмена, но по-своему 1996 Kenner Toy Fair

Сейчас это звучит забавно, но студии Warner Bros. в целом нравились материалы со съёмок «Бэтмена и Робина». Все считали, что картина станет большим хитом, — а раз так, то надо было готовиться к следующему фильму, который получил рабочее название «Бэтмен без оков» (Batman Unchained) (кое-где также встречается вариант «Бэтмен-триумфатор»). Режиссёрское кресло осталось бы за Джоэлом Шумахером, который должен был сделать то, что не удалось Бёртону, и закончить свою трилогию. В качестве сценариста наняли Марка Протасевича. Премьеру назначили на лето 1999 года.

По сценарию пятого фильма противниками Тёмного рыцаря были Пугало и Харли Квинн, которая оказывалась дочкой Джокера из первой части. Они пытались свести Бэтмена с ума и поместить его в Аркхэм. Студия также хотела устроить камео Джокера в виде галлюцинации, порождённой газом Пугала. В финале Брюс Уэйн путешествовал на Бали, где входил в пещеру и позволял летучим мышам наброситься на него в знак того, что он победил свои страхи.

Возможно, как-то так выглядела бы Мадонна в роли Харли Квинн Midjourney | Hobby World | промтер Александр Гагинский

Все основные актёры «Бэтмена и Робина» должны были вернуться к своим ролям. Предполагалось, что Пугало сыграет рэпер Кулио. Позже он рассказывал, что согласился сняться в эпизодической роли в «Бэтмене и Робине», потому что по традиции франшизы ему обещали полноценную роль в следующем фильме. На партию Харли Квинн молва сватала Мадонну, которая якобы была основной кандидатурой Джоэла Шумахера.

А затем «Бэтмен и Робин» вышел на экраны — и после его фиаско сценарий немедленно выкинули в мусорное ведро вместе со всеми планами на продолжение. Работа Протасевича так и не стала достоянием широкой публики — а те, кто всё же читал её, дают разные оценки. Кто-то описывал её как очередной карнавал глупости с парой новых опереточных злодеев. Но сам Шумахер утверждал, что «Бэтмен без оков» был бы намного мрачнее и по духу ближе к лентам Бёртона.

«Бэтмен: Тёмный рыцарь»

Мэн-бэт в комиксах DC Comics

Параллельно с «Бэтменом без оков» в конце 1990-х в разработке был ещё один сценарий под названием « Бэтмен: Тёмный рыцарь » (Batman: DarKnight). Его авторы, Ли Шапиро и Стивен Уайз, вдохновлялись комиксом «Возвращение тёмного рыцаря» и хотели вернуть франшизу в более мрачное русло.

По сюжету Брюс Уэйн понял, что потерял способность внушать преступникам страх, и ушёл в добровольное изгнание. Робин тоже забросил борьбу с криминальным миром Готэма и поступил в университет. Главным злодеем был Пугало, который экспериментировал над заключёнными Аркхэма и заразил доктора Кирка Лангстрёма вирусом, превратившим его в кровожадную помесь человека и летучей мыши — Мен-бэта. Испуганные горожане принимали охотящегося по ночам монстра за Бэтмена. Так что Брюсу пришлось вернуться в Готэм, чтобы восстановить своё доброе имя.

Некоторое время студия всерьёз рассматривала этот сценарий. Его разработка продолжалась до 2000 года, после чего проект отменили, потому что у Warner Bros. появился куда более любопытный вариант со звёздными именами. Но об этом чуть позже.

«Бэтмен будущего»

Кадр из мультсериала. Представьте, что справа — Клинт Иствуд

В 1999 году началась трансляция мультсериала «Бэтмен будущего». Он пользовался большой популярностью, и неудивительно, что студия задумалась над тем, чтобы адаптировать его сюжет под формат полнометражного фильма. Эту задачу поручили создателям сериала Полу Дини и Алану Барнетту, в режиссёрское кресло планировал сесть Боаз Якин.

Первая версия сценария была представлена летом 2001 года. Известно, что авторы придерживались основной сюжетной линии мультсериала и решили рассказать историю о старшекласснике Терри Макгиннисе, который боролся с преступностью в футуристическом Готэме под руководством постаревшего Брюса Уэйна.

Однако дальше этого дело так и не пошло, и вскоре, как и «Бэтмен: Тёмный рыцарь», проект отменили. Одной из причин этого стало расхождение во взглядах между режиссёром и студией. Боаз Якин хотел взять Клинта Иствуда на роль старого Брюса Уэйна и сделать мрачное и нигилистическое кино, заточенное под рейтинг R, что не очень пришлось по душе боссам Warner Bros. Особенно с учётом того, что на горизонте маячил более перспективный проект, который, как тогда считалось, и обещал перезапустить франшизу.

«Бэтмен: Год первый» Даррена Аронофски

Концепт-арты к «Бэтмену» Аронофски

Этим проектом был «Бэтмен: Год первый». Как ни странно, первым идею сделать фильм по мотивам знаменитого графического романа Фрэнка Миллера подал не кто иной, как Джоэл Шумахер. После о шквала критики за «Бэтмена и Робина» он постоянно извинялся перед фанатами и предложил в качестве компенсации снять кино, которое бы им понравилось.

Студии понравилась идея — вот только имя Шумахера уже было слишком токсичным, чтобы допускать его к такому проекту. Так что на этом его участие и закончилось, а кино предложили поставить Даррену Аронофски, режиссёру авангардных драм «Пи» и «Реквием по мечте». Он в то время как раз занимался адаптацией другого графического романа Фрэнка Миллера, «Ронин», и неплохо с ним сработался.

Ещё концепт-арты. Проект дошёл даже до разработки костюмов

Аронофски и Миллер согласились поменять проект и взяться за «Год первый». На свет появился сценарий, который предполагал полное переосмысление франшизы. В нём молодой Брюс Уэйн работал в автомастерской Малыша Эла — здоровенного темнокожего парня, чей отец когда-то нашёл маленького Брюса у тел застреленных родителей и приютил его. Из-за пережитого шока Брюс практически ничего не помнил о семье и своём происхождении. А Селина Кайл была темнокожей проституткой, специализирующейся на БДСМ. Вдохновившись примером комиссара Гордона, который объявил войну захватившей Готэм преступности, юный Брюс тоже решил выступить против криминального мира.

По сравнению с фильмами Бёртона и Шумахера «Год первый» вышел бы мрачнее и ближе к реальности. В сценарии не было традиционных суперзлодеев. Врагами Бэтмена стали бы исключительно бандиты, продажные копы и чиновники. Гаджеты, насколько это возможно, свели к минимуму. Например, в качестве шлема Брюс поначалу использовал переделанную хоккейную маску, бэтмобилем ему служил старенький кадиллак, бэтпещерой — заброшенная станция метро. И, конечно же, сценарий был заточен под взрослый рейтинг R.

Создатели начали присматриваться к актёрам. На роль Брюса Уэйна рассматривали многих — от Киану Ривза до Кристиана Бэйла. Аронофски отдавал предпочтение Хоакину Фениксу, а студия Фредди Принцу — младшему. Основным кандидатом на роль Гордона был Аарон Экхарт (который позже у Нолана сыграл Харви Дента).

Но в итоге и «Год первый» так и не сняли. Свою роль в этом сыграли творческие разногласия между Аронофски и Миллером. По воспоминаниям Миллера, видение Аронофски было даже мрачнее его собственного, и он часто спорил с режиссёром, доказывая ему, что, например, Бэтмен бы никогда не стал никого пытать.

Но всё же главная причина отмены крылась на студии: в какой-то момент там испугались собственной смелости и повторения истории с фильмом «Бэтмен возвращается». Продюсеры хотели получить кино, на которое можно водить детей, чтобы потом продавать игрушки. «Год первый» был совсем не таким. Так что Warner Bros. хорошо заплатила Аронофски и Миллеру за проделанную работу, но отказалась от их услуг.

«Бэтмен против Супермена» Вольфганга Петерсена

Джош Хартнетт — Бэтмен и Джуд Лоу — Супермен в представлении нейросети Midjourney | Hobby World | промтер Александр Гагинский

Помимо одиночного фильма про Бэтмена, в начале 2000-х на Warner Bros. пытались перезапустить франшизу про Супермена. И продюсерам пришла в голову идея объединить двух героев в одном фильме.

Режиссёром кроссовера назначили Вольфганга Петерсена («Бесконечная история»), а за рукопись отвечали Эндрю Кевин Уокер и Акива Голдсман. Сюжет строился на том, что после смерти Альфреда, Робина и комиссара Гордона Брюс Уэйн ушёл в отставку и зажил жизнью обычного человека. Но когда непонятно как воскресший Джокер убил его невесту, Бэтмен вернулся на улицы Готэма — и столкнулся там с Суперменом. В финале выяснилось, что всё это было частью хитроумного плана Лекса Лютора, который клонировал Джокера.

Можно заметить, что часть этого сюжета дожила до фильма «Бэтмен против Супермена» Снайдера. Только вместо дуэта Джокера и Лютора в нём Лютор, ведущий себя как Джокер

Летом 2002 года казалось, что производство «Бэтмена против Супермена» — решённый вопрос. Съёмки должны были начаться в 2003 году, а выход фильма запланировали летом 2004-го. Начался кастинг. Поговаривают, что роли Бэтмена и Супермена предлагали Кристиану Бэйлу и Джуду Лоу, а когда ни один из них так и не ответил согласием — Колину Фарреллу и Джошу Хартнетту. Самое забавное, что Хартнетт и Лоу также получили предложения сыграть Супермена у «конкурентов» — в фильме «Супермен: пролёт», который параллельно разрабатывали Джей Джей Абрамс и МакДжи.

Из-за проблем с кастингом Петерсен устал ждать начала съёмок и отказался от проекта в пользу «Трои», что нанесло решающий удар по «Бэтмену против Супермена». Президент Warner Bros. Алан Хорн, изначально считавший кроссовер не лучшей идеей, воспользовался этими задержками, чтобы закрыть проект и сосредоточиться на самостоятельных ребутах франшиз. Но и у «Пролёта» начались серьёзные проблемы, а затем проект развалился.

Подробнее об этом Неснятые фильмы: Как Супермен не стал чёрным Кирилл Размыслович 21.03.2016 72617

«Лига справедливости» Джорджа Миллера

В 2007 году в Warner Bros. объявили рокировку в планах по экранизации комиксов. «Чудо-женщина» Джосса Уидона и «Флэш» Дэвида Гойера, которые разрабатывали в то время, пришлось отменить. Вместо сольных фильмов про супергероев студия решила делать ставку на «Лигу справедливости». За сценарий взялись супруги Малруни, а кресло постановщика предложили Джейсону Райтману — но тот отказался. Следующим предложение получил Джордж Миллер, создатель «Безумного Макса». Он согласился.

По задумке студии, «Лига справедливости» должна была стать отдельной франшизой, не связанной ни с провальным «Возвращением Супермена», ни с серией Кристофера Нолана. Миллер решил взять на главные роли молодых и малоизвестных актёров, чтобы они выросли на экране вместе с героями. Состав выглядел так:

Концепт-арт к неснятой «Лиге»

Бэтмен — Арми Хаммер

Супермен — Ди Джей Котрона

Флэш — Адам Броуди



Чудо-женщина — Меган Гейл



Марсианский охотник — Хью Кияс-Бёрн

Зелёный фонарь — Коммон

Максвелл Лорд — Джей Барушель

Талия аль Гул — Тереза Палмер

По сюжету Талия аль Гул и Максвелл Лорд объединили силы, чтобы уничтожить всех супергероев. Для этого они взломали созданную Бэтменом систему безопасности, которая должна была помочь ему остановить других супергероев, если те станут угрозой для Земли, и узнали обо всех их слабостях. После этого они заразили людей по всему миру наноботами, которые превратили тех в боевых роботов, и атаковали Нью-Йорк. В финале Флэш пожертвовал собой, разогнавшись до скорости света, чтобы уничтожить всех злодеев. После этого оставшиеся герои сформировали Лигу справедливости, где место погибшего Флэша занял его племянник.

Первая версия сценария «Лиги», мягко говоря, не хватала звёзд с неба и нуждалась в серьёзной переработке. Однако тут началась забастовка сценаристов, из-за которой проект пришлось поставить на паузу. Когда она завершилась, сценарий переделали (в частности, место Максвелла Лорда занял Лекс Лютор) — но по свидетельству очевидцев, общее качество не сильно выросло.

Другой серьёзный удар преподнесли власти Австралии. Дело в том, что Миллер планировал снимать кино на родине: это позволяло получить солидные налоговые вычеты, что было весьма кстати, поскольку бюджет картины оценивали в огромные 220 миллионов. Так что съёмочная группа в основном состояла из австралийцев, как и значительная часть актёрского состава. Однако власти отказали Warner Bros. в налоговых льготах, сославшись на то, что фильму недостаёт австралийцев на главных ролях. Производство пришлось спешно перенести в Ванкувер, что вновь отсрочило начало съёмок.

Хью Кияс-Бёрн примеряет грим Марсианского Охотника DC Films

А затем на экраны вышел «Тёмный рыцарь» Нолана, ставший мировым феноменом. Руководство Warner Bros. пришло к выводу, что глупо пытаться делать супергеройский капустник с новым Бэтменом, когда у студии уже есть успешная франшиза. Нолану решили дать завершить его трилогию, чтобы затем сосредоточиться на одиночных фильмах про супергероев. На этом в «Лиге справедливости» Миллера была поставлена точка.

Впрочем, хоть фильм так и остался на бумаге, эта история имела важное последствие. В качестве компенсации за отмену проекта в Warner Bros. предложили Миллеру снять новый фильм про Безумного Макса — «Дорогу ярости». В нём снялись два актёра из несостоявшейся «Лиги»: Хью Кияс-Бёрн исполнил роль Несмертного Джо, а Меган Гейл — подругу детства Фуриосы, Валькирию.

«Бэтмен» Бена Аффлека

Когда Бен Аффлек подписывался на роль Бэтмена в киновселенной DC, он не собирался ограничиваться лишь кроссоверами и «Лигой справедливости». Как и Супермен, новый Бэтмен должен был удостоиться отдельного фильма. А поскольку Аффлек недавно получил Оскар за «Операцию Арго», ему предложили ещё и самому стать режиссёром фильма.

И вот в 2015 году официально объявили, что новому «Бэтмену» быть. Аффлек писал его сценарий совместно с Джеффом Джонсом. Планировалось, что действие картины развернётся после событий «Лиги справедливости». Главным злодеем был Дефстроук в исполнении Джо Манганьелло (он появился в сцене после титров «Лиги»). Предполагалось, что он соберёт команду из обитателей лечебницы Аркхэм и бросит вызов Бэтмену.

А затем начались съёмки «Лиги». По словам Аффлека, они стали худшим опытом за всю его жизнь, который дурно сказался на психическом здоровье. Актёр начал много пить и, по его словам, в какой-то момент даже подумывал выпрыгнуть в окно.

Когда мучительные съёмки наконец завершились, Аффлек понял, что больше не в состоянии заниматься Бэтменом. В 2018 году официально объявили о его уходе, а к проекту подключился новый постановщик Мэтт Ривз. Он решил поставить совсем другую историю с другим Брюсом Уэйном. Что до Аффлека, то в дальнейшем он надевал костюм Бэтмена лишь ради досъёмок режиссёрской версии «Лиги», а также ради камео во «Флэше».

«Бэтгёрл»

Все описанные выше проекты объединяет то, что они так и не добрались до команды «Мотор!», хотя некоторые и были близки к этому. «Бэтгёрл» — совсем другой случай. Кино сняли, но, к сожалению или к счастью, мы вряд ли когда-нибудь его увидим.

Изначально этим проектом занимался Джосс Уидон, давно мечтавший снять фильм о супергероине. Но после неудачи «Лиги справедливости» и скандалов на съёмках и в личной жизни ему пришлось уйти. Уидона заменил тандем режиссёров — Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Роль Бэтгёрл получила Лесли Грейс. Главным злодеем сделали Светлячка, которого сыграл Брендан Фрейзер. В фильме также должен был появиться комиссар Гордон в исполнении Джей Кей Симмонса и, собственно, сам Бэтмен — с лицом Майкла Китона. Предполагалось, что «Флэш» выйдет раньше и объяснит зрителям, как стало возможным возвращение его героя.

Фото со съёмок «Бэтгёрл», справа — Майкл Китон в роли пожилого Бэтмена Adil El Arbi

Съёмки «Бэтгёрл» стартовали в конце ноября 2021 года в Глазго и завершились 31 марта 2022 года. Они прошли спокойно, и начался постпродакшен. Возник вопрос о том, где именно выйдет «Бэтгёрл». Изначально её создавали для стриминг-сервиса HBO Max, но затем пошли разговоры о том, чтобы поднять бюджет фильма с 70 до 90 миллионов и выпустить его в кинотеатрах.

А потом грянул гром. В августе 2022 года новый директор студии Дэвид Заслав начал сокращать расходы — и зарезал «Бэтгёрл». Было объявлено, что фильм никогда не выйдет ни на стримингах, ни в прокат. За счёт этого студия получила налоговые вычеты.

В сети тогда ходили слухи, будто причиной стали тест-просмотры «Бэтгёрл», которые якобы прошли ужасно. Но позже выяснилось, что хоть тестовая версия фильма с незавершёнными спецэффектами и не блистала на показах, отзывы были не настолько плохи. По крайней мере, лучше, чем у «Хищных птиц», всё же добравшихся до экрана. Скорее всего, слухи распустили сотрудники Warner Bros., чтобы закрытие выглядело не таким циничным.

Джей Кей Симмонс в роли комиссара Гордона Фото © McGOWAN / BACKGRID Светлячок на съёмках: не сам Брендан Фрейзер, а его дублёр Фото © UnBoxPHD / SplashNews.com

Сами создатели узнали о смерти «Бэтгёрл» из прессы. Их держали в неведении, чтобы никто из них не успел скачать версию фильма с серверов студии и затем «случайно» не выложил её в Сеть, чтобы опровергнуть истории об ужасающем качестве. Впрочем, Майкл Китон этой потере не расстроился:

Нет, мне на этот счёт было всё равно. Отлично развлёкся, хорошо заплатили. Мне нормально. — Майкл Китон

Сейчас вероятность того, что мы когда-нибудь увидим «Бэтгёрл», близка к нулю. Чтобы выпустить этот не особо ожидаемый фильм, студии придётся вернуть налоговые вычеты, а также выделить деньги на доделку спецэффектов. Если это и случится, то лишь в какой-нибудь параллельной вселенной.

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