Какие фильмы смотреть в 2022? Ужасы и мистика

Для тех, кто любит пощекотать себе нервы перед экраном, грядущий год станет поводом вспомнить классику. После успешного «Хэллоуина» 2018 года кинокомпании массово бросились возрождать культовые франшизы на любой вкус — от «Крика» до «Техасской резни бензопилой». Причём немалую часть этих возрождений забрали себе стриминговые сервисы. Но не классикой единой. Поклонников постхоррора порадует новым фильмом Джордан Пил, фанатов Стивена Кинга (и его сына) ждут ещё несколько экранизаций, а если всё сложится совсем хорошо, то до проката доберутся и несколько фильмов-долгостроев.

Крик

Когда? 13 января.

Что? Ещё одна часть известной серии слэшеров, созданная полностью новой командой.

О чём? Об очередном убийце-подражателе, который вновь устроил кровавую баню в городке Вудсборо — как раз через 25 лет после событий оригинального фильма. Среди персонажей много знакомых фанатам лиц — хоть пятый «Крик» и заявлен как перезапуск серии, но его сюжет показывает старых героев и во многом опирается на события предыдущих частей.

Чего ждём? Мягкий перезапуск истории о Призрачном лице и его жертвах. Новый «Крик» (который даже обошёлся без порядкового номера в названии) впервые снимает не основатель серии Уэс Крэйвен — он скончался в 2015 году. Ему на смену пришёл коллектив Radio Silence — трио режиссёров, известное поклонникам хорроров по триллеру «Я иду искать» 2019 года и эпизодам в антологиях «З/Л/О» и «Монстры юга». А Кевин Уильямсон, придумавший сюжет и персонажей «Крика», уступил место сценаристу «Нового Человека-паука» Джеймсу Вандербилту.

Пойдут ли эти изменения на пользу? Пока сложно сказать. С одной стороны, ни одну работу Radio Silence нельзя назвать действительно прорывной, а их лучший (по мнению критиков) фильм «Я иду искать» имеет мало общего с фильмами ужасов. А Джеймс Вандербилт почти не работал над хоррорами и в последние годы больше тяготел к динамичным блокбастерам.

С другой стороны, авторы оригинальных частей в третьем и четвёртом фильме сами будто растеряли хватку и ударились в штампы хорроров, которые изначально собирались с умом обыгрывать. А Radio Silence в этих штампах неплохо разбирается, поэтому есть надежда, что теперь у режиссёров всё получится. По крайней мере, трейлеры выглядят убедительно.

Чёрный телефон

Когда? 27 января.

Что? Экранизация одноимённого рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга.

О чём? О серийном убийце (Итан Хоук), который похищает детей, и его очередной жертве. Мальчик Финни (Мейсон Темз) просыпается в звуконепроницаемом подвале и понимает, что спасения ждать не от кого. Но в старом телефоне с обрезанным проводом герой слышит голоса предыдущих жертв маньяка и с их помощью пытается сбежать.

Чего ждём? Не самого страшного, но очень напряжённого триллера. «Чёрный телефон» уже показывали в сентябре 2021 года на фестивале Fantastic Fest, и критики успели поделиться своим мнением. Если вкратце — кажется, нас ждёт один из самых ярких хорроров 2022 года.

В оригинальном рассказе Джо Хилл с выдумкой смешал историю про маньяка и страшилку про мёртвых детей, и, если верить критикам, фильм эту смесь отлично воспроизвёл на экране. Но придётся запастись терпением — как и первоисточник, «Чёрный телефон» долго разгоняется. Примерно половину сюжета Финни в основном изучает ситуацию и расследует, что произошло с другими детьми. Настоящий ужас начинается только потом.

Особенно хвалят работу актёра Итана Хоука, который играет жестокого, но по-своему ранимого маньяка, и режиссёра Скотта Дерриксона — постановщика «Синистера», «Избави нас от лукавого» и… «Доктора Стрэнджа». Дерриксон уже не раз показывал, что умеет выжимать максимум из низкобюджетного хоррора, да и с Хоуком работать ему не впервые — так что режиссёр вполне мог сделать убийцу в маске главной звездой фильма.

А что там Кинг-старший? Для Джо Хилла «Чёрный телефон» — всего третья полнометражная экранизация, а вот произведения его отца появлялись на большом экране уже десятки раз. Вот и в 2022-м выйдет парочка. Жребий (9 сентября) — четвёртая адаптация романа «Салемов Удел», задуманного Кингом как переосмысление «Дракулы» Брэма Стокера. Вероятно, и экранизация попробует переосмыслить всевозможные фильмы ужасов про вампиров — благо снимает её Гари Доберман, который совсем недавно адаптировал под киносценарий «Оно», другой роман писателя. Сюжет «Жребия» расскажет о молодом авторе Бене Миерсе (Льюис Пуллман) и небольшом городке Салемов Удел, где обосновался кровожадный высший вампир. Воспламеняющая взглядом (2022) — экранизация одноимённого романа, которая почему-то чаще презентуется как ремейк неудачной адаптации 1984 года. В центре сюжета — Энди (Зак Эфрон) и его дочь Чарли (Райан Кира Армстронг), однажды открывшая в себе способность силой мысли поджигать всё, на что посмотрит. Вскоре после этого семье приходится спасаться от секретной организации «Контора», из-за экспериментов которой у девочки и появились способности.

Астрал: Тёмное царство

Когда? 5 апреля.

Что? Спин-офф, призванный увязать друг с другом сюжетные линии предыдущих «Астралов».

О чём? О самом первом монстре серии — Красноликом демоне — и семье Ламбертов, которой опять придётся с ним столкнуться.

Чего ждём? Конца досъёмок, судя по всему. Изначально продюсеры серии рассматривали «Тёмное царство» как малобюджетный сорокаминутный спин-офф, который свяжет фильм «Астрал: Глава 2» с будущей (и уже подтверждённой) полноценной пятой частью. Но во время работы концепция изменилась: теперь «Тёмное царство» — это отдельный полнометражный фильм, для которого даже пришлось ещё раз собирать актёров на съёмку новых сцен.

Режиссёром «Тёмного царства» назначен Патрик Уилсон — он же играл главного героя первых двух «Астралов» Джоша Ламберта. Новый фильм станет для Уилсона режиссёрским дебютом, и пока трудно сказать, в каком направлении пойдёт серия. Судя по первым трейлерам — к корням. В «Тёмном царстве» появится семья Ламбертов, преследующий их Красноликий демон, а также другие персонажи из разных частей — да и сама история, кажется, будет ссылаться на события самых первых «Астралов».

Техасская резня бензопилой

Когда? 18 февраля.

Что? Прямое продолжение фильма 1974 года, которое игнорирует все предыдущие сиквелы и выходит эксклюзивно на Netflix.

О чём? О постаревшем Кожаном лице (Марк Бёрнэм) — маньяке с бензопилой, вернувшемся спустя почти пятьдесят лет после оригинальной «Резни», чтобы разобраться с ещё одной компанией чересчур любопытных подростков.

Чего ждём? Ещё один мягкий перезапуск, который (в отличие от «Крика») пошёл по пути «Хэллоуина» 2018 года — то есть избавился от всех продолжений, приквелов и альтернативных версий, чтобы сосредоточиться на развитии оригинальной истории. Продюсеры новой «Резни» обращают внимание на преемственность особенно настойчиво: хвастаются, что на съёмках использованы аутентичные винтажные объективы и старомодные практические эффекты вместо компьютерной графики. Даже локации в Болгарии авторы подбирали так, чтобы точно попасть в атмосферу техасской глубинки.

Сюжет продолжения чуть ли не впервые сделает Кожаное лицо полноценным антагонистом. В предыдущих фильмах маньяк обычно оказывался марионеткой своей семьи каннибалов-манипуляторов, но в доступных материалах по «Резне» 2022 года о семье нет ни слова. Охотиться же Кожаное лицо будет не только на привычную для жанра компанию молодых людей, но и на свою давнюю знакомую Салли Хардести (Олуэн Фуэре) — единственную выжившую героиню оригинального фильма, которая спустя полвека всё ещё хочет отомстить за погибших друзей.

Звучит здорово, но есть и повод для сомнений: производство нового фильма оказалось проблемным. Сначала Legendary Pictures отстранила от работы над «Резнёй» режиссёров Райана и Энди Тохилла из-за творческих разногласий. Потом весь отснятый ими материал отправился в утиль, а съёмки перезапустили с Дэвидом Блу Гарсиа — опытным оператором и постановщиком триллера «Техасец» 2018 года. Наконец, ещё через год в сети появились слухи о провальных тестовых показах, хотя позже сценарист хоррора Федерико Альварес их опроверг.

Стриминги возрождают классику В 2022 году не только на Netflix выйдут продолжения классических хорроров — другие стриминги тоже бросились возрождать известные франшизы. Кратко рассказываем о двух из них. «Восставший из ада» (2022, Hulu) — новое прочтение Клайва Баркера от режиссёра, сценаристов и продюсера «Дома на другой стороне». Хорошо сработавшаяся команда обещает не отходить слишком далеко от оригинального романа, но при этом и не повторять точь-в-точь экранизацию 1987 года. Из необычных решений — культового злодея Пинхеда в новом фильме сыграет актриса Джейми Клейтон. «Восстание зловещих мертвецов» (HBO Max) — пятый полнометражный фильм о зловещих мертвецах и второй без главного героя оригинала — Эша Уильямса (сцену после титров в расчёт не берём). Создатели первой части (актёр Брюс Кэмпбелл и постановщик Сэм Рейми) остались лишь в качестве продюсеров. А режиссёрское кресло занял Ли Кронин, отметившийся в 2019 году неплохим хоррором «Другой». В остальном информации о фильме мало — известно, что зрители опять увидят новых персонажей со своей историей, которым придётся столкнуться с демонами материнства.

Аллея кошмаров

Когда? 27 января.

Что? Детективный нуар, экранизация романа Уильяма Линзи Грэшема.

О чём? О мошеннике-иллюзионисте Стэне Карлайле, который объединяет усилия с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. Вместе они заставляют богачей думать, что способны говорить с мёртвыми.

Чего ждём? Первый нефантастический фильм от Гильермо Дель Торо — но выглядит и ощущается так, что даст фору многим фантастическим картинам. Трейлеры завораживают с первого взгляда, есть в них что-то гипнотическое, как раз присущее мошенникам-иллюзионистам. К тому же это начало XX века, самое время для мистических историй про спиритизм.

Главные роли в фильме исполнили Брэдли Купер, Кейт Бланшет, Руни Мара, Тони Колетт и, разумеется, Рон Перлман.

Нет

Когда? 21 июля.

Что? Новый фильм Джордана Пила — режиссёра и сценариста социальных хорроров «Мы» и «Прочь».

О чём? Джордан Пил традиционно держит любые сюжетные подробности в секрете. Но, скорее всего, можно ожидать важные для режиссёра темы расизма и неравенства в обществе.

Чего ждём? Кино вроде «Мы» и «Прочь» сейчас модно называть постхоррорами — то есть фильмами ужасов, которые пугают не резкими звуками и выпрыгивающими монстрами, а историей, атмосферой или характерами персонажей. От «Нет» имеет смысл ждать такого же подхода — вряд ли фильм сгодится как адреналиновый ужастик на вечер, а вот как подкидывающий пищу для размышлений социальный триллер может сработать.

P.S. к постхоррору Поклонники вдумчивых хорроров в 2022 году могут присмотреться к ещё одному фильму — «Не волнуйся, солнышко» (22 сентября). Новая режиссёрская работа Оливии Уайлд со звездой «Солнцестояния» Флоренс Пью в главной роли показывает зрителю социальный эксперимент — утопическое общество, в котором царит вечная атмосфера 1950-х. Но когда у домохозяйки Элис (Пью) в этом идеальном мире пропадает муж (Гарри Стайлз) и девушка начинает своё расследование, ей открывается тёмная сторона утопии.

Тёмная жатва

Когда? 9 сентября.

Что? Фэнтезийный хоррор от режиссёра интерактивного фильма «Тёмное зеркало: Брандашмыг».

О чём? О хэллоуинском чудовище, которое раз в год приходит с полей, чтобы поохотиться на жителей небольшого городка. О жителях небольшого городка, которые раз в год приходят к полям, чтобы поохотиться на хэллоуинское чудовище.

Чего ждём? Историю, где нашлось место и традиционным монстрам, и небольшому городку со своими странными ритуалами. По сюжету «Тёмной жатвы» за успешное убийство чудовища жителю полагается награда — разрешение уехать из поселения куда подальше. Вряд ли с такими порядками в городке разовьётся здоровое и счастливое общество, а режиссёр «Чёрного зеркала» как раз может обыграть эту концепцию как-нибудь поинтереснее.

Почему ещё хочется верить в успех «Тёмной жатвы» — у фильма есть достойный первоисточник (да, опять экранизация). Оригинальный роман Нормана Партриджа вышел в 2007 году и тут же попал в список ста лучших книг года по версии журнала Publishers Weekly.

Хэллоуин заканчивается

Когда? 13 октября.

Что? Последний фильм из новой «хэллоуинской» трилогии, сменивший концепцию прямо во время съёмок.

О чём? Неожиданно, но… о коронавирусе. Разумеется, Майкл Майерс (Ник Кастл) и его «заклятая жертва» Лори Строуд (Джейми Ли Кёртис) никуда не делись — просто режиссёр трилогии Дэвид Гордон Грин решил не только завершить историю персонажей, но и отразить в ней события реального мира.

Чего ждём? Вышедшая этой осенью вторая часть перезапущенной трилогии — «Хэллоуин убивает» — оказалась слабее первой. Многим критикам не понравился перегруженный сюжет, самоповторы и, что важнее всего, нестрашные убийства. Главная звезда франшизы в фильме 2021 года убивал своих жертв слишком буднично и не очень оригинально, а для слэшера это приговор.

Так что переосмысление третьего фильма может даже пойти ему на пользу. Изначально события всех трёх частей должны были происходить в одну и ту же ночь, но после всех изменений действие последней перенесли на четыре года вперёд — теперь «Хэллоуин заканчивается» выступит своеобразным эпилогом злоключений Майкла Майерса.

Они слышат

Когда? 2022 год (предположительно).

Что? Полнометражный ремейк амбициозного короткометражного хоррора.

О чём? О Звуке — паранормальной сущности, преследующей любого, кто её услышит.

Чего ждём? Ждём, что режиссёр и сценарист хоррора «Оно» (не который с клоуном, а который It Follows — «Оно преследует») Дэвид Роберт Митчелл поможет автору короткометражки Джулиану Терри доработать концепцию так, чтобы её хватило на полнометражный фильм. Если судить по короткометражным работам Терри, своих интересных идей у него навалом, а вот опыта в работе над полным метром недостаёт. Возможно, именно поэтому новостей о съёмках «Они слышат» почти не появляется — и неясно, успеет ли фильм выйти в этом году.