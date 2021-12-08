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    Кино
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва

    8 декабря 2021
    08.12.2021
    9361
    9 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 5

    Свои главные премьеры 2021 год приберёг напоследок. Декабрь — месяц больших звёзд и громких франшиз. Киану Ривз вновь отправляется в Матрицу, Леонардо Ди Каприо пытается спасти мир от кометы-убийцы, «Охотники за привидениями» возвращаются из небытия, а Человек-паук покоряет мультивселенную.

    Впрочем, блокбастерами прокат не ограничивается. Любителей независимого кино ждёт новый хоррор Гильермо дель Торо, психологический триллер про инопланетных паразитов и анимационная документалка (!) про настоящую «Матрицу».

    Человек-паук: Нет пути домой

    Spider-Man: No Way Home

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 12

    Когда? 15 декабря.

    Что? Супергеройский кроссовер, часть Киновселенной Marvel

    О чём? Злодей Мистерио разоблачил Человека-паука перед всем миром. Тяготясь публичностью, Питер Паркер просит помощи у друга, могучего колдуна доктора Стрэнджа. Тот берётся восстановить тайну личности героя, но неожиданно заклинание даёт сбой и нарушает ткань реальности. В мир Питера попадают негодяи из других вселенных: каждый из них в своё время сражался с Человеком-пауком — и проиграл. Однако новая мультивселенная даёт им шанс на реванш.

    Трейлер

    Чего ждать? Пожалуй, главный Marvel-фильм года. Идею мультивселенной несколько месяцев вводили в франшизу через ТВ-сериалы («Локи», «Что, если?»), и теперь она наконец-то врывается на большие экраны. Причём речь идёт о масштабном кроссовере сразу трёх киноциклов про Человека-паука.

    Среди злодеев заявлены Доктор Осьминог, Зелёный гоблин и Песочный человек из классической трилогии Сэма Рэйми, а также Электро и Ящер из перезапуска 2011-2014 годов. Всех их, разумеется, играют те же актёры, что и в предыдущих фильмах. Логично предположить, что в «Нет пути домой» появятся и прошлые Пауки — Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Но на этот счёт продюсеры лишь хитро улыбаются и хранят многозначительное молчание.

    Главная интрига, однако, в другом. Удалось ли авторам соблюсти баланс между целой дюжиной центральных персонажей? С одной стороны, фильмы про Человека-паука уже не раз становились жертвой непомерных амбиций. С другой, всего пару лет назад студия Sony разыграла похожий сюжет в мультфильме «Сквозь вселенные» — и добилась поистине выдающихся результатов, вплоть до номинации на «Оскар». В какую сторону качнётся маятник на этот раз? Узнаем совсем скоро!

    Охотники за привидениями: Наследники

    Ghostbusters: Afterlife

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 8

    Когда? 2 декабря.

    Что? Мистическая комедия для всей семьи.

    О чём? Много лет назад бравая четвёрка «Охотников за привидениями» спасла Нью-Йорк от вторжения злых духов (дважды!). Увы, теперь их подвиги забыты, а команда распалась. Перебравшись на глухую ферму в Оклахоме, Игон Спенглер пытается в одиночку расследовать новую призрачную угрозу, но умирает, так и не успев одолеть врага. Продолжить дело «Охотников» придётся новому поколению: внуки Игона переезжают на ферму дедушки и погружаются в тайны потустороннего мира.

    Трейлер

    Чего ждать? Ностальгическое приключение, сделанное с большой любовью к оригинальным «Охотникам за приведениями». Подчас эта любовь даже перерастает в одержимость: в «Наследниках» полным-полно фансервиса и сюжетных перекличек с классическими фильмами, а вся «старая гвардия», от Билла Мюррея до Сигурни Уивер, возвращается к своим ролям. Не обошлось даже без Харольда Рэмиса, который скончался ещё в 2014 году, но его персонаж был воссоздан с помощью архивных сцен и компьютерной графики.

    Такое почтение перед прошлым неудивительно. История фильма рифмуется с реальной жизнью: режиссёром и соавтором «Наследников» выступил Джейсон Райтман, сын создателя первых «Охотников». И триквел для него — возможность поразмышлять о связи поколений и воздать должное Голливуду 80-х. Причём не только разудалым комедиям Райтмана-старшего, но и добродушной семейной фантастике Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

    Наш автор одобряет:

    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор 2

    «Охотники за привидениями: Наследники» — правильная третья часть! Наш обзор

     Евгений Пекло |  28.11.2021

    Здесь  из каждого кадра сочится любовь к оригиналу, а новые персонажи умеют зацепить.

    Матрица: Воскрешение

    The Matrix Resurrections

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 4

    Когда? 16 декабря.

    Что? Киберпанк-боевик, продолжение трилогии сестёр Вачовски.

    О чём? Томас Андерсон, немолодой программист из Сан-Франциско, начинает сомневаться в реальности своего мира. Он мучается дежавю, случайные знакомые кажутся давними друзьями, а во снах его преследуют видения из иной жизни. Встреча с таинственной красавицей (снова) открывает Томасу глаза: на самом деле он живет в «Матрице» — масштабной компьютерной симуляции, построенной машинами для контроля над людьми. Двадцать лет назад герой по имени Нео возглавил сопротивление и подарил человечеству надежду на свободу. Как ему теперь вырваться из возрождённой «Матрицы», ещё более притягательной и опасной?

    Трейлер

    Чего ждать? Возвращение легенды. В начале 2000-х трилогия «Матрица» вписала себя в историю кино и обессмертила своих создателей, Вачовски. Слухи о продолжении или перезапуске ходили на протяжении почти двадцати лет — и наконец подтвердились. Жаль только, былой тандем распался: Лилли Вачовски охладела к фантастике. Пришлось Лане взять в соавторы писателей Дэвида Митчелла («Облачный атлас») и Александра Хемона («Восьмое чувство»).

    Похоже, так же и сам фильм балансирует между традициями и новаторством. Согласно первым отзывам, «Воскрешение» не просто возвращается к любимым персонажам и темам «Матрицы», а смело переосмысливает их. Сюжет развивается совершенно непредсказуемо, привычные герои предстают в неожиданных обликах. Но главное, что за сюрпризами авторы не забывают о драме: по словам Вачовски, на новый фильм её вдохновила утрата родителей. Так что стоит приготовиться к трогательному, умному и масштабному зрелищу.

    Первые отзывы о «Матри

    Первые отзывы о «Матрице: Воскрешение»: хуже оригинала, но лучше сиквелов

     Дмитрий Кинский |  29.11.2021

    Но это мнение обычных фанатов, не критиков.

    Последний богатырь: Посланник Тьмы

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 9

    Когда? 23 декабря.

    Что? Комедийное фэнтези по мотивам русских сказок.

    О чём? В волшебной стране Белогорье вот-вот начнётся праздник. Иван, блудный сын Ильи Муромца, наконец-то стал настоящим богатырём и сделал предложение прекрасной Василисе. Но зло не дремлет: жестокая колдунья Галина насылает на молодожёнов могучего тёмного витязя, который уносит Василису в суровый и пугающий край — современную Москву! Защитники Белогорья бросаются в погоню…

    Трейлер

    Чего ждать? Финал одной из самых кассовых франшиз современного российского кино. Первые два «Богатыря» суммарно собрали свыше ₽3,5 миллиардов в прокате и стали хитами новогоднего телеэфира. Триквел, похоже, ждёт та же судьба. Творческая команда осталась неизменной, рецепт успеха отлажен: завораживающие пейзажи со всех краёв страны, целый бестиарий магических существ и колоритные персонажи-перевёртыши. В реальности «Последнего богатыря» Кощей творит добро, а Колобок грабит прохожих. Теперь же ряды героев пополнит тщеславная Жар-Птица в исполнении Филиппа Киркорова.

    Также есть надежда, что финальный фильм скорректирует настроение цикла. Вторая часть, «Корень зла», отошла от постмодернистских шуток в сторону более серьёзного и эпичного фэнтези, что не всем зрителям пришлось по душе. В «Посланнике Тьмы» сюжет вновь построен на столкновении сказочного и реального миров. А значит, обе вселенные ждёт «культурный шок», забавные недопонимания и, если повезет, новые хиты Стаса Михайлова.

    Не смотрите наверх

    Don’t Look Up

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 6

    Когда? 24 декабря (Netflix).

    Что? Сатирический фильм-катастрофа.

    О чём? Человечеству — хана! Группа учёных-астрономов рассчитала, что к Земле на огромной скорости приближается смертоносная комета. Самое время звонить Брюсу Уиллису и отправлять команду спасения на перехват. Вот только Америка не спешит предотвращать армагеддон. Президент не хочет раздувать панику перед выборами, бизнесмены надеются выкачать из кометы побольше ценных ресурсов, а журналисты вовсе не воспринимают угрозу всерьёз. Отчаявшиеся учёные отправляются в турне через всю страну, чтобы найти хоть кого-то, кому не наплевать на судьбу Земли.

    Трейлер

    Чего ждать? Злую пародию на фильмы про апокалипсис. В лучших традициях жанра, актёрский состав ломится от звёзд: есть здесь оскароносцы Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, дивы экрана Мэрил Стрип и Кейт Бланшетт, любимцы молодёжи Тимоти Шаламе и Ариана Гранде. А в режиссёрском кресле — опытный сатирик Адам Маккей, лауреат множества наград за свои чёрные комедии «Игра на понижение» и «Власть».

    Впрочем, многим стиль Маккея кажется излишне прямолинейным. Первые рецензии на «Не смотрите наверх» отмечают, что фильм постоянно отсылает к абсурдным ситуациям из реальной жизни: прежде всего к бесцельным дебатам вокруг изменения климата и пандемии COVID-19. И потому комедия получилась не столько смешной, сколько депрессивной и даже циничной. Два с половиной часа разочарования в людях — чем не подарок к новому году?

    Столкновение

    Encounter

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 11

    Когда? 10 декабря (Amazon Prime Video).

    Что? Психологический триллер про инопланетное вторжение.

    О чём? По бескрайним американским пустошам движется машина. За рулём — бывший морпех Малик Кхан, намеренный во что бы то ни стало защитить своих сыновей. Малик уверен, что уже несколько дней Земля находится во власти инопланетных паразитов, которые через укусы насекомых проникают в тела людей и подчиняют себе их сознание. Чем опаснее становится путешествие и чем ближе подбирается погоня, тем сильнее дети Малика желают дознаться правды. Неужели планета действительно в опасности, или же их отец пал жертвой паранойи?

    Трейлер

    Чего ждать? На редкость «тихий» фильм про конец света. Здесь почти нет перестрелок и сцен масштабных разрушений, а саспенс целиком держится на атмосфере недоверия и блестящей актёрской игре. С последним у «Столкновения» точно всё в порядке, ведь главную роль исполнил номинант на «Оскар» Риз Ахмед («Изгой-Один», «Однажды ночью»), ловко балансирующий между образами заботливого отца и одержимого солдата. А вот к сюжету у критиков больше претензий: как и «Не смотрите наверх», фильм слишком часто ссылается на реальные события и теории заговора, а развязка заводит интригующую историю в тупик.

    Оленьи рога

    Antlers

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 7

    Когда? 16 декабря.

    Что? Мистический хоррор про легенды американской глубинки.

    О чём? Джулия, школьная учительница из небольшого шахтёрского городка, начинает беспокоиться об одном из своих учеников. Тихоня Лукас всё свободное время проводит, собирая падаль вдоль дороги, а затем относит добычу домой к нелюдимому отцу. Тем временем, полиция находит в окрестностях изуродованные останки человеческих тел. Джулия предполагает, что тайна Лукаса напрямую связана с этими убийствами, но готова ли она взглянуть в глаза ужасу из древних легенд?

    Трейлер

    Чего ждать? Кровавый, стильный и в то же время довольно банальный фильм ужасов. Последнее особенно разочаровывает, ведь за кадром стоят признанные мастера жанра: сценарист Ник Антоска (сериал «Ганнибал»), продюсеры Дэвид С. Гойер («Блэйд») и живой классик Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна»). По отзывам первых зрителей, «Оленьи рога» отлично нагнетают атмосферу, но персонажам и миру фильма отчаянно не хватает глубины. Из жутких сказаний коренных американцев авторы выжимают лишь простенькую аллегорию о семейном абьюзе и жизни с отцом-наркоманом.

    Сбой в матрице

    A Glitch in the Matrix

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 10

    Когда? 2 декабря (кино) / 16 декабря (онлайн).

    Что? Документальный фильм о теориях симуляции реальности.

    О чём? Человек всегда стремился объяснить и систематизировать мир вокруг себя. Однако многие великие умы, от Платона до Филипа Дика, сомневались в самой возможности «объективного» восприятия реальности. Приход цифровой эпохи ещё сильнее смешал карты: где правда, а где обман? Чему верить, когда большую часть знаний о жизни мы сейчас получаем через Интернет? И если люди уже научились создавать сложные виртуальные миры, возможно ли, что мы сами живём в симуляции, придуманной каким-то божественным сознанием?

    Трейлер

    Чего ждать? Необычный эксперимент на стыке фантастики, документального кино и анимации. Все описанные в фильме события показаны с помощью компьютерной графики, а герои интервью скрываются за «масками» цифровых аватаров. Эффект получается одновременно заманчивый и зловещий — но режиссёр Родни Эшер («Комната 237») хочет не просто запугать зрителя. Гораздо важнее для него понять, для чего людям вообще нужны теории заговора и почему нам легче поверить в фантастику, нежели примириться с реальностью.

    Зверопой 2

    Sing 2

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 3

    Когда? 23 декабря.

    Что? Анимационный 3D-мюзикл от студии Illumination.

    О чём? Тяжела жизнь артиста! Коала Бастер и его театральная труппа мечтают пробиться в большой шоу-бизнес, но на пути у них стоит немало соблазнов и препятствий. Застенчивая рок-звезда отказывается выступать, ведущая актриса закатывает истерики, а продюсер-мафиози угрожает сбросить Бастера с ближайшего небоскрёба. Впрочем, настоящему таланту всё по плечу — особенно при поддержке верных друзей.

    Трейлер

    Чего ждать? Зрелищный, пускай и не очень оригинальный 3D-мультфильм для младших школьников. Первый «Зверопой» стал неожиданным хитом 2016 года, и сиквел крепко держится за проверенную формулу. Популярные звёзды (от Мэтью Макконахи и Скарлетт Йоханссон до рэпера Фаррела Уильямса и рок-иконы Боно) два часа перепевают лучшие хиты Элтона Джона, Билли Айлиш и группы BTS. Судя по первым отзывам, получилось красиво, местами смешно и совершенно необязательно для просмотра.

    И ещё несколько любопытных премьер декабря:

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 2

    «Заводной апельсин» (9 декабря) — юбилейный перевыпуск культовой антиутопии Стэнли Кубрика по роману Энтони Бёрджесса. Молодой преступник Алекс проходит экспериментальный курс лечения от тяги к жестокости, но реальность снова и снова подталкивает его к «старому доброму ультранасилию».

    «Лебединая песня» (17 декабря, AppleTV+) — драма про смертельно больного отца семейства, который решает заменить себя клоном. Многообещающий актёрский состав: Махершала Али, Аквафина, Наоми Харрис и Гленн Клоуз.

    «Три богатыря и Конь на троне» (30 декабря) — очередная глава в бесконечной мульт-франшизе от студии «Мельница». По дурацкой случайности Князь Киевский и конь Юлий меняются телами, и теперь богатыри ищут способ расколдовать их, пока Русь-матушка не погрузилась в полный хаос.

    Какие фильмы посмотреть в декабре 2021? Мультивселенная, матрица и сказочная Москва 1

    «Море волнуется раз» (9 декабря) — главный фестивальный хит сезона, трогательная драма с элементами магического реализма. Юные влюблённые сбегают в лес и неожиданно встречают там взрослую пару, как две капли воды похожую на них самих.

    «Тихая ночь» (23 декабря) — чёрная комедия от продюсера Мэттью Вона («Пипец») про последнее Рождество перед концом света. Апокалипсис встречают Кира Найтли, Мэтью Гуд и Лили Роуз-Депп.

    «Большой красный пёс Клиффорд» (9 декабря) — простенькая, но милая приключенческая комедия для всей семьи. Экранизация популярной серии детских книжек про собаку, которая становится тем больше, чем сильнее её любят хозяева.

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    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.

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