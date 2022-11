Какие фильмы посмотреть в кино в ноябре 2022? Африканские супергерои и русские волшебники

Пока онлайн-кинотеатры готовятся к Рождеству и делают ставку на семейное кино, большие экраны пытаются привлечь более разнообразную публику. Для молодёжи — новый блокбастер Marvel и фэнтези от сценариста «Стиляг». Для зрителей постарше — корейский фильм-катастрофа и вестерн о призраках русской деревни. Для самых маленьких — мульт-детектив по сценарию Дарьи Донцовой (что? да!). Любители фестивальной фантастики наверняка обратят внимание на параноидальный триллер с Евой Грин и новый минималистский шедевр от Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда. Тем же, кто жаждет экстрима, уже заготовлено место на корабле в Пусан — правда, на этот раз без полчищ голодных зомби.

Чёрная Пантера: Ваканда навеки

Black Panther: Wakanda Forever

Когда? 10 ноября.

Что? Экшен-триллер про африканскую сверхдержаву, часть Киновселенной Marvel.

О чём? Король умер. Т’Чалла, правитель африканского государства Ваканда и супергерой, известный как Чёрная Пантера, скончался после неизлечимой болезни. Вся страна оплакивает своего защитника и с тревогой смотрит в будущее.

Хищные международные организации подбираются к залежам вибраниума — чудодейственного минерала, который дарует вакандцам невиданное богатство и технологии. Мир оказывается на пороге разрушительной гонки вооружений, и Ваканде бросает вызов Намор, гордый лидер подводного царства Талокан. Конфликт цивилизаций неизбежен.

Чего ждать? Один из главных кинокомиксов года — зрелищный, масштабный (два с половиной часа хронометража!) и драматичный. Вымышленная супергеройская история вдохновлена реальной трагедией: в августе 2020 года от рака скончался Чедвик Боузман, исполнитель роли Чёрной пантеры. Так что «Ваканда навеки» стала своего рода реквиемом по актёру. За кадром и в реальности самого фильма друзья и близкие Чедвика/Т’Чаллы оплакивают утрату и пытаются понять, как пронести его наследие в будущее.

Впрочем, продолжение «Чёрной пантеры» работает и как захватывающее жанровое кино — более того, как финал четвёртой фазы кинофраншизы Marvel. Супергерои сходятся в яростных битвах (третий акт, как обычно, под завязку забит графикой), политики и спецагенты плетут интриги, а бремя защиты Земли ложится на плечи молодого поколения. Например, в «Ваканде навеки» состоялся дебют Рири Уильямс, наследницы Железного человека, которая в будущем году получит персональный сериал и, похоже, войдёт в новый состав «Мстителей».

Странный мир

Strange World

Когда? 23 ноября.

Что? Анимационное ретро-приключение от Walt Disney Studios.

О чём? Звёзды не знали более отважного путешественника, чем Егерь Клэйд. Он смело преодолевал любые препятствия, давал отпор бесчисленным опасностям и тому же учил своего сына Искателя. Но однажды по ходу экспедиции Егерь бесследно исчез, и Искатель избрал для себя иной путь: переехал на тихую ферму и обзавёлся любящей семьёй. Вот только от судьбы не уйдёшь!

Много лет спустя Президент отправляет Искателя с женой и сыном-подростком на важнейшую исследовательскую миссию в удивительную и опасную страну. Там герой воссоединяется с Егерем; и теперь трём очень разным поколениям Клэйдов придётся найти общий язык, чтобы ни много ни мало спасти весь мир.

Чего ждать? Ностальгический мультфильм по лекалам классических голливудских киносериалов середины XX века, вроде «Флэша Гордона». Зрителям помоложе новый проект Disney наверняка напомнит фантастические мультфильмы начала 2000-х: «Планету сокровищ» и «Атлантиду: Затерянный мир». И, похоже, переклички между ними не ограничатся завораживающими пролётами по живописным иноземным пейзажам и обаятельными существами-сайдкиками.

Сегодня «Атлантиду» и «Планету сокровищ» вспоминают тепло, однако в своё время они с треском провалились в прокате, и, очевидно, руководство Disney боится, что «Странный мир» повторит их судьбу. Рекламную кампанию откровенно «спускают на тормозах», хотя, казалось бы, авторы фильма Дон Холл и Ки Нгуйен — создатели восточной сказки «Райя и последний дракон», известной изобретательным экшном и проработанной мифологией. Неужели их таланты останутся невостребованными?

Чрезвычайная ситуация

비상선언 / Bisangseoneon

Когда? 3 ноября.

Что? Звёздный фильм-катастрофа про эпидемию внутри самолёта.

О чём? Молодой человек с нервной улыбкой приходит в аэропорт и берёт билет до Гонолулу. Людей на рейсе битком — впрочем, мужчине это лишь на руку. В небе он активирует капсулу с быстродействующим вирусом, и один за другим пассажиры начинают погибать. Пилоты запрашивают экстренную посадку, но мировые лидеры отказываются им помогать, опасаясь полномасштабной пандемии. Удастся ли хоть кому-то выжить на борту обречённого самолёта?

Чего ждать? Не слишком оригинальный, зато увлекательный триллер из Южной Кореи. Все каноны жанра соблюдены. Остросюжетная интрига соседствует с семейной драмой, персонажи различных профессий и социальных классов подставляют друг друга в отчаянных попытках выжить, а ставки постоянно растут. То в самый неподходящий момент умирают пилоты, то ПВО атакуют чумной рейс при заходе на посадку.

Несмотря на смешанные отзывы критиков, в прокате «Чрезвычайная ситуация» выступила неплохо. Как минимум благодаря звёздному актёрскому составу: в главных ролях снялись Сон Кан-хо («Паразиты»), Ли Бён-хон («Игра в кальмара») и Им Щи-ван («Незнакомцы из ада»). В пользу фильма наверняка сказалась и его актуальность. Хотя сценарий был написан ещё до пандемии коронавируса, он на удивление точно предвосхитил тревоги и образы эпохи.

Сверхъестественное. Знаки

Something in the Dirt

Когда? 10 ноября.

Что? Грустная комедия о поисках смысла жизни в теориях заговора.

О чём? Как-то раз в Лос-Анджелесе познакомились два соседа. Леви — работник бара, по ошибке попавший в список сексуальных преступников. Джон — недавно разведённый фотограф, который верит в скорое наступление апокалипсиса. Чтобы по-быстрому разбогатеть, приятели решают снять документальный фильм про творящиеся в их доме чудеса. Пепельница взмывает в воздух, комнатное растение бесконтрольно мутирует, аномалия в шкафу провоцирует пожары и землетрясения по всему городу. Похоже, герои сошли с ума от безделья. А возможно, это просто ещё один безумный день в Лос-Анджелесе.

Чего ждать? Очередной пример того, как за максимально блёклым русским названием скрывается яркое и самобытное кино. «Сверхъестественное. Знаки» (а на самом деле «Нечто в пыли») — новая работа Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, мастеров недорогой, но изобретательной и эффектной инди-фантастики. Они уже снискали себе славу у фестивальной публики («Паранормальное», «Грань времени»), а в последние годы задружились с Marvel, поставив несколько серий «Лунного рыцаря» и второго сезона «Локи».

Над «Нечто в пыли» Бенсон и Мурхед работали в разгар пандемии, поэтому результат получился по-настоящему камерным. Действие почти целиком разворачивается в пределах одной квартиры (отснятой у Бенсона дома), а режиссёры также выступили авторами сценария, продюсерами, операторами, монтажёрами и исполнителями главных ролей. При этом, несмотря на минимализм, фильм успевает зарыться в целую дюжину различных теорий заговора и показать, как даже самые абсурдные идеи могут сплотить людей и придать их жизни хоть какой-то смысл.

Корабль в Пусан

늑대사냥 / Neukdaesanyang

Когда? 24 ноября.

Что? Брутальный хоррор-боевик в замкнутом пространстве.

О чём? Из Филиппин в Корею отправляется необычный корабль. На его борту возвращаются домой полсотни жестоких преступников и вооружённая до зубов команда спецназовцев. Но опаснее их всех — бесценный груз, засекреченный правительством и известный только как «Охота на волков». Посреди Тихого океана заключённые захватывают судно и спускаются в трюм за добычей. Вот только вместо сокровища их ждёт кровавая баня…

Чего ждать? Увы, российские прокатчики опять морочат вам голову. Да, события разворачиваются на корабле, который действительно следует в Пусан — но к известной зомби-франшизе Ёна Сан Хо фильм не имеет никакого отношения. Гораздо уместнее сравнить его с «Воздушной тюрьмой», «Хищником» или франшизой Resident Evil.

«Корабль» — зрелище клаустрофобное, жестокое и не слишком серьёзное. Авторы ни в чём себе не отказывают: кровь хлещет гейзером, оторванные конечности используются как оружие, актёры самозабвенно переигрывают, а сюжет даже не пытается казаться логичным. Разумеется, такое кино не всем придётся по душе. Впрочем, критики оценили «Корабль» весьма высоко (86% положительных рецензий на Rotten Tomatoes), а режиссёр уже взялся за разработку продолжения.

Дурной глаз

Nocebo

Когда? 17 ноября.

Что? Психологический хоррор от создателей «Вивариума».

О чём? Таинственная трагедия подорвала здоровье успешного модельера Кристины. Женщина погрузилась в депрессию, страдает от провалов в памяти и необъяснимых спазмов. Но тут на пороге её дома появляется иммигрантка Диана, которая начинает ухаживать за Кристиной и — о, чудо! — подводит её к исцелению. Героиня всё больше полагается на знахарку и поначалу не замечает, как в её дом проникает дьявольщина…

Чего ждать? Новую дозу паранойи от Лоркана Финнегана и Гаррета Шэнли, авторов инди-хита «Вивариум». На этот раз их героями стала более взрослая семейная пара (главные роли исполнили отличные британские актёры Ева Грин и Марк Стронг), однако темы и стиль во-многом остались прежними. Фильм пронизывает атмосфера тревоги и недосказанности, герои заперты в своей жизни, будто в тюрьме, а их внешнее благополучие построено на насилии и жестоком самообмане.

Земун

Когда? 10 ноября.

Что? Неовестерн с элементами славянского фольклора.

О чём? Молодой человек Егор возвращается в родную деревню. За спиной у него — неустроенная жизнь и пять лет тюрьмы. Впереди — голая степь и похороны отца, завещавшего ему бесценный участок, на который претендует опасный бандит-предприниматель. Разбираясь с отцовским наследием, Егор всё глубже погружается в историю и культуру своей земли. И земля отвечает ему: герою является небесная корова Земун, славянская богиня плодородия, провожающая души пастухов в мир мёртвых. Вопреки всем угрозам, мужчина встаёт на защиту отчего дома.

Чего ждать? Суровая и слегка старомодная драма от продюсера Алексея Учителя («Майор», «Дурак»). Мотивы для российского кино привычные: усталые люди, угасающие деревни и большой бизнес, готовый ради наживы разрушать жизни и отравлять пастбища. И всё же трагедию русской степи нечасто переосмысливают в настолько поэтичном ключе, с мистическими видениями и атмосферным саундтреком. Неудивительно, что на влиятельном фестивале «Окно в Европу» фильм с равной теплотой приняли как киноведы, так и простые зрители.

Я на перемотке!

Когда? 17 ноября.

Что? Семейная комедия про ловушку времени.

О чём? Страховой менеджер Максим никак не поспевает за жизнью. На работе он постоянно заваливает сроки, про обещания быстро забывает и даже с любимой девушкой встречается второпях. Как-то раз его угораздило поругаться с необычной таксисткой — и та проклинает Максима. Теперь мужчина видит себя как бы на перемотке: каждые несколько минут его сознание переносится на год вперёд. Успеет ли герой расколдовать себя прежде, чем проморгает свою жизнь?

Чего ждать? В меру забавную российскую комедию; в кои-то веки, даже с небанальной задумкой — все совпадения с австралийским фильмом «Короче говоря» просьба считать случайными. Судя по предыдущим работам молодого режиссёра Никиты Владимирова («Родители строгого режима», «Карп отмороженный»), он предпочитает простые, по-хорошему сентиментальные истории о примирении с родными. А ещё он всегда оставляет яркую роль для возрастных актёров: в данном случае, колдунью-таксистку сыграла легенда советского экрана Татьяна Догилева.

Волшебники

Когда? 10 ноября.

Что? Зрелищное подростковое фэнтези от режиссёра «Лётчика».

О чём? Закомплексованный школьник Артём, совсем недавно переехавший в Москву, вдруг обнаруживает решение всех своих проблем. Кто-то подбросил ему в шкафчик чудесный коробок спичек, каждая из который «заряжена» на исполнение желаний. Артём начинает с малого: призывает на улицу слона, устраивает танцы прямо посреди улицы и в одночасье становится любимцем всей школы. Но чем дальше, тем более смелыми становятся его мечты, и волшебные спички начинают менять саму ткань реальности.

Чего ждать? Неожиданно амбициозную сказку о воображении и ответственности. Сюжет очевидно перекликается со старой советской повестью «Шёл по городу волшебник», но разыгран на современный лад, с масштабными компьютерными задниками и виртуальной реальностью, которая постепенно просачивается в настоящий мир. Создателям фильма не впервой переосмысливать советское наследие: режиссёр Ренат Давлетьяров до этого поставил вполне успешный ремейк драмы «А зори здесь тихие…», а сценарист Юрий Коротков зарекомендовал себя ретро-мюзиклом «Стиляги».

А также:

Малые, но потенциально интересные премьеры месяца — одной строкой.