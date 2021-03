Какие фильмы посмотреть в марте 2021? Снайдер, Ghibli и Годзилла

Блокбастеры наносят ответный удар! В марте на экраны возвращается большое кино. Том Холланд спасает Дэйзи Ридли, Кинг Конг начищает чешую Годзилле, аниматоры Disney исследуют сказочную Азию, а студия Ghibli выпускает свой первый фильм за семь лет. Чуть ли не впервые с начала пандемии все значимые премьеры месяца — в кинозалах, а не в интернете. Исключение лишь одно, зато какое! На стриминг-сервисах по всему миру вот-вот стартует четырёхчасовая версия супергеройского кроссовера «Лига справедливости». Учитывая размах проекта, мы посчитали необходимым включить его в список наравне с кинопремьерами.

«Лига справедливости» Зака Снайдера

Zack Snyder’s Justice League

Когда? 18 марта («КиноПоиск HD»)

Что? Долгожданная режиссёрская версия кроссовера по вселенной DC Comics

О чём? Супермен мёртв. Земля лишилась величайшего защитника, мир захлестнула преступность, а где-то в глубинах космоса готовит вторжение армия безжалостных захватчиков. Для отражения угрозы Бэтмен собирает команду сверхлюдей: к нему присоединяются непобедимая амазонка Чудо-женщина, царь морей Аквамен, живой суперкомпьютер Киборг и сверхскоростной герой Флэш.

Чего ждать? Как минимум восстановления исторической справедливости. Когда-то Зак Снайдер должен был стать архитектором киновселенной DC, но его фильмы про Супермена — долгие, мрачные и нагруженные мифологией — вызвали противоречивую реакцию. Студия утратила веру в режиссёра и перехватила у него контроль над кульминацией его замысла, эпическим кроссовером «Лига справедливости». Сокращённый и переснятый без участия Снайдера фильм вышел в 2017 году и провалился в прокате.

Однако фанаты не теряли надежды увидеть исходную режиссёрскую версию и несколько лет бомбардировали студию требованиями выпустить «Снайдеркат». Наконец стриминг-сервис HBO Max согласился поддержать «Лигу» Снайдера, проспонсировав съёмки новых сцен и доработку компьютерной графики. И вот итог: четыре часа хронометража, брутальный саундтрек от Junkie XL и целая россыпь дополнительных сюжетных веток и персонажей, от Марсианского охотника до Джокера в исполнении Джареда Лето.

Впрочем, главный вопрос пока остается без ответа. Зрители наконец-то увидят «Лигу справедливости» в авторском видении Снайдера — но хороший ли это фильм? Обнаружится ли за стильным слоу-мо и библейскими отсылками понятная, увлекательная история? Адепты «Снайдерката» своё мнение сформировали уже давно. Всем остальным лучше подождать первых рецензий.

Годзилла против Конга

Godzilla vs. Kong

Когда? 25 марта

Что? Кайдзю-боевик, часть американской «Вселенной монстров»

О чём? Земля понемногу восстанавливается после битвы титанов — огромных доисторических чудовищ, пришедших из недр планеты. В поисках родины монстров корпорация «Монарх» разворачивает исследовательскую станцию на удалённом Острове Черепа. Но вскоре с материка поступают тревожные вести: на города людей снова напал гигантский ящер Годзилла. Чтобы остановить титана и понять причины его агрессии, учёные «Монарха» выставляют против Годзиллы самого могучего обитателя острова — исполинскую гориллу по кличке Конг.

Чего ждать? Зрелищный фильм про кайдзю по всем канонам жанра. Годзилла и Кинг Конг разносят мегаполис в неоновых огнях. Глупые людишки красиво умирают в огромных компьютерных взрывах. Коварные заговорщики плетут интриги, но отряд детективов-самоучек во главе с Милли Бобби Браун («Очень странные дела») обязательно выведет их на чистую воду. В конце все выжившие поразятся таинствам природы и произнесут многозначительные монологи на актуальную эко-тему. Также в деле, возможно, окажутся замешаны инопланетяне — для пущего размаха и заявки на сиквел.

Это уже четвертый фильм в кайдзю-цикле американской компании Legendary. И хотя ни одну главу её «Вселенной монстров» нельзя назвать по-настоящему удачной — в «Годзилле» (2014) многим не хватило экшена, а в «Короле монстров» (2019), наоборот, чудовища затмили собой сюжет, — студия не оставляет попыток достучаться до зрителей. На этот раз, похоже, стоит ждать чуть менее серьёзного подхода к истории. К команде сценаристов присоединились ветераны Marvel и диснеевской анимации, а за постановку отвечает Адам Вингард («Гость»), славящийся чёрным юмором.

Райя и последний дракон

Raya and the Last Dragon

Когда? 4 марта

Что? Восточное фэнтези от Walt Disney Animation

О чём? Давным-давно народы сказочной страны Кумандры жили в мире. Но однажды по её землям прокатилась ужасная чума, обращающая людей в камень. На борьбу с заразой поднялись могучие драконы, однако ради победы им пришлось принести себя в жертву. В борьбе за остатки драконьего волшебства напуганные люди обернулись друг против друга. Кумандра раскололась на пять враждующих племён — и их конфликт привёл к новой вспышке чумы. В отчаянной попытке спасти свой народ бесстрашная воительница Райя отправляется на поиски последнего из великих драконов…

Чего ждать? Красивый и мудрый, но слегка суматошный мультфильм. У «Райи» есть все слагаемые успеха: обаятельные герои, драматичный сюжет, эффектные боевые сцены и необычный сеттинг, вдохновленный культурой Юго-Восточной Азии. А ещё здесь, конечно же, есть драконы — водяной змей Сису наставляет героиню в пути и ловко взмывает в небо по каплям дождя.

Вселенная Кумандры прописана так ярко и детально, что ей, пожалуй, было бы лучше в формате сериала, а не на большом экране. «Райя» постоянно спешит вперёд, пытаясь охватить десяток разных персонажей и историй всего за полтора часа времени. Впрочем, те, кто сможет угнаться за ходом сюжета, откроют для себя по-настоящему трогательную сказку с актуальным посылом о важности эмпатии и взаимного доверия.

Поступь хаоса

Chaos Walking

Когда? 25 марта

Что? Подростковая фантастика по роману Патрика Несса

О чём? В будущем человечество приступило к колонизации иных миров. На одной из планет люди столкнулись с аномалией: женщины пали жертвой загадочного вируса, а мужчины научились читать мысли друг друга. Всё, о чём думает человек, тут же ретранслируется на всеобщее обозрение. Особенно непросто жить с этим «даром» юноше Тодду, который чувствует себя изгоем в своей деревне. Но однажды в лесу он встречает девушку по имени Виола, и та переворачивает все его представления о мире. Откуда она взялась? И почему никто не может прочитать её мысли?

Чего ждать? Динамичный, но плоский и, увы, безнадёжно устаревший приключенческий боевик. Экранизация одноимённой подростковой трилогии Патрика Несса была анонсирована ещё десять лет назад, на пике популярности «Сумерек» и «Голодных игр». Но проект застрял в производственном аду, сценарий снова и снова переписывали, и даже после завершения съёмок студии пришлось отправить «Поступь хаоса» на доработку под присмотром нового режиссёра.

Результат оказался предсказуемо безликим. Критики единодушно разругали фильм за шаблонный подход к истории и невыразительных персонажей. По их словам, звёздному составу актёров — от Дэйзи Ридли и Тома Холланда до Мадса Миккельсена в роли главного злодея — просто нечего играть! А весь потенциал первоисточника с его злободневными размышлениями о личных границах и информационном «шуме» в итоге остался нереализованным.

Ая и ведьма

アーヤと魔女 / Aya to Majo

Когда? 25 марта

Что? Первый компьютерный мультфильм студии Ghibli

О чём? Сиротка Ая — настоящая ведьма! Правда, пока только в переносном смысле: девчонка ловко манипулирует товарищами по приюту и заставляет их делать всё, что она захочет. Однако уже скоро она сталкивается с достойным соперником. Жестокая колдунья Белла Яга забирает Аю в свою «семью» и вынуждает её денно и нощно заниматься уборкой, нарезать змеиные шкурки и толочь крысиные кости для своих зелий. Героиня берётся самостоятельно изучить основы волшебства, чтобы отомстить обидчице.

Чего ждать? Какими бы ни были ваши ожидания, умерьте их. Да, формально это полнометражный мультфильм Ghibli по мотивам книги Дианы Уинн Джонс, чей роман «Ходячий замок» вдохновил один из главных шедевров студии. Вот только новым проектом занимались не ветераны Ghibli, а молодые фрилансеры под руководством Горо Миядзаки, сына великого Хаяо. И создавался фильм не для кинотеатров, а по заказу японского телеканала NHK. И первоисточник «Аи» (в оригинале — «Уховёртка и ведьма») не захватывающее фэнтези, а небольшая детская повесть.

Разумеется, эта работа не выдержит сравнения ни с «Унесёнными призраками», ни с «Ведьминой службой доставки» — хотя сюжетных перекличек между ними немало. Это просто незатейливый, по-своему забавный творческий эксперимент по адаптации традиционного стиля Ghibli к 3D-технологиям. И прежде всего он рассчитан на самых маленьких зрителей, которым пока не нужны ни драматичные повороты сюжета, ни чудеса компьютерной графики. Хватит и запоминающегося дизайна злодеев да говорящего кота.

Пара из будущего

Когда? 4 марта

Что? Романтическая комедия с путешествиями во времени

О чём? Нижний Новгород, 2040 год. Дома стали «умными», но от того не менее панельными, и живут в них всё те же люди со своими проблемами. За двадцать лет совместной жизни Евгений и Александра накопили тяжёлый груз взаимных претензий, разочарований и сожалений. И вот по ходу очередной семейной ссоры муж и жена получают шанс всё «исправить». Через дыру во времени они проваливаются в прошлое — в тот самый день, когда юный Женя сделал предложение своей Саше. Теперь у них всего 24 часа, чтобы расстроить собственный брак.

Чего ждать? Неожиданно тёплую и остроумную романтическую комедию с налётом фантастики. Правила здесь довольно условные: молодые и взрослые версии персонажей спокойно взаимодействуют, не боясь нарушить пространственно-временной континуум, — гораздо важнее для них взглянуть на себя и любимого человека с новой стороны, переосмыслить свою жизнь. И пусть выводы героев вряд ли окажутся для кого-то сюрпризом, таков уж метод режиссёра и сценариста Алексея Нужного («Я худею», «Огонь»). Его фильмы редко удивляют, зато легко способны растрогать.

День курка

Boss Level

Когда? 11 марта

Что? Безумный боевик в петле времени

О чём? У экс-спецназовца Роя день явно не задался. Берсерк с мачете, карлик с гранатомётом, красавицы на спортивных тачках, фашистка-фетишистка с именным пистолетом Гитлера — каждый встречный норовит его убить! И, что хуже всего, этот день Рой проживает уже четвёртый месяц подряд. Попытка за попыткой, труп за трупом он продвигается всё дальше. Возможно, на этот раз ему наконец удастся добраться до «финального босса», спасти свою семью и вырваться из петли времени?

Чего ждать? Весёлый и энергичный комедийный боевик, равняющийся не столько на «День сурка», сколько на «Дэдпула» и, конечно же, на логику видеоигр. Цель главного героя — не стать хорошим человеком, но отточить свои навыки и понимание мира, в котором он застрял. А мир этот, кстати, полон сюрпризов и неочевидных решений: харизматичному протагонисту в исполнении Фрэнка Грилло приходится полагаться не только на грубую силу, но и на смекалку. Фильм не может похвастать оригинальностью сюжета, зато легко компенсирует это драйвом и изобретательностью экшен-сцен.

Нос, или заговор «не таких»

Когда? 11 марта

Что? Фантасмагория по мотивам повести Николая Гоголя

О чём? Три сна, три спектакля, три притчи о взаимоотношениях художника и власти. В зыбком времени фильма переплетаются история и современность, факты и вымысел. Писатель Гоголь, композитор Шостакович и режиссёр Мейерхольд собираются поставить авангардную оперу про сбежавший нос — но тот неожиданно сбегает прямо со сцены и становится видным гражданином Петербурга с лимузином и телохранителями. Затем другой писатель, Михаил Булгаков, разыгрывает перед друзьями лубочный спектакль о своей дружбе с товарищем Сталиным. А следом Шостакович снова берёт слово и в сатирической мини-опере «Антиформалистский раёк» злобно высмеивает чиновников, пытающихся навязать искусству свою идеологию.

Чего ждать? «Нос» — нетипичный мультфильм, но, пожалуй, один из лучших в этом году. Строго говоря, он выходит за рамки обычной анимации. Режиссёр Андрей Хржановский постоянно жонглирует техниками и форматами, отдаёт дань уважения всей русской культуре, от музыки и литературы до экспериментальной живописи и кино. Мир «Носа» одновременно безумен и реален (сам Хржановский тоже персонаж фильма), он смотрит в прошлое и в то же время служит предостережением для настоящего. Неслучайно гоголевские «дамы, прекрасные во всех отношениях», заскучав по ходу одного из спектаклей, достают из-за пазухи айфон.

Скайлайн 3

Skylines

Когда? 11 марта

Что? Финал трилогии про инопланетных захватчиков

О чём? Девушка Роуз — мутант, родившийся на инопланетном корабле от матери-человека. Используя свои невероятные способности, она уничтожает флот вторжения на орбите Земли. Казалось бы, человечество спасено, а вражеские дроны, которым пересадили мозг похищенных землян, потихоньку адаптируются к мирной жизни. Однако пять лет спустя неизвестный вирус вдруг сбивает «программу» дронов, и они вновь угрожают людским поселениям. Чтобы найти лекарство и предотвратить геноцид, Роуз вместе с командой специалистов отправляется в логово инопланетян на далёкую планету Кобальт-1.

Чего ждать? Недорогую, но при этом стильную и амбициозную фантастику категории «B». Франшиза «Скайлайн» вообще, как оказалось, не боится экспериментов и постоянно берёт новые высоты. Первая часть равнялась на фильмы-катастрофы, вторая стала безумным боевиком со звёздами «Рейда», а третья осваивает сразу два жанра — постапокалипсис (сюжет на Земле) и мрачный космический триллер в духе «Чужих». Критики приняли фильм без восторга, но как минимум с уважением. Среди множества трэш-поделок с аналогичным микробюджетом «Скайлайн 3» — на редкость компетентная и зрелищная работа.