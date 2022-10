Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных

Не Хэллоуином единым! В этом году кинопремьеры октября на редкость многочисленны и разнообразны, и потому мы решили разбить наш традиционный дайджест на два отдельных материала. Первый целиком посвящён фильмам ужасов, второй — всем прочим жанрам. Супергерои DC собираются на новую битву, крокодилы поют поп-баллады, а французы путешествуют во времени. Особо урожайным октябрь стал для российского кино: в прокат выходят историческое фэнтези-долгострой в стиле «Игры престолов», интеллектуальная фантастика о судьбах человечества и сразу два приключенческих фильма о тайнах Ивана Грозного.

Чёрный Адам

Black Adam

Когда? 20 октября.

Что? Супергеройский боевик, часть киновселенной DC.

О чём? Давным-давно африканское королевство Кандак пало под пятой безжалостного тирана. Чтобы освободить порабощённый народ, могучий волшебник Шазам наделил божественной силой простого раба по имени Тет-Адам. Но сердце героя огрубело от страданий: Тет-Адам начал жестоко мстить обидчикам, принёс на Землю несказанные бедствия и в итоге был заточён в гробнице. Пять тысячелетий спустя неосторожная команда археологов высвобождает его, и Чёрный Адам вновь обращает свой гнев на всех, кто посмеет бросить ему вызов.

Чего ждать? Брутальную историю становления популярного антигероя DC Comics. Бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон присматривался к роли Адама ещё 15 лет назад, но по разным причинам дебют персонажа на экранах постоянно откладывался. С тех пор Джонсон успел стать одним из самых влиятельных актёров и продюсеров Голливуда — и в 2019 году наконец-то сдвинул «Чёрного Адама» с мёртвой точки вместе с режиссёром Жауме Кольет-Серра («Круиз по джунглям»).

Новый фильм обещает стать важным сюжетным «кирпичиком» DC-франшизы. Помимо самого Адама в нём впервые появятся супергерои из Общества справедливости Америки под предводительством Человека-ястреба, а также на огонёк заглянут персонажи из «Отряда самоубийц» и сериала «Миротворец». Более того, ходят упорные слухи (и Джонсон сам их подстёгивает), что «Чёрный Адам» лишь пролог к эпичной битве антигероя с Суперменом в исполнении Генри Кавилла.

Первые зрители предсказуемо ругают перегруженный сюжет, но восхищаются энергичными экшн-сценами, близкими по стилю к работам Зака Снайдера. Отдельной похвалы удостоились члены Общества справедливости, особенно Пирс Броснан в роли археолога-колдуна Доктора Фейта.

Сердце пармы

Когда? 6 октября.

Что? Российский исторический эпос с элементами фэнтези.

О чём? Середина XV века. На суровых землях Северного Урала не без труда уживаются разные цивилизации: торговцы-мусульмане из татарского Афкула, гордые племена язычников-вогулов и православные княжества русичей. Юный князь Михаил постепенно заручается уважением соседей и берёт в жёны прекрасную пермячку Тичерть — жрицу богини Сорни-Най, наделённую сверхъестественными способностями.

Но чем крепче власть Михаила, тем больших жертв и компромиссов требует от него Великий князь Московский. Подчиниться — значит, предать свой народ и уничтожить хрупкое равновесие в регионе. Отказ же навлечёт на Пермь Великую гнев смертоносных армий Москвы.

Чего ждать? Один из главных долгостроев российского кино. Разработка красивой и масштабной исторической драмы по роману Алексея Иванова началась ещё в 2005 году, а к постановке подступались не менее трёх разных режиссёров, последним из которых стал Антон Мегердичев («Движение вверх»). Всего в съёмках задействовали свыше тысячи человек, а на берегах уральских рек возвели огромные декорации средневековых поселений.

Стоил ли результат усилий? В России «Сердце пармы» уже стало хитом проката, а критики высоко оценили эпический размах повествования, кропотливую работу художников и яростные боевые эпизоды. Такой успех кажется тем более значимым, что фильм даже не скрывает своей политической актуальности: это не патриотическое кино во славу великих предков, а горькое предостережение о жестокости и ненасытности колониализма.

Школа добра и зла

The School for Good and Evil

Когда? 21 октября (Netflix).

Что? Подростковое фэнтези по мотивам популярной серии книг.

О чём? Прекрасные принцессы и коварные ведьмы, доблестные рыцари и ужасные демоны — истории про них издревле вдохновляли и направляли человечество. Однако, прежде чем стать персонажами известных сказок, будущие герои и злодеи должны пройти обучение в специальной школе, оттачивая свои волшебные навыки.

Каждые четыре года школа пополняет ряды, похищая наиболее перспективных подростков из числа простых смертных. Но как-то раз случается ошибка: красавица Софи попадает на «злой» факультет, а её лучшую подругу, нелюдимую Агату, принимают на сторону добра. Удастся ли девочкам найти своё истинное призвание и сохранить дружбу?

Чего ждать? Запоздалый отзвук славной эпохи, когда на волне успеха «Гарри Поттера» и «Сумерек» поднялся целый бум молодёжной литературы, где привычные тревоги взросления обыгрывались в каком-нибудь колоритном сказочном и/или антиутопическом сеттинге. Собственно, оригинальный роман Сомана Чайнани как раз вышел в 2013 году, но экранизация почти на десятилетие увязла в производственном аду.

Забраковав несколько вариантов сценария, в том числе за авторством самого Чайнани, студия обратилась к опытному сказочнику Дэвиду Маги — двукратному номинанту на «Оскар» за адаптацию «Жизни Пи» и «Волшебной страны». Режиссёром же выступил более неожиданный кандидат: Пол Фиг известен как автор комедий для взрослых («Шпион», «Девичник в Вегасе») и с фэнтези раньше почти не работал. Впрочем, это вполне в духе первоисточника. Неожиданный вызов способен раскрыть в людях самые удивительные таланты!

Либерея: Охотники за сокровищами

Грозный папа

Когда? 27 октября.

Что? Два разных (!) приключенческих фильма про поиски библиотеки Ивана Грозного.

О чём? Немолодой сварливый археолог и его два юных спутника исследуют старинные катакомбы под Москвой, разгадывают тайны прошлого и уносят ноги от опасных криминальных авторитетов. Всё для того, чтобы обнаружить вход в Либерею — легендарное собрание древних текстов, бесследно исчезнувшее в XVI веке.

Чего ждать? Совпадение на миллион! В один день выходят сразу два российских фильма с почти идентичной завязкой; правда, подход к теме у них всё-таки отличается. «Либерея» — серьёзный приключенческий триллер с Тихоном «Майором Громом» Жизневским в главной роли. Сценарист Андрей Золотарёв («Вторжение», «Спутник») бережно перенёс на родную почву основные каноны «Сокровища нации» и «Анчартеда»: команда авантюристов путешествует по экзотическим локациям, пререкается друг с другом и убегает от загадочного ассасина в деловом костюме.

«Грозный папа» больше рассчитан на семейную аудиторию. Это лёгкая комедия с яркой цветовой гаммой и кучей забавных недоразумений: по сюжету Иван Грозный в исполнении Евгения Гришковца переносится в наши дни и, помогая главным героям, то и дело поражается чудесам современности. Вполне возможно, что проект окажется не совсем уж пустяковым — автором «Грозного папы» выступил опытный жанровый режиссёр Карен Оганесян («Пять невест», сериал «Игра на выживание»).

Крокодил Лайл

Lyle, Lyle Crocodile

Когда? 20 октября.

Что? Комедийный мюзикл для всей семьи с песнями от авторов «Ла-Ла Ленда».

О чём? Застенчивый мальчик Джош и его семья переезжают в Нью-Йорк. Большой шумный город поначалу пугает Джоша, однако самое шокирующее открытие поджидает его на чердаке их нового дома. Оказывается, там живёт огромный крокодил по имени Лайл — да не простой, а поющий! Герои быстро становятся друзьями и вместе отправляются навстречу каменным джунглям, таким опасным и полным чудес.

Чего ждать? Непритязательную, но добрую семейную комедию в традициях «Паддингтона». Кстати, у добродушного британского медведя и музыкального крокодила с 88-й улицы действительно много общего: оба они родом из популярных иллюстрированных детских сказок середины XX века. А ещё обе истории обожают чудаковатых персонажей-людей. За эксцентрику в «Крокодиле Лайле» отвечает Хавьер Бардем в роли амбициозного, но неудачливого антрепренёра, который хочет сделать своего подопечного звездой.

Эти амбиции не напрасны. Лайла озвучивает реальная поп-икона Шон Мендес, а оригинальные песни для фильма написали Бендж Пасек и Джастин Пол — бродвейский дуэт, известный по «Величайшему шоумену» и «Ла-Ла Ленду». Судя по первым отзывам, музыкальности и очарования «Крокодилу Лайлу» хватает сполна, даже несмотря на более чем традиционный сюжет.

Бэтмен и Супермен: Битва суперсыновей

Batman and Superman: Battle of the Super Sons

Когда? 18 октября.

Что? Трёхмерный мультфильм про юных супергероев DC.

О чём? Энергичный и общительный подросток Джонатан Кент по случайности обнаруживает в себе чудесные способности и узнает, что его вечно занятой отец — на самом деле Супермен! Уже скоро Джонатан знакомится с папиными коллегами по Лиге Справедливости: Бэтменом и его гордым, вспыльчивым сыном Дэмиеном. Мальчишки откровенно давят друг другу на нервы, но им всё-таки придётся научиться работать в команде. Ведь инопланетный паразит Старро выводит из строя лучших защитников Земли, и теперь судьба планеты — в руках следующего поколения.

Чего ждать? Милую, хотя и довольно предсказуемую историю становления Супербоя, которая во многом перекликается с недавним сериалом «Супермен и Лоис». Впрочем, в мультфильмах DC столь сильный акцент на героях-подростках встречается нечасто — равно как и использование 3D-анимации. С технической точки зрения результат получился противоречивым: критики отмечают, что в бытовых сценах картинка смотрится грубовато, зато экшен-сцены поставлены чрезвычайно эффектно.

Невероятно, но факт

Incroyable mais vrai

Когда? 27 октября.

Что? Сюрреалистическая комедия про тоннель во времени.

О чём? Супружеская пара Алан и Мари перебираются в новый дом. В подвале их ждёт сюрприз — люк в подземный тоннель, пройдя по которому, можно перенестись на 12 часов в будущее. А проделав обратный путь, хозяева станут на три дня моложе. Алан относится к волшебному порталу со скепсисом, а Мари, наоборот, одержимо пускается в эксперименты, надеясь удержать ускользающую молодость. Вот только у любого волшебства есть своя цена…

Чего ждать? Очередной безумный и немного мрачный киноанекдот от французского режиссёра-абсурдиста Квентина Дюпьё. Повседневная жизнь в его фильмах регулярно прирастает забавными, совершенно нелепыми деталями: герои сталкиваются то с курткой-убийцей («Оленья кожа»), то с дрессированной мухой («Жвалы»), то примеряют на себя электрический член. Подобно своим американским товарищам, Спайку Джонзи или Чарли Кауфману, Дюпьё почти не погружается во внутреннюю логику фантастических феноменов; гораздо больше его интересует, как встреча с чудом меняет самих людей, обнажает их мании, надежды и страхи.

Пришелец из будущего

Le visiteur du future

Когда? 20 октября.

Что? Комедийный боевик, продолжение популярного французского веб-сериала.

О чём? Наши дни, экоактивистка Алиса пытается помешать строительству передовой атомной электростанции. Предчувствия не обманывают девушку: через 500 лет авария на станции превратит Землю в выжженную пустыню. Чтобы остановить апокалипсис, один из немногих уцелевших людей совершает прыжок в прошлое — и приземляется прямо на голову Алисе. А следом прибывает зондеркоманда Патруля времени, намеренная любой ценой сохранить «правильный» ход истории, даже если для этого придётся принести в жертву всё человечество.

Чего ждать? Неожиданно увлекательную вариацию на знакомые мотивы: щепотка «Терминатора», толика «Безумного Макса», плюс полторы порции «Доктора Кто». Насмотренность, смекалка и отличное чувство юмора помогают авторам преодолеть откровенную нехватку бюджета — и уже не первый год. Полнометражный «Пришелец из будущего» развивает идеи одноименного веб-сериала, который хотя и был снят за копейки, но продержался четыре сезона и сформировал вокруг себя преданную фанбазу.

Петрополис

Когда? 27 октября.

Что? Фантастическая драма о контакте с инопланетным сознанием.

О чём? Российский антрополог Владимир Огнёв присоединяется к секретной исследовательской группе ООН. Учёные прорабатывают гипотетический сценарий: как поведут себя люди в случае, если на Землю прибудут пришельцы? Постепенно Огнёв понимает, что его эксперименты — не просто упражнения для ума. Могущественная инопланетная цивилизация уже полвека незримо взаимодействует с ведущими мировыми державами. Но готово ли человечество преодолеть собственные разногласия и установить открытый контакт с иными мирами?

Чего ждать? Минималистичную психологическую драму в бруталистских интерьерах, где встреча с пришельцами лишь глубже погружает людей в размышления о собственной судьбе — в общем, наш ответ «Прибытию». Впрочем, это не совсем корректно: «Петрополис» основан на повести Кирилла Фокина «Огонь», которая вышла ещё в 2016 году (одновременно с фильмом Дени Вильнёва), а затем была адаптирована в театральную пьесу. Тот же сценический аскетизм задаёт стиль и для киноверсии истории.

И ещё:

Малые, но потенциально интересные премьеры месяца — одной строкой.