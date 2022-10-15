    9
    Кино
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных

    15 октября 2022
    Avatar photo
    15.10.2022
    15064
    9 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 2

    Не Хэллоуином единым! В этом году кинопремьеры октября на редкость многочисленны и разнообразны, и потому мы решили разбить наш традиционный дайджест на два отдельных материала. Первый целиком посвящён фильмам ужасов, второй всем прочим жанрам.

    Супергерои DC собираются на новую битву, крокодилы поют поп-баллады, а французы путешествуют во времени. Особо урожайным октябрь стал для российского кино: в прокат выходят историческое фэнтези-долгострой в стиле «Игры престолов», интеллектуальная фантастика о судьбах человечества и сразу два приключенческих фильма о тайнах Ивана Грозного.

    Смотрите также

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть I: ужасы без конца!

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть I: ужасы без конца!

     Илья Глазков |  07.10.2022

    Монстры, общий сбор! В подборке фильмов на Хэллоуин: Майк Майерс и Пинхэд, оборотни и вампиры, клоуны и видеоблогеры.

    Чёрный Адам

    Black Adam

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 10

    Когда? 20 октября.

    Что? Супергеройский боевик, часть киновселенной DC.

    О чём? Давным-давно африканское королевство Кандак пало под пятой безжалостного тирана. Чтобы освободить порабощённый народ, могучий волшебник Шазам наделил божественной силой простого раба по имени Тет-Адам. Но сердце героя огрубело от страданий: Тет-Адам начал жестоко мстить обидчикам, принёс на Землю несказанные бедствия и в итоге был заточён в гробнице. Пять тысячелетий спустя неосторожная команда археологов высвобождает его, и Чёрный Адам вновь обращает свой гнев на всех, кто посмеет бросить ему вызов.

    Трейлер

    Чего ждать? Брутальную историю становления популярного антигероя DC Comics. Бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон присматривался к роли Адама ещё 15 лет назад, но по разным причинам дебют персонажа на экранах постоянно откладывался. С тех пор Джонсон успел стать одним из самых влиятельных актёров и продюсеров Голливуда — и в 2019 году наконец-то сдвинул «Чёрного Адама» с мёртвой точки вместе с режиссёром Жауме Кольет-Серра («Круиз по джунглям»).

    Новый фильм обещает стать важным сюжетным «кирпичиком» DC-франшизы. Помимо самого Адама в нём впервые появятся супергерои из Общества справедливости Америки под предводительством Человека-ястреба, а также на огонёк заглянут персонажи из «Отряда самоубийц» и сериала «Миротворец». Более того, ходят упорные слухи (и Джонсон сам их подстёгивает), что «Чёрный Адам» лишь пролог к эпичной битве антигероя с Суперменом в исполнении Генри Кавилла.

    Первые зрители предсказуемо ругают перегруженный сюжет, но восхищаются энергичными экшн-сценами, близкими по стилю к работам Зака Снайдера. Отдельной похвалы удостоились члены Общества справедливости, особенно Пирс Броснан в роли археолога-колдуна Доктора Фейта.

     

    Сердце пармы

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 9

    Когда? 6 октября.

    Что? Российский исторический эпос с элементами фэнтези.

    О чём? Середина XV века. На суровых землях Северного Урала не без труда уживаются разные цивилизации: торговцы-мусульмане из татарского Афкула, гордые племена язычников-вогулов и православные княжества русичей. Юный князь Михаил постепенно заручается уважением соседей и берёт в жёны прекрасную пермячку Тичерть — жрицу богини Сорни-Най, наделённую сверхъестественными способностями.

    Но чем крепче власть Михаила, тем больших жертв и компромиссов требует от него Великий князь Московский. Подчиниться — значит, предать свой народ и уничтожить хрупкое равновесие в регионе. Отказ же навлечёт на Пермь Великую гнев смертоносных армий Москвы.

    Трейлер

    Чего ждать? Один из главных долгостроев российского кино. Разработка красивой и масштабной исторической драмы по роману Алексея Иванова началась ещё в 2005 году, а к постановке подступались не менее трёх разных режиссёров, последним из которых стал Антон Мегердичев («Движение вверх»). Всего в съёмках задействовали свыше тысячи человек, а на берегах уральских рек возвели огромные декорации средневековых поселений.

    Стоил ли результат усилий? В России «Сердце пармы» уже стало хитом проката, а критики высоко оценили эпический размах повествования, кропотливую работу художников и яростные боевые эпизоды. Такой успех кажется тем более значимым, что фильм даже не скрывает своей политической актуальности: это не патриотическое кино во славу великих предков, а горькое предостережение о жестокости и ненасытности колониализма.

     

    Школа добра и зла

    The School for Good and Evil

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 11

    Когда? 21 октября (Netflix).

    Что? Подростковое фэнтези по мотивам популярной серии книг.

    О чём? Прекрасные принцессы и коварные ведьмы, доблестные рыцари и ужасные демоны — истории про них издревле вдохновляли и направляли человечество. Однако, прежде чем стать персонажами известных сказок, будущие герои и злодеи должны пройти обучение в специальной школе, оттачивая свои волшебные навыки.

    Каждые четыре года школа пополняет ряды, похищая наиболее перспективных подростков из числа простых смертных. Но как-то раз случается ошибка: красавица Софи попадает на «злой» факультет, а её лучшую подругу, нелюдимую Агату, принимают на сторону добра. Удастся ли девочкам найти своё истинное призвание и сохранить дружбу?

    Трейлер

    Чего ждать? Запоздалый отзвук славной эпохи, когда на волне успеха «Гарри Поттера» и «Сумерек» поднялся целый бум молодёжной литературы, где привычные тревоги взросления обыгрывались в каком-нибудь колоритном сказочном и/или антиутопическом сеттинге. Собственно, оригинальный роман Сомана Чайнани как раз вышел в 2013 году, но экранизация почти на десятилетие увязла в производственном аду.

    Забраковав несколько вариантов сценария, в том числе за авторством самого Чайнани, студия обратилась к опытному сказочнику Дэвиду Маги — двукратному номинанту на «Оскар» за адаптацию «Жизни Пи» и «Волшебной страны». Режиссёром же выступил более неожиданный кандидат: Пол Фиг известен как автор комедий для взрослых («Шпион», «Девичник в Вегасе») и с фэнтези раньше почти не работал. Впрочем, это вполне в духе первоисточника. Неожиданный вызов способен раскрыть в людях самые удивительные таланты!

     

    Либерея: Охотники за сокровищами

    Грозный папа

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 4

    Когда? 27 октября.

    Что? Два разных (!) приключенческих фильма про поиски библиотеки Ивана Грозного.

    О чём? Немолодой сварливый археолог и его два юных спутника исследуют старинные катакомбы под Москвой, разгадывают тайны прошлого и уносят ноги от опасных криминальных авторитетов. Всё для того, чтобы обнаружить вход в Либерею — легендарное собрание древних текстов, бесследно исчезнувшее в XVI веке.

    Трейлер 1
    Трейлер 2

    Чего ждать? Совпадение на миллион! В один день выходят сразу два российских фильма с почти идентичной завязкой; правда, подход к теме у них всё-таки отличается. «Либерея» — серьёзный приключенческий триллер с Тихоном «Майором Громом» Жизневским в главной роли. Сценарист Андрей Золотарёв («Вторжение», «Спутник») бережно перенёс на родную почву основные каноны «Сокровища нации» и «Анчартеда»: команда авантюристов путешествует по экзотическим локациям, пререкается друг с другом и убегает от загадочного ассасина в деловом костюме.

    «Грозный папа» больше рассчитан на семейную аудиторию. Это лёгкая комедия с яркой цветовой гаммой и кучей забавных недоразумений: по сюжету Иван Грозный в исполнении Евгения Гришковца переносится в наши дни и, помогая главным героям, то и дело поражается чудесам современности. Вполне возможно, что проект окажется не совсем уж пустяковым — автором «Грозного папы» выступил опытный жанровый режиссёр Карен Оганесян («Пять невест», сериал «Игра на выживание»).

     

    Крокодил Лайл

    Lyle, Lyle Crocodile

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 5

    Когда? 20 октября.

    Что? Комедийный мюзикл для всей семьи с песнями от авторов «Ла-Ла Ленда».

    О чём? Застенчивый мальчик Джош и его семья переезжают в Нью-Йорк. Большой шумный город поначалу пугает Джоша, однако самое шокирующее открытие поджидает его на чердаке их нового дома. Оказывается, там живёт огромный крокодил по имени Лайл — да не простой, а поющий! Герои быстро становятся друзьями и вместе отправляются навстречу каменным джунглям, таким опасным и полным чудес.

    Трейлер

    Чего ждать? Непритязательную, но добрую семейную комедию в традициях «Паддингтона». Кстати, у добродушного британского медведя и музыкального крокодила с 88-й улицы действительно много общего: оба они родом из популярных иллюстрированных детских сказок середины XX века. А ещё обе истории обожают чудаковатых персонажей-людей. За эксцентрику в «Крокодиле Лайле» отвечает Хавьер Бардем в роли амбициозного, но неудачливого антрепренёра, который хочет сделать своего подопечного звездой.

    Эти амбиции не напрасны. Лайла озвучивает реальная поп-икона Шон Мендес, а оригинальные песни для фильма написали Бендж Пасек и Джастин Пол — бродвейский дуэт, известный по «Величайшему шоумену» и «Ла-Ла Ленду». Судя по первым отзывам, музыкальности и очарования «Крокодилу Лайлу» хватает сполна, даже несмотря на более чем традиционный сюжет.

     

    Бэтмен и Супермен: Битва суперсыновей

    Batman and Superman: Battle of the Super Sons

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 3

    Когда? 18 октября.

    Что? Трёхмерный мультфильм про юных супергероев DC.

    О чём? Энергичный и общительный подросток Джонатан Кент по случайности обнаруживает в себе чудесные способности и узнает, что его вечно занятой отец — на самом деле Супермен! Уже скоро Джонатан знакомится с папиными коллегами по Лиге Справедливости: Бэтменом и его гордым, вспыльчивым сыном Дэмиеном. Мальчишки откровенно давят друг другу на нервы, но им всё-таки придётся научиться работать в команде. Ведь инопланетный паразит Старро выводит из строя лучших защитников Земли, и теперь судьба планеты — в руках следующего поколения.

    Трейлер

    Чего ждать? Милую, хотя и довольно предсказуемую историю становления Супербоя, которая во многом перекликается с недавним сериалом «Супермен и Лоис». Впрочем, в мультфильмах DC столь сильный акцент на героях-подростках встречается нечасто — равно как и использование 3D-анимации. С технической точки зрения результат получился противоречивым: критики отмечают, что в бытовых сценах картинка смотрится грубовато, зато экшен-сцены поставлены чрезвычайно эффектно.

     

    Невероятно, но факт

    Incroyable mais vrai

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 6

    Когда? 27 октября.

    Что? Сюрреалистическая комедия про тоннель во времени.

    О чём? Супружеская пара Алан и Мари перебираются в новый дом. В подвале их ждёт сюрприз — люк в подземный тоннель, пройдя по которому, можно перенестись на 12 часов в будущее. А проделав обратный путь, хозяева станут на три дня моложе. Алан относится к волшебному порталу со скепсисом, а Мари, наоборот, одержимо пускается в эксперименты, надеясь удержать ускользающую молодость. Вот только у любого волшебства есть своя цена…

    Трейлер

    Чего ждать? Очередной безумный и немного мрачный киноанекдот от французского режиссёра-абсурдиста Квентина Дюпьё. Повседневная жизнь в его фильмах регулярно прирастает забавными, совершенно нелепыми деталями: герои сталкиваются то с курткой-убийцей («Оленья кожа»), то с дрессированной мухой («Жвалы»), то примеряют на себя электрический член. Подобно своим американским товарищам, Спайку Джонзи или Чарли Кауфману, Дюпьё почти не погружается во внутреннюю логику фантастических феноменов; гораздо больше его интересует, как встреча с чудом меняет самих людей, обнажает их мании, надежды и страхи.

     

    Пришелец из будущего

    Le visiteur du future

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 8

    Когда? 20 октября.

    Что? Комедийный боевик, продолжение популярного французского веб-сериала.

    О чём? Наши дни, экоактивистка Алиса пытается помешать строительству передовой атомной электростанции. Предчувствия не обманывают девушку: через 500 лет авария на станции превратит Землю в выжженную пустыню. Чтобы остановить апокалипсис, один из немногих уцелевших людей совершает прыжок в прошлое — и приземляется прямо на голову Алисе. А следом прибывает зондеркоманда Патруля времени, намеренная любой ценой сохранить «правильный» ход истории, даже если для этого придётся принести в жертву всё человечество.

    Трейлер

    Чего ждать? Неожиданно увлекательную вариацию на знакомые мотивы: щепотка «Терминатора», толика «Безумного Макса», плюс полторы порции «Доктора Кто». Насмотренность, смекалка и отличное чувство юмора помогают авторам преодолеть откровенную нехватку бюджета — и уже не первый год. Полнометражный «Пришелец из будущего» развивает идеи одноименного веб-сериала, который хотя и был снят за копейки, но продержался четыре сезона и сформировал вокруг себя преданную фанбазу.

     

    Петрополис

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 7

    Когда? 27 октября.

    Что? Фантастическая драма о контакте с инопланетным сознанием.

    О чём? Российский антрополог Владимир Огнёв присоединяется к секретной исследовательской группе ООН. Учёные прорабатывают гипотетический сценарий: как поведут себя люди в случае, если на Землю прибудут пришельцы? Постепенно Огнёв понимает, что его эксперименты — не просто упражнения для ума. Могущественная инопланетная цивилизация уже полвека незримо взаимодействует с ведущими мировыми державами. Но готово ли человечество преодолеть собственные разногласия и установить открытый контакт с иными мирами?

    Трейлер

    Чего ждать? Минималистичную психологическую драму в бруталистских интерьерах, где встреча с пришельцами лишь глубже погружает людей в размышления о собственной судьбе — в общем, наш ответ «Прибытию». Впрочем, это не совсем корректно: «Петрополис» основан на повести Кирилла Фокина «Огонь», которая вышла ещё в 2016 году (одновременно с фильмом Дени Вильнёва), а затем была адаптирована в театральную пьесу. Тот же сценический аскетизм задаёт стиль и для киноверсии истории.

    И ещё: 

    Малые, но потенциально интересные премьеры месяца — одной строкой.

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 1
    • Орландо (13 октября, кино) — перевыпуск изящной драмы о вечно-прекрасном юноше в исполнении Тильды Суинтон, который проходит сквозь века, принимая разные обличия и гендерные роли;
    • Безумная дорога (6 октября, кино) — продолжение успешной экшен-франшизы «Полынь» про мир, уничтоженный зомби-вирусом;
    • Апгрейд. Цифровой солдат (13 октября, кино) — недорогой, но эффектный китайский боевик о телохранителе, который управляет передовым супер-экзоскелетом.
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Лучшее за неделю: 18-24 апреля 2016
    Лучшее за неделю: 18-24 апреля 2016
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 14
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022
    Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи
    Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи

    Статьи

    Телефон мистера Харригана 1
    0
    20452
    «Телефон мистера Харригана», или почему не всё из Стивена Кинга стоит экранизировать

    Трогательная, но чересчур дотошная адаптация Короля Ужасов.

    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного
    0
    70332
    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного

    «Сказку» можно назвать постмодернистским переосмыслением жанра сказки и его клише.

    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 2
    0
    113945
    Мир фантастики №227 (октябрь 2022)

    Чертовщина и инфернальщина во всех проявлениях.

    «Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов 4
    0
    133263
    «Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов

    Новый фильм не разочарует давних поклонников серии, а вот для новых зрителей рискует пройти незамеченным.

    «Ночной оборотень» — брутальный ретрохоррор от Marvel 5
    0
    196359
    «Ночной оборотень» — брутальный ретрохоррор от Marvel

    На Хэллоуин во вселенную Мстителей врываются монстры — обаятельно старомодные и на удивление кровожадные.

    Видео: обзор настольной игры «Хора»
    0
    355921
    Видео: обзор настольной игры «Хора»

    Игра уже в продаже!

    Наследие Черного Железа: многогранное фэнтези с оригинальным миром 2
    0
    240357
    «Наследие Чёрного Железа»: многогранное фэнтези с оригинальным миром

    Чем интересен цикл геймдизайнера Гарета Ханрахана.

    История комиксов Bubble 28
    0
    272465
    Bubble — 10 лет! История издательства и его комиксов (с комментариями создателей)

    От «новых русских супергероев» до манги и киноблокбастера.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить