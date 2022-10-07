Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть I: ужасы без конца!

Казалось бы, кому нужны фильмы ужасов в год, когда сама реальность полна тревог и кошмаров? Однако, удивительным образом хорроры могут помочь нам облегчить свою ношу: проработать травмы, примириться с потерями, да хотя бы часок-другой отвлечься на заведомо фантастические сюжеты. А значит, традиционный месяц ужастиков в преддверии Хэллоуина сейчас как нельзя кстати! В октябре каждый сможет найти себе хорроры по вкусу: смешные и меланхоличные, крупнобюджетные и снятые за три копейки, для всей семьи и строго для взрослых. Легендарные монстры возвращаются, заслуженные мастера ужасов делятся своими новыми фантазиями, и даже киновселенная Marvel являет зрителям свою тёмную сторону.

Хэллоуин заканчивается

Halloween Ends

Когда? 14 октября (Peacock).

Что? Финал трилогии сиквелов про неудержимого маньяка в маске.

О чём? В 1978 году городок Хэддонфилд впервые содрогнулся от серии жестоких убийств, совершенных в ночь Хэллоуина молчаливым безумцем по имени Майкл Майерс. Тогда чудовище удалось поймать, но сорок лет спустя Майкл вырвался на свободу и снова собрал кровавую дань с Хэддонфилда… а затем бесследно исчез. Лори Строуд, одна из немногих выживших в самой первой хэллоуинской резне, уверена, что мучитель из её прошлого обязательно вернётся вновь. И на сей раз Лори пойдёт на любые жертвы, чтобы положить кошмару конец.

Чего ждать? Решающее, драматичное и брутальное противостояние между героями классического слэшера Джона Карпентера. Похоже, обойдётся без открытых финалов и чудесных воскрешений: актёры Джейми Ли Кёртис (Лори) и Ник Касл (Майкл), а также продюсер Джейсон Блум уже заявили, что «Хэллоуин заканчивается» станет для них последним фильмом во франшизе. Впрочем, нельзя исключать, что в будущем цикл продолжат с другими персонажами. Режиссёр трилогии Дэвид Гордон Грин описывает новую часть как историю взросления, намекая на значительную роль Эллисон, внучки Лори.

Также, по словам авторов, сюжет триквела будет более камерным и эмоциональным по сравнению с прошлогодним «Хэллоуин убивает», где на битву с Майклом поднялся весь город. Несмотря на изобретательные сцены убийств, предыдущий фильм был принят зрителями намного прохладнее «Хэллоуина» 2018 года. Возможно, смена курса поможет Грину выровнять трилогию и поставить достойную точку в истории Лори Строуд.

Уэнделл и Уайлд

Wendell & Wild

Когда? 28 октября (Netflix).

Что? Жуткая анимационная сказка от автора «Коралины в стране кошмаров».

О чём? Тринадцатилетняя Кэт живёт словно в аду. Её родители погибли в ужасной аварии, и судьбой девочки теперь распоряжаются суровые хозяева католической школы-интерната. В отчаянии героиня заключает сделку с двумя демонами из самой настоящей Преисподней — Уэнделлом и Уайлдом. Предприимчивые черти обещают вернуть Кэт родителей, если она поможет им вырваться на свободу и открыть ужасно увлекательный парк аттракционов. Однако в мире живых есть свои, намного более опасные демоны…

Чего ждать? Самый амбициозный хоррор-мультфильм года. За кадром «Уэнделла и Уайлда» стоят сразу два выдающихся мастера жанра. Первый — виртуоз кукольной анимации Генри Селик, создатель «Кошмара перед Рождеством» и «Коралины». Второй — остроумный выдумщик Джордан Пил, вскрывавший ужасы современности в фильмах «Прочь», «Мы» и «Нет». Авторы в тандеме написали и спродюсировали новую историю, а Пил также озвучил одного из демонов; вторая заглавная роль отошла его давнему коллеге-комику Кигану Майклу-Кею.

Судя по первым отзывам, «Уэнделл и Уайлд» получился гармоничным, хотя и слегка перегруженным мультфильмом. От Селика здесь — трогательная семейная история и завораживающие фантастические миры, от Пила — дурашливые перепалки и едкая сатира на общество, которое (при помощи религии, законов и больших денег) лишает людей индивидуальности. И пускай в фильмографии обоих авторов наверняка найдутся более «ровные» фильмы, индивидуальности «Уэнделлу и Уайлду» точно не занимать.

Восставший из ада

Hellraiser

Когда? 7 октября (Hulu).

Что? Перезапуск популярной кинофраншизы по произведениям Клайва Баркера.

О чём? Пара молодых неприкаянных наркоманов, Райли и Тревор, в поисках наживы вскрывают контейнер, принадлежащий эксцентричному богатею. Внутри они обнаруживают старинную шкатулку-головоломку, которая питается кровью тех, кто пытается её открыть. Одной из жертв шкатулки становится брат Райли: он проваливается в иное измерение, где обитают сенобиты — жуткие, покрытые незаживающими ранами существа, влюблённые в боль. Надеясь освободить брата, девушка берётся разгадать инфернальные тайны шкатулки.

Чего ждать? Вполне успешное переосмысление некогда культовой серии. В 1987 году классик британского хоррора Клайв Баркер самостоятельно экранизировал свою кровавую и в то же время сексуальную повесть про адских садомазохистов, которые черпают удовольствие в страданиях. «Восставший из ада» снискал немалый успех, но за 35 лет и девять сиквелов (с каждым разом всё хуже) цикл выродился в самопародию.

Перезапуск от режиссёра Дэвида Брукнера («Дом на другой стороне») возвращает франшизе серьёзность и престиж. Критики приняли новый фильм даже теплее, чем оригинал, особо отметив эффектный визуальный стиль, устрашающий грим сенобитов и неожиданный подход к образу их предводителя Пинхеда — на сей раз его воплотила трансгендерная актриса Джейми Клэйтон («Восьмое чувство»). А чуть меньший акцент на сексе авторы сполна компенсируют шокирующими смертями и истязаниями.

Ночной оборотень

Werewolf by Night

Когда? 7 октября (Disney+).

Что? Ретрохоррор по мотивам серии комиксов, часть Киновселенной Marvel.

О чём? Гильдия охотников прибывает на экстренное заседание в роскошный особняк своего предводителя — Улисса Бладстоуна. В назначенный час труп хозяина сообщает собравшимся, что один из них станет новым главой Гильдии. Для этого им нужно заполучить фамильный алмаз, который похитило жуткое чудовище, скрывающееся вблизи поместья. Впрочем, превыше различных монстров охотникам стоит опасаться друг друга: амбициозные головорезы вооружены до зубов и хранят немало секретов.

Чего ждать? Небольшой, но занятный эксперимент во вселенной Marvel. Формально это даже не фильм, а «специальный показ» — чёрно-белое хэллоуинское приключение на 53 минуты, стилизованное под классические ужастики 1930-х годов. В этой истории совсем нет супергероев, зато есть чудовища, ожившие мертвецы, а ещё (вот так сюрприз) в меру брутальные убийства. Оказывается, если кровь на экране не красная, а чёрная, её можно вволю проливать, не опасаясь за возрастной рейтинг!

Эксперименты продолжаются и за кадром. «Ночной оборотень» — полнометражный режиссёрский дебют композитора Майкла Джаккино («Доктор Стрэндж», «Бэтмен»), который хотел отдать дань уважения винтажным хоррорам своего детства. Судя по реакции с пресс-показов, новую профессию Джаккино освоил успешно. Первый телефильм Marvel хвалят за обаяние, запоминающийся дизайн и самостоятельный сюжет, не перегруженный отсылками к остальной франшизе. Хотя, конечно, зоркие фанаты наверняка заметят пару-тройку заготовок на будущие проекты.

Телефон мистера Харригана

Mr. Harrigan’s Phone

Когда? 5 октября (Netflix).

Что? Мистическая драма по рассказу Стивена Кинга.

О чём? Начало 2000-х. Мальчик по имени Крэйг устраивается на подработку в огромный устрашающий особняк старика-бизнесмена мистера Харригана. О могуществе и жестокости миллиардера ходит немало слухов, однако Крэйг с ним живёт душа в душу. С годами Харриган приобщает его к шедеврам литературы, а юноша, наоборот, знакомит патрона с новейшими достижениями технологий — смартфонами. Когда старик умирает, скорбящий Крэйг оставляет на его автоответчике голосовое сообщение. И вдруг получает ответ! Вскоре школьный обидчик мальчика погибает при загадочных обстоятельствах…

Чего ждать? Обстоятельную, бережную и немного занудную адаптацию одноименного рассказа Стивена Кинга. Несмотря на то, что главные роли исполнили известные по хоррорам актёры Дональд Сазерленд («Вторжение похитителей тел») и Джейден Мартелл (дилогия «Оно»), а производством занималась студия Blumhouse, «Телефон мистера Харригана» — не столько фильм ужасов, сколько неторопливая драма о власти и одиночестве.

Что неудивительно, ведь автор экранизации Джон Ли Хэнкок («Спасти мистера Бэнкса», «Невидимая сторона») специализируется на бесхитростных, по-хорошему сентиментальных «разговорных» историях. Так же и здесь он почти не показывает ужасные убийства и не нагнетает зловещую атмосферу, а сосредотачивается на чтении Диккенса с Достоевским и на возмужании юного героя, который через знакомство с таинственным мистером Харриганом обретает свой голос и опасную, разрушительную силу.

Паранормальные явления. Дом призраков

Deadstream

Когда? 20 октября.

Что? Комедийный хоррор, стилизованный под видеоблог.

О чём? Ради подписчиков Шон готов на всё. Сумасбродный инфлюэнсер построил свою карьеру на безумных, опасных для жизни розыгрышах; но после одного особенно грубого видео от него отвернулись спонсоры и комментаторы. Что делать угасающей звезде Интернета? Шон отправляется в «дом, где живёт больше всего призраков в мире», нарочно ломает свою машину, запирает ворота и выбрасывает ключ. Так начинается самый страшный и дурацкий стрим в его жизни.

Чего ждать? Не дайте русскоязычному названию себя обмануть! Фильм Ванессы и Джозефа Уинтеров не имеет никакого отношения к популярной франшизе от Blumhouse. Зато он очень напоминает «Зловещих мертвецов 2» своей маниакальной энергией, абсурдистским юмором и изобретательными спецэффектами, разыгранными с минимальным бюджетом. Авторы столь ловко балансируют между шутками и саспенсом, что совершенно покорили критиков (93% положительных рецензий на портале Rotten Tomatoes), некоторые уже называют «Дом призраков» одним из лучших хорроров года.

Амайа. Дитя вампира

Ilargi Guztiak / Todas las lunas

Когда? 13 октября.

Что? Мрачная вампирская сказка на языке басков.

О чём? Конец XIX века, Испанию раздирает очередная гражданская война. В развалинах разбомбленного приюта таинственная женщина в чёрном находит умирающую девочку и чудесным образом исцеляет её. Годы проходят, одну войну сменяет другая, а женщина и её названная дочь не становятся старше ни на день. В суматохе битвы они теряют друг друга, и девочка отправляется на поиски собственной дороги в жизни. В пути её ждут трудные уроки выживания, заботливая любовь и жгучая ненависть простых смертных.

Чего ждать? Трогательную и поэтичную драму взросления, в которой главной героине никогда не суждено повзрослеть. К знакомым клише вампирских историй режиссёр-испанец Игорь Легаррета подходит с неожиданной меланхоличной нежностью, благодаря которой «Амайа» заслужила лестные сравнения с «Лабиринтом Фавна» Гильермо дель Торо и «Впусти меня» Томаса Альфредсона. Особые восторги критиков снискала операторская работа: сумрачные пейзажи Земли Басков в фильме кажутся волшебной страной, существующей будто бы вне времени.

Ужасающий 2

Terrifier 2

Когда? 27 октября.

Что? Продолжение культового малобюджетного слэшера про клоуна-убийцу.

О чём? По американской глубинке разносятся слухи о необычном маньяке с мешком, полным оружия, и жуткой улыбкой на загримированном лице. Год назад Клоун Арт устроил жестокую резню, затем застрелился на глазах полиции и неожиданно пропал из морга. Теперь школьники пересказывают друг другу легенды о нём, мастерят цирковые костюмы на Хэллоуин и грезят о возвращении безумца в своих ночных кошмарах. Но для подростков Сиенны и Джонатана зловещие видения вот-вот станут реальностью…

Чего ждать? Долгожданное возвращение одного из самых беспощадных киноманьяков современности — теперь ещё и со слегка мистическим уклоном. Оригинальный «Ужасающий» был снят всего за 35 тысяч долларов, но это не помешало фильму обрести преданную фанбазу и задать новую планку жестокости для современного грайндхауса. Сиквел позволяет себе ещё больше: демонический клоун сносит головы с плеч, с хрустом ломает кости и достаёт внутренности из ещё живых жертв. И всё это — с неизменным очень чёрным чувством юмора, напоминающим о лучших похождениях Фредди Крюгера.

Проклятие Бридж-Холлоу

The Curse of Bridge Hollow

Когда? 14 октября (Netflix).

Что? Комедийный боевик с элементами хоррора.

О чём? В канун Хэллоуина девочка Сидни и её семья перебираются из шумного Бруклина в маленький городок Бридж-Холлоу. Скуку провинциальной жизни им помогают скрасить зловещие городские легенды, одна из которых, конечно же, оказывается явью. Сидни по неосторожности освобождает зловредного духа по прозвищу «Скряга Джек», и тот оживляет масштабные декорации, приготовленные горожанами к празднику. Теперь по улицам Бридж-Холлоу шагают клоуны с мачете, армия скелетов и зомби из папье-маше. Остановить их в одиночку девочке не под силу, и Сидни обращается за помощью к отцу — скучному школьному учителю, который не верит в чудеса.

Чего ждать? В меру увлекательную комедию ужасов, которая неплохо развлечёт всю семью, а на следующий день благополучно сотрётся из памяти. Как часто и бывает с фильмами Джеффа Уодлоу («Пипец 2», «Правда или действия») — непритязательного, но надёжного киноремесленника. Особенный интерес «Проклятие Бридж-Холлоу» может вызвать разве что у фанатов Марлона Уайанса, одного из главных комиков начала 2000-х. Звезду «Очень страшного кино» и «Не грози Южному Централу» в последние годы увидишь нечасто; тем более, в битве с гигантским пауком!